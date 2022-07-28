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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Эльфсборг
1:2
Конец матча
Мольде
0'
7' Желтая карточка
Мауду
24' Желтая карточка
Хауган Эйрик
1:0
40' Гол
Michael Baidoo
1:1
54' Гол
Брейвик Эмиль
1:2
83' Гол
Фофана Датро
90'+4

Ход матча

7'
Мауду
 
24'
 
Хауган Эйрик
40'
Michael Baidoo
(Странд Симон)
1:0
46'
 
Коса Маркус Андреас
Хуссейн Эцаз
54'
1:1
Брейвик Эмиль
62'
Ондрейка Якоб
Оккельс Йеппе
 
62'
Альм Расмус
Бернхардссон Александер
 
65'
 
Брюнхильдсен Ола
Зехнини Рафик
73'
Седерберг Ноа
Рёмер Андре
 
74'
Oscar Aga
Гудьонсен Свейнн
 
74'
Besfort Zeneli
Michael Baidoo
 
74'
 
Грёдем Магнус
Брейвик Эмиль
74'
 
Болли Матис
Линнес Мартин
83'
1:2
Фофана Датро
88'
 
Johan Bakke
Фофана Датро

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 5
  • 2 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 117
Эльфсборг 37.6% (44)
X 29.1% (34)
Мольде 33.3% (39)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
31
Роннинг
Тим
24
Ларссон
Йохан
8
Хольмен
Себастьян
5
Мауду
20
Странд
Симон
10
Ольссон
Симон
6
Рёмер
Андре
13
Michael
Baidoo
12
Бернхардссон
Александер
11
Гудьонсен
Свейнн
19
Оккельс
Йеппе
1
Карлстрём
Якоб
14
Кнутсон
Эрлинг
19
Хауган
Эйрик
4
Хансен
Беньямин
21
Линнес
Мартин
3
Риса
Бирк
25
Брейвик
Эмиль
8
Sivert
Heggheim
Mannsverk
16
Хуссейн
Эцаз
17
Зехнини
Рафик
9
Фофана
Датро
Эльфсборг
4-3-3
Мольде
5-4-1

История личных встреч

Эльфсборг
Мольде

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альм Расмус 1 0.5
Michael Baidoo 1 0.5
Фрик Пер 0 0
Странд Симон 0 0
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брейвик Эмиль 2 1
Хёуген Кристоффер 1 0.5
Коса Маркус Андреас 1 0.5
Фофана Датро 1 0.5
Sivert Heggheim Mannsverk 1 (1) 0.5
Хансен Беньямин 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emmanuel Boateng2 0 1
Ларссон Йохан 1 0
Хольмен Себастьян 1 0
Рёмер Андре 1 0
Вяйсянен Лео 1 0
Странд Симон 1 0
Мауду 1 0
Хенрикссон Густав 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнутсон Эрлинг 1 0
Хауган Эйрик 1 0
Хансен Беньямин 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кальмар - Эльфсборг 1:0 Мольде - Эльфсборг 4:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - АИК 2:2
Хеккен - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Сириус - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:4 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:0
Мольде
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Саннефьёрд - Мольде 2:3 Мольде - Эльфсборг 4:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Мольде - Тромсё 5:1
Мольде - Дьерв 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Эйдсвольд - Мольде 1:4 Браттвог - Мольде 2:4 Одд - Мольде 1:2 Мольде - АИК 2:1 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Мольде - Кристиансунд 2:1 Херд - Мольде 0:2 Олесунн - Мольде 0:2 Мольде - Одд 3:0 Мольде - Викинг 3:4 Будё-Глимт - Мольде 0:1 Русенборг - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 1:2

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Майкл Байду бьет в цель!
    • Желтая карточка
      24'
      Хауган Эйрик получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      7'
      Мауду получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Эльфсборг 37.6% (44)
    X 29.1% (34)
    Мольде 33.3% (39)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Эльфсборг 1:2 Мольде

    Исход игры
    Эльфсборг
    37.6% (44)
    Ничья
    29.1% (34)
    Мольде
    33.3% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.64% (64)
    Меньше
    43.36% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    79.65% (90)
    Нет
    20.35% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Эльфсборг
    25.6% (30)
    1:1 Ничья
    23.1% (27)
    1:2 Мольде
    17.1% (20)
    1:0 Эльфсборг
    8.5% (10)
    0:1 Мольде
    5.1% (6)
    2:2 Ничья
    4.3% (5)
    0:2 Мольде
    3.4% (4)
    2:3 Мольде
    1.7% (2)
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