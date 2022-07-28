Стадион: SR-Bank Arena
2:1
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаDaniel Seland Karlsbakk
27' Желтая карточкаТрипич Златко
27' Желтая карточкаГанцко Давид
30' Желтая карточкаКарабец Адам
38' Желтая карточкаФортельный Ян
0:1
42' ГолЗелены Ярослав
1:1
45' ГолВеватне Вильяр
2:1
90' ГолТраоре Маи
90'+4
Ход матча
27'
27'
30'
38'
42'
0:1
45'
90'
2:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 9
-
6 Удары в створ 7
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
28
Виснер
Томаш
33
Ганцко
Давид
21
Пешек
Якуб
10
Карабец
Адам
9
Кухта
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Траоре МаиНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виснер ТомашЗащитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пешек ЯкубПолузащитник
-
10 Карабец АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Кухта ЯнНападающий
- Запасные игроки
-
24 Ворел ВойтехВратарь
-
29 Геча МиланВратарь
-
27 Панак ФилипЗащитник
-
19 Jan MejdrЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сачек МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Юлиш ЛукашНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
История личных встреч
Викинг
Спарта Прага
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Веватне Вильяр
|1
|0.5
|Траоре Маи
|1
|0.5
|Сандберг Никлас
|0
|0
|Сольбаккен Маркус
|0
|0
Спарта Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелены Ярослав
|1
|0.5
|Виснер Томаш
|0
|0
Карточки
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трипич Златко
|1
|0
|Кабран Кевин
|1
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|1
|0
|Паттинама Шейн
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Daniel Seland Karlsbakk
|1
|0
Спарта Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фортельный Ян
|2
|0
|Ганцко Давид
|1
|0
|Виснер Томаш
|1
|0
|Чванчара Томаш
|1
|0
|Карабец Адам
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Волеренга - Викинг 4:2 Спарта Прага - Викинг 0:0 Викинг - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Викинг 0:1
Викинг - Русенборг 1:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Вард Хёугесунн - Викинг 1:2 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Викинг 1:1 Rosseland - Викинг 1:6 Викинг - Дьерв 3:0 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Мольде - Викинг 3:4 Викинг - Хёугесунн 5:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1 Одд - Викинг 2:1 Викинг - Олесунн 1:0
Спарта Прага
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Спарта Прага - Викинг 0:0 Спарта Прага - Пакш 1:1 Вольфсбергер - Спарта Прага 1:0 Спарта Прага - Риека 2:0
Спарта Прага - Опава 3:0 Спарта Прага - Дукла Прага 2:1 Словацко - Спарта Прага 3:1 Славия Прага - Спарта Прага 1:2 Спарта Прага - Словацко 1:2 Виктория Пльзень - Спарта Прага 3:0 Спарта Прага - Градец Кралове 1:1 Спарта Прага - Баник Острава 3:1 Сигма Оломоуц - Спарта Прага 2:0 Спарта Прага - Словацко 3:1 Теплице - Спарта Прага 0:3 Спарта Прага - Баник Острава 2:1 Млада Болеслав - Спарта Прага 0:3 Спарта Прага - Пардубице 3:1 Яблонец - Спарта Прага 1:1 Славия Прага - Спарта Прага 2:0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Викинг 2:1 Спарта Прага
Исход игры
Викинг
14.7% (17)
Ничья
14.7% (17)
Спарта Прага
70.7% (82)
Тотал 2.5
Больше
58.04% (65)
Меньше
41.96% (47)
Обе команды забьют
Да
70.54% (79)
Нет
29.46% (33)
Популярный счёт
1:2 Спарта Прага
39.7% (46)
0:1 Спарта Прага
17.2% (20)
1:1 Ничья
12.9% (15)
2:1 Викинг
8.6% (10)
1:3 Спарта Прага
5.2% (6)
0:2 Спарта Прага
4.3% (5)
1:0 Викинг
4.3% (5)
2:0 Викинг
1.7% (2)
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