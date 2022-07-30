0'
0:1
5' ГолРейнхольдссон Андре
28' Желтая карточкаHenry Sletsjoee
0:2
34' ГолСёдерберг Никлас
36' Желтая карточкаМоро Насиру
63' Желтая карточкаХьертстранд Бенджамин
1:2
68' ГолХамад Илоан
68' Желтая карточкаВалкер Кевин
1:3
90' ГолТамими Джонатан
90'+8
Ход матча
5'
28'
34'
0:2
36'
68'
1:2
68'
90'
30
Samuel
Dahl
16
Сегер
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Samuel DahlЗащитник
- Полузащитник
-
16 Сегер ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Хамад ИлоанПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Axel Kjaell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
11 Лундин АнтонПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
История личных встреч
Эребру
Браге
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миллескуг Ноэль
|4
|0.25
|Хамад Илоан
|3 (1)
|0.19
|Бьорндал Эрик
|3
|0.19
|Тиль Венсан
|2
|0.13
|Ясин Ахмед
|1
|0.06
|Валкер Кевин
|1
|0.06
|Густавссон Даниэль
|1
|0.06
|Экани Виктор
|1
|0.06
|Ларссон Джейк
|1
|0.06
|Моро Насиру
|1
|0.06
|Эскелинен Виллиам
|0
|0
|Бьёрнквист Даниэль
|0
|0
|Хьертстранд Бенджамин
|0
|0
|Samuel Dahl
|0
|0
|Сегер Давид
|0
|0
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сёдерберг Никлас
|6
|0.38
|Перссон Хоаким
|5
|0.31
|Johan Arvidsson
|4
|0.25
|Карлберг Дуглас
|3
|0.19
|Рейнхольдссон Андре
|3 (1)
|0.19
|Тамими Джонатан
|2
|0.13
|Christopher Redenstrand
|2
|0.13
|Зеттерстрём Александр
|2
|0.13
|Хеллберг Сет
|1
|0.06
|Лундин Антон
|1
|0.06
|Jacob Stensson
|0
|0
|Редин Понтус
|0
|0
|Filip Sjoeberg1
|0
|0
|Henry Sletsjoee
|0
|0
Карточки
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Джейк
|3
|1
|Сегер Давид
|4
|0
|Валкер Кевин
|3
|0
|Бьорндал Эрик
|3
|0
|Андрессон Аксель
|3
|0
|Моро Насиру
|3
|0
|Хамад Илоан
|2
|0
|Ясин Ахмед
|2
|0
|Экани Виктор
|2
|0
|Samuel Dahl
|2
|0
|Миллескуг Ноэль
|2
|0
|Бергмарк Никлас
|0
|1
|Али Хусейн
|1
|0
|Густавссон Даниэль
|1
|0
|Эскелинен Виллиам
|1
|0
|Хьертстранд Бенджамин
|1
|0
|Тиль Венсан
|1
|0
|Lucas Shlimon
|1
|0
|Olatomi Olaniyan
|1
|0
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеллберг Сет
|5
|0
|Henry Sletsjoee
|5
|0
|Зеттерстрём Александр
|3
|0
|Карлберг Дуглас
|3
|0
|Сёдерберг Никлас
|3
|0
|Редин Понтус
|1
|1
|Фродиг Виктор
|2
|0
|Перссон Хоаким
|1
|0
|Лундин Антон
|1
|0
|Тамими Джонатан
|1
|0
|Jacob Stensson
|1
|0
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|Асанте Эйрик
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Malte Persson
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
15
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
2
17%
2
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
2
17%
3
20%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
6
40%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
11
9
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
1
9%
5
56%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
36%
1
11%
76-90
Забито
7
15
6 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
3
43%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
43%
2
13%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
14%
2
13%
76-90
Пропущено
8
7
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
4
50%
2
29%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Забито
19
30
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
5
26%
5
17%
1-15
1
5%
1
3%
16-30
3
16%
6
20%
31-45
2
11%
8
27%
46-60
2
11%
2
7%
61-75
5
26%
8
27%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
19
16
12 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 14
5
26%
2
13%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
2
11%
7
44%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
5
26%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Эребру
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эребру - Утсиктенс 2:0 Далкурд - Эребру 0:2 Эребру - Треллеборг 2:2 Эргрюте - Эребру 2:0
Ландскруна - Эребру 2:1 АИК - Эребру 3:2 Эребру - Броммапойкарна 0:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сковде АИК - Эребру 0:0 Эребру - Эстер 2:1 Эребру - Эстерсунд 1:0 Вестерос - Эребру 2:1 Эребру - Хальмстад 0:2 Норрбю - Эребру 0:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Браге - Эребру 3:0 Эребру - Дегерфорс 0:5 АИК - Эребру 1:1 Эребру - Эргрюте 1:3 Эскилсминне - Эребру 0:0
Браге
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Браге - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Браге 1:1 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:1 Вестерос - Браге 1:3
Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Норрбю 2:1 Ландскруна - Браге 1:1 Браге - Далкурд 0:0 Эстерсунд - Браге 1:3 Браге - Эргрюте 4:0 Треллеборг - Браге 2:2 Браге - Броммапойкарна 3:1 Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эстер - Браге 1:2 Браге - Эребру 3:0 Сириус - Браге 3:3 Браге - Броммапойкарна 1:2 Хальмстад - Браге 0:1 Юргорден - Браге 1:0 Фалькенберг - Браге 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|15
|10
|2
|3
|32 - 15
|32
|2.
