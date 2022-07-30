Эланга успешно сыграл в отборе на левом фланге, не позволив Гризманну обыграть себя один в один. Аут в пользу английского клуба назначен.

Облак ввёл мяч в игру ударом от ворот, после чего его партнёры проиграли воздух в центре поля, но сразу же вступили в отбор и игровой снаряд вернули.

Фелиш снова совершает рывок по центру, а потом катит в штрафную на Гризманна, которого в последний момент успевает опередить Магуайр.

"Матрасники" выполнили корнер с левого фланга, после чего Де Пауль нанёс удар головой, с которым сумел совладать Де Хеа.

"Манчестер Юнайтед" отвечает своим наступлением. Тирелл Маласиа совершил рейд по левому флангу, вошёл в штрафную площадь и пробил чуть выше перекладины.

МОМЕНТИЩЕ! Магуайр обязан был выводить свою команду вперёд, но не попал в створ, пробив головой из вратарской после подачи с угла поля.

Ещё раз вернёмся к заменам мадридского клуба. У него на поле также появились Гризманн, Витсель, Васс и Диас.

Сауль выполнил передачу в сторону штрафной площадки на Морату, который отлично справился с приёмом, а перед этим залез в офсайд.

После перестановок "Атлетико" стал играть смелее, чаще появляясь на чужой половине поля, но пока без ударов по воротам. А вот офсайд уже второй зафиксировал судья.

Фернандеш выполнил передачу на правый край штрафной площадки, куда ворвался Эланга, но не сумел выполнить точный навес в касание.

Фелиш добрался до штрафной площадки и сумел обыграть Магуайра, а вот уйти ещё и от Мактоминая не получилось.

Ещё одна дуэль Мактоминая и Фелиша состоялась. На сей раз победителем из неё вышел игрок "Атлетико", заработав штрафной удар.

ОПАСНО! Фелиш прорвался в штрафную с левого фланга и прострелил в центр, откуда в касание выше ворот пробил Сауль Ньигес.

В составе "Манчестер Юнайтед" произошла первая, и пока единственная замена. Вышел Ван де Бек вместо Марсьяля.

Карраско завладел мячом перед чужой штрафной на левом фланге, но перед этим нарушил правила, уронив на газон Мактоминая.

Если Фред не успокоится, то досрочно покинет поле. У бразильца и так уже имеется жёлтая, а он продолжает систематически нарушать правила. Сейчас сбил Молину в центре поля.

Ай-ай, успешно продвигался Эланга к вражеской штрафной площадке, уйдя от двоих соперников, а потом выполнил слишком сильный пас на Рэшфорда.

Магуайр борцовским приёмом уложил Кондогбию на газон в центре поля, после чего увидел карточку жёлтого цвета.

Фернандеш выполнил высокую подачу на левый край штрафной площадки на Рэшфорда, который не сумел добраться до игрового снаряда.

После предыдущего эпизода Маркус Рэшфорд продолжил лежать на газоне, намекая на пенальти, но судья сразу после падения показал, что фола не было.

Всем составом "Манчестер Юнайтед" переходит на чужую половину поля, но ничего опасного создать не может, так как "Атлетико" предлагает массированную и компактную оборону.

Антони Марсьяль получил по ногам на левом фланге, но свисток арбитра промолчал, так как мяч остался у "Манчестер Юнайтед". Однако француз так и не смог подняться, поэтому поединок всё же был остановлен.

Ряд замен провёл Диего Симеоне. Отчётливо видно, что на поле вышли Де Пауль, Коке, Сауль, Фелиш и Мората.

Что касается английского клуба, то он пока отказывается от перестановок, пытаясь всё-таки забить первый гол при помощи исполнителей стартового состава.

Магуайр надёжно играет в центре штрафной площадки, выбивая мяч головой после подачи Науэля Молины с правого фланга.

