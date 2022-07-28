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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Университатя Крайова
0:0
Второй тайм: 57'
Влазния Шкодер
0'
51' Желтая карточка
Густаво Важенин

Ход матча

46'
Гэман Валеричэ
Папп Пол
 
51'
Густаво Важенин
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 112
Университатя Крайова 88.4% (99)
X 10.7% (12)
Влазния Шкодер 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Университатя Крайова
Ничья
Влазния Шкодер
1.53
6.05
13.72
Все Коэффициенты
1
Лазар
Давид
23
Кэпэцынэ
Михай
2
Папп
Пол
34
Раул
Силва
11
Банку
Никусор
4
Крецу
Александру
8
Матею
Александру
22
Густаво
Важенин
10
Баярам
Штефан
9
Иван
Андрей
19
Кольич
Элвир
28
Bojan
Zogovic
2
Erdenis
Gurishta
4
Marko
Juric
19
Булатович
Дарко
23
Хакай
Эрсин
17
Бошняку
Лорик
8
Йонузи
Фьоарт
21
Марку
Геральд
27
Ardit
Hoxhaj
9
Kaina
11
Mehdi
Coba
Университатя Крайова
4-2-3-1
Влазния Шкодер
4-3-3

История личных встреч

Университатя Крайова
Влазния Шкодер

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иван Андрей 1 (1) 0.5
Влазния Шкодер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ardit Hoxhaj 1 0.5
Марку Геральд 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густаво Важенин 2 0
Крецу Александру 1 0
Раул Силва 1 0
Банку Никусор 1 0
Влазния Шкодер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Erdenis Gurishta 1 0
Kaina 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Университатя - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 Влазния Шкодер - Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1
Университатя Крайова - Сепси 2:2 Университатя Крайова - Слатина 5:0 Университатя Крайова - Аль-Духаиль 1:1 Кисварда - Университатя Крайова 2:1 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Адмира - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Карабах 1:1 Капфенберг - Университатя Крайова 3:3 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1
Влазния Шкодер
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Влазния Шкодер - Университатя Крайова 1:1 Трайскирхен - Влазния Шкодер 0:1 Влазния Шкодер - Лачи 2:1 Кастриоти - Влазния Шкодер 1:3
Влазния Шкодер - Эгнатия 3:1 Тирана - Влазния Шкодер 3:1 Влазния Шкодер - Кукес 2:1 Динамо Тирана - Влазния Шкодер 0:0 Влазния Шкодер - Скендербеу 1:0 Влазния Шкодер - Партизани 0:0 Теута - Влазния Шкодер 1:1 Влазния Шкодер - Лачи 0:0 Влазния Шкодер - Кастриоти 1:2 Эгнатия - Влазния Шкодер 3:0 Влазния Шкодер - Тирана 1:2 Кукес - Влазния Шкодер 0:0 Влазния Шкодер - Динамо Тирана 2:1 Скендербеу - Влазния Шкодер 2:2 Партизани - Влазния Шкодер 1:1 Влазния Шкодер - Теута 4:2

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 112
Университатя Крайова 88.4% (99)
X 10.7% (12)
Влазния Шкодер 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Университатя Крайова
Ничья
Влазния Шкодер
1.53
6.05
13.72
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Университатя Крайова 0:0 Влазния Шкодер онлайн

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Прогнозы на матч Университатя Крайова 0:0 Влазния Шкодер

Исход игры
Университатя Крайова
88.4% (99)
Ничья
10.7% (12)
Влазния Шкодер
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.64% (44)
Меньше
60.36% (67)
Обе команды забьют
Да
41.44% (46)
Нет
58.56% (65)
Популярный счёт
2:1 Университатя Крайова
25.9% (29)
2:0 Университатя Крайова
25.9% (29)
1:0 Университатя Крайова
25.9% (29)
1:1 Ничья
5.4% (6)
3:1 Университатя Крайова
5.4% (6)
3:0 Университатя Крайова
3.6% (4)
3:3 Ничья
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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Университатя Крайова
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