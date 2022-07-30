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Стадион:
Манчестер Юнайтед
0:0
Второй тайм
Атлетико М

Ход матча

23'
 
_Lemar T.
28'
Фред Сантос
 
35'
 
_Mandava R.
41'
Мактоминай Скотт
 
41'
 
_Oblak J.
54'
Магуайр Гарри
 
54'
 
59'
 
_de Paul R.
_Carrasco Y.
59'
 
_Morata A.
_Cunha M.
59'
 
_Witsel A.
_Correa A.
59'
 
Коке Хорхе
_Lemar T.
59'
 
Гризманн Антуан
_Savic S.
60'
 
_Niguez S.
_Gimenez J.
60'
 
_Wass D.
_Llorente M.
60'
 
_Diez.S
_Kondogbia G.
60'
 
Фелиш Жоау
_Molina N.
69'
Ван де Бек Донни
Марсьяль Антони
 
69'
_Eriksen C.
Мактоминай Скотт
 
Прогнозы 131
Манчестер Юнайтед 32.1% (42)
X 42% (55)
Атлетико М 26% (34)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Атлетико М
3.60
3.60
4.93
Все Коэффициенты
Новости
Манчестер Юнайтед
Атлетико М

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Атлетико М

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:1
ЛЧ
1:1

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0
Атлетико М
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атлетико М - Нумансия 4:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Эльче - Атлетико М 0:2
Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Гранада 0:0 Атлетико М - Эспаньол 2:1 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Мальорка - Атлетико М 1:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Алавес 4:1 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Кадис 2:1 Бетис - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Леванте 0:1
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    79'
    МОМЕНТИЩЕ! Магуайр обязан был выводить свою команду вперёд, но не попал в створ, пробив головой из вратарской после подачи с угла поля. 
  • Опасный момент
    78'
    "Манчестер Юнайтед" отвечает своим наступлением. Тирелл Маласиа совершил рейд по левому флангу, вошёл в штрафную площадь и пробил чуть выше перекладины. 
  • Угловой
    77'
    "Матрасники" выполнили корнер с левого фланга, после чего Де Пауль нанёс удар головой, с которым сумел совладать Де Хеа. 
  • Опасный момент
    76'
    Фелиш снова совершает рывок по центру, а потом катит в штрафную на Гризманна, которого в последний момент успевает опередить Магуайр. 
  • Замена
    75'
    Замена у "Юнайтед". Вышел Эриксен вместо Мактоминая. 
  • 74'
    Облак ввёл мяч в игру ударом от ворот, после чего его партнёры проиграли воздух в центре поля, но сразу же вступили в отбор и игровой снаряд вернули. 
  • 73'
    Эланга успешно сыграл в отборе на левом фланге, не позволив Гризманну обыграть себя один в один. Аут в пользу английского клуба назначен. 
  • Замена
    72'
    В составе "Манчестер Юнайтед" произошла первая, и пока единственная замена. Вышел Ван де Бек вместо Марсьяля. 
  • Опасный момент
    71'
    ОПАСНО! Фелиш прорвался в штрафную с левого фланга и прострелил в центр, откуда в касание выше ворот пробил Сауль Ньигес. 
  • Фол, нарушение
    70'
    Ещё одна дуэль Мактоминая и Фелиша состоялась. На сей раз победителем из неё вышел игрок "Атлетико", заработав штрафной удар. 
  • 69'
    Фелиш добрался до штрафной площадки и сумел обыграть Магуайра, а вот уйти ещё и от Мактоминая не получилось. 
  • 68'
    Фернандеш выполнил передачу на правый край штрафной площадки, куда ворвался Эланга, но не сумел выполнить точный навес в касание. 
  • Офсайд
    67'
    После перестановок "Атлетико" стал играть смелее, чаще появляясь на чужой половине поля, но пока без ударов по воротам. А вот офсайд уже второй зафиксировал судья. 
  • Офсайд
    65'
    Сауль выполнил передачу в сторону штрафной площадки на Морату, который отлично справился с приёмом, а перед этим залез в офсайд. 
  • Замена
    64'
    Ещё раз вернёмся к заменам мадридского клуба. У него на поле также появились Гризманн, Витсель, Васс и Диас. 
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    • 63'
