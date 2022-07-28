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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Коньяспор
2:0
Первый тайм: 44'
БАТЭ

Ход матча

37'
Рахманович Амер
(Мурич Роберт)
1:0
43'
Кальво Франсиско
2:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 120
Коньяспор 74.2% (89)
X 11.7% (14)
БАТЭ 14.2% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коньяспор
Ничья
БАТЭ
1.50
8.45
8.10
Все Коэффициенты
13
Шехич
Ибрагим
90
Караель
Джебраил
4
Демирбаг
Адиль
15
Кальво
Франсиско
12
Хауберт
Гильерме
18
Хаджиахметович
Амир
11
Мурич
Роберт
23
Цекици
Эндри
8
Рахманович
Амер
7
Бютюки
Зюмер
17
Чикалеши
Сокол
35
Кудравец
Андрей
17
Нечаев
Данила
32
Филипович
Яков
21
Бордачёв
Максим
44
Малькевич
Владислав
8
Драгун
Станислав
15
Бочеров
Валерий
23
Громыко
Валерий
19
Бессмертный
Дмитрий
26
Милич
Неманья
9
Василевич
Илья
Коньяспор
4-1-4-1
БАТЭ
4-3-3

История личных встреч

Коньяспор
БАТЭ

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бютюки Зюмер 1 0.5
Мурич Роберт 1 0.5
Михаляк Конрад 1 0.5
Демир Мухаммет 0 0
Чикалеши Сокол 0 0
Хаджиахметович Амир 0 0
БАТЭ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Язгылы Угурджан 1 1
Шехич Ибрагим 1 0
БАТЭ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бочеров Валерий 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Коньяспор
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
БАТЭ - Коньяспор 0:3 Башакшехир - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Ризеспор 1:1 Эрзурумспор - Коньяспор 0:4
Бешикташ - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Хатайспор 3:1 Антальяспор - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:2 Малатьяспор - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Газиантеп 4:1 Ризеспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Гёзтепе 3:0 Фенербахче - Коньяспор 2:1 Кайсериспор - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Галатасарай 2:0 Аланьяспор - Коньяспор 5:1 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Касымпаша 4:4 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 5:4
БАТЭ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
БАТЭ - Коньяспор 0:3 БАТЭ - Арсенал Дзержинск 1:2 Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Энергетик-БГУ 1:1
БАТЭ - Слуцк 4:0 Неман - БАТЭ 0:0 БАТЭ - Ислочь 0:1 Динамо-Брест - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Гомель 1:2 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:0 БАТЭ - Витебск 2:1 Динамо Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Неман 2:0 БАТЭ - Гомель 2:1 Шахтёр Солигорск - БАТЭ 0:1 Днепр Могилёв - БАТЭ 0:3 Неман - БАТЭ 2:1 Белшина - БАТЭ 0:3 Славия Мозырь - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Угловой
    42'
    С угловым игроки БАТЭ справились, а болельщики "Коньяспора" в хорошем настроении включили фонарики. Тема популярная, смотрится эффектно.
  • Опасный момент
    41'
    Вновь хороший момент у ворот БАТЭ! Заброс с левого фланга в штрафную площадь, Цекири опасно пробивает сходу головой, и Кудравец выбивает мяч на угловой!
  • 39'
    На волне успеха продолжают атаковать игроки "Коньяспора". Вполне возможно, что сегодня хозяева поля могут вновь забить много.
  • Описание гола
    37'
    Гол. Амер Рахманович. 1:0.
    Да, заметно поднажали в последние минуты игроки "Коньяспора", и это привело к успеху. Мурич прострелил с правого фланга в центр штрафной, где Рахманович мяч принял, а с разворота мощным ударом вонзил его в самую девятку!
  • Опасный момент
    36'
    Опасная атака "Коньяспора"! Мурич навесил с правого фланга на дальнюю штангу, и Бютюки из борьбы с защитником смог пробить с острого угла! Немного не попал в дальний угол!
  • 35'
    Мурич справа через угол забрался в штрафную площадь БАТЭ, а вот проникающая передача на острие у него не прошла.
  • Угловой
    34'
    Угловой игроки БАТЭ заработали, навесил Бочеров от правого флажка на ближнюю штангу, слишком слабо получилось, справился защитник на штанге, мяч выбит.
  • 32'
    Оживилась игра у нас в эти минуты, хорошие атаки стали проходить у команд!
  • Штанга
    30'
    КАКОЙ ОТВЕТ ОТ "Коньяспора"! Справился Кудравец с прострелом с фланга, но отбил прямо на Цекици, который набежал и с подступов к вратарской чуть не сломал перекладину!
  • 30'
    Оп, хорошая атака БАТЭ получилась! Василевич отлично сыграл на опережение в штрафной площади после прострела с фланга, пробил в касание, но Шехич смог поймать мяч!
  • 29'
    Перевалил первый тайм через свой экватор. В выигрышной позиции находится "Коньяспор", им можно сильно события не форсировать. Время играет на турецкий коллектив.