|Браге
|16
|8
|5
|3
|30 - 16
|29
|3.
|Треллеборг
|16
|8
|4
|4
|27 - 23
|28
|4.
|Сковде АИК
|16
|7
|5
|4
|23 - 21
|26
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0
|16
|8
|2
|6
|33 - 25
|26
|6.
|Броммапойкарна
|16
|7
|5
|4
|36 - 26
|26
|7.
|Эстер
|15
|7
|4
|4
|25 - 19
|25
|8.
|Утсиктенс
|15
|7
|3
|5
|26 - 21
|24
|9.
|Эребру
|16
|7
|2
|7
|18 - 20
|23
|10.
|Ландскруна
|15
|5
|6
|4
|21 - 24
|21
|11.
|Норрбю
|16
|5
|3
|8
|16 - 24
|18
|12.
|Вестерос
|15
|4
|5
|6
|20 - 26
|17
|13.
|Далкурд
|0:0
|16
|4
|3
|9
|13 - 25
|15
|14.
|Йёнчёпинг
|16
|3
|4
|9
|22 - 31
|13
|15.
|Эргрюте
|15
|1
|7
|7
|19 - 28
|10
|16.
|Эстерсунд
|16
|1
|6
|9
|11 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|8
|6
|2
|0
|25 - 10
|20
|2.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0
|9
|6
|1
|2
|21 - 11
|19
|3.
|Эребру
|9
|5
|1
|3
|12 - 11
|16
|4.
|Треллеборг
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|5.
|Хальмстад
|7
|5
|0
|2
|15 - 6
|15
|6.
|Браге
|8
|4
|2
|2
|15 - 7
|14
|7.
|Сковде АИК
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|8.
|Ландскруна
|7
|3
|3
|1
|13 - 12
|12
|9.
|Утсиктенс
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|10.
|Норрбю
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|11.
|Эстер
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|12.
|Вестерос
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|13.
|Далкурд
|0:0
|8
|3
|0
|5
|9 - 12
|9
|14.
|Эргрюте
|8
|1
|4
|3
|10 - 12
|7
|15.
|Йёнчёпинг
|8
|2
|1
|5
|14 - 16
|7
|16.
|Эстерсунд
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|2.
|Браге
|8
|4
|3
|1
|15 - 9
|15
|3.
|Эстер
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|4.
|Сковде АИК
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|5.
|Треллеборг
|8
|4
|1
|3
|14 - 15
|13
|6.
|Утсиктенс
|8
|4
|0
|4
|13 - 12
|12
|7.
|Ландскруна
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|8.
|Вестерос
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|9.
|Эребру
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|11.
|Броммапойкарна
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|12.
|Норрбю
|7
|2
|0
|5
|8 - 15
|6
|13.
|Далкурд
|0:0
|8
|1
|3
|4
|4 - 13
|6
|14.
|Йёнчёпинг
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|15.
|Эргрюте
|7
|0
|3
|4
|9 - 16
|3
|16.
|Эстерсунд
|9
|0
|3
|6
|5 - 17
|3
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