      Что касается английского клуба, то он пока отказывается от перестановок, пытаясь всё-таки забить первый гол при помощи исполнителей стартового состава. 
    • Замена
      62'
      Ряд замен провёл Диего Симеоне. Отчётливо видно, что на поле вышли Де Пауль, Коке, Сауль, Фелиш и Мората. 
    • Травма, повреждение
      61'
      Антони Марсьяль получил по ногам на левом фланге, но свисток арбитра промолчал, так как мяч остался у "Манчестер Юнайтед". Однако француз так и не смог подняться, поэтому поединок всё же был остановлен. 
    • 59'
      Всем составом "Манчестер Юнайтед" переходит на чужую половину поля, но ничего опасного создать не может, так как "Атлетико" предлагает массированную и компактную оборону. 
    • Судья
      58'
      После предыдущего эпизода Маркус Рэшфорд продолжил лежать на газоне, намекая на пенальти, но судья сразу после падения показал, что фола не было. 
    • 57'
      Фернандеш выполнил высокую подачу на левый край штрафной площадки на Рэшфорда, который не сумел добраться до игрового снаряда. 
    • Желтая карточка
      56'
      Магуайр борцовским приёмом уложил Кондогбию на газон в центре поля, после чего увидел карточку жёлтого цвета. 
    • 55'
      Ай-ай, успешно продвигался Эланга к вражеской штрафной площадке, уйдя от двоих соперников, а потом выполнил слишком сильный пас на Рэшфорда. 
    • Фол, нарушение
      54'
      Если Фред не успокоится, то досрочно покинет поле. У бразильца и так уже имеется жёлтая, а он продолжает систематически нарушать правила. Сейчас сбил Молину в центре поля. 
    • Фол, нарушение
      53'
      Карраско завладел мячом перед чужой штрафной на левом фланге, но перед этим нарушил правила, уронив на газон Мактоминая. 
    • 51'
      На чужой половине поля "Атлетико" устроил перепасовку, которая завершилась потерей мяча. Молина на сумел обработать игровой снаряд на правом фланге, выпустив его в аут. 
    • Фол, нарушение
      50'
      Корреа принял мяч около центрального круга, после чего закрыл его корпусом и заставил Фреда нарушить правила. 
    • 49'
      Ян Облак выполнил не самый удобный пас на левый фланг на Рейнилду, но он справился с приёмом, а вот с передачей в центр не сложилось, перехватили соперники. 
    • 48'
      Как и в первом тайме, "Атлетико" начинает с высокого прессинга, но пока отобрать игровой снаряд не получается. Хорошо играют в пас игроки "Юнайтед". 
    • 47'
      Магуайр надёжно играет в центре штрафной площадки, выбивая мяч головой после подачи Науэля Молины с правого фланга. 
    • Второй тайм начался
      46'
      "Манчестер Юнайтед" и "Атлетико" начинают второй тайм. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Время первого тайма подошло к концу. Пока без забитых голов. 
    • Опасный момент
      45'
      Эланга принимает мяч в центре штрафной площадки и наносит удар по центру, который вновь не становится проблемой для Облака, для которого это уже третий сэйв. 
    • Дополнительное время
      45'
      +2 минуты. 
    • 45'
      О, точный удар по воротам состоялся, это что-то новенькое. Рэшфорд сместился с левого фланга в центр и пробил, но Облак сыграл надёжно. 
    • Фол, нарушение
      44'
      Кунья и Фернандеш сошлись в борьбе за мяч, после чего оба оказались в горизонтальном положении. Арбитр назначил штрафной в пользу "Атлетико". 
    • Фол, нарушение
      43'
      Не успела встреча возобновиться, как снова стала на паузу. Маласиа отобрал мяч у Льоренте на левом фланге, а потом получил по ногам. 
    • Желтая карточка
      42'
      Арбитру удалось погасить конфликт, а после этого последовала раздача жёлтых. Мактоминай получил жёлтую за фол, а вот "горчичник" для Облака вызывает вопросы, ведь Ян ничего не делал, даже в потасовке участия не принимал. 
    • Судья
      41'
