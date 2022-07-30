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Арсенал
5:0
Второй тайм
Севилья
Прогнозы 133
Арсенал 74.4% (99)
X 21.1% (28)
Севилья 4.5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Севилья
1.75
4.30
5.30
Все Коэффициенты
Арсенал
Севилья

История личных встреч

Арсенал
Севилья

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

КЭ
1:2
ТВА
1:1
ЛЧ
3:1

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Арсенал - Брентфорд 1:2 Арсенал - Челси 4:0 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Арсенал - Эвертон 2:0
Нюрнберг - Арсенал 3:5 Арсенал - Ипсвич 5:1 Арсенал - Эвертон 5:1 Ньюкасл - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Арсенал - Лидс 2:1 Вест Хэм - Арсенал 1:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Челси - Арсенал 2:4 Саутгемптон - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 1:2 Кристал Пэлас - Арсенал 3:0 Астон Вилла - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Арсенал - Лестер 2:0 Уотфорд - Арсенал 2:3
Севилья
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Севилья - Анже 6:0 Тоттенхэм - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетико М - Севилья 1:1
Севилья - Мальорка 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Севилья - Кадис 1:1 Леванте - Севилья 2:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Севилья - Гранада 4:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Вест Хэм - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Алавес - Севилья 0:0 Севилья - Бетис 2:1 Динамо Загреб - Севилья 1:0 Эспаньол - Севилья 1:1 Севилья - Динамо Загреб 3:1
  • Второй тайм
  • Замена
    83'
    Пепе вместо Жезуса, а Эльнени вместо Парти. Двойная замена в составе "Арсенала" следом происходит. Очередные ротации в нашей встрече.
  • Замена
    82'
    Луисми Крус вместо Эрика Ламелы в составе "Севильи" появляется. Это очередная ротация с целью освежения команды.
  • Замена
    81'
    Нкетиа выходит также на поле вместо Саки. Очередная замена в нашем противостоянии происходит.
  • Замена
    80'
    Седрик вместо Зинченко на поле появился в составе команды хозяев. Крепкое рукопожатие от Артеты получил тем временем Александр.
  • 79'
    Просто уничтожает сегодня своего соперника "Арсенал". По всем статьям команда переиграла "Севилью", которая не запомнилась ничем интересным.
  • 3 гола - хет-трик!
    78'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЖЕЗУС! 5:0!
    Есть хет-трик! Не смог после подачи угловой Габриэль отправить мяч в ворота, но на подборе оказался партнер в лице Жезуса, который сыграл на добивании!
  • Угловой
    76'
    В результате очередной атаки "Арсенал" заработал новый угловой удар. С левого края последует подача в штрафную "нервионцев". Смотрим.
  • Желтая карточка
    75'
    Если я не ошибаюсь, Салас получил карточку желтого цвета сейчас за фол против оппонента. Заслуженное наказание для игрока "Севильи".
  • 73'
    Получил повреждение снова Сака сейчас. Все дело в том, что пытался он нанести удар по воротам, но попался ему только вышедший на замену Салас. Как бы травмы не было тут.
  • Замена
    72'
    Ортис вместо Эн-Несири на поле также вышел. Еще Салас вместо Рекика на футбольном газоне появился в стане "нервионцев".
  • 71'
    Менее 20 минут до конца встречи остается играть. Сможет ли "Севилья" забить хотя бы один мяч в ворота соперника? Судя по всему, встреча так и завершится - 4:0.
  • Замена
    69'
    Ромеро вместо Фернандо на поле тем временем вышел в составе "нервионцев". Вторая ротация в нашем поединке произошла только что.
  • Замена
    68'
    Вместо Акуньи на поле Перес появился в составе "Севильи". Первая в нашем поединке замена состоялась тем временем.
  • Опасный момент
    67'
    МОМЕНТ! Заброс снаряда из глубины поля. Пробивает по рамке соперника Джака, и мяч летит чуть выше цели. Было весьма опасно, но чуть неточно!
  • 66'
    Продолжили встречу команды. Все в Эн-Несири в порядке. Смог он встречу продолжить, хотя досталось ему сильно в этом эпизоде.
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    • Травма, повреждение
      65'
      Снова угловой сейчас разыграли гости. Эн-Несири поборолся за снаряд, после чего получил по ногам и рухнул на газон. Травму получил игрок.
    • Угловой
      64'
      Еще один угловой подали игроки "Севильи". Ракитич выполнял заброс с левого края на дальнюю штангу, но никого из партнеров в той зоне не оказалось.
    • 62'
      Есть у "Севильи" кому выйти на поле, стоит это отметить, но пока это только разговоры, ведь даже разминающихся игроков мы не видим.
    • Опасный момент
      61'
      МОМЕНТ! Жезус! Нацеливается он на хет-трик сегодня. Получил сферу бразилец, и с линии штрафной пробил в левый от себя угол. Мяч рядом с левой стойкой пролетел!
    • Офсайд
      60'
      В офсайде Мартинелли оказался сейчас. Не был согласен с решением бокового арбитра 11-й номер "Арсенала, но его никто не спрашивал.
