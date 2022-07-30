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Швеция: Суперэттан

2022
Эребру
1:3
Конец матча
Браге
0'
0:1
5' Гол
Рейнхольдссон Андре
28' Желтая карточка
Henry Sletsjoee
0:2
34' Гол
Сёдерберг Никлас
36' Желтая карточка
Моро Насиру
63' Желтая карточка
Хьертстранд Бенджамин
1:2
68' Гол
Хамад Илоан
68' Желтая карточка
Валкер Кевин
1:3
90' Гол
Тамими Джонатан
90'+8
20
Эскелинен
Виллиам
2
Бьёрнквист
Даниэль
4
Моро
Насиру
26
Андрессон
Аксель
30
Samuel
Dahl
90
Густавссон
Даниэль
16
Сегер
Давид
8
Валкер
Кевин
12
Ларссон
Джейк
7
Ясин
Ахмед
9
Бьорндал
Эрик
13
Andre
Bernardini
22
Тамими
Джонатан
2
Зеттерстрём
Александр
5
Редин
Понтус
23
Christopher
Redenstrand
12
Johan
Arvidsson
8
Хеллберг
Сет
21
Henry
Sletsjoee
7
Перссон
Хоаким
10
Сёдерберг
Никлас
17
Рейнхольдссон
Андре
Эребру
4-4-2
Браге
4-4-2

История личных встреч

Эребру
Браге

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

С
3:0
ТМК
1:1
К
3:3
С
1:1
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миллескуг Ноэль 4 0.25
Хамад Илоан 3 (1) 0.19
Бьорндал Эрик 3 0.19
Тиль Венсан 2 0.13
Ясин Ахмед 1 0.06
Валкер Кевин 1 0.06
Густавссон Даниэль 1 0.06
Экани Виктор 1 0.06
Ларссон Джейк 1 0.06
Моро Насиру 1 0.06
Эскелинен Виллиам 0 0
Бьёрнквист Даниэль 0 0
Хьертстранд Бенджамин 0 0
Samuel Dahl 0 0
Сегер Давид 0 0
Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сёдерберг Никлас 6 0.38
Перссон Хоаким 5 0.31
Johan Arvidsson 4 0.25
Карлберг Дуглас 3 0.19
Рейнхольдссон Андре 3 (1) 0.19
Тамими Джонатан 2 0.13
Christopher Redenstrand 2 0.13
Зеттерстрём Александр 2 0.13
Хеллберг Сет 1 0.06
Лундин Антон 1 0.06
Jacob Stensson 0 0
Редин Понтус 0 0
Filip Sjoeberg1 0 0
Henry Sletsjoee 0 0

Карточки

Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Джейк 3 1
Сегер Давид 4 0
Валкер Кевин 3 0
Бьорндал Эрик 3 0
Андрессон Аксель 3 0
Моро Насиру 3 0
Хамад Илоан 2 0
Ясин Ахмед 2 0
Экани Виктор 2 0
Samuel Dahl 2 0
Миллескуг Ноэль 2 0
Бергмарк Никлас 0 1
Али Хусейн 1 0
Густавссон Даниэль 1 0
Эскелинен Виллиам 1 0
Хьертстранд Бенджамин 1 0
Тиль Венсан 1 0
Lucas Shlimon 1 0
Olatomi Olaniyan 1 0
Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеллберг Сет 5 0
Henry Sletsjoee 5 0
Зеттерстрём Александр 3 0
Карлберг Дуглас 3 0
Сёдерберг Никлас 3 0
Редин Понтус 1 1
Фродиг Виктор 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Лундин Антон 1 0
Тамими Джонатан 1 0
Jacob Stensson 1 0
Filip Sjoeberg1 1 0
Асанте Эйрик 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Malte Persson 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
15
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
2
17%
2
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
2
17%
3
20%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
6
40%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

11
9
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
1
9%
5
56%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
36%
1
11%
76-90

Забито

7
15
6 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
3
43%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
43%
2
13%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
14%
2
13%
76-90

Пропущено

8
7
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
4
50%
2
29%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Забито

19
30
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
5
26%
5
17%
1-15
1
5%
1
3%
16-30
3
16%
6
20%
31-45
2
11%
8
27%
46-60
2
11%
2
7%
61-75
5
26%
8
27%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

