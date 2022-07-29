Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Бернат Ханс Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

82' Сегодняшная посещаемость составляет 6164 болельщиков

81' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Матч возобновлен

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Жуниньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Отличные скиллы показывает Jakob Breum , обводя своих соперников

76' Фанатам команды Оденсе все осточертело. Они покидают трибуны.

75' Отличная индивидуальная работа от Систо Пионе , гол забит с изяществом.

73' Г О О О О Л - Систо Пионе из команды Митьюлланд правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

73' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

72' Отличные скиллы показывает Чилуфя Эдвард , обводя своих соперников

72' Паулиньо VI из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

71' Отличные скиллы показывает Систо Пионе , обводя своих соперников

68' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Игрок Дрейер Андерс из команды Митьюлланд неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

67' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Митьюлланд

66' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

65' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

65' Свеннсен Сандер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

63' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

63' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Митьюлланд будет все-таки засчитан.

62' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

61' Г О О О О Л - Каба Сори из команды Митьюлланд правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

60' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Г О О О О Л - Дрейер Андерс из команды Митьюлланд левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

58' Матч возобновлен

57' Ох, нехорошо это выглядит. Мадс Фрокьяер-Йенсен получил травму и медбригада забирает его с поля.

56' Мадс Фрокьяер-Йенсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Дюр Николас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

54' Микельсон Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Андерссон Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Г О О О О Л - Исаксен Густав забивает с правой ноги!

52' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Святченко Эрик из команды Митьюлланд

51' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

50' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Жуниньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Элиас Олафссон не дал случится голу! Кадри Башким должен был забивать, но Элиас Олафссон сделал отличный сейв

49' Отличные скиллы показывает Мадс Фрокьяер-Йенсен , обводя своих соперников

49' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля