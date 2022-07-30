В результате очередной атаки "Арсенал" заработал новый угловой удар. С левого края последует подача в штрафную "нервионцев". Смотрим.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЖЕЗУС! 5:0! Есть хет-трик! Не смог после подачи угловой Габриэль отправить мяч в ворота, но на подборе оказался партнер в лице Жезуса, который сыграл на добивании!

Просто уничтожает сегодня своего соперника "Арсенал". По всем статьям команда переиграла "Севилью", которая не запомнилась ничем интересным.

Седрик вместо Зинченко на поле появился в составе команды хозяев. Крепкое рукопожатие от Артеты получил тем временем Александр.

Нкетиа выходит также на поле вместо Саки. Очередная замена в нашем противостоянии происходит.

Луисми Крус вместо Эрика Ламелы в составе "Севильи" появляется. Это очередная ротация с целью освежения команды.

Пепе вместо Жезуса, а Эльнени вместо Парти. Двойная замена в составе "Арсенала" следом происходит. Очередные ротации в нашей встрече.

Продолжили встречу команды. Все в Эн-Несири в порядке. Смог он встречу продолжить, хотя досталось ему сильно в этом эпизоде.

МОМЕНТ! Заброс снаряда из глубины поля. Пробивает по рамке соперника Джака, и мяч летит чуть выше цели. Было весьма опасно, но чуть неточно!

Вместо Акуньи на поле Перес появился в составе "Севильи". Первая в нашем поединке замена состоялась тем временем.

Ромеро вместо Фернандо на поле тем временем вышел в составе "нервионцев". Вторая ротация в нашем поединке произошла только что.

Менее 20 минут до конца встречи остается играть. Сможет ли "Севилья" забить хотя бы один мяч в ворота соперника? Судя по всему, встреча так и завершится - 4:0.

Ортис вместо Эн-Несири на поле также вышел. Еще Салас вместо Рекика на футбольном газоне появился в стане "нервионцев".

Получил повреждение снова Сака сейчас. Все дело в том, что пытался он нанести удар по воротам, но попался ему только вышедший на замену Салас. Как бы травмы не было тут.

Если я не ошибаюсь, Салас получил карточку желтого цвета сейчас за фол против оппонента. Заслуженное наказание для игрока "Севильи".

Фолил на левом фланге Эдегор. Видел все судья, но останавливать встречу не стал. Зинченко же следом на скорости получил мяч от партнера, но его опередил защитник.

А сейчас Зинченко уже отрабатывает против Эн-Несири у своих ворот, выбивая мяч на угловой. Первый корнер подает неудачно сейчас "Севилья".

Сразу три корнера подала сейчас команда из Испании, но здорово отбились "канониры". Активизировались "нервионцы" у нас существенно.

МОМЕНТ! Рекик выиграл сейчас борьбу у соперника после подачи очередного углового. Пробил он по рамке соперника, но в цель не попал!

Хорошо готов к началу сезона "Арсенал", что доказывают предсезонные матчи в исполнении "канониров". Мне кажется, что будет команда хозяев бороться за самые высокие места в этом сезоне.

В офсайде Мартинелли оказался сейчас. Не был согласен с решением бокового арбитра 11-й номер "Арсенала, но его никто не спрашивал.

МОМЕНТ! Жезус! Нацеливается он на хет-трик сегодня. Получил сферу бразилец, и с линии штрафной пробил в левый от себя угол. Мяч рядом с левой стойкой пролетел!

Есть у "Севильи" кому выйти на поле, стоит это отметить, но пока это только разговоры, ведь даже разминающихся игроков мы не видим.

Еще один угловой подали игроки "Севильи". Ракитич выполнял заброс с левого края на дальнюю штангу, но никого из партнеров в той зоне не оказалось.

Снова угловой сейчас разыграли гости. Эн-Несири поборолся за снаряд, после чего получил по ногам и рухнул на газон. Травму получил игрок.

Стартовал второй тайм в нашем поединке. Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

Ремсдейл сыграл сейчас на выходе, сумев выхватить мяч в центр штрафной. Уверенно сегодня действует кипер "канониров".

Не вижу я, чтобы в перерыве какие-то замены были произведены. Скорее всего, оппоненты обошлись без ротаций. В любом случае севильцам нужно что-то менять.

Сака получил повреждение сейчас. Улегся он на газон. Пока не может подняться футболист. Удар по ногам ему прилетел довольно болезненный.

Нет, продолжит встречу Сака. Поднялся он на ноги и матч продолжил. Будем надеяться, что ничего серьезного у футболиста из команды хозяев.

Эдегор по правому краю ворвался в чужую штрафную, выполнял передачу в центр, но до снаряда никто из партнеров добраться не сумел. Потеря.

Первый тайм

— Завершен первый тайм. Жезус и Зинченко вместе отправились за пределы поля. Им точно есть, что обсудить. У нас же пока "Арсенал" впереди - 4:0.

44' Эдегор вышел на ударную позицию справа сейчас. Нанес футболист удар в ближний угол, и мяч в ближней области сумел отбить в сторону голкипер!

42' Готовятся уже замены в составе "Севильи". Разминаются запасные футболисты команды гостей. Нужно что-то менять испанскому коллективу.

41' Продолжает мяч контролировать на половине поля соперника "Арсенал". Близится к завершению первая половина нашего противостояния.

40' Сравнялась играть во второй половине первого тайма, где-то даже активнее стала действовать "Севилья", но достаточно просто посмотреть на счет, который горит на табло, и все станет понятно.

