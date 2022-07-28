Стадион: Ион Облеменко
3:0
Конец матча
0'
51' Желтая карточкаГуставо Важенин
1:0
58' ГолМатею Александру
2:0
62' ГолРаул Силва
67' Желтая карточкаМарку Геральд
3:0
80' ГолГэман Валеричэ
83' Желтая карточкаБаярам Штефан
90'+4
Ход матча
51'
58'
1:0
62'
2:0
67'
71'
80'
83'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
15 Удары в створ 0
-
10 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
22 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
2
Папп
Пол
34
Раул
Силва
19
Кольич
Элвир
23
Хакай
Эрсин
27
Ardit
Hoxhaj
9
Kaina
11
Mehdi
Coba
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Папп ПолЗащитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Запасные игроки
-
12 Русу ДенисВратарь
- Вратарь
-
27 Мартич ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 David Sala
-
Главный тренер: Laszlo Balint
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хакай ЭрсинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ardit HoxhajНападающий
-
9 KainaНападающий
-
11 Mehdi CobaНападающий
- Запасные игроки
-
29 Аралица АнтеЗащитник
-
14 Arsid KrujaЗащитник
-
33 Шехи ДаянЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mirel Josa
История личных встреч
Университатя Крайова
Влазния Шкодер
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гэман Валеричэ
|1
|0.5
|Матею Александру
|1
|0.5
|Раул Силва
|1
|0.5
|Иван Андрей
|1 (1)
|0.5
|Густаво Важенин
|0
|0
|Скречу Владимир
|0
|0
Влазния Шкодер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ardit Hoxhaj
|1
|0.5
|Марку Геральд
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густаво Важенин
|2
|0
|Крецу Александру
|1
|0
|Раул Силва
|1
|0
|Банку Никусор
|1
|0
|Баярам Штефан
|1
|0
Влазния Шкодер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марку Геральд
|1
|0
|Erdenis Gurishta
|1
|0
|Kaina
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Университатя - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 Влазния Шкодер - Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1
Университатя Крайова - Сепси 2:2 Университатя Крайова - Слатина 5:0 Университатя Крайова - Аль-Духаиль 1:1 Кисварда - Университатя Крайова 2:1 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Адмира - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Карабах 1:1 Капфенберг - Университатя Крайова 3:3 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1
Влазния Шкодер
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Влазния Шкодер - Университатя Крайова 1:1 Трайскирхен - Влазния Шкодер 0:1 Влазния Шкодер - Лачи 2:1 Кастриоти - Влазния Шкодер 1:3
Влазния Шкодер - Эгнатия 3:1 Тирана - Влазния Шкодер 3:1 Влазния Шкодер - Кукес 2:1 Динамо Тирана - Влазния Шкодер 0:0 Влазния Шкодер - Скендербеу 1:0 Влазния Шкодер - Партизани 0:0 Теута - Влазния Шкодер 1:1 Влазния Шкодер - Лачи 0:0 Влазния Шкодер - Кастриоти 1:2 Эгнатия - Влазния Шкодер 3:0 Влазния Шкодер - Тирана 1:2 Кукес - Влазния Шкодер 0:0 Влазния Шкодер - Динамо Тирана 2:1 Скендербеу - Влазния Шкодер 2:2 Партизани - Влазния Шкодер 1:1 Влазния Шкодер - Теута 4:2
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Университатя Крайова 3:0 Влазния Шкодер
Исход игры
Университатя Крайова
88.4% (99)
Ничья
10.7% (12)
Влазния Шкодер
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.64% (44)
Меньше
60.36% (67)
Обе команды забьют
Да
41.44% (46)
Нет
58.56% (65)
Популярный счёт
2:1 Университатя Крайова
25.9% (29)
2:0 Университатя Крайова
25.9% (29)
1:0 Университатя Крайова
25.9% (29)
1:1 Ничья
5.4% (6)
3:1 Университатя Крайова
5.4% (6)
3:0 Университатя Крайова
3.6% (4)
3:3 Ничья
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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