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Арсенал
 
Позже
Севилья
Прогнозы 15
Арсенал 80% (12)
X 13.3% (2)
Севилья 6.7% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Севилья
1.82
3.98
4.30
Все Коэффициенты

История личных встреч

Арсенал
Севилья

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

КЭ
1:2
ТВА
1:1
ЛЧ
3:1

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Арсенал - Челси 4:0 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Арсенал - Эвертон 2:0 Нюрнберг - Арсенал 3:5
Арсенал - Ипсвич 5:1 Арсенал - Эвертон 5:1 Ньюкасл - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Арсенал - Лидс 2:1 Вест Хэм - Арсенал 1:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Челси - Арсенал 2:4 Саутгемптон - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 1:2 Кристал Пэлас - Арсенал 3:0 Астон Вилла - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Арсенал - Лестер 2:0 Уотфорд - Арсенал 2:3 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1
Севилья
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Севилья - Анже 6:0 Тоттенхэм - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетико М - Севилья 1:1
Севилья - Мальорка 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Севилья - Кадис 1:1 Леванте - Севилья 2:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Севилья - Гранада 4:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Вест Хэм - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Алавес - Севилья 0:0 Севилья - Бетис 2:1 Динамо Загреб - Севилья 1:0 Эспаньол - Севилья 1:1 Севилья - Динамо Загреб 3:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 июля 2022, осталось 1 день 16 часов 44 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 15
    Арсенал 80% (12)
    X 13.3% (2)
    Севилья 6.7% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Севилья
    1.82
    3.98
    4.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Арсенал - Севилья онлайн

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    Прогнозы на матч Арсенал - Севилья

    Исход игры
    Арсенал
    78.6% (11)
    Ничья
    14.3% (2)
    Севилья
    7.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    92.86% (13)
    Меньше
    7.14% (1)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (14)
    Нет
    0% (0)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    78.6% (11)
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    Арсенал
    Севилья
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