      Маласиа выполняет подачу, после чего Савич выигрывает позицию и "зажигает" свечу, а следом Мактоминай нарушает правила, толкая Облака. После этого начинается выяснение отношений, приводящее к столкновению команд. 
    • Угловой
      39'
      Энтони Эланга выполнил подачу с правого фланга, попал в одного из соперников и добился права на исполнение углового удара. 
    • 38'
      Рывок Маркуса Рэшфорда по левому флангу успехом не увенчался, так как Науэль Молина вступил в отбор и выбил игровой снаряд за боковую линию. 
    • Офсайд
      37'
      Резво начался матч, с нескольких острых моментов, а потом футбол превратился в борьбу, часто выходящую за рамки. Сейчас раздался очередной свисток судьи, зафиксировавший офсайд у Марсьяля. 
    • Травма, повреждение
      36'
      Много работы сегодня у врачей. Сейчас снова сотрудники медицинской службы в центре внимания, оказывая помощь Магуайру, у которого разбита губа. 
    • 34'
      Тома Лемар отобрал мяч у Скотта Мактоминая на левом фланге, после чего круглый ушёл в аут. Арбитр назначил вбрасывание в пользу англичан. 
    • Опасный момент
      33'
      Матеус Кунья ворвался в штрафную площадку левым краем, но не успел нанести удар, так как вовремя вышел Давид Де Хеа и мяч выбил. 
    • Фол, нарушение
      32'
      Энтони Эланга находится на газоне и страдает от боли после единоборства с Молиной. Арбитр через паузу остановил матч и разрешил врачам выйти на поле. 
    • Желтая карточка
      31'
      Свисток арбитра остановил поединок, после чего жёлтую карточку на свой счёт записал Фред, откровенно придержав Корреа на левом фланге. 
    • 30'
      Мактоминай выиграл борьбу на втором этаже у Лемара и выполнил скидку на Маласию, который не сумел нанести акцентированный удар. 
    • 29'
      Бруну Фернандеш выиграл позицию у Анхеля Корреа на левом фланге, благодаря чему успешно сыграл в отборе, не позволив выполнить подачу. 
    • Опасный момент
      28'
      Кондогбия решил в одиночку пройти всю оборону "Юнайтед", и это ему практически удалось, но успел вмешаться Магуайр, выбив мяч из штрафной площадки. А ведь Жоффрей уже готов был пробивать с линии вратарской. 
    • Фол, нарушение
      26'
      Теперь уже сам Лемар оказывается на газоне. Виновником этого стал Мактоминай, толкнув Тома. Однако фол не был грубым, поэтому показ жёлтой не состоялся. 
    • Желтая карточка
      25'
      Это должно было случиться - первая жёлтая карточка появляется в руках арбитра, а её обладателем становится Тома Лемар за срыв контратаки в центральном круге. 
    • 24'
      Карраско открылся под передачу на правом фланге, но с мячом так и не встретился, так как Магуайр успел добраться до круглого, отправив его в аут. 
    • 23'
      Похоже, арбитру уже тоже надоели регулярные падения, поэтому многие из них он стал оставлять без внимания. Свистит только тогда, когда фол и правда грубый. 
    • Фол, нарушение
      22'
      И снова Фернандеш оказался в центре внимания, но на сей раз он сыграл со знаком минус, ударив по ногам Корреа на левом фланге. 
    • 21'
      Едва не ошиблась оборона "Атлетико", оставив Марсьяля в одиночестве в собственной штрафной. Но Льоренте отработал на пять, перехватив мяч после передачи Фернандеша. 
    • Угловой
      20'
      С левого фланга "Манчестер Юнайтед" исполнил корнер, который не стал проблемой для футболистов испанского клуба. 
    • Опасный момент
      19'
      Марсьяль принимает мяч на левом краю штрафной площадки, затем убирает на замахе Савича и стреляет, но ещё имеется Хименес, подставляющий ногу. 
    • 17'
      Маласиа выполнил передачу по левому флангу в надежде на то, что Рэшфорд совершит рывок, но Маркус не прочитал замысел партнёра. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Штрафной удар заработали "матрасники" на правом фланге после фола Фреда. Карраско выполнил подачу, защитники сыграли неудачно, выбив мяч на Корреа, который первым же касанием пробил в космос. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Но и футболисты "Юнайтед" не святые. К примеру, сейчас Линделоф не попал по мячу, а вот ногу Корреа на прочность проверил. 
