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Швеция: Суперэттан

2022
Норрбю
2:3
Конец матча
Треллеборг
0'
7' Желтая карточка
Йенссон Исак
0:1
8' Гол в свои ворота
Саволайнен Никлас
42' Желтая карточка
Мортенсен Николас
0:2
53' Гол
Мортенсен Николас
1:2
80' Гол
Веде Антон
2:2
81' Гол
Саволайнен Никлас
83' Желтая карточка
Саволайнен Никлас
2:3
90' Гол
Амин Симон
90'+7
23
Кайтофт
Антон
5
Браннефальк
Йохан
8
Саволайнен
Никлас
4
Лундгрен
Фредрик
17
Берг
Виктор
22
Берггрен
Густав
18
Пекальски
Иво
21
Веде
Антон
25
Карлссон
Виктор
7
Бекай
Перпарим
24
Jaheem
Burke
1
Кристенсен
Каспер
2
Бьеркен
Фритьоф
6
Модиг
Йеспер
17
Йенссон
Исак
23
Бедварссон
Бедвар
26
Бркич
Харис
20
Дхайни
Мухаммед-Али
21
Амин
Симон
11
Liam
Olausson
9
Мортенсен
Николас
18
Оффия
Генри
Норрбю
4-3-3
Треллеборг
4-3-3

История личных встреч

Норрбю
Треллеборг

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

233.3%
33.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

11 матчей

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

18.2%
81.8%
2 победы 0 ничьих 9 побед

История матчей

С
2:1
С
1:1
С
2:1
С
2:2
С
1:3
С
4:0
С
1:1
С
5:1
С
1:1
ПД
7:0
ПД
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Норрбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Веде Антон 6 0.38
Саволайнен Никлас 4 0.25
Бекай Перпарим 2 0.13
Берг Виктор 1 0.06
Лундгрен Фредрик 1 0.06
Олссон Макс 1 0.06
Броман Густав 1 0.06
Браннефальк Йохан 0 0
Берггрен Густав 0 0
Пекальски Иво 0 0
Османагич Нино 0 0
Мохамад Аббас 0 0
Pontus Eriksson 0 0
Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оффия Генри 7 0.44
Мортенсен Николас 6 0.38
Бьеркен Фритьоф 3 0.19
Йенссон Исак 3 0.19
Бркич Харис 2 0.13
Амин Симон 2 0.13
Саид Мохаммед 1 0.06
Халльберг Херман 1 0.06
Бедварссон Бедвар 1 0.06
Блумберг Юхан 0 0
Тидеман Антон 0 0
Модиг Йеспер 0 0

Карточки

Норрбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пекальски Иво 6 1
Саволайнен Никлас 6 0
Лундгрен Фредрик 5 0
Браннефальк Йохан 4 0
Сало Александр 4 0
Берг Виктор 3 0
Веде Антон 2 0
Сиводедов Кристиан Рубио 2 0
Бекай Перпарим 2 0
Мохамад Аббас 2 0
Сундгрен Альбин 2 0
Кайтофт Антон 1 0
Османагич Нино 1 0
Берггрен Густав 1 0
Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амин Симон 6 0
Бркич Харис 4 0
Блумберг Юхан 3 0
Вийтикко Микко 3 0
Модиг Йеспер 3 0
Дхайни Мухаммед-Али 3 0
Мортенсен Николас 2 0
Бьеркен Фритьоф 2 0
Йенссон Исак 2 0
Othmane Salama 2 0
Саид Мохаммед 1 0
Халльберг Херман 1 0
Бедварссон Бедвар 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
13
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
11%
1
8%
1-15
2
22%
2
15%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
5
38%
76-90

Пропущено

8
16
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
13%
4
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
19%
31-45
2
25%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
38%
4
25%
76-90

Забито

8
13
1 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
25%
5
38%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
8%
76-90

Пропущено

15
8
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
6
40%
1
13%
16-30
3
20%
2
25%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
2
13%
4
50%
76-90

Забито

17
26
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
2
12%
2
8%
1-15
2
12%
5
19%
16-30
1
6%
4
15%
31-45
2
12%
9
35%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
6
35%
6
23%
76-90

