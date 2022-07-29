Стадион: Nature Energy Park Зрители: 6164
1:5
Конец матча
0'
0:1
24' ГолДрейер Андерс
1:1
32' ГолМадс Фрокьяер-Йенсен
41' Желтая карточкаТверсков Йеппе
42' Желтая карточкаАндерссон Йоэль
1:2
52' ГолИсаксен Густав
54' Желтая карточкаДюр Николас
1:3
58' ГолДрейер Андерс
1:4
61' ГолКаба Сори
1:5
73' ГолСисто Пионе
90'+2
Ход матча
24'
0:1
32'
41'
42'
52'
1:2
54'
58'
1:3
61'
1:4
73'
1:5
Статистика матча
-
1 Голы 5
-
0 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 6
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
20
Окосун
Айо
73
Жуниньо
44
Дюр
Николас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Окосун АйоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
-
24 Эстрём РобинЗащитник
-
25 Кинг ДжоэлЗащитник
-
26 Муколли АгонПолузащитник
-
-
-
-
18 Kante Kefing
-
40 Max Ejdum
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Дюр НиколасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Оустед ДавидВратарь
- Защитник
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
-
26 Ортис ПаблоЗащитник
- Полузащитник
-
29 Паулиньо VIПолузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Нападающий
-
53 Линн ВикторНападающий
-
Главный тренер: Henrik Jensen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Оденсе
Митьюлланд
18 матчей
61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
61.1%
12 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
61.1%
12 побед 11 ничьих 0 побед
31 матч
12.9%
87.1%
0 побед 4 ничьи 27 побед
Первый тайм
6.5%
93.5%
0 побед 2 ничьи 24 победы
Второй тайм
12.9%
87.1%
0 побед 4 ничьи 22 победы
49 матчей
22.4%
22.4%
55.2%
11 побед 11 ничьих 27 побед
Первый тайм
24.5%
26.5%
49%
12 побед 13 ничьих 24 победы
Второй тайм
24.5%
30.6%
44.9%
12 побед 15 ничьих 22 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадри Башким
|1
|0.33
|Charly Horneman
|1
|0.33
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|1
|0.33
|Свеннсен Сандер
|0
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|3
|1
|Исаксен Густав
|2
|0.67
|Каба Сори
|1
|0.33
|Систо Пионе
|1
|0.33
|Шарлес
|0
|0
|Андерссон Йоэль
|0
|0
Карточки
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тверсков Йеппе
|1
|0
|Bjoern Paulsen
|1
|0
|Кинг Джоэл
|1
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Святченко Эрик
|1
|0
|Далсгор Хенрик
|1
|0
|Андерссон Йоэль
|1
|0
|Тюкосен Мадс
|1
|0
|Каба Сори
|1
|0
|Дюр Николас
|1
|0
|Рафаэль Онедика
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Оденсе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Раннерс - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 0:2 Оденсе - Вайле 2:3 Оденсе - Хорсенс 1:3
Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Вайле - Оденсе 2:1 Оденсе - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Оденсе - Сённерйюск 3:0 Оденсе - Орхус 1:0 Сённерйюск - Оденсе 1:2 Орхус - Оденсе 1:2 Виборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Вайле 2:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1 Вайле - Оденсе 2:0 Оденсе - Ольборг 2:3
Митьюлланд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:1
Гент - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Митьюлланд - Вайле 3:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Вайле - Митьюлланд 0:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Хорсенс
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Силькеборг
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Митьюлланд
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|5.
|Копенгаген
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Брондбю
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|Орхус
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Виборг
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Раннерс
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Люнгбю
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Оденсе
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|12.
|Ольборг
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орхус
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Виборг
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Хорсенс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Брондбю
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|Люнгбю
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Раннерс
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Митьюлланд
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|8.
|Силькеборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Нордшелланн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Копенгаген
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Ольборг
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Оденсе
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Силькеборг
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Митьюлланд
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|4.
|Хорсенс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Копенгаген
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Оденсе
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Раннерс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Брондбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ольборг
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Люнгбю
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Орхус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Виборг
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров