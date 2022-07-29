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  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион: Зрители: 6164
Оденсе
1:5
Конец матча
Митьюлланд
0'
0:1
24' Гол
Дрейер Андерс
1:1
32' Гол
Мадс Фрокьяер-Йенсен
41' Желтая карточка
Тверсков Йеппе
42' Желтая карточка
Андерссон Йоэль
1:2
52' Гол
Исаксен Густав
54' Желтая карточка
Дюр Николас
1:3
58' Гол
Дрейер Андерс
1:4
61' Гол
Каба Сори
1:5
73' Гол
Систо Пионе
90'+2

Ход матча

24'
0:1
Дрейер Андерс
32'
Мадс Фрокьяер-Йенсен
(Кадри Башким)
1:1
41'
Тверсков Йеппе
 
42'
 
Андерссон Йоэль
46'
Jakob Martinsen
Charly Horneman
 
52'
1:2
Исаксен Густав
(Каба Сори)
54'
 
Дюр Николас
56'
 
Систо Пионе
Исаксен Густав
58'
1:3
Дрейер Андерс
(Андерссон Йоэль)
59'
Муколли Агон
Мадс Фрокьяер-Йенсен
 
61'
1:4
Каба Сори
(Дрейер Андерс)
65'
 
Чилуфя Эдвард
Каба Сори
65'
 
Шарлес
Серенсен Оливер
65'
 
Паулиньо VI
Святченко Эрик
73'
1:5
Систо Пионе
(Шарлес)
77'
 
Тюкосен Мадс
Андерссон Йоэль
82'
Luca Kjerrumgaard
Bjoern Paulsen
 
82'
Кинг Джоэл
Тверсков Йеппе
 
82'
Max Ejdum
Кадри Башким
 

Статистика матча

  • 1 Голы 5
  • 0 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 6
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

13
Бернат
Ханс
Кристиан
2
Микельсон
Николас
5
Ларсен
Каспер
4
Bjoern
Paulsen
16
Шельвик
Йорген
20
Окосун
Айо
6
Тверсков
Йеппе
21
Charly
Horneman
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
10
Свеннсен
Сандер
9
Кадри
Башким
16
Олафссон
Элиас-Рафн
14
Далсгор
Хенрик
28
Святченко
Эрик
73
Жуниньо
6
Андерссон
Йоэль
15
Рафаэль
Онедика
24
Серенсен
Оливер
44
Дюр
Николас
36
Дрейер
Андерс
9
Каба
Сори
11
Исаксен
Густав
Оденсе
4-2-3-1
Митьюлланд
3-4-3

История личных встреч

Оденсе
Митьюлланд

18 матчей

61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
61.1%
12 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
61.1%
12 побед 11 ничьих 0 побед

31 матч

12.9%
87.1%
0 побед 4 ничьи 27 побед

Первый тайм

6.5%
93.5%
0 побед 2 ничьи 24 победы

Второй тайм

12.9%
87.1%
0 побед 4 ничьи 22 победы

49 матчей

22.4%
22.4%
55.2%
11 побед 11 ничьих 27 побед

Первый тайм

24.5%
26.5%
49%
12 побед 13 ничьих 24 победы

Второй тайм

24.5%
30.6%
44.9%
12 побед 15 ничьих 22 победы

История матчей

ТМК
3:2
К
0:0
СД
2:2
СД
1:2
К
3:0
К
1:2
СД
1:1
СД
3:1
ТМС
2:2
СД
1:2
СД
0:1
СДЧГ
3:1
СДЧГ
2:0
К
4:0
СД
3:0
СД
1:1
СД
3:1
К
0:3
СД
0:2
СД
1:0
СД
0:1
СД
2:0
СД
1:1
СД
1:0
СД
3:1
СД
3:0
СД
3:2
СД
0:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
0:1
СД
1:1
СД
2:1
С
2:0
СЛ
2:3
СЛ
1:4
СЛ
1:1
СЛ
3:2
СЛ
2:1
К
2:2
К
2:0
СЛ
1:2
СЛ
2:2
СЛ
1:0
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
4:0
СЛ
3:1
СЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадри Башким 1 0.33
Charly Horneman 1 0.33
Мадс Фрокьяер-Йенсен 1 0.33
Свеннсен Сандер 0 0
Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 3 1
Исаксен Густав 2 0.67
Каба Сори 1 0.33
Систо Пионе 1 0.33
Шарлес 0 0
Андерссон Йоэль 0 0

Карточки

Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тверсков Йеппе 1 0
Bjoern Paulsen 1 0
Кинг Джоэл 1 0
Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Святченко Эрик 1 0
Далсгор Хенрик 1 0
Андерссон Йоэль 1 0
Тюкосен Мадс 1 0
Каба Сори 1 0
Дюр Николас 1 0
Рафаэль Онедика 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Раннерс - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 0:2 Оденсе - Вайле 2:3 Оденсе - Хорсенс 1:3
Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Вайле - Оденсе 2:1 Оденсе - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Оденсе - Сённерйюск 3:0 Оденсе - Орхус 1:0 Сённерйюск - Оденсе 1:2 Орхус - Оденсе 1:2 Виборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Вайле 2:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1 Вайле - Оденсе 2:0 Оденсе - Ольборг 2:3
Митьюлланд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:1
Гент - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Митьюлланд - Вайле 3:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Вайле - Митьюлланд 0:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Хорсенс 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Силькеборг 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Митьюлланд 3 1 1 1 7 - 5 4
5. Копенгаген 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Брондбю 2 1 0 1 2 - 3 3
7. Орхус 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Виборг 2 1 0 1 3 - 4 3
9. Раннерс 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Люнгбю 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Оденсе 3 0 1 2 3 - 9 1
12. Ольборг 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орхус 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Виборг 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Хорсенс 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Брондбю 2 1 0 1 2 - 3 3
5. Люнгбю 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Раннерс 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Митьюлланд 2 0 1 1 2 - 4 1
8. Силькеборг 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Нордшелланн 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Копенгаген 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Ольборг 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Оденсе 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Силькеборг 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Митьюлланд 1 1 0 0 5 - 1 3
4. Хорсенс 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Копенгаген 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Оденсе 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Раннерс 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Брондбю 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ольборг 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Люнгбю 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Орхус 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Виборг 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • 92'
    Дрейер Андерс из команды Митьюлланд сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 92'
    Митьюлланд заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    92'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Травма, повреждение
    92'
    Митьюлланд остается без одного игрока, потому что Рафаэль Онедика уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
  • 91'
    Контроль мяча: Оденсе: 56%, Митьюлланд: 44%.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 90'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 90'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    90'
    Ох, нехорошо это выглядит. Рафаэль Онедика получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    89'
    Рафаэль Онедика на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 89'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 89'
    Свеннсен Сандер нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 89'
    Опасность предотвращена - Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
  • Фол, нарушение
    88'
    Судья сигнализирует, что Рафаэль Онедика из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Luca Kjerrumgaard
  • 88'
    Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
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