Пропущено

23
24
12 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
1
4%
4
17%
1-15
7
30%
1
4%
16-30
4
17%
5
21%
31-45
5
22%
3
13%
46-60
1
4%
3
13%
61-75
5
22%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Норрбю
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Броммапойкарна - Норрбю 5:2 Норрбю - Йёнчёпинг 1:1 Норрбю - Вестерос 1:0 Треллеборг - Норрбю 2:1
Норрбю - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Норрбю 1:1 Браге - Норрбю 2:1 Норрбю - Утсиктенс 0:2 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 1:2 Норрбю - Эргрюте 1:1 Эстер - Норрбю 2:0 Норрбю - Ландскруна 0:0 Сковде АИК - Норрбю 2:0 Норрбю - Эребру 0:2 Хальмстад - Норрбю 1:2 Норрбю - Далкурд 1:0 Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Гётеборг - Норрбю 0:3 Ландскруна - Норрбю 1:3 Норрбю - Гётеборг 1:1
Треллеборг
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Треллеборг - Сковде АИК 2:1 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Эребру - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Норрбю 2:1
Хальмстад - Треллеборг 1:2 Мальмё - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Гётеборг 0:2 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Треллеборг - Эстер 1:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Вестерос 3:0 Броммапойкарна - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Браге 2:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:1 Далкурд - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Утсиктенс 1:0 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вернаму 2:0 Треллеборг - Сильвия 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 15 10 2 3 32 - 15 32
2. Браге 1:0 16 8 5 3 28 - 15 29
3. Треллеборг 16 8 4 4 27 - 23 28
4. Сковде АИК 1:0 16 8 4 4 23 - 20 28
5. Эстер 15 7 4 4 25 - 19 25
6. Сирианска Эскильстуна 15 8 1 6 33 - 25 25
7. Броммапойкарна 0:1 16 7 4 5 35 - 26 25
8. Утсиктенс 15 7 3 5 26 - 21 24
9. Эребру 0:1 16 7 2 7 17 - 18 23
10. Ландскруна 15 5 6 4 21 - 24 21
11. Норрбю 16 5 3 8 16 - 24 18
12. Вестерос 15 4 5 6 20 - 26 17
13. Далкурд 15 4 2 9 13 - 25 14
14. Йёнчёпинг 16 3 4 9 22 - 31 13
15. Эргрюте 15 1 7 7 19 - 28 10
16. Эстерсунд 16 1 6 9 11 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 0:1 8 6 2 0 25 - 10 20
2. Сирианска Эскильстуна 8 6 0 2 21 - 11 18
3. Эребру 0:1 9 5 1 3 11 - 9 16
4. Треллеборг 8 4 3 1 13 - 8 15
5. Хальмстад 7 5 0 2 15 - 6 15
6. Браге 1:0 8 4 2 2 15 - 7 14
7. Сковде АИК 1:0 8 4 2 2 9 - 7 14
8. Ландскруна 7 3 3 1 13 - 12 12
9. Утсиктенс 7 3 3 1 13 - 9 12
10. Норрбю 9 3 3 3 8 - 9 12
11. Эстер 7 3 1 3 12 - 12 10
12. Вестерос 7 2 3 2 11 - 12 9
13. Далкурд 8 3 0 5 9 - 12 9
14. Эргрюте 8 1 4 3 10 - 12 7
15. Йёнчёпинг 8 2 1 5 14 - 16 7
16. Эстерсунд 7 1 3 3 6 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 8 5 2 1 17 - 9 17
2. Браге 1:0 8 4 3 1 13 - 8 15
3. Эстер 8 4 3 1 13 - 7 15
4. Сковде АИК 1:0 8 4 2 2 14 - 13 14
5. Треллеборг 8 4 1 3 14 - 15 13
6. Утсиктенс 8 4 0 4 13 - 12 12
7. Ландскруна 8 2 3 3 8 - 12 9
8. Вестерос 8 2 2 4 9 - 14 8
9. Эребру 0:1 7 2 1 4 6 - 9 7
10. Сирианска Эскильстуна 7 2 1 4 12 - 14 7
11. Йёнчёпинг 8 1 3 4 8 - 15 6
12. Норрбю 7 2 0 5 8 - 15 6
13. Броммапойкарна 0:1 8 1 2 5 10 - 16 5
14. Далкурд 7 1 2 4 4 - 13 5
15. Эргрюте 7 0 3 4 9 - 16 3
16. Эстерсунд 9 0 3 6 5 - 17 3
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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