2:3
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаЙенссон Исак
0:1
8' Гол в свои воротаСаволайнен Никлас
42' Желтая карточкаМортенсен Николас
0:2
53' ГолМортенсен Николас
1:2
80' ГолВеде Антон
2:2
81' ГолСаволайнен Никлас
83' Желтая карточкаСаволайнен Никлас
2:3
90' ГолАмин Симон
90'+7
Ход матча
7'
8'
53'
0:2
80'
1:2
81'
2:2
90'
2:3
17
Берг
Виктор
21
Веде
Антон
24
Jaheem
Burke
17
Йенссон
Исак
26
Бркич
Харис
21
Амин
Симон
18
Оффия
Генри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Берг ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Веде АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Jaheem BurkeНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Булут ЭкинНападающий
-
-
-
Главный тренер: Mak Lind
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Йенссон ИсакЗащитник
- Защитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
30 Abel Ogwuche
-
Главный тренер: Kristian Haynes
История личных встреч
Норрбю
Треллеборг
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
233.3%
33.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
11 матчей
9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
18.2%
81.8%
2 победы 0 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Норрбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Веде Антон
|6
|0.38
|Саволайнен Никлас
|4
|0.25
|Бекай Перпарим
|2
|0.13
|Берг Виктор
|1
|0.06
|Лундгрен Фредрик
|1
|0.06
|Олссон Макс
|1
|0.06
|Броман Густав
|1
|0.06
|Браннефальк Йохан
|0
|0
|Берггрен Густав
|0
|0
|Пекальски Иво
|0
|0
|Османагич Нино
|0
|0
|Мохамад Аббас
|0
|0
|Pontus Eriksson
|0
|0
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оффия Генри
|7
|0.44
|Мортенсен Николас
|6
|0.38
|Бьеркен Фритьоф
|3
|0.19
|Йенссон Исак
|3
|0.19
|Бркич Харис
|2
|0.13
|Амин Симон
|2
|0.13
|Саид Мохаммед
|1
|0.06
|Халльберг Херман
|1
|0.06
|Бедварссон Бедвар
|1
|0.06
|Блумберг Юхан
|0
|0
|Тидеман Антон
|0
|0
|Модиг Йеспер
|0
|0
Карточки
Норрбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пекальски Иво
|6
|1
|Саволайнен Никлас
|6
|0
|Лундгрен Фредрик
|5
|0
|Браннефальк Йохан
|4
|0
|Сало Александр
|4
|0
|Берг Виктор
|3
|0
|Веде Антон
|2
|0
|Сиводедов Кристиан Рубио
|2
|0
|Бекай Перпарим
|2
|0
|Мохамад Аббас
|2
|0
|Сундгрен Альбин
|2
|0
|Кайтофт Антон
|1
|0
|Османагич Нино
|1
|0
|Берггрен Густав
|1
|0
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амин Симон
|6
|0
|Бркич Харис
|4
|0
|Блумберг Юхан
|3
|0
|Вийтикко Микко
|3
|0
|Модиг Йеспер
|3
|0
|Дхайни Мухаммед-Али
|3
|0
|Мортенсен Николас
|2
|0
|Бьеркен Фритьоф
|2
|0
|Йенссон Исак
|2
|0
|Othmane Salama
|2
|0
|Саид Мохаммед
|1
|0
|Халльберг Херман
|1
|0
|Бедварссон Бедвар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
13
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
11%
1
8%
1-15
2
22%
2
15%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
5
38%
76-90
Пропущено
8
16
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
13%
4
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
19%
31-45
2
25%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
38%
4
25%
76-90
Забито
8
13
1 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
25%
5
38%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
8%
76-90
Пропущено
15
8
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
6
40%
1
13%
16-30
3
20%
2
25%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
2
13%
4
50%
76-90
Забито
17
26
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
2
12%
2
8%
1-15
2
12%
5
19%
16-30
1
6%
4
15%
31-45
2
12%
9
35%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
6
35%
6
23%
76-90
Пропущено
23
24
12 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
1
4%
4
17%
1-15
7
30%
1
4%
16-30
4
17%
5
21%
31-45
5
22%
3
13%
46-60
1
4%
3
13%
61-75
5
22%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Норрбю
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Броммапойкарна - Норрбю 5:2 Норрбю - Йёнчёпинг 1:1 Норрбю - Вестерос 1:0 Треллеборг - Норрбю 2:1
Норрбю - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Норрбю 1:1 Браге - Норрбю 2:1 Норрбю - Утсиктенс 0:2 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 1:2 Норрбю - Эргрюте 1:1 Эстер - Норрбю 2:0 Норрбю - Ландскруна 0:0 Сковде АИК - Норрбю 2:0 Норрбю - Эребру 0:2 Хальмстад - Норрбю 1:2 Норрбю - Далкурд 1:0 Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Гётеборг - Норрбю 0:3 Ландскруна - Норрбю 1:3 Норрбю - Гётеборг 1:1
Треллеборг
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Треллеборг - Сковде АИК 2:1 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Эребру - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Норрбю 2:1
Хальмстад - Треллеборг 1:2 Мальмё - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Гётеборг 0:2 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Треллеборг - Эстер 1:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Вестерос 3:0 Броммапойкарна - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Браге 2:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:1 Далкурд - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Утсиктенс 1:0 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вернаму 2:0 Треллеборг - Сильвия 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|15
|10
|2
|3
|32 - 15
|32
|2.
