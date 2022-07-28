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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
ЦСКА София
4:0
Второй тайм: 89'
Македония Джёрче Петров
0'
1:0
31' Гол
Матей Юрген
33' Желтая карточка
Яга Амос
44' Желтая карточка
Бауренски Йоан
44' Желтая карточка
Эмини Сефер
55' Желтая карточка
Fahrudin Durdevic
2:0
61' Гол
Йомов Георгий
75' Желтая карточка
Stefan Lazarevic
3:0
78' Гол
Lazar Tufegdzic
4:0
87' Гол
Назон Даккенс

Ход матча

31'
Матей Юрген
(Гарсез Маурисио)
1:0
33'
Яга Амос
 
44'
Бауренски Йоан
 
44'
 
Эмини Сефер
46'
Вион Тибо
Бауренски Йоан
 
46'
Де Нойер Брадлей
Минков Галин
 
53'
Назон Даккенс
Крастев Калоян
 
55'
 
Fahrudin Durdevic
59'
 
Вучичевич Ваня
Philip Aleksovski
59'
 
Скендери Эмир
Fahrudin Durdevic
61'
Йомов Георгий
(Lazar Tufegdzic)
2:0
64'
Stanislav Shopov
Йомов Георгий
 
70'
Жеферсон Телес
Яга Амос
 
74'
 
Agan Abazi
Jhon Mena
74'
 
Пецов Християн
Fisnik Zuka
74'
 
Stefan Lazarevic
Bojan Ilievski
75'
 
Stefan Lazarevic
78'
Lazar Tufegdzic
3:0
87'
Назон Даккенс
4:0

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 1
  • 2 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 116
ЦСКА София 96.6% (112)
X 1.7% (2)
Македония Джёрче Петров 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА София
Ничья
Македония Джёрче Петров
1.33
5.11
9.66
Все Коэффициенты
1
Бузатто
Густаво
19
Турицов
Иван
2
Матей
Юрген
4
Кох
Менно
13
Минков
Галин
21
Яга
Амос
20
Бауренски
Йоан
10
Йомов
Георгий
11
Lazar
Tufegdzic
27
Гарсез
Маурисио
14
Крастев
Калоян
1
Hristijan
Stevkovski
3
Fisnik
Zuka
4
Мисевски
Филип
6
Личина
Эсмин
5
Bojan
Ilievski
18
Jhon
Mena
9
Адем
Эрмедин
8
Эмини
Сефер
23
Philip
Aleksovski
29
Fahrudin
Durdevic
32
Kristijan
Stojkovski
ЦСКА София
4-2-3-1
Македония Джёрче Петров
4-4-2

История личных встреч

ЦСКА София
Македония Джёрче Петров

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40.9%
59.1%
9 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

23 матча

78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

39.1%
60.9%
9 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.9%
39.1%
14 побед 9 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:0
ГА
3:1
ГА
2:0
БВЛ
2:0
БВЛ
0:1
БВЛ
2:0
БВЛ
0:1
БВЛ
0:0
БВЛ
1:0
БВЛ
0:2
БВЛ
1:0
ПЛ
4:1
ГА
0:2
С
1:3
К
2:1
ГА
0:0
ГА
1:1
ГА
1:0
ГА
2:0
ГА
1:0
ГА
2:0
С
1:0
ГА
0:0

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА София
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lazar Tufegdzic 1 0.5
Матей Юрген 1 0.5
Йомов Георгий 1 0.5
Гарсез Маурисио 0 0
Македония Джёрче Петров
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

ЦСКА София
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яга Амос 1 0
Жеферсон Телес 1 0
Махмутович Энес 1 0
Бауренски Йоан 1 0
Македония Джёрче Петров
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matheus Lemos 1 1
Fahrudin Durdevic 1 0
Эмини Сефер 1 0
Stefan Lazarevic 1 0
Adama Samake 1 0

Результаты последних матчей

ЦСКА София
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
ЦСКА София - Черно Море 1:0 Македония Джёрче Петров - ЦСКА София 0:0 Локомотив София - ЦСКА София 1:1 ЦСКА София - Арда Карджали 3:0
ЦСКА София - Своге 2:0 ЦСКА София - Сепси 0:4 Ред Булл Зальцбург - ЦСКА София 2:1 Черно Море - ЦСКА София 0:0 ЦСКА София - Ботев Пловдив 0:0 ЦСКА София - Левски София 0:1 ЦСКА София - Славия София 3:1 Лудогорец - ЦСКА София 5:0 ЦСКА София - Славия София 0:2 ЦСКА София - Левски София 0:0 Славия София - ЦСКА София 0:2 Локомотив Пловдив - ЦСКА София 2:0 ЦСКА София - Берое 1:0 Ботев Пловдив - ЦСКА София 2:0 ЦСКА София - Царско Село 0:0 Левски София - ЦСКА София 0:0
Македония Джёрче Петров
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Македония Джёрче Петров - ЦСКА София 0:0 Македония Джёрче Петров - ФКСБ 2:3 Македония Джёрче Петров - Поли Яссы 1:1 Македония Джёрче Петров - АПОЭЛ 0:2
Македония Джёрче Петров - КФ Лапи 1:1 Македония Джёрче Петров - Силекс 0:0 Тиквеш - Македония Джёрче Петров 2:1 Македония Джёрче Петров - Струга Трим-Лум 1:3 Шкупи - Македония Джёрче Петров 1:1 Македония Джёрче Петров - Академия Пандев 1:0 Шкендия - Македония Джёрче Петров 3:1 Македония Джёрче Петров - Работнички 1:0 Македония Джёрче Петров - Брегалница 1:1 Ренова - Македония Джёрче Петров 0:1 Македония Джёрче Петров - Пелистер 2:0 Борец - Македония Джёрче Петров 0:1 Македония Джёрче Петров - Скопье 1:1 Струга Трим-Лум - Македония Джёрче Петров 1:3 Македония Джёрче Петров - Брегалница 2:1 Ренова - Македония Джёрче Петров 0:1

Будет доступно позже.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      44'
      Эмини Сефер получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      44'
      Бауренски Йоан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      33'
      Яга Амос получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      31'
      Г О О О О Л - Матей Юрген бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bulgarska Armiya. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    ЦСКА София 96.6% (112)
    X 1.7% (2)
    Македония Джёрче Петров 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА София
    Ничья
    Македония Джёрче Петров
    1.33
    5.11
    9.66
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    Прогнозы на матч ЦСКА София 4:0 Македония Джёрче Петров

    Исход игры
    ЦСКА София
    96.6% (112)
    Ничья
    1.7% (2)
    Македония Джёрче Петров
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.07% (32)
    Меньше
    71.93% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    27.19% (31)
    Нет
    72.81% (83)
    Популярный счёт
    2:0 ЦСКА София
    37.1% (43)
    1:0 ЦСКА София
    31% (36)
    2:1 ЦСКА София
    19.8% (23)
    3:1 ЦСКА София
    4.3% (5)
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    Македония Джёрче Петров
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