    • 58'
      Хорошо готов к началу сезона "Арсенал", что доказывают предсезонные матчи в исполнении "канониров". Мне кажется, что будет команда хозяев бороться за самые высокие места в этом сезоне.
    • Опасный момент
      57'
      МОМЕНТ! Рекик выиграл сейчас борьбу у соперника после подачи очередного углового. Пробил он по рамке соперника, но в цель не попал!
    • Угловой
      56'
      Сразу три корнера подала сейчас команда из Испании, но здорово отбились "канониры". Активизировались "нервионцы" у нас существенно.
    • Угловой
      55'
      А сейчас Зинченко уже отрабатывает против Эн-Несири у своих ворот, выбивая мяч на угловой. Первый корнер подает неудачно сейчас "Севилья".
    • 53'
      Фолил на левом фланге Эдегор. Видел все судья, но останавливать встречу не стал. Зинченко же следом на скорости получил мяч от партнера, но его опередил защитник. 
    • 52'
      Эдегор по правому краю ворвался в чужую штрафную, выполнял передачу в центр, но до снаряда никто из партнеров добраться не сумел. Потеря.
    • 51'
      Нет, продолжит встречу Сака. Поднялся он на ноги и матч продолжил. Будем надеяться, что ничего серьезного у футболиста из команды хозяев.
    • Травма, повреждение
      50'
      Сака получил повреждение сейчас. Улегся он на газон. Пока не может подняться футболист. Удар по ногам ему прилетел довольно болезненный.
    • 49'
      Не вижу я, чтобы в перерыве какие-то замены были произведены. Скорее всего, оппоненты обошлись без ротаций. В любом случае севильцам нужно что-то менять.
    • 47'
      Ремсдейл сыграл сейчас на выходе, сумев выхватить мяч в центр штрафной. Уверенно сегодня действует кипер "канониров".
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм в нашем поединке. Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Завершен первый тайм. Жезус и Зинченко вместе отправились за пределы поля. Им точно есть, что обсудить. У нас же пока "Арсенал" впереди - 4:0.
    • Опасный момент
      44'
      Эдегор вышел на ударную позицию справа сейчас. Нанес футболист удар в ближний угол, и мяч в ближней области сумел отбить в сторону голкипер!
    • 42'
      Готовятся уже замены в составе "Севильи". Разминаются запасные футболисты команды гостей. Нужно что-то менять испанскому коллективу.
    • 41'
      Продолжает мяч контролировать на половине поля соперника "Арсенал". Близится к завершению первая половина нашего противостояния.
    • 40'
      Сравнялась играть во второй половине первого тайма, где-то даже активнее стала действовать "Севилья", но достаточно просто посмотреть на счет, который горит на табло, и все станет понятно.
    • Фол, нарушение
      39'
      Еще один штрафной заработали игроки "Арсенала". Подача в центр штрафной, и Парти головой направляет сферу точно в руки голкиперу "Севильи".
    • 37'
      Неудачно разыграли "канониры" стандартное положение. После паса от Саки с левого края мяч из своей штрафной смог выбить в центр поля Акунья.
    • Угловой
      36'
      Угловой заработали сейчас футболисты "Арсенала". С левого фланга последует подача снаряда. Посмотрим, что из этого получится.
    • 35'
      15 минут до конца встречи остается играть соперникам в первом тайме. Я думаю, что "Севилья" уже сейчас подумывает о том, как мы ей поскорее уехать домой.
    • Травма, повреждение
      33'
      У Ремсдейла определенные проблемы со здоровьем. Вышел на поле сейчас медик, чтобы поинтересоваться здоровьем вратаря "Арсенала",
    • Опасный момент
      32'
      МОМЕНТ! Эн-Несири! Классно ему с правого края в центр скатили мяч партнеры, но игрок "Севильи" из выгодной позиции умудрился промахнуться мимо рамки.
    • 31'
      В обороне сейчас отрабатывает по полной программе "Арсенал" после двух кряду прострелов с правого края. Габриэль и Салиба действуют уверенно в центре.
    • Угловой
      30'
      Еще один угловой на левом фланге заработали хозяева. Подача следует с левого края в центр штрафной - Акунья головой играет подальше от рамки.
    • 29'
      Практически полчаса позади. Уже почти 10 минут как "Арсенал" не забивает голов в ворота соперника. Неужели команда хозяев успокоилась и будет доигрывать матч. А как же спортивный интерес?
    • 27'
      Салиба сейчас отработал в своей штрафной. Выбил футболист "Арсенала" мяч подальше от рамки после незадачливого паса с правого края.
    • Фол, нарушение
      26'
      Оливер Торрес получил ужар по ногам от Саки. С улыбкой на лице отступает ближе к штрафной "Арсенала" 7-ка хозяев. Стандартное положение для "Севильи".
    • 25'
      Артета активно руководит действиями своего коллектива. Пока все складывается в пользу его команды, и поводов для беспокойства у испанского специалиста нет.
    • 24'
      Снова угловой, но уже у ворот "Севильи". Подача с левого фланга идет в центр штрафной, но до снаряда никто из "канониров" не добирается.
    • Угловой
      23'
