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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион: Зрители: 4530
Дегерфорс
2:1
Конец матча
Кальмар
0'
1:0
6' Гол
Эрквист Расмус
26' Желтая карточка
Ромариньо Перейра
1:1
45' Гол
Берг Оливер
2:1
63' Гол
Вукоевич Диян
69' Желтая карточка
Скрабб Симон
74' Желтая карточка
Карлен Адам
76' Желтая карточка
Нетабай Нахом Гирмай
90' Желтая карточка
Уайтмэн Элфи
90'+7
1
Уайтмэн
Элфи
2
Гранат
Густав
15
Лагербильке
Густав
7
Ольссон
Себастьян
II
12
Линделль
Эрик
22
Салмон
Джастин
21
Карлен
Адам
20
Elyas
Bouzaiene
16
Эрквист
Расмус
19
Фараж
Омар
10
Вукоевич
Диян
1
Фридрих
Рикардо
3
Олафссон
Давид-Кристьян
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
2
Линдаль
Аксель
29
Ромариньо
Перейра
17
Густафссон
Карл
11
Скрабб
Симон
20
Берг
Оливер
12
Нанаси
Себастьян
14
Шамун
Ноа
Дегерфорс
3-4-3
Кальмар
4-2-3-1

История личных встреч

Дегерфорс
Кальмар

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

А
2:0
А
4:1
А
0:1
ШК
6:1

Бомбардиры внутри турнира

Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саиди Абдельрахман 5 0.31
Вукоевич Диян 2 0.13
Diego Campos2 2 0.13
Эрквист Расмус 1 0.06
Джурджич Никола 1 0.06
Салмон Джастин 1 0.06
Гравиус Христос 0 0
Линделль Эрик 0 0
Гранат Густав 0 0
Карлен Адам 0 0
Elyas Bouzaiene 0 0
Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Оливер 4 0.25
Саетра Ларс 3 0.19
Олафссон Давид-Кристьян 2 0.13
Шамун Ноа 2 0.13
Скрабб Симон 1 0.06
Янссон Исак 1 0.06
Ромариньо Перейра 1 0.06
Нетабай Нахом Гирмай 1 0.06
Густафссон Карл 1 0.06
Линдаль Аксель 0 0
Нанаси Себастьян 0 0

Карточки

Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джурджич Никола 5 1
Гайаю Джозеф-Клод 3 1
Гравиус Христос 3 0
Diego Campos2 3 0
Ольссон Себастьян II 1 1
Линделль Эрик 2 0
Уайтмэн Элфи 2 0
Саиди Абдельрахман 2 0
Сабеткар Шон 2 0
Карлен Адам 2 0
Вукоевич Диян 1 0
Мукийби Рональд 1 0
Край Антон 1 0
Раджамохан Адхаван 1 0
Гранат Густав 1 0
Эрквист Расмус 1 0
Салмон Джастин 1 0
Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скрабб Симон 3 0
Нетабай Нахом Гирмай 3 0
Ромариньо Перейра 2 0
Бергквист Дуг 2 0
Саетра Ларс 2 0
Олафссон Давид-Кристьян 2 0
Густафссон Карл 2 0
Фридрих Рикардо 2 0
Шёстедт Расмус 1 0
Дженсен Кевин 1 0
Янссон Исак 1 0
Бакман Виктор 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
2
33%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Пропущено

16
12
12 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
7
44%
2
17%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
4
25%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
3
19%
3
25%
76-90

Забито

6
9
0 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
4
67%
2
22%
76-90

Пропущено

17
4
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 3
3
18%
2
50%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
1
25%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
6
35%
1
25%
76-90

Забито

12
16
2 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
7 Не забивали 5
2
17%
3
19%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
6
38%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
3
25%
1
6%
61-75
6
50%
3
19%
76-90

