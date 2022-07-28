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Тоттенхэм
 
Позже
Рома
Прогнозы 15
Тоттенхэм 46.7% (7)
X 40% (6)
Рома 13.3% (2)
Все прогнозы

История личных встреч

Тоттенхэм
Рома

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

МКЧ
1:4
МКЧ
2:3
ТМС
5:0

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Севилья 1:1 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:6 Норвич - Тоттенхэм 0:5
Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лестер 3:1 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Мидлсбро - Тоттенхэм 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3
Рома
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Рома - Асколи 0:1 Рома - Ницца 1:1 Спортинг Л - Рома 3:2 Рома - Портимоненсе 2:0
Рома - Сандерленд 2:0 Рома - Фейеноорд 1:0 Торино - Рома 0:3 Рома - Венеция 1:1 Фиорентина - Рома 2:0 Рома - Лестер 1:0 Рома - Болонья 0:0 Лестер - Рома 1:1 Интер Милан - Рома 3:1 Наполи - Рома 1:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Рома - Салернитана 2:1 Будё-Глимт - Рома 2:1 Сампдория - Рома 0:1 Рома - Лацио 3:0 Рома - Витесс 1:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 июля 2022, осталось 1 день 23 часа 29 минут.



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    • Прогнозы 15
    Тоттенхэм 46.7% (7)
    X 40% (6)
    Рома 13.3% (2)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Тоттенхэм - Рома онлайн

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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Рома

    Исход игры
    Тоттенхэм
    42.9% (6)
    Ничья
    42.9% (6)
    Рома
    14.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (6)
    Меньше
    50% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    91.67% (11)
    Нет
    8.33% (1)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.7% (5)
    2:1 Тоттенхэм
    28.6% (4)
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