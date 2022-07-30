Второй тайм стартовал в нашем поединке. Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

Бентанкур вместо Биссумы на поле появился в составе "Тоттенхэма" тем временем. Новая замена в нашем поединке состоялась.

Еще одна замена в составе "шпор". Ленгле подменил в составе "Тоттенхэма" Санчеса. Еще одна ротация в нашем противостоянии.

Угловой у ворот соперника заработала и подала "Рома". Навесная передача ни к чему интересному у рамки "шпор" не привела. Выбит мяч в район центрального круга.

Бентанкур сумел освободиться из-под опеки двух соперников, выполнял заброс на дальнюю штангу, где никто из партнеров его не поддержал.

В штрафной получил сейчас удар по ногам один из футболистов "Ромы". Рефери был вынужден приостановить поединок.

Дайеру досталось по ногам на половине поля римской команды. Не спешит разыгрывать штрафной удар сейчас лондонский коллектив.

Мяч в штрафной "Ромы" получил сейчас Кейн, который вышел на ударную позицию и пробил мимо вратаря, прямо в цель. Отменяет взятие ворот судейская бригада в виду офсайда у форварда сборной Англии.

Патрису сыграл на выходе сейчас, забрав мяч в перчатки в высоченном прыжке. Уверенно зафиксировал он снаряд в своих перчатках.

5 минут до конца первого тайма остается. Моуриньо все также спокоен. Сидит он в своей тренерской скамейке и внимательно следит за всем происходящим.

Дайер с линии штрафной попытался нанести удар по воротам, но угодил он в своего же игрока, после чего сфера прикатилась в руки Патрисиу.

Абрахам в атаке нарушает правила, цепляя за руку соперника. Судейская бригада определяет нарушение правил. Остановка в игре.

Снова в деле Абрахам, и вновь передача от Смоллинга идет в сторону Тэмми, но передача явно рассчитанная на скорость. До мяча не добирается никто из игроков.

Дибала сбил Перишича на газон на левом фланге. Явно снес он Ивана на газон. Судья остановил игру и отдал мяч игроку "Тоттенхэма".

Свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:1. Впереди пока "Рома".

36' Сон попытался по левой бровке пробежать к лицевой. Выполнял он подачу в штрафную соперника, но эта передача оставляла желать лучшего.

35' 10 минут до конца первого тайма остается играть соперникам в первом тайме. Что-то мне подсказывает, что в первом тайме мы больше голов не увидим.

33' Абрахам пытался по центру пройти к воротам соперника, но снова получил удар по ногам. Встреча по итогу была остановлена.

32' "Рома" пытается прессинговать соперника еще на его половине поля, и этот факт серьезным образом напрягает команду номинальных хозяев, которая не знает, что ей делать с мячом.

31' МОМЕНТ! Перишич! Классно на ударную позицию вышел Иван, который с 25-ти метров произвел удар по воротам, и мяч полетел чуть выше мишени! Было опасно!

29' Еще и еще раз показали нам гол с участием Дибалы и Ибаньеса. "Рома" с Дибалой может стать совсем другой командой. Не похожей на себя прошлого образца.

28' Наиграла "Рома" на этот гол. Слишком активно она играла на протяжении 27 минут встречи и это все вылилось в забитый в ворота "шпор" мяч.

27' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ИБАНЬЕС! 0:1!

Открывает счет "Рома"! Подача от Дибалы с левого края в центр штрафной. Успевает сыграть на опережении Ибаньес, который переправляет сферу в сетку!

26' Более 25 минут отыграли соперники. Абрахам ворвался на полной скорости в чужую штрафную, после чего нанес удар по воротам, но успели броситься ему в ноги защитники! Угловой.