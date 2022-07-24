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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Коньяспор
 
Позже
БАТЭ
Прогнозы 36
Коньяспор 75% (27)
X 5.6% (2)
БАТЭ 19.4% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Коньяспор
Ничья
БАТЭ
1.40
5.25
9.60
Все Коэффициенты

История личных встреч

Коньяспор
БАТЭ

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бютюки Зюмер 1 1
Мурич Роберт 1 1
Михаляк Конрад 1 1
Демир Мухаммет 0 0
Чикалеши Сокол 0 0
Хаджиахметович Амир 0 0
БАТЭ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Язгылы Угурджан 1 1
Шехич Ибрагим 1 0
БАТЭ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бочеров Валерий 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Коньяспор
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
БАТЭ - Коньяспор 0:3 Башакшехир - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Ризеспор 1:1 Эрзурумспор - Коньяспор 0:4
Бешикташ - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Хатайспор 3:1 Антальяспор - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:2 Малатьяспор - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Газиантеп 4:1 Ризеспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Гёзтепе 3:0 Фенербахче - Коньяспор 2:1 Кайсериспор - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Галатасарай 2:0 Аланьяспор - Коньяспор 5:1 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Касымпаша 4:4 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 5:4
БАТЭ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
БАТЭ - Коньяспор 0:3 БАТЭ - Арсенал Дзержинск 1:2 Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Энергетик-БГУ 1:1
БАТЭ - Слуцк 4:0 Неман - БАТЭ 0:0 БАТЭ - Ислочь 0:1 Динамо-Брест - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Гомель 1:2 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:0 БАТЭ - Витебск 2:1 Динамо Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Неман 2:0 БАТЭ - Гомель 2:1 Шахтёр Солигорск - БАТЭ 0:1 Днепр Могилёв - БАТЭ 0:3 Неман - БАТЭ 2:1 Белшина - БАТЭ 0:3 Славия Мозырь - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Коньяспор - БАТЭ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 июля 2022, осталось 2 дня 12 часов 35 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Коньяспор 75% (27)
    X 5.6% (2)
    БАТЭ 19.4% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Коньяспор
    Ничья
    БАТЭ
    1.40
    5.25
    9.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Коньяспор - БАТЭ онлайн

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    Прогнозы на матч Коньяспор - БАТЭ

    Исход игры
    Коньяспор
    75% (27)
    Ничья
    5.6% (2)
    БАТЭ
    19.4% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (21)
    Меньше
    40% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    54.29% (19)
    Нет
    45.71% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Коньяспор
    30.6% (11)
    2:0 Коньяспор
    13.9% (5)
    1:0 Коньяспор
    13.9% (5)
    1:3 БАТЭ
    5.6% (2)
    1:1 Ничья
    5.6% (2)
    4:0 Коньяспор
    5.6% (2)
    3:0 Коньяспор
    5.6% (2)
    1:2 БАТЭ
    5.6% (2)
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    БАТЭ
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