    • 14'
      Всё в порядке с Энтони Эланга, он уже поднялся и готов вернуться в игру, которая становится очень грубой. Слишком много фолов, преимущественно со стороны "Атлетико". 
    • Травма, повреждение
      13'
      Савич и Хименес совместными усилиями остановили атаку соперника перед своей штрафной, но сделали это при помощи фола. В верховом единоборстве пострадал Эланга. Врачи отправились на помощь. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Анхель Корреа грубо встретил Виктора Линделофа на правом фланге, врезавшись в шведского защитника. Арбитр сразу же остановил встречу, а от жёлтой пока отказался. 
    • 11'
      Казалось, что у Рэшфорда есть пространство для удара с линии штрафной площадки, но пока Маркус обрабатывал мяч, защитники "Атлетико" успели его накрыть. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Науэль Молина перестарался в отборе мяча на правом фланге, откровенно ударив по ногам Тирелла Маласию. 
    • 9'
      Два угловых подряд выполнили англичане, с разных флангов. Сначала Магуайр не сумел нанести точный удар, попав в Савича, а потом Линделоф головой пробил мимо левого угла. 
    • Угловой
      8'
      Фред встретился с мячом перед штрафной площадкой и выполнил передачу на левый край, которую перехватил Савич. Корнер для "Юнайтед". 
    • 7'
      Ответный забег в исполнении Маркоса Льоренте состоялся, но выиграть борьбу у Гарри Магуайра не получилось. За лицевую линию ушёл мяч. 
    • Опасный момент
      6'
      ОПАСНО! Второй острый эпизод у ворот подопечных Диего Симеоне. Антони Марсьяль ворвался в штрафную площадку, оказался лицом к лицу с Яном Облаком и пробил выше ворот. 
    • 5'
      "Атлетико" попытался провести наступление правым флангом, но против оказался Энтони Эланга, выбив мяч в аут. 
    • Опасный момент
      4'
      А вот и первый хороший момент у английского клуба. Фернандеш выполнил передачу по левому флангу на Рэшфорда, который вошёл в штрафную площадь и пробил в ближний угол, но Ян Облак справился. 
    • 3'
      В собственной штрафной площадке "Манчестер Юнайтед" вынужден устраивать перепасовку, так как давление со стороны испанцев не позволяет добраться даже до центра поля. 
    • 2'
      "Атлетико" сразу же активно вступает в отбор и вынуждает Давида Де Хеа выбивать игровой снаряд за боковую линию. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Поединок стартовал! 
    • До матча
    • Футболисты уже на поле, совсем скоро начнём. 
    • Приветствуем всех любителей футбола и приглашаем на прямую текстовую трансляцию товарищеского матча "Манчестер Юнайтед" - "Атлетико" Мадрид, которую проведу я - Кирилл Дудник. 
    Прогнозы 131
    Манчестер Юнайтед 32.1% (42)
    X 42% (55)
    Атлетико М 26% (34)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Атлетико М
    3.60
    3.60
    4.93
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    Новости
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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 Атлетико М

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    32.1% (42)
    Ничья
    42% (55)
    Атлетико М
    26% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.15% (48)
    Меньше
    53.85% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    88.46% (92)
    Нет
    11.54% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.6% (44)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    14.5% (19)
    1:2 Атлетико М
    13% (17)
    2:2 Ничья
    6.9% (9)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    3.1% (4)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    3.1% (4)
    0:1 Атлетико М
    2.3% (3)
    2:3 Атлетико М
    1.5% (2)
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    Атлетико М
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