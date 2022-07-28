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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Викинг
2:1
Конец матча
Спарта Прага
0'
11' Желтая карточка
Daniel Seland Karlsbakk
27' Желтая карточка
Трипич Златко
27' Желтая карточка
Ганцко Давид
30' Желтая карточка
Карабец Адам
38' Желтая карточка
Фортельный Ян
0:1
42' Гол
Зелены Ярослав
1:1
45' Гол
Веватне Вильяр
2:1
90' Гол
Траоре Маи
90'+4

Ход матча

11'
Daniel Seland Karlsbakk
 
27'
Трипич Златко
 
27'
 
Ганцко Давид
30'
 
Карабец Адам
38'
 
Фортельный Ян
42'
0:1
Зелены Ярослав
(Виснер Томаш)
45'
Веватне Вильяр
(Сольбаккен Маркус)
1:1
59'
Траоре Маи
Daniel Seland Karlsbakk
 
62'
 
Чванчара Томаш
Кухта Ян
63'
 
Данек Крыштоф
Пешек Якуб
74'
 
Минчев Мартин
Карабец Адам
80'
 
Рынеш Матей
Гараслин Лукаш
81'
 
Jan Mejdr
Виснер Томаш
81'
Сандберг Никлас
Трипич Златко
 
90'
Траоре Маи
(Сандберг Никлас)
2:1
90'
Викстёль Рольф
Де Ланлай Янн-Эрик
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 9
  • 6 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 116
Викинг 14.7% (17)
X 14.7% (17)
Спарта Прага 70.7% (82)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
30
Гуннарссон
Патрик
18
Бьёрсхоль
Сондре
4
Брекало
Давид
3
Веватне
Вильяр
9
Кабран
Кевин
20
Паттинама
Шейн
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
8
Сольбаккен
Маркус
27
Фридйонссон
Самуэль
22
Daniel
Seland
Karlsbakk
10
Трипич
Златко
77
Голец
Доминик
28
Виснер
Томаш
25
Сёренсен
Асгер
33
Ганцко
Давид
30
Зелены
Ярослав
18
Садилек
Лукаш
26
Фортельный
Ян
21
Пешек
Якуб
10
Карабец
Адам
22
Гараслин
Лукаш
9
Кухта
Ян
Викинг
3-5-2
Спарта Прага
4-2-3-1

История личных встреч

Викинг
Спарта Прага

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Веватне Вильяр 1 0.5
Траоре Маи 1 0.5
Сандберг Никлас 0 0
Сольбаккен Маркус 0 0
Спарта Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелены Ярослав 1 0.5
Виснер Томаш 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трипич Златко 1 0
Кабран Кевин 1 0
Бьёрсхоль Сондре 1 0
Паттинама Шейн 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Daniel Seland Karlsbakk 1 0
Спарта Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фортельный Ян 2 0
Ганцко Давид 1 0
Виснер Томаш 1 0
Чванчара Томаш 1 0
Карабец Адам 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Волеренга - Викинг 4:2 Спарта Прага - Викинг 0:0 Викинг - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Викинг 0:1
Викинг - Русенборг 1:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Вард Хёугесунн - Викинг 1:2 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Викинг 1:1 Rosseland - Викинг 1:6 Викинг - Дьерв 3:0 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Мольде - Викинг 3:4 Викинг - Хёугесунн 5:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1 Одд - Викинг 2:1 Викинг - Олесунн 1:0
Спарта Прага
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Спарта Прага - Викинг 0:0 Спарта Прага - Пакш 1:1 Вольфсбергер - Спарта Прага 1:0 Спарта Прага - Риека 2:0
Спарта Прага - Опава 3:0 Спарта Прага - Дукла Прага 2:1 Словацко - Спарта Прага 3:1 Славия Прага - Спарта Прага 1:2 Спарта Прага - Словацко 1:2 Виктория Пльзень - Спарта Прага 3:0 Спарта Прага - Градец Кралове 1:1 Спарта Прага - Баник Острава 3:1 Сигма Оломоуц - Спарта Прага 2:0 Спарта Прага - Словацко 3:1 Теплице - Спарта Прага 0:3 Спарта Прага - Баник Острава 2:1 Млада Болеслав - Спарта Прага 0:3 Спарта Прага - Пардубице 3:1 Яблонец - Спарта Прага 1:1 Славия Прага - Спарта Прага 2:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Веватне Вильяр бьет в цель!
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Зелены Ярослав бьет в цель!
  • Желтая карточка
    38'
    Фортельный Ян получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      30'
      Адам Карабец получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      27'
      Ганцко Давид получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      27'
      Трипич Златко получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      11'
      Daniel Seland Karlsbakk получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SR-Bank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Викинг 14.7% (17)
    X 14.7% (17)
    Спарта Прага 70.7% (82)
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    Прогнозы на матч Викинг 2:1 Спарта Прага

    Исход игры
    Викинг
    14.7% (17)
    Ничья
    14.7% (17)
    Спарта Прага
    70.7% (82)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.04% (65)
    Меньше
    41.96% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    70.54% (79)
    Нет
    29.46% (33)
    Популярный счёт
    1:2 Спарта Прага
    39.7% (46)
    0:1 Спарта Прага
    17.2% (20)
    1:1 Ничья
    12.9% (15)
    2:1 Викинг
    8.6% (10)
    1:3 Спарта Прага
    5.2% (6)
    0:2 Спарта Прага
    4.3% (5)
    1:0 Викинг
    4.3% (5)
    2:0 Викинг
    1.7% (2)
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