      Угловой заработала "Севилья", но розыгрыш стандартного положения ни к чему интересному не привел. Спокойно отбились под прессингом испанцев "канониры".
    • 21'
      Это ужас то, что показывает "Севилья". Дикий ужас. Причем если бы косячил один игрок, было бы понятно. Но в первые 20 минут встречи опростоволосилась вся команда из Испании.
    • 2 гола - дубль!
      20'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! САКА! 4:0!
      Хотя хочется этот гол записать на Буну, ведь именно кипер "Севильи" соорудил мяч в свои ворота. Под прессингом Жезуса он отдал пас на Саку, и тот спокойно переправил мяч в створ, оформив дубль!
    • 19'
      Сака по правому флангу ускорялся к воротам соперника, но получил удар по нога от Акуньи. Как по мне, так очень нервничает и переживает севильский коллектив в первом тайме.
    • 17'
      Просто игра в одну калитку у нас идет, и не видно, за счет чего "Севилья" может хотя бы один мяч в поединке отыграть. Очень спокойно визуально действуют "канониры".
    • 2 гола - дубль!
      16'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЖЕЗУС! 3:0!
      На каком-то кураже играет "Арсенал". С левого фланга Мартинелли выполнил передачу в центр штрафной. Потеряли защитники Габриэля, который в подкате спокойно отправил сферу в сетку! Дубль бразильца!
    • 15'
      Ну что? Игра сделана? Огромный шаг на пути к успеху сделал лондонский клуб. Ничего не может пока придумать "Севилья". Такое ощущение, что она в полуобморочном состоянии находится.
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЖЕЗУС! 2:0!
      Этот парень точно в свою команду перешел! Сам же Габриэль начал атаку своей команды. С левого фланга последовал прострел от Джаки на Мартинелли. Опередил того голкипер "Севильи", отбив мяч на линию вратарской, куда набежал Жезус и переправил мяч в сетку!
    • Угловой
      12'
      Продолжает атаковать "Арсенал". На правом фланге "канониры" заработали сейчас угловой удар. Последовал навес с бровки в центр штрафной, где до снаряда не добрался никто из партнеров Саки.
    • Пенальти
      11'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! САКА! 1:0!
      Уверенно подошел к мячу футболист, который покатил сферу в левый от себя угол. Кипер "Севильи" даже с места не дернулся в этой ситуации!
    • Пенальти!
      9'
      Саке досталось в штрафной "Севильи" от Рекика. Судья дает свисток, указывая на "точку". Как по мне, фол был на все 100%. Толчок в плечо. Так что 11-метровый удар определен верно.
    • 8'
      Габриэль сейчас не разобрался после навеса в штрафную "Арсенала". Хотел взять сферу в перчатки Ремсдейл, но защитник выбил сферу в аут.
    • 7'
      Сака отдавал передачу на Жезуса, который в центре получил снаряд, но заигрался с ним и не смог принять верное решение, чтобы сохранить сферу в игре.
    • 6'
      Слабовато начали эту встречу соперники. Пока нет опасных моментов в матче, и не предвидится их. Типичный товарищеский матч, за победу в котором вруают трофей.
    • 5'
      Салиба на правом фланге получил мяч, после чего попытался прострелить сферу в район 11-метровой отметки, но никого из партнеров в той зоне не оказалось.
    • 3'
      Перекатывают мяч на своей половине поля футболисты "Севильи". "Арсенал" нехотя прессингует своих соперников, в атаку "канониры" не устремляются.
    • 2'
      Футболисты "Арсенала" вышли сегодня на поле в своих традиционных красно-белых цветах, в то время, как игроки "Севильи" вышли на футбольный газон в черном обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! С центра поля мяч разыграли футболисты "Арсенала". Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Затягивается у нас старт поединка. Готовится к игре футбольный газон местного стадиона. Производится тщательный полив травы.
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к товарищеским турнирам. В рамках финального поединка Кубка Эмиратов сойдутся лицом к лицу игроки «Арсенала» и «Севильи». Встреча состоится в Лондоне, на стадионе «Эмирейтс».

      Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
    Прогнозы 133
    Арсенал 74.4% (99)
    X 21.1% (28)
    Севилья 4.5% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Севилья
    1.75
    4.30
    5.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Арсенал 5:0 Севилья онлайн

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    Прогнозы на матч Арсенал 5:0 Севилья

    Исход игры
    Арсенал
    74.4% (99)
    Ничья
    21.1% (28)
    Севилья
    4.5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.19% (85)
    Меньше
    19.81% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    92.45% (98)
    Нет
    7.55% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    45.9% (61)
    1:1 Ничья
    9.8% (13)
    2:2 Ничья
    8.3% (11)
    3:1 Арсенал
    3.8% (5)
    1:0 Арсенал
    3.8% (5)
    3:2 Арсенал
    3% (4)
    1:2 Севилья
    3% (4)
    2:0 Арсенал
    1.5% (2)
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    Арсенал
    Севилья
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