|Браге
|1:0
|16
|8
|5
|3
|28 - 15
|29
|3.
|Треллеборг
|16
|8
|4
|4
|27 - 23
|28
|4.
|Сковде АИК
|1:0
|16
|8
|4
|4
|23 - 20
|28
|5.
|Эстер
|15
|7
|4
|4
|25 - 19
|25
|6.
|Сирианска Эскильстуна
|15
|8
|1
|6
|33 - 25
|25
|7.
|Броммапойкарна
|0:1
|16
|7
|4
|5
|35 - 26
|25
|8.
|Утсиктенс
|15
|7
|3
|5
|26 - 21
|24
|9.
|Эребру
|0:1
|16
|7
|2
|7
|17 - 18
|23
|10.
|Ландскруна
|15
|5
|6
|4
|21 - 24
|21
|11.
|Норрбю
|16
|5
|3
|8
|16 - 24
|18
|12.
|Вестерос
|15
|4
|5
|6
|20 - 26
|17
|13.
|Далкурд
|15
|4
|2
|9
|13 - 25
|14
|14.
|Йёнчёпинг
|16
|3
|4
|9
|22 - 31
|13
|15.
|Эргрюте
|15
|1
|7
|7
|19 - 28
|10
|16.
|Эстерсунд
|16
|1
|6
|9
|11 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|0:1
|8
|6
|2
|0
|25 - 10
|20
|2.
|Сирианска Эскильстуна
|8
|6
|0
|2
|21 - 11
|18
|3.
|Эребру
|0:1
|9
|5
|1
|3
|11 - 9
|16
|4.
|Треллеборг
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|5.
|Хальмстад
|7
|5
|0
|2
|15 - 6
|15
|6.
|Браге
|1:0
|8
|4
|2
|2
|15 - 7
|14
|7.
|Сковде АИК
|1:0
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|8.
|Ландскруна
|7
|3
|3
|1
|13 - 12
|12
|9.
|Утсиктенс
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|10.
|Норрбю
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|11.
|Эстер
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|12.
|Вестерос
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|13.
|Далкурд
|8
|3
|0
|5
|9 - 12
|9
|14.
|Эргрюте
|8
|1
|4
|3
|10 - 12
|7
|15.
|Йёнчёпинг
|8
|2
|1
|5
|14 - 16
|7
|16.
|Эстерсунд
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|2.
|Браге
|1:0
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|3.
|Эстер
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|4.
|Сковде АИК
|1:0
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|5.
|Треллеборг
|8
|4
|1
|3
|14 - 15
|13
|6.
|Утсиктенс
|8
|4
|0
|4
|13 - 12
|12
|7.
|Ландскруна
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|8.
|Вестерос
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|9.
|Эребру
|0:1
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|11.
|Йёнчёпинг
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|12.
|Норрбю
|7
|2
|0
|5
|8 - 15
|6
|13.
|Броммапойкарна
|0:1
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
|14.
|Далкурд
|7
|1
|2
|4
|4 - 13
|5
|15.
|Эргрюте
|7
|0
|3
|4
|9 - 16
|3
|16.
|Эстерсунд
|9
|0
|3
|6
|5 - 17
|3
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