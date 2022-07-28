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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Университатя Крайова
3:0
Конец матча
Влазния Шкодер
0'
51' Желтая карточка
Густаво Важенин
1:0
58' Гол
Матею Александру
2:0
62' Гол
Раул Силва
67' Желтая карточка
Марку Геральд
3:0
80' Гол
Гэман Валеричэ
83' Желтая карточка
Баярам Штефан
90'+4

Ход матча

46'
Гэман Валеричэ
Папп Пол
 
51'
Густаво Важенин
 
58'
Матею Александру
1:0
62'
Раул Силва
(Густаво Важенин)
2:0
65'
Маркович Йован
Кольич Элвир
 
65'
Рогульич Анте
Густаво Важенин
 
67'
 
Марку Геральд
71'
 
Вулай Кристиян
Марку Геральд
71'
 
Аралица Анте
Kaina
75'
 
Лятифи Лиридон
Mehdi Coba
77'
Скречу Владимир
Крецу Александру
 
80'
Гэман Валеричэ
(Скречу Владимир)
3:0
82'
Кымпану Георге
Иван Андрей
 
83'
Баярам Штефан
 
85'
 
Rejan Alivoda
Йонузи Фьоарт
85'
 
Arsid Kruja
Ardit Hoxhaj

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 15 Удары в створ 0
  • 10 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 22 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 112
Университатя Крайова 88.4% (99)
X 10.7% (12)
Влазния Шкодер 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Лазар
Давид
23
Кэпэцынэ
Михай
2
Папп
Пол
34
Раул
Силва
11
Банку
Никусор
4
Крецу
Александру
8
Матею
Александру
22
Густаво
Важенин
10
Баярам
Штефан
9
Иван
Андрей
19
Кольич
Элвир
28
Bojan
Zogovic
2
Erdenis
Gurishta
4
Marko
Juric
19
Булатович
Дарко
23
Хакай
Эрсин
17
Бошняку
Лорик
8
Йонузи
Фьоарт
21
Марку
Геральд
27
Ardit
Hoxhaj
9
Kaina
11
Mehdi
Coba
Университатя Крайова
4-2-3-1
Влазния Шкодер
4-3-3

История личных встреч

Университатя Крайова
Влазния Шкодер

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гэман Валеричэ 1 0.5
Матею Александру 1 0.5
Раул Силва 1 0.5
Иван Андрей 1 (1) 0.5
Густаво Важенин 0 0
Скречу Владимир 0 0
Влазния Шкодер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ardit Hoxhaj 1 0.5
Марку Геральд 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густаво Важенин 2 0
Крецу Александру 1 0
Раул Силва 1 0
Банку Никусор 1 0
Баярам Штефан 1 0
Влазния Шкодер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марку Геральд 1 0
Erdenis Gurishta 1 0
Kaina 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Университатя - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 Влазния Шкодер - Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1
Университатя Крайова - Сепси 2:2 Университатя Крайова - Слатина 5:0 Университатя Крайова - Аль-Духаиль 1:1 Кисварда - Университатя Крайова 2:1 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Адмира - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Карабах 1:1 Капфенберг - Университатя Крайова 3:3 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1
Влазния Шкодер
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Влазния Шкодер - Университатя Крайова 1:1 Трайскирхен - Влазния Шкодер 0:1 Влазния Шкодер - Лачи 2:1 Кастриоти - Влазния Шкодер 1:3
Влазния Шкодер - Эгнатия 3:1 Тирана - Влазния Шкодер 3:1 Влазния Шкодер - Кукес 2:1 Динамо Тирана - Влазния Шкодер 0:0 Влазния Шкодер - Скендербеу 1:0 Влазния Шкодер - Партизани 0:0 Теута - Влазния Шкодер 1:1 Влазния Шкодер - Лачи 0:0 Влазния Шкодер - Кастриоти 1:2 Эгнатия - Влазния Шкодер 3:0 Влазния Шкодер - Тирана 1:2 Кукес - Влазния Шкодер 0:0 Влазния Шкодер - Динамо Тирана 2:1 Скендербеу - Влазния Шкодер 2:2 Партизани - Влазния Шкодер 1:1 Влазния Шкодер - Теута 4:2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 112
    Университатя Крайова 88.4% (99)
    X 10.7% (12)
    Влазния Шкодер 0.9% (1)
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    Прогнозы на матч Университатя Крайова 3:0 Влазния Шкодер

    Исход игры
    Университатя Крайова
    88.4% (99)
    Ничья
    10.7% (12)
    Влазния Шкодер
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.64% (44)
    Меньше
    60.36% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    41.44% (46)
    Нет
    58.56% (65)
    Популярный счёт
    2:1 Университатя Крайова
    25.9% (29)
    2:0 Университатя Крайова
    25.9% (29)
    1:0 Университатя Крайова
    25.9% (29)
    1:1 Ничья
    5.4% (6)
    3:1 Университатя Крайова
    5.4% (6)
    3:0 Университатя Крайова
    3.6% (4)
    3:3 Ничья
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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