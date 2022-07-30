Стадион: Sammy Ofer Stadium (Haifa)
Ход матча
29'
0:1
15
Дайер
Эрик
38
Биссума
Ив
22
Перишич
Иван
10
Кейн
Гарри
33
Дэвис
Харви
24
Спенс
Джед
11
Хиль
Бриан
27
Лукас
Моура
29
Сарр
Пап
42
Уайт
Харви
21
Дибала
Пауло
99
Свилар
Миле
63
Боер
Пьетро
19
Челик
Зеки
52
Бове
Эдоардо
75
Ивкович
Мате
11
Перес
Карлес
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Биссума ИвПолузащитник
-
22 Перишич ИванПолузащитник
- Нападающий
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Дэвис ХарвиВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
24 Спенс ДжедЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хиль БрианПолузащитник
-
27 Лукас МоураПолузащитник
-
29 Сарр ПапПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Уайт ХарвиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Дибала ПаулоНападающий
- Запасные игроки
-
99 Свилар МилеВратарь
-
63 Боер ПьетроВратарь
-
19 Челик ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
- Полузащитник
-
75 Ивкович МатеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Перес КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
История личных встреч
Тоттенхэм
Рома
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Севилья 1:1 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:6 Норвич - Тоттенхэм 0:5
Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лестер 3:1 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Мидлсбро - Тоттенхэм 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3
Рома
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Рома - Асколи 0:1 Рома - Ницца 1:1 Спортинг Л - Рома 3:2 Рома - Портимоненсе 2:0
Рома - Сандерленд 2:0 Рома - Фейеноорд 1:0 Торино - Рома 0:3 Рома - Венеция 1:1 Фиорентина - Рома 2:0 Рома - Лестер 1:0 Рома - Болонья 0:0 Лестер - Рома 1:1 Интер Милан - Рома 3:1 Наполи - Рома 1:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Рома - Салернитана 2:1 Будё-Глимт - Рома 2:1 Сампдория - Рома 0:1 Рома - Лацио 3:0 Рома - Витесс 1:1
Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:1 Рома
Исход игры
Тоттенхэм
63.4% (78)
Ничья
25.2% (31)
Рома
11.4% (14)
Тотал 2.5
Больше
68.22% (73)
Меньше
31.78% (34)
Обе команды забьют
Да
87.85% (94)
Нет
12.15% (13)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
42.3% (52)
1:1 Ничья
17.1% (21)
1:2 Рома
8.1% (10)
1:0 Тоттенхэм
6.5% (8)
2:2 Ничья
6.5% (8)
2:0 Тоттенхэм
4.1% (5)
3:1 Тоттенхэм
1.6% (2)
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