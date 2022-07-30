Стадион: Ullevål Stadion (Oslo)
0:0
Второй тайм
Ход матча
23'
28'
35'
41'
41'
54'
54'
59'
59'
59'
60'
60'
60'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
51 Коварж МатейВратарь
-
13 Теллес АлексЗащитник
- Защитник
-
41 Лейрд ИтанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
-
24 Хименес ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кунья МатеусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Васс ДаниэльЗащитник
-
46 Марко МореноЗащитник
-
57 Диас СерджиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пауло МаркосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Атлетико М
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0
Атлетико М
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атлетико М - Нумансия 4:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Эльче - Атлетико М 0:2
Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Гранада 0:0 Атлетико М - Эспаньол 2:1 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Мальорка - Атлетико М 1:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Алавес 4:1 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Кадис 2:1 Бетис - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Леванте 0:1
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 Атлетико М
Исход игры
Манчестер Юнайтед
32.1% (42)
Ничья
42% (55)
Атлетико М
26% (34)
Тотал 2.5
Больше
46.15% (48)
Меньше
53.85% (56)
Обе команды забьют
Да
88.46% (92)
Нет
11.54% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (44)
2:1 Манчестер Юнайтед
14.5% (19)
1:2 Атлетико М
13% (17)
2:2 Ничья
6.9% (9)
1:0 Манчестер Юнайтед
3.1% (4)
2:0 Манчестер Юнайтед
3.1% (4)
0:1 Атлетико М
2.3% (3)
2:3 Атлетико М
1.5% (2)
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