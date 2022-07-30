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Стадион:
Тоттенхэм
0:1
Второй тайм
Рома

Ход матча

29'
0:1
Ибаньес Рожер
(Дибала Пауло)
Прогнозы 123
Тоттенхэм 63.4% (78)
X 25.2% (31)
Рома 11.4% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Рома
5.30
3.80
3.74
Все Коэффициенты
1
Льорис
Уго
15
Дайер
Эрик
17
Ромеро
Кристиан
6
Санчес
Давинсон
2
Доэрти
Мэтт
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
38
Биссума
Ив
22
Перишич
Иван
21
Кулушевски
Деян
10
Кейн
Гарри
7
Сон
Хын
Мин
40
Остин
Брендон
33
Дэвис
Харви
20
Форстер
Фрейзер
34
Ленгле
Клеман
24
Спенс
Джед
30
Бентанкур
Родриго
12
Эмерсон
Жуниор
11
Хиль
Бриан
27
Лукас
Моура
29
Сарр
Пап
19
Сессеньон
Райан
42
Уайт
Харви
9
Ришарлисон
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
6
Смоллинг
Крис
4
Кристанте
Бриан
3
Ибаньес
Рожер
2
Карсдорп
Рик
22
Дзаньоло
Николо
59
Залевски
Никола
7
Пеллегрини
Лоренцо
9
Абрахам
Тэмми
21
Дибала
Пауло
99
Свилар
Миле
63
Боер
Пьетро
19
Челик
Зеки
24
Кумбулла
Мараш
37
Спинаццола
Леонардо
52
Бове
Эдоардо
73
Фатиканти
Джакомо
75
Ивкович
Мате
8
Матич
Неманья
11
Перес
Карлес
14
Шомуродов
Элдор
65
Трипи
Филиппо
17
Верету
Жордан
5
Винья
Матиас
62
Вольпато
Кристиан
Тоттенхэм
Рома