Как и в первом тайме, "Атлетико" начинает с высокого прессинга, но пока отобрать игровой снаряд не получается. Хорошо играют в пас игроки "Юнайтед".

Ян Облак выполнил не самый удобный пас на левый фланг на Рейнилду, но он справился с приёмом, а вот с передачей в центр не сложилось, перехватили соперники.

Корреа принял мяч около центрального круга, после чего закрыл его корпусом и заставил Фреда нарушить правила.

На чужой половине поля "Атлетико" устроил перепасовку, которая завершилась потерей мяча. Молина на сумел обработать игровой снаряд на правом фланге, выпустив его в аут.

Первый тайм

— Время первого тайма подошло к концу. Пока без забитых голов.

45' Эланга принимает мяч в центре штрафной площадки и наносит удар по центру, который вновь не становится проблемой для Облака, для которого это уже третий сэйв.

45' +2 минуты.

45' О, точный удар по воротам состоялся, это что-то новенькое. Рэшфорд сместился с левого фланга в центр и пробил, но Облак сыграл надёжно.

44' Кунья и Фернандеш сошлись в борьбе за мяч, после чего оба оказались в горизонтальном положении. Арбитр назначил штрафной в пользу "Атлетико".

43' Не успела встреча возобновиться, как снова стала на паузу. Маласиа отобрал мяч у Льоренте на левом фланге, а потом получил по ногам.

42' Арбитру удалось погасить конфликт, а после этого последовала раздача жёлтых. Мактоминай получил жёлтую за фол, а вот "горчичник" для Облака вызывает вопросы, ведь Ян ничего не делал, даже в потасовке участия не принимал.

41' Маласиа выполняет подачу, после чего Савич выигрывает позицию и "зажигает" свечу, а следом Мактоминай нарушает правила, толкая Облака. После этого начинается выяснение отношений, приводящее к столкновению команд.

39' Энтони Эланга выполнил подачу с правого фланга, попал в одного из соперников и добился права на исполнение углового удара.

38' Рывок Маркуса Рэшфорда по левому флангу успехом не увенчался, так как Науэль Молина вступил в отбор и выбил игровой снаряд за боковую линию.

37' Резво начался матч, с нескольких острых моментов, а потом футбол превратился в борьбу, часто выходящую за рамки. Сейчас раздался очередной свисток судьи, зафиксировавший офсайд у Марсьяля.

36' Много работы сегодня у врачей. Сейчас снова сотрудники медицинской службы в центре внимания, оказывая помощь Магуайру, у которого разбита губа.

34' Тома Лемар отобрал мяч у Скотта Мактоминая на левом фланге, после чего круглый ушёл в аут. Арбитр назначил вбрасывание в пользу англичан.

33' Матеус Кунья ворвался в штрафную площадку левым краем, но не успел нанести удар, так как вовремя вышел Давид Де Хеа и мяч выбил.

32' Энтони Эланга находится на газоне и страдает от боли после единоборства с Молиной. Арбитр через паузу остановил матч и разрешил врачам выйти на поле.

31' Свисток арбитра остановил поединок, после чего жёлтую карточку на свой счёт записал Фред, откровенно придержав Корреа на левом фланге.

30' Мактоминай выиграл борьбу на втором этаже у Лемара и выполнил скидку на Маласию, который не сумел нанести акцентированный удар.

29' Бруну Фернандеш выиграл позицию у Анхеля Корреа на левом фланге, благодаря чему успешно сыграл в отборе, не позволив выполнить подачу.

28' Кондогбия решил в одиночку пройти всю оборону "Юнайтед", и это ему практически удалось, но успел вмешаться Магуайр, выбив мяч из штрафной площадки. А ведь Жоффрей уже готов был пробивать с линии вратарской.

26' Теперь уже сам Лемар оказывается на газоне. Виновником этого стал Мактоминай, толкнув Тома. Однако фол не был грубым, поэтому показ жёлтой не состоялся.