19
16
12 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 14
5
26%
2
13%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
2
11%
7
44%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
5
26%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Эребру
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эребру - Утсиктенс 2:0 Далкурд - Эребру 0:2 Эребру - Треллеборг 2:2 Эргрюте - Эребру 2:0
Ландскруна - Эребру 2:1 АИК - Эребру 3:2 Эребру - Броммапойкарна 0:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сковде АИК - Эребру 0:0 Эребру - Эстер 2:1 Эребру - Эстерсунд 1:0 Вестерос - Эребру 2:1 Эребру - Хальмстад 0:2 Норрбю - Эребру 0:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Браге - Эребру 3:0 Эребру - Дегерфорс 0:5 АИК - Эребру 1:1 Эребру - Эргрюте 1:3 Эскилсминне - Эребру 0:0
Браге
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Браге - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Браге 1:1 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:1 Вестерос - Браге 1:3
Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Норрбю 2:1 Ландскруна - Браге 1:1 Браге - Далкурд 0:0 Эстерсунд - Браге 1:3 Браге - Эргрюте 4:0 Треллеборг - Браге 2:2 Браге - Броммапойкарна 3:1 Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эстер - Браге 1:2 Браге - Эребру 3:0 Сириус - Браге 3:3 Браге - Броммапойкарна 1:2 Хальмстад - Браге 0:1 Юргорден - Браге 1:0 Фалькенберг - Браге 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 15 10 2 3 32 - 15 32
2. Браге 16 8 5 3 30 - 16 29
3. Треллеборг 16 8 4 4 27 - 23 28
4. Сковде АИК 16 7 5 4 23 - 21 26
5. Сирианска Эскильстуна 0:0 16 8 2 6 33 - 25 26
6. Броммапойкарна 16 7 5 4 36 - 26 26
7. Эстер 15 7 4 4 25 - 19 25
8. Утсиктенс 15 7 3 5 26 - 21 24
9. Эребру 16 7 2 7 18 - 20 23
10. Ландскруна 15 5 6 4 21 - 24 21
11. Норрбю 16 5 3 8 16 - 24 18
12. Вестерос 15 4 5 6 20 - 26 17
13. Далкурд 0:0 16 4 3 9 13 - 25 15
14. Йёнчёпинг 16 3 4 9 22 - 31 13
15. Эргрюте 15 1 7 7 19 - 28 10
16. Эстерсунд 16 1 6 9 11 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 8 6 2 0 25 - 10 20
2. Сирианска Эскильстуна 0:0 9 6 1 2 21 - 11 19
3. Эребру 9 5 1 3 12 - 11 16
4. Треллеборг 8 4 3 1 13 - 8 15
5. Хальмстад 7 5 0 2 15 - 6 15
6. Браге 8 4 2 2 15 - 7 14
7. Сковде АИК 8 3 3 2 9 - 8 12
8. Ландскруна 7 3 3 1 13 - 12 12
9. Утсиктенс 7 3 3 1 13 - 9 12
10. Норрбю 9 3 3 3 8 - 9 12
11. Эстер 7 3 1 3 12 - 12 10
12. Вестерос 7 2 3 2 11 - 12 9
13. Далкурд 0:0 8 3 0 5 9 - 12 9
14. Эргрюте 8 1 4 3 10 - 12 7
15. Йёнчёпинг 8 2 1 5 14 - 16 7
16. Эстерсунд 7 1 3 3 6 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 8 5 2 1 17 - 9 17
2. Браге 8 4 3 1 15 - 9 15
3. Эстер 8 4 3 1 13 - 7 15
4. Сковде АИК 8 4 2 2 14 - 13 14
5. Треллеборг 8 4 1 3 14 - 15 13
6. Утсиктенс 8 4 0 4 13 - 12 12
7. Ландскруна 8 2 3 3 8 - 12 9
8. Вестерос 8 2 2 4 9 - 14 8
9. Эребру 7 2 1 4 6 - 9 7
10. Сирианска Эскильстуна 0:0 7 2 1 4 12 - 14 7
11. Броммапойкарна 8 1 3 4 11 - 16 6
12. Норрбю 7 2 0 5 8 - 15 6
13. Далкурд 0:0 8 1 3 4 4 - 13 6
14. Йёнчёпинг 8 1 3 4 8 - 15 6
15. Эргрюте 7 0 3 4 9 - 16 3
16. Эстерсунд 9 0 3 6 5 - 17 3
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      36'
      Nasiru Moro получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      34'
      Г О О О О Л - Сёдерберг Никлас бьет в цель!
    • Желтая карточка
      28'
      Henry Sletsjoee получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Рейнхольдссон Андре бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эребру 1:3 Браге онлайн

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