История личных встреч

Тоттенхэм
Рома

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

МКЧ
1:4
МКЧ
2:3
ТМС
5:0

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Севилья 1:1 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:6 Норвич - Тоттенхэм 0:5
Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лестер 3:1 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Мидлсбро - Тоттенхэм 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3
Рома
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Рома - Асколи 0:1 Рома - Ницца 1:1 Спортинг Л - Рома 3:2 Рома - Портимоненсе 2:0
Рома - Сандерленд 2:0 Рома - Фейеноорд 1:0 Торино - Рома 0:3 Рома - Венеция 1:1 Фиорентина - Рома 2:0 Рома - Лестер 1:0 Рома - Болонья 0:0 Лестер - Рома 1:1 Интер Милан - Рома 3:1 Наполи - Рома 1:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Рома - Салернитана 2:1 Будё-Глимт - Рома 2:1 Сампдория - Рома 0:1 Рома - Лацио 3:0 Рома - Витесс 1:1
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    54'
    Дайеру досталось по ногам на половине поля римской команды. Не спешит разыгрывать штрафной удар сейчас лондонский коллектив.
  • Фол, нарушение
    53'
    В штрафной получил сейчас удар по ногам один из футболистов "Ромы". Рефери был вынужден приостановить поединок.
  • 51'
    Бентанкур сумел освободиться из-под опеки двух соперников, выполнял заброс на дальнюю штангу, где никто из партнеров его не поддержал.
  • Угловой
    50'
    Угловой у ворот соперника заработала и подала "Рома". Навесная передача ни к чему интересному у рамки "шпор" не привела. Выбит мяч в район центрального круга.
  • Замена
    48'
    Еще одна замена в составе "шпор". Ленгле подменил в составе "Тоттенхэма" Санчеса. Еще одна ротация в нашем противостоянии.
  • Замена
    47'
    Бентанкур вместо Биссумы на поле появился в составе "Тоттенхэма" тем временем. Новая замена в нашем поединке состоялась.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм стартовал в нашем поединке. Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:1. Впереди пока "Рома".
  • Фол, нарушение
    45'
    Дибала сбил Перишича на газон на левом фланге. Явно снес он Ивана на газон. Судья остановил игру и отдал мяч игроку "Тоттенхэма".
  • 44'
    Снова в деле Абрахам, и вновь передача от Смоллинга идет в сторону Тэмми, но передача явно рассчитанная на скорость. До мяча не добирается никто из игроков.
  • Фол, нарушение
    42'
    Абрахам в атаке нарушает правила, цепляя за руку соперника. Судейская бригада определяет нарушение правил. Остановка в игре.
  • 41'
    Дайер с линии штрафной попытался нанести удар по воротам, но угодил он в своего же игрока, после чего сфера прикатилась в руки Патрисиу.
  • 40'
    5 минут до конца первого тайма остается. Моуриньо все также спокоен. Сидит он в своей тренерской скамейке и внимательно следит за всем происходящим.
  • 38'
    Патрису сыграл на выходе сейчас, забрав мяч в перчатки в высоченном прыжке. Уверенно зафиксировал он снаряд в своих перчатках.
  • Офсайд
    37'
    Мяч в штрафной "Ромы" получил сейчас Кейн, который вышел на ударную позицию и пробил мимо вратаря, прямо в цель. Отменяет взятие ворот судейская бригада в виду офсайда у форварда сборной Англии.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 36'
      Сон попытался по левой бровке пробежать к лицевой. Выполнял он подачу в штрафную соперника, но эта передача оставляла желать лучшего.
    • 35'
      10 минут до конца первого тайма остается играть соперникам в первом тайме. Что-то мне подсказывает, что в первом тайме мы больше голов не увидим.
    • 33'
      Абрахам пытался по центру пройти к воротам соперника, но снова получил удар по ногам. Встреча по итогу была остановлена. 
    • 32'
      "Рома" пытается прессинговать соперника еще на его половине поля, и этот факт серьезным образом напрягает команду номинальных хозяев, которая не знает, что ей делать с мячом.
    • Опасный момент
      31'
      МОМЕНТ! Перишич! Классно на ударную позицию вышел Иван, который с 25-ти метров произвел удар по воротам, и мяч полетел чуть выше мишени! Было опасно!
    • 29'
      Еще и еще раз показали нам гол с участием Дибалы и Ибаньеса. "Рома" с Дибалой может стать совсем другой командой. Не похожей на себя прошлого образца.
    • 28'
      Наиграла "Рома" на этот гол. Слишком активно она играла на протяжении 27 минут встречи и это все вылилось в забитый в ворота "шпор" мяч.
    • Описание гола
      27'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ИБАНЬЕС! 0:1!
      Открывает счет "Рома"! Подача от Дибалы с левого края в центр штрафной. Успевает сыграть на опережении Ибаньес, который переправляет сферу в сетку!
    • Угловой
      26'
      Более 25 минут отыграли соперники. Абрахам ворвался на полной скорости в чужую штрафную, после чего нанес удар по воротам, но успели броситься ему в ноги защитники! Угловой.
    • 24'
      Постарел, конечно, Моуриньо, изменился он в лице. Но это все тот же безумный тренер, коим его полюбили фанаты времен миланского "Интер", лондонского "Челси" и, конечно же, португальского "Порту".
    • 23'
      Подошел к игрокам Моуриньо. К слову, получив персональные подсказки от наставника Дзаньоло. Конте же общался все это время с оборонцами команды.
    • 22'
      Перерыв у нас на водопой. Показывают режиссеры фанатов, которые расположились на трибунах. Болельщиков на арене немало. Причем большинство, конечно же, местных фанатов.
    • 21'
      Не сумел Сон в борьбе с противником протолкнуть мяч в ворота. Мимо цели полетел снаряд. Много ошибаются футболисты лондонского коллектива пока что.
    • 19'
      Увязла игра в районе центрального круга. "Тоттенхэм" активнее сейчас владеет снарядом. Очевидно, что хотят забить гол в ворота соперника "шпоры".
    • Анонс
      18'
      Сегодня ночью состоится еще целый ряд игр. Но самым любопытным будет, вне всяких сомнений, матч между "Реалом" и "Ювентусом". Текстовую трансляцию этого поединка проведет наш портал. Не пропустите! Старт в 05:00 по Москве.
    • 17'
      Кейн попытался подключиться к атаке "Тоттенхэма". На него подача с левого края пошла. Удар от нападающего "шпор" своей цели не достигает.
    • 15'
      Кристанте с левого края выполнял подачу в штрафную соперника - слишком простая подача для Льориса, который играет на выходе, фиксируя мяч в перчатках.
    • 14'
      Дибала очень активно действует в атаке у "Ромы". На постоянной основе он проявляет себя в атаке у римской команды, постоянно создавая напряженную ситуацию на поле.
    • 13'
      Не удалось ничего со стандарта римлянам придумать. Отбивается лондонский коллектив, играя в обороне в стороне от собственной рамки.
    • Угловой
      11'
      Дайер в противоборстве с Дзаньоло сейчас вынес сферу за лицевую линию. Зарабатывает по итогу угловой удар с левого края команда "волков".
    • 10'
      Сон теперь на линии штрафной получил мяч, после чего нанес он выстрел по рамке соперника. Мяч полетел значительно выше цели, но попытку отличиться мы отмечаем.
    • 9'
      Неудачно в итоге исполнили стандартное положение римляне. Мяч полетел значительно выше цели. Куда-то в сторону трибун сфера полетела.
    • Фол, нарушение
      7'
      Дибала получил в 26-ти метрах от рамки сейчас по ногам. Судейская коллегия назначила штрафной удар. Готовятся римляне произвести удар.
    • 6'
      Спокойно следит за всем происходящим сейчас Моуриньо, сидя на тренерской скамейке. Пока он не вступает в игру, предпочитая обмениваться фразами со своим помощником.
    • Судья
      4'
      Ромеро сейчас цеплял в своей штрафной Дзаньоло за футболку. Падал на газон футболист, оказавшись в чужой штрафной. Нет пенальти! Можно играть!
    • 3'
      Интересно будет посмотреть сегодня на Дибалу, который попал в стартовый состав и готовится удачно сыграть за "Рому". Римские фанаты ждут голов в исполнении звездного новичка.
    • 2'
      Футболисты "Тоттенхэма" вышли на футбольный газон в черно-синих цветах. Игроки "Ромы" предстали перед нами в бордовом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, друзья, встреча стартовала у нас тем временем! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к товарищеским матчам! В рамках контрольного поединка сыграют между собой «Тоттенхэм» и «Рома». Встреча состоится в Хайфе, на стадионе «Самми Офер».

      Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру.
    Прогнозы 123
    Тоттенхэм 63.4% (78)
    X 25.2% (31)
    Рома 11.4% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Рома
    5.30
    3.80
    3.74
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Тоттенхэм 0:1 Рома онлайн

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    Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:1 Рома

    Исход игры
    Тоттенхэм
    63.4% (78)
    Ничья
    25.2% (31)
    Рома
    11.4% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.22% (73)
    Меньше
    31.78% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    87.85% (94)
    Нет
    12.15% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Тоттенхэм
    42.3% (52)
    1:1 Ничья
    17.1% (21)
    1:2 Рома
    8.1% (10)
    1:0 Тоттенхэм
    6.5% (8)
    2:2 Ничья
    6.5% (8)
    2:0 Тоттенхэм
    4.1% (5)
    3:1 Тоттенхэм
    1.6% (2)
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    Тоттенхэм
    Рома
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