39' Еще один штрафной заработали игроки "Арсенала". Подача в центр штрафной, и Парти головой направляет сферу точно в руки голкиперу "Севильи".

37' Неудачно разыграли "канониры" стандартное положение. После паса от Саки с левого края мяч из своей штрафной смог выбить в центр поля Акунья.

36' Угловой заработали сейчас футболисты "Арсенала". С левого фланга последует подача снаряда. Посмотрим, что из этого получится.

35' 15 минут до конца встречи остается играть соперникам в первом тайме. Я думаю, что "Севилья" уже сейчас подумывает о том, как мы ей поскорее уехать домой.

33' У Ремсдейла определенные проблемы со здоровьем. Вышел на поле сейчас медик, чтобы поинтересоваться здоровьем вратаря "Арсенала",

32' МОМЕНТ! Эн-Несири! Классно ему с правого края в центр скатили мяч партнеры, но игрок "Севильи" из выгодной позиции умудрился промахнуться мимо рамки.

31' В обороне сейчас отрабатывает по полной программе "Арсенал" после двух кряду прострелов с правого края. Габриэль и Салиба действуют уверенно в центре.

30' Еще один угловой на левом фланге заработали хозяева. Подача следует с левого края в центр штрафной - Акунья головой играет подальше от рамки.

29' Практически полчаса позади. Уже почти 10 минут как "Арсенал" не забивает голов в ворота соперника. Неужели команда хозяев успокоилась и будет доигрывать матч. А как же спортивный интерес?

27' Салиба сейчас отработал в своей штрафной. Выбил футболист "Арсенала" мяч подальше от рамки после незадачливого паса с правого края.

26' Оливер Торрес получил ужар по ногам от Саки. С улыбкой на лице отступает ближе к штрафной "Арсенала" 7-ка хозяев. Стандартное положение для "Севильи".

25' Артета активно руководит действиями своего коллектива. Пока все складывается в пользу его команды, и поводов для беспокойства у испанского специалиста нет.

24' Снова угловой, но уже у ворот "Севильи". Подача с левого фланга идет в центр штрафной, но до снаряда никто из "канониров" не добирается.

23' Угловой заработала "Севилья", но розыгрыш стандартного положения ни к чему интересному не привел. Спокойно отбились под прессингом испанцев "канониры".

21' Это ужас то, что показывает "Севилья". Дикий ужас. Причем если бы косячил один игрок, было бы понятно. Но в первые 20 минут встречи опростоволосилась вся команда из Испании.

20' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! САКА! 4:0!

Хотя хочется этот гол записать на Буну, ведь именно кипер "Севильи" соорудил мяч в свои ворота. Под прессингом Жезуса он отдал пас на Саку, и тот спокойно переправил мяч в створ, оформив дубль!

19' Сака по правому флангу ускорялся к воротам соперника, но получил удар по нога от Акуньи. Как по мне, так очень нервничает и переживает севильский коллектив в первом тайме.

17' Просто игра в одну калитку у нас идет, и не видно, за счет чего "Севилья" может хотя бы один мяч в поединке отыграть. Очень спокойно визуально действуют "канониры".

16' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЖЕЗУС! 3:0!

На каком-то кураже играет "Арсенал". С левого фланга Мартинелли выполнил передачу в центр штрафной. Потеряли защитники Габриэля, который в подкате спокойно отправил сферу в сетку! Дубль бразильца!

15' Ну что? Игра сделана? Огромный шаг на пути к успеху сделал лондонский клуб. Ничего не может пока придумать "Севилья". Такое ощущение, что она в полуобморочном состоянии находится.

13' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЖЕЗУС! 2:0!

Этот парень точно в свою команду перешел! Сам же Габриэль начал атаку своей команды. С левого фланга последовал прострел от Джаки на Мартинелли. Опередил того голкипер "Севильи", отбив мяч на линию вратарской, куда набежал Жезус и переправил мяч в сетку!

12' Продолжает атаковать "Арсенал". На правом фланге "канониры" заработали сейчас угловой удар. Последовал навес с бровки в центр штрафной, где до снаряда не добрался никто из партнеров Саки.

11' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! САКА! 1:0!

Уверенно подошел к мячу футболист, который покатил сферу в левый от себя угол. Кипер "Севильи" даже с места не дернулся в этой ситуации!

9' Саке досталось в штрафной "Севильи" от Рекика. Судья дает свисток, указывая на "точку". Как по мне, фол был на все 100%. Толчок в плечо. Так что 11-метровый удар определен верно.

8' Габриэль сейчас не разобрался после навеса в штрафную "Арсенала". Хотел взять сферу в перчатки Ремсдейл, но защитник выбил сферу в аут.

7' Сака отдавал передачу на Жезуса, который в центре получил снаряд, но заигрался с ним и не смог принять верное решение, чтобы сохранить сферу в игре.

6' Слабовато начали эту встречу соперники. Пока нет опасных моментов в матче, и не предвидится их. Типичный товарищеский матч, за победу в котором вруают трофей.

5' Салиба на правом фланге получил мяч, после чего попытался прострелить сферу в район 11-метровой отметки, но никого из партнеров в той зоне не оказалось.

3' Перекатывают мяч на своей половине поля футболисты "Севильи". "Арсенал" нехотя прессингует своих соперников, в атаку "канониры" не устремляются.

2' Футболисты "Арсенала" вышли сегодня на поле в своих традиционных красно-белых цветах, в то время, как игроки "Севильи" вышли на футбольный газон в черном обмундировании.