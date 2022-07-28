Стадион: Boraas Arena
0'
7' Желтая карточкаМауду
24' Желтая карточкаХауган Эйрик
1:0
40' ГолMichael Baidoo
1:1
54' ГолБрейвик Эмиль
1:2
83' ГолФофана Датро
90'+4
Ход матча
7'
24'
40'
1:0
54'
1:1
83'
1:2
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
9 Угловые 5
-
2 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
31
Роннинг
Тим
5
Мауду
20
Странд
Симон
19
Хауган
Эйрик
16
Хуссейн
Эцаз
- Основной состав
-
31 Роннинг ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
5 МаудуЗащитник
-
20 Странд СимонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Касем АхмедПолузащитник
-
21 Альм РасмусНападающий
- Нападающий
-
-
14 Oscar Aga
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Лервик ПедерВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Болли МатисНападающий
-
24 Johan Bakke
-
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
История личных встреч
Эльфсборг
Мольде
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альм Расмус
|1
|0.5
|Michael Baidoo
|1
|0.5
|Фрик Пер
|0
|0
|Странд Симон
|0
|0
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брейвик Эмиль
|2
|1
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.5
|Коса Маркус Андреас
|1
|0.5
|Фофана Датро
|1
|0.5
|Sivert Heggheim Mannsverk
|1 (1)
|0.5
|Хансен Беньямин
|0
|0
Карточки
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emmanuel Boateng2
|0
|1
|Ларссон Йохан
|1
|0
|Хольмен Себастьян
|1
|0
|Рёмер Андре
|1
|0
|Вяйсянен Лео
|1
|0
|Странд Симон
|1
|0
|Мауду
|1
|0
|Хенрикссон Густав
|1
|0
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|Хауган Эйрик
|1
|0
|Хансен Беньямин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кальмар - Эльфсборг 1:0 Мольде - Эльфсборг 4:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - АИК 2:2
Хеккен - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Сириус - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:4 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:0
Мольде
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Саннефьёрд - Мольде 2:3 Мольде - Эльфсборг 4:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Мольде - Тромсё 5:1
Мольде - Дьерв 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Эйдсвольд - Мольде 1:4 Браттвог - Мольде 2:4 Одд - Мольде 1:2 Мольде - АИК 2:1 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Мольде - Кристиансунд 2:1 Херд - Мольде 0:2 Олесунн - Мольде 0:2 Мольде - Одд 3:0 Мольде - Викинг 3:4 Будё-Глимт - Мольде 0:1 Русенборг - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 1:2
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Эльфсборг 1:2 Мольде
Исход игры
Эльфсборг
37.6% (44)
Ничья
29.1% (34)
Мольде
33.3% (39)
Тотал 2.5
Больше
56.64% (64)
Меньше
43.36% (49)
Обе команды забьют
Да
79.65% (90)
Нет
20.35% (23)
Популярный счёт
2:1 Эльфсборг
25.6% (30)
1:1 Ничья
23.1% (27)
1:2 Мольде
17.1% (20)
1:0 Эльфсборг
8.5% (10)
0:1 Мольде
5.1% (6)
2:2 Ничья
4.3% (5)
0:2 Мольде
3.4% (4)
2:3 Мольде
1.7% (2)
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