25' Это должно было случиться - первая жёлтая карточка появляется в руках арбитра, а её обладателем становится Тома Лемар за срыв контратаки в центральном круге.

24' Карраско открылся под передачу на правом фланге, но с мячом так и не встретился, так как Магуайр успел добраться до круглого, отправив его в аут.

23' Похоже, арбитру уже тоже надоели регулярные падения, поэтому многие из них он стал оставлять без внимания. Свистит только тогда, когда фол и правда грубый.

22' И снова Фернандеш оказался в центре внимания, но на сей раз он сыграл со знаком минус, ударив по ногам Корреа на левом фланге.

21' Едва не ошиблась оборона "Атлетико", оставив Марсьяля в одиночестве в собственной штрафной. Но Льоренте отработал на пять, перехватив мяч после передачи Фернандеша.

20' С левого фланга "Манчестер Юнайтед" исполнил корнер, который не стал проблемой для футболистов испанского клуба.

19' Марсьяль принимает мяч на левом краю штрафной площадки, затем убирает на замахе Савича и стреляет, но ещё имеется Хименес, подставляющий ногу.

17' Маласиа выполнил передачу по левому флангу в надежде на то, что Рэшфорд совершит рывок, но Маркус не прочитал замысел партнёра.

16' Штрафной удар заработали "матрасники" на правом фланге после фола Фреда. Карраско выполнил подачу, защитники сыграли неудачно, выбив мяч на Корреа, который первым же касанием пробил в космос.

15' Но и футболисты "Юнайтед" не святые. К примеру, сейчас Линделоф не попал по мячу, а вот ногу Корреа на прочность проверил.

14' Всё в порядке с Энтони Эланга, он уже поднялся и готов вернуться в игру, которая становится очень грубой. Слишком много фолов, преимущественно со стороны "Атлетико".

13' Савич и Хименес совместными усилиями остановили атаку соперника перед своей штрафной, но сделали это при помощи фола. В верховом единоборстве пострадал Эланга. Врачи отправились на помощь.

12' Анхель Корреа грубо встретил Виктора Линделофа на правом фланге, врезавшись в шведского защитника. Арбитр сразу же остановил встречу, а от жёлтой пока отказался.

11' Казалось, что у Рэшфорда есть пространство для удара с линии штрафной площадки, но пока Маркус обрабатывал мяч, защитники "Атлетико" успели его накрыть.

10' Науэль Молина перестарался в отборе мяча на правом фланге, откровенно ударив по ногам Тирелла Маласию.

9' Два угловых подряд выполнили англичане, с разных флангов. Сначала Магуайр не сумел нанести точный удар, попав в Савича, а потом Линделоф головой пробил мимо левого угла.

8' Фред встретился с мячом перед штрафной площадкой и выполнил передачу на левый край, которую перехватил Савич. Корнер для "Юнайтед".

7' Ответный забег в исполнении Маркоса Льоренте состоялся, но выиграть борьбу у Гарри Магуайра не получилось. За лицевую линию ушёл мяч.

6' ОПАСНО! Второй острый эпизод у ворот подопечных Диего Симеоне. Антони Марсьяль ворвался в штрафную площадку, оказался лицом к лицу с Яном Облаком и пробил выше ворот.

5' "Атлетико" попытался провести наступление правым флангом, но против оказался Энтони Эланга, выбив мяч в аут.

4' А вот и первый хороший момент у английского клуба. Фернандеш выполнил передачу по левому флангу на Рэшфорда, который вошёл в штрафную площадь и пробил в ближний угол, но Ян Облак справился.

3' В собственной штрафной площадке "Манчестер Юнайтед" вынужден устраивать перепасовку, так как давление со стороны испанцев не позволяет добраться даже до центра поля.

2' "Атлетико" сразу же активно вступает в отбор и вынуждает Давида Де Хеа выбивать игровой снаряд за боковую линию.