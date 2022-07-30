Стадион: Стора Валла
Ход матча
6'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
21 Владение мячом, % 79
21
Карлен
Адам
19
Фараж
Омар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Фараж ОмарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Галь ДжеффриВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Holmberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Скрабб СимонПолузащитник
-
20 Берг ОливерПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Шамун НоаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
27 Papa Diouf1
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
История личных встреч
Дегерфорс
Кальмар
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саиди Абдельрахман
|5
|0.31
|Diego Campos2
|2
|0.13
|Джурджич Никола
|1
|0.06
|Вукоевич Диян
|1
|0.06
|Салмон Джастин
|1
|0.06
|Гравиус Христос
|0
|0
|Линделль Эрик
|0
|0
|Гранат Густав
|0
|0
|Карлен Адам
|0
|0
|Эрквист Расмус
|0
|0
|Elyas Bouzaiene
|0
|0
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Оливер
|3
|0.19
|Саетра Ларс
|3
|0.19
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0.13
|Шамун Ноа
|2
|0.13
|Скрабб Симон
|1
|0.06
|Янссон Исак
|1
|0.06
|Ромариньо Перейра
|1
|0.06
|Нетабай Нахом Гирмай
|1
|0.06
|Густафссон Карл
|1
|0.06
|Линдаль Аксель
|0
|0
Карточки
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джурджич Никола
|5
|1
|Гайаю Джозеф-Клод
|3
|1
|Гравиус Христос
|3
|0
|Diego Campos2
|3
|0
|Ольссон Себастьян II
|1
|1
|Линделль Эрик
|2
|0
|Саиди Абдельрахман
|2
|0
|Сабеткар Шон
|2
|0
|Вукоевич Диян
|1
|0
|Мукийби Рональд
|1
|0
|Край Антон
|1
|0
|Раджамохан Адхаван
|1
|0
|Уайтмэн Элфи
|1
|0
|Гранат Густав
|1
|0
|Карлен Адам
|1
|0
|Эрквист Расмус
|1
|0
|Салмон Джастин
|1
|0
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скрабб Симон
|2
|0
|Бергквист Дуг
|2
|0
|Саетра Ларс
|2
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|2
|0
|Густафссон Карл
|2
|0
|Фридрих Рикардо
|2
|0
|Ромариньо Перейра
|1
|0
|Шёстедт Расмус
|1
|0
|Дженсен Кевин
|1
|0
|Янссон Исак
|1
|0
|Бакман Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
17%
76-90
Пропущено
15
10
11 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
7
47%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
3
20%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
3
20%
3
30%
76-90
Забито
6
9
0 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
4
67%
2
22%
76-90
Пропущено
17
4
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 3
3
18%
2
50%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
1
25%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
6
35%
1
25%
76-90
Забито
10
15
1 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 7
7 Не забивали 5
1
10%
3
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
1
10%
3
20%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
6
60%
3
20%
76-90
Пропущено
32
14
18 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
13 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 9
10
31%
3
21%
1-15
2
6%
1
7%
16-30
6
19%
4
29%
31-45
3
9%
1
7%
46-60
2
6%
1
7%
61-75
9
28%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Дегерфорс
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Мьельбю - Дегерфорс 2:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 2:0
Дегерфорс - АИК 1:1 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Вернаму - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хаммарбю 0:1 Кальмар - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хеккен 1:2 Юргорден - Дегерфорс 3:1 Эребру - Дегерфорс 0:5 Эльфсборг - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Сундсвалль 4:1 Скильебо - Дегерфорс 1:6 Норрбю - Дегерфорс 1:1
Кальмар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кальмар - Эльфсборг 1:0 АИК - Кальмар 1:0 Кальмар - Сириус 1:1 Хельсинборг - Кальмар 1:1
Кальмар - Вернаму 1:0 Форвертс Штайр - Кальмар 0:3 Мьельбю - Кальмар 1:1 Кальмар - Юргорден 1:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Кальмар - Дегерфорс 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Кальмар - Мальмё 0:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Мьельбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Кальмар - Сириус 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|16
|10
|3
|3
|35 - 11
|33
|2.
|Хеккен
|15
|9
|4
|2
|33 - 21
|31
|3.
|АИК
|16
|9
|4
|3
|24 - 19
|31
|4.
|Хаммарбю
|15
|9
|3
|3
|30 - 11
|30
|5.
|Мальмё
|16
|9
|3
|4
|22 - 13
|30
|6.
|Кальмар
|0:1
|16
|7
|3
|6
|17 - 13
|24
|7.
|Гётеборг
|15
|7
|3
|5
|18 - 15
|24
|8.
|Мьельбю
|15
|6
|5
|4
|16 - 14
|23
|9.
|Сириус
|15
|6
|3
|6
|18 - 23
|21
|10.
|Эльфсборг
|15
|5
|5
|5
|26 - 19
|20
|11.
|Норрчёпинг
|15
|4
|4
|7
|16 - 19
|16
|12.
|Варберг БоИС
|15
|4
|3
|8
|11 - 25
|15
|13.
|Вернаму
|15
|3
|4
|8
|14 - 25
|13
|14.
|Дегерфорс
|1:0
|16
|3
|2
|11
|12 - 31
|11
|15.
|Хельсинборг
|16
|2
|4
|10
|12 - 23
|10
|16.
|Сундсвалль
|15
|3
|1
|11
|15 - 37
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|8
|7
|1
|0
|25 - 4
|22
|2.
|Мальмё
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|3.
|АИК
|8
|6
|1
|1
|9 - 3
|19
|4.
|Хаммарбю
|8
|5
|3
|0
|18 - 6
|18
|5.
|Кальмар
|0:1
|8
|5
|1
|2
|9 - 4
|16
|6.
|Мьельбю
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|7.
|Эльфсборг
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|8.
|Хеккен
|7
|4
|1
|2
|16 - 12
|13
|9.
|Гётеборг
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|10.
|Сириус
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|11.
|Варберг БоИС
|8
|3
|2
|3
|7 - 9
|11
|12.
|Сундсвалль
|8
|3
|0
|5
|11 - 21
|9
|13.
|Вернаму
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|14.
|Норрчёпинг
|8
|2
|2
|4
|10 - 10
|8
|15.
|Дегерфорс
|1:0
|8
|2
|2
|4
|6 - 14
|8
|16.
|Хельсинборг
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|8
|5
|3
|0
|17 - 9
|18
|2.
|АИК
|8
|3
|3
|2
|15 - 16
|12
|3.
|Хаммарбю
|7
|4
|0
|3
|12 - 5
|12
|4.
|Гётеборг
|8
|4
|0
|4
|8 - 9
|12
|5.
|Юргорден
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|6.
|Мальмё
|8
|3
|2
|3
|6 - 8
|11
|7.
|Сириус
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|8.
|Норрчёпинг
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|9.
|Кальмар
|0:1
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|10.
|Мьельбю
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|11.
|Эльфсборг
|8
|1
|3
|4
|10 - 11
|6
|12.
|Варберг БоИС
|7
|1
|1
|5
|4 - 16
|4
|13.
|Вернаму
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|14.
|Дегерфорс
|1:0
|8
|1
|0
|7
|6 - 17
|3
|15.
|Хельсинборг
|7
|0
|2
|5
|6 - 11
|2
|16.
|Сундсвалль
|7
|0
|1
|6
|4 - 16
|1
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