Угловой игроки БАТЭ заработали, навесил Бочеров от правого флажка на ближнюю штангу, слишком слабо получилось, справился защитник на штанге, мяч выбит.

Мурич справа через угол забрался в штрафную площадь БАТЭ, а вот проникающая передача на острие у него не прошла.

Опасная атака "Коньяспора"! Мурич навесил с правого фланга на дальнюю штангу, и Бютюки из борьбы с защитником смог пробить с острого угла! Немного не попал в дальний угол!

Гол. Амер Рахманович. 1:0. Да, заметно поднажали в последние минуты игроки "Коньяспора", и это привело к успеху. Мурич прострелил с правого фланга в центр штрафной, где Рахманович мяч принял, а с разворота мощным ударом вонзил его в самую девятку!

На волне успеха продолжают атаковать игроки "Коньяспора". Вполне возможно, что сегодня хозяева поля могут вновь забить много.

Вновь хороший момент у ворот БАТЭ! Заброс с левого фланга в штрафную площадь, Цекири опасно пробивает сходу головой, и Кудравец выбивает мяч на угловой!

С угловым игроки БАТЭ справились, а болельщики "Коньяспора" в хорошем настроении включили фонарики. Тема популярная, смотрится эффектно.

Неплохой ответ от БАТЭ, прошла атака правым флангом у гостей, но вот на подачу никто откликнуться в штрафной площади не смог. Отбился "Коньяспор".

Покатали мяч игроки БАТЭ под свист собравшихся болельщиков, и всё дело завершилось дальним ударом Бочерова, но мяч совсем в сторону от ворот полетел.

Не представил я арбитра. Новак Симович из Сербии обслуживает наш сегодняшний поединок.

Длинной передачей вышли в атаку игроки БАТЭ, Василевич рванул по левому флангу, но опередил его Шехич ещё раз. Был уже подобный эпизод в дебюте встречи. Вновь мяч выбит в аут.

Перевалил первый тайм через свой экватор. В выигрышной позиции находится "Коньяспор", им можно сильно события не форсировать. Время играет на турецкий коллектив.

Оп, хорошая атака БАТЭ получилась! Василевич отлично сыграл на опережение в штрафной площади после прострела с фланга, пробил в касание, но Шехич смог поймать мяч!

КАКОЙ ОТВЕТ ОТ "Коньяспора"! Справился Кудравец с прострелом с фланга, но отбил прямо на Цекици, который набежал и с подступов к вратарской чуть не сломал перекладину!

Оживилась игра у нас в эти минуты, хорошие атаки стали проходить у команд!

21' И вновь приличный момент у ворот гостевой команды! Бютюки забежал по левому флангу, от лицевой мягко навесил в центр, и Мурич пробивал с лёта в касание! Повезло гостям, что прямо по центру и не так сильно, в итоге Кудравец смог поймать!

19' Момент у ворот БАТЭ! Хаджиахметович от души зарядил с дальней дистанции, и Кудравец в эффектном броске из-под перекладины мяч достал!

17' Спокойнее стали действовать футболисты обеих команд. Темп игры спал.

15' Разыграли игроки БАТЭ, и удар мы увидели, наконец. Громыко из-за пределов штрафной площади отважился пробить, но выше перекладины у него в итоге получилось.

14' Прямо чуть ли не к штрафной прижимают соперника турецкие футболисты, но БАТЭ пока справляется.

13' Комбинируют футболисты БАТЭ, но турки сейчас довольно высоко прессингуют, не давая особо разгуляться.

12' Очень опасный момент у ворот БАТЭ! Бютюки навесил с левого фланга на дальнюю штангу, но там партнёр совсем чуть-чуть до мяча не добрался, и тот в итоге рядом со штангой пролетел!

11' Угловой на левом фланге заработали игроки "Коньяспора", Хаджиахметович навесил на ближнюю штангу, гости отбились. С повторным навесом тоже удалось справиться.

10' Ещё одна попытка передачи в штрафную площадь хозяев, но пока всё читают игроки турецкой команды.