  • 26'
    Длинной передачей вышли в атаку игроки БАТЭ, Василевич рванул по левому флангу, но опередил его Шехич ещё раз. Был уже подобный эпизод в дебюте встречи. Вновь мяч выбит в аут.
  • Судья
    25'
    Не представил я арбитра. Новак Симович из Сербии обслуживает наш сегодняшний поединок.
  • 24'
    Покатали мяч игроки БАТЭ под свист собравшихся болельщиков, и всё дело завершилось дальним ударом Бочерова, но мяч совсем в сторону от ворот полетел.
  • 23'
    Неплохой ответ от БАТЭ, прошла атака правым флангом у гостей, но вот на подачу никто откликнуться в штрафной площади не смог. Отбился "Коньяспор".
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    • Опасный момент
      21'
      И вновь приличный момент у ворот гостевой команды! Бютюки забежал по левому флангу, от лицевой мягко навесил в центр, и Мурич пробивал с лёта в касание! Повезло гостям, что прямо по центру и не так сильно, в итоге Кудравец смог поймать!
    • Опасный момент
      19'
      Момент у ворот БАТЭ! Хаджиахметович от души зарядил с дальней дистанции, и Кудравец в эффектном броске из-под перекладины мяч достал!
    • 17'
      Спокойнее стали действовать футболисты обеих команд. Темп игры спал.
    • 15'
      Разыграли игроки БАТЭ, и удар мы увидели, наконец. Громыко из-за пределов штрафной площади отважился пробить, но выше перекладины у него в итоге получилось.
    • 14'
      Прямо чуть ли не к штрафной прижимают соперника турецкие футболисты, но БАТЭ пока справляется.
    • 13'
      Комбинируют футболисты БАТЭ, но турки сейчас довольно высоко прессингуют, не давая особо разгуляться.
    • Опасный момент
      12'
      Очень опасный момент у ворот БАТЭ! Бютюки навесил с левого фланга на дальнюю штангу, но там партнёр совсем чуть-чуть до мяча не добрался, и тот в итоге рядом со штангой пролетел!
    • Угловой
      11'
      Угловой на левом фланге заработали игроки "Коньяспора", Хаджиахметович навесил на ближнюю штангу, гости отбились. С повторным навесом тоже удалось справиться.
    • 10'
      Ещё одна попытка передачи в штрафную площадь хозяев, но пока всё читают игроки турецкой команды.
    • 8'
      Быстрая атака получилась у футболистов "Коньяспора", Бютюки получил мяч на левом фланге, навесил прямо во вратарскую, и получилось точно в руки голкиперу.
    • 7'
      Комбинируют футболисты БАТЭ, надо стараться идти вперёд гостям. Надо сказать, что задача стоит из непростых у команды Михайлова.
    • 6'
      Неплохой заброс Драгун исполнил на Василевича, но получилось сильно, в итоге Шехич успел из рамки рвануть и за пределами штрафной площади выбил мяч в аут.
    • Офсайд
      5'
      В атаку перешли игроки "Коньяспора", долго мяч контролировали, в итоге пошёл заброс на Чикалеши, который в положении "вне игры" оказался. Форвард там и пробить успел, перебросив вратаря, но уже прозвучал свисток.
    • 3'
      Довольно активны игроки БАТЭ, высоко соперника прессингуют, оно и понятно. Первый матч завершился в пользу турецкой команды, которая оказалась сильнее со счётом аж 3:0.
    • 2'
      И почти сразу игроки БАТЭ заработали штрафной, розыгрыш которого получился не очень, да и добавление издали от Бессмертного точным не получилось.
    • Первый тайм начался
      1'
      Поехали! Игра началась! С центра поля начали игроки БАТЭ! В жёлтой форме сегодня играют гости, а игроки "Коньяспора" - в бело-зелёном.
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые зрители, любители футбола!
      Мы продолжаем следить за событиями 2-го отборочного раунда Лиги конференций, и на очереди интересный поединок в Турции, где местный «Коньяспор» будет принимать БАТЭ из Беларуси.
      С Вами игру будет смотреть Андрей Сергеев. Добро пожаловать, дорогие друзья!
      • Прогнозы 120
      Коньяспор 74.2% (89)
      X 11.7% (14)
      БАТЭ 14.2% (17)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Коньяспор
      Ничья
      БАТЭ
      1.50
      8.45
      8.10
      Все Коэффициенты
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Коньяспор 2:0 БАТЭ

    Исход игры
    Коньяспор
    74.2% (89)
    Ничья
    11.7% (14)
    БАТЭ
    14.2% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.54% (51)
    Меньше
    54.46% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    47.32% (53)
    Нет
    52.68% (59)
    Популярный счёт
    2:0 Коньяспор
    27.5% (33)
    2:1 Коньяспор
    23.3% (28)
    1:0 Коньяспор
    10.8% (13)
    1:1 Ничья
    8.3% (10)
    1:2 БАТЭ
    5.8% (7)
    3:0 Коньяспор
    4.2% (5)
    0:1 БАТЭ
    3.3% (4)
    3:1 Коньяспор
    2.5% (3)
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    БАТЭ
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