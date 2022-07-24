Стадион: Конья Бююкшехир
История личных встреч
Коньяспор
БАТЭ
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бютюки Зюмер
|1
|1
|Мурич Роберт
|1
|1
|Михаляк Конрад
|1
|1
|Демир Мухаммет
|0
|0
|Чикалеши Сокол
|0
|0
|Хаджиахметович Амир
|0
|0
БАТЭ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Язгылы Угурджан
|1
|1
|Шехич Ибрагим
|1
|0
БАТЭ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бочеров Валерий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Коньяспор
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
БАТЭ - Коньяспор 0:3 Башакшехир - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Ризеспор 1:1 Эрзурумспор - Коньяспор 0:4
Бешикташ - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Хатайспор 3:1 Антальяспор - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:2 Малатьяспор - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Газиантеп 4:1 Ризеспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Гёзтепе 3:0 Фенербахче - Коньяспор 2:1 Кайсериспор - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Галатасарай 2:0 Аланьяспор - Коньяспор 5:1 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Касымпаша 4:4 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 5:4
БАТЭ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
БАТЭ - Коньяспор 0:3 БАТЭ - Арсенал Дзержинск 1:2 Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Энергетик-БГУ 1:1
БАТЭ - Слуцк 4:0 Неман - БАТЭ 0:0 БАТЭ - Ислочь 0:1 Динамо-Брест - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Гомель 1:2 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:0 БАТЭ - Витебск 2:1 Динамо Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Неман 2:0 БАТЭ - Гомель 2:1 Шахтёр Солигорск - БАТЭ 0:1 Днепр Могилёв - БАТЭ 0:3 Неман - БАТЭ 2:1 Белшина - БАТЭ 0:3 Славия Мозырь - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Коньяспор - БАТЭ
Исход игры
Коньяспор
75% (27)
Ничья
5.6% (2)
БАТЭ
19.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
60% (21)
Меньше
40% (14)
Обе команды забьют
Да
54.29% (19)
Нет
45.71% (16)
Популярный счёт
2:1 Коньяспор
30.6% (11)
2:0 Коньяспор
13.9% (5)
1:0 Коньяспор
13.9% (5)
1:3 БАТЭ
5.6% (2)
1:1 Ничья
5.6% (2)
4:0 Коньяспор
5.6% (2)
3:0 Коньяспор
5.6% (2)
1:2 БАТЭ
5.6% (2)
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