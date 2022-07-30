- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Уайт БенЗащитник
- Защитник
-
34 Джака ГранитЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Тёрнер МэттВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Холдинг РобЗащитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Нелсон РайсПолузащитник
-
19 Пепе НиколяПолузащитник
-
14 Нкетиа ЭддиНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
-
17 Ламела ЭрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Перес ПаблоЗащитник
-
29 Салас КикеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Pedro Ortiz2Полузащитник
-
28 Кинтана НачоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Луисми КрусНападающий
-
36 Ромеро ИванНападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
История личных встреч
Арсенал
Севилья
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Арсенал - Брентфорд 1:2 Арсенал - Челси 4:0 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Арсенал - Эвертон 2:0
Нюрнберг - Арсенал 3:5 Арсенал - Ипсвич 5:1 Арсенал - Эвертон 5:1 Ньюкасл - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Арсенал - Лидс 2:1 Вест Хэм - Арсенал 1:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Челси - Арсенал 2:4 Саутгемптон - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 1:2 Кристал Пэлас - Арсенал 3:0 Астон Вилла - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Арсенал - Лестер 2:0 Уотфорд - Арсенал 2:3
Севилья
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Севилья - Анже 6:0 Тоттенхэм - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетико М - Севилья 1:1
Севилья - Мальорка 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Севилья - Кадис 1:1 Леванте - Севилья 2:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Севилья - Гранада 4:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Вест Хэм - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Алавес - Севилья 0:0 Севилья - Бетис 2:1 Динамо Загреб - Севилья 1:0 Эспаньол - Севилья 1:1 Севилья - Динамо Загреб 3:1
Прогнозы на матч Арсенал 5:0 Севилья
Исход игры
Арсенал
74.4% (99)
Ничья
21.1% (28)
Севилья
4.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
80.19% (85)
Меньше
19.81% (21)
Обе команды забьют
Да
92.45% (98)
Нет
7.55% (8)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
45.9% (61)
1:1 Ничья
9.8% (13)
2:2 Ничья
8.3% (11)
3:1 Арсенал
3.8% (5)
1:0 Арсенал
3.8% (5)
3:2 Арсенал
3% (4)
1:2 Севилья
3% (4)
2:0 Арсенал
1.5% (2)
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