Пропущено

33
16
19 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
13 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 10
10
30%
4
25%
1-15
2
6%
1
6%
16-30
7
21%
4
25%
31-45
3
9%
1
6%
46-60
2
6%
2
13%
61-75
9
27%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Дегерфорс
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Мьельбю - Дегерфорс 2:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 2:0
Дегерфорс - АИК 1:1 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Вернаму - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хаммарбю 0:1 Кальмар - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хеккен 1:2 Юргорден - Дегерфорс 3:1 Эребру - Дегерфорс 0:5 Эльфсборг - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Сундсвалль 4:1 Скильебо - Дегерфорс 1:6 Норрбю - Дегерфорс 1:1
Кальмар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кальмар - Эльфсборг 1:0 АИК - Кальмар 1:0 Кальмар - Сириус 1:1 Хельсинборг - Кальмар 1:1
Кальмар - Вернаму 1:0 Форвертс Штайр - Кальмар 0:3 Мьельбю - Кальмар 1:1 Кальмар - Юргорден 1:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Кальмар - Дегерфорс 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Кальмар - Мальмё 0:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Мьельбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Кальмар - Сириус 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 16 10 3 3 35 - 11 33
2. Хеккен 16 9 5 2 37 - 25 32
3. АИК 16 9 4 3 24 - 19 31
4. Хаммарбю 16 9 3 4 31 - 13 30
5. Мальмё 16 9 3 4 22 - 13 30
6. Мьельбю 16 7 5 4 17 - 14 26
7. Кальмар 16 7 3 6 18 - 14 24
8. Гётеборг 15 7 3 5 18 - 15 24
9. Сириус 16 6 3 7 18 - 24 21
10. Эльфсборг 16 5 6 5 30 - 23 21
11. Варберг БоИС 16 5 3 8 14 - 26 18
12. Норрчёпинг 15 4 4 7 16 - 19 16
13. Вернаму 16 4 4 8 16 - 26 16
14. Дегерфорс 16 3 2 11 13 - 32 11
15. Хельсинборг 16 2 4 10 12 - 23 10
16. Сундсвалль 16 3 1 12 16 - 40 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 8 7 1 0 25 - 4 22
2. Мальмё 8 6 1 1 16 - 5 19
3. АИК 8 6 1 1 9 - 3 19
4. Хаммарбю 9 5 3 1 19 - 8 18
5. Кальмар 8 5 1 2 9 - 4 16
6. Мьельбю 8 4 3 1 12 - 7 15
7. Эльфсборг 8 4 3 1 20 - 12 15
8. Хеккен 7 4 1 2 16 - 12 13
9. Гётеборг 7 3 3 1 10 - 6 12
10. Сириус 7 4 0 3 8 - 7 12
11. Варберг БоИС 8 3 2 3 7 - 9 11
12. Сундсвалль 9 3 0 6 12 - 24 9
13. Вернаму 7 2 3 2 7 - 6 9
14. Норрчёпинг 8 2 2 4 10 - 10 8
15. Дегерфорс 8 2 2 4 7 - 15 8
16. Хельсинборг 9 2 2 5 6 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 9 5 4 0 21 - 13 19
2. АИК 8 3 3 2 15 - 16 12
3. Хаммарбю 7 4 0 3 12 - 5 12
4. Гётеборг 8 4 0 4 8 - 9 12
5. Мьельбю 8 3 2 3 5 - 7 11
6. Юргорден 8 3 2 3 10 - 7 11
7. Мальмё 8 3 2 3 6 - 8 11
8. Сириус 9 2 3 4 10 - 17 9
9. Норрчёпинг 7 2 2 3 6 - 9 8
10. Кальмар 8 2 2 4 9 - 10 8
11. Варберг БоИС 8 2 1 5 7 - 17 7
12. Вернаму 9 2 1 6 9 - 20 7
13. Эльфсборг 8 1 3 4 10 - 11 6
14. Дегерфорс 8 1 0 7 6 - 17 3
15. Хельсинборг 7 0 2 5 6 - 11 2
16. Сундсвалль 7 0 1 6 4 - 16 1
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      45'
      Г О О О О Л - Берг Оливер бьет в цель!
    • Желтая карточка
      26'
      Ромариньо Перейра получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - Эрквист Расмус бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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