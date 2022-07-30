Стадион: Bolt Arena
0'
13' Желтая карточкаТенхо Миро
33' Желтая карточкаНиссинен Йири
1:0
42' ГолТерхо Каспер
90' Желтая карточкаОлавале Мухамед
90'+4
Ход матча
13'
33'
42'
1:0
90'
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
20
Мурило
37
Танака
Атому
24
Браун
Дэвид
19
Терхо
Каспер
16
Балисо
Янга
17
Сид
Робин
11
Хамбо
Вахид
9
De
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
-
20 МурилоПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Танака АтомуПолузащитник
-
24 Браун ДэвидПолузащитник
-
19 Терхо КасперНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Соири ПюрюПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Коскела Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Балисо ЯнгаПолузащитник
-
17 Сид РобинНападающий
-
11 Хамбо ВахидНападающий
-
9 DeНападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
30 Otto Hautamo
-
Главный тренер: Daniel Norrmen
История личных встреч
ХИК
Мариехамн
43 матча
93%
7%
40 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60.5%
39.5%
26 побед 17 ничьих 0 побед
Второй тайм
79.1%
11.6%
9.3%
34 победы 5 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 7 побед
52 матча
76.9%
13.5%
9.6%
40 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
48.1%
1.9%
26 побед 25 ничьих 1 победа
Второй тайм
65.4%
21.2%
13.4%
34 победы 11 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радулович Боян
|5 (2)
|0.29
|Терхо Каспер
|3
|0.18
|Тенхо Миро
|2
|0.12
|Олусанья Антони
|2
|0.12
|Жаир
|2
|0.12
|Хосконен Артту
|2
|0.12
|Серраренс Фабиан
|1
|0.06
|Браун Дэвид
|1
|0.06
|Или-Кокко Йоханнес
|1
|0.06
|Хетемай Перпарим
|1
|0.06
|Танака Атому
|1
|0.06
|Хостикка Сантери
|1
|0.06
|Мартич Мануэль
|1
|0.06
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0.06
|Абубакари Малик
|1
|0.06
|Мурило
|0
|0
|Вяянянен Сантери
|0
|0
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Овоери Джон
|4 (1)
|0.25
|De
|3
|0.19
|Joakim Latonen
|2
|0.13
|Хамбо Вахид
|2
|0.13
|Сумусало Микко
|1
|0.06
|Сид Робин
|1
|0.06
|Абубакари Мохаммед
|1
|0.06
|Менса Баба
|1
|0.06
|Тамминен Ээро
|1
|0.06
|Ниссинен Йири
|0
|0
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райтала Юкка
|3
|0
|Тенхо Миро
|3
|0
|Бурджеллаб Нассим
|3
|0
|Мурило
|3
|0
|Или-Кокко Йоханнес
|3
|0
|Радулович Боян
|1
|1
|Хостикка Сантери
|2
|0
|Хетемай Перпарим
|1
|0
|Танака Атому
|1
|0
|Тойвио Йоона
|1
|0
|Серраренс Фабиан
|1
|0
|Мартич Мануэль
|1
|0
|Хосконен Артту
|1
|0
|Хазард Конор
|1
|0
|Олусанья Антони
|1
|0
|Пелтола Матти
|1
|0
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубронн Жан-Кристоф
|5
|0
|Ниссинен Йири
|5
|0
|Овоери Джон
|3
|1
|De
|3
|1
|Балисо Янга
|4
|0
|Тамминен Ээро
|2
|1
|Абубакари Мохаммед
|3
|0
|Менса Баба
|3
|0
|Лахти Тими
|2
|0
|Райтанен Патрик
|2
|0
|Фелипе
|2
|0
|Нгамба Альваро
|2
|0
|Сумусало Микко
|1
|0
|Сид Робин
|1
|0
|Хамбо Вахид
|1
|0
|Филлион Янн-Александр
|1
|0
|Joakim Latonen
|1
|0
|Виклеф Оскар
|1
|0
|Олавале Мухамед
|1
|0
|Хенрикссон Элмо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
8
4 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
0
0%
2
25%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
25%
1
13%
46-60
3
19%
2
25%
61-75
5
31%
2
25%
76-90
Пропущено
11
16
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
18%
1
6%
1-15
2
18%
7
44%
16-30
2
18%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
2
18%
2
13%
76-90
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
3
33%
2
25%
76-90
Пропущено
4
8
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
2
50%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
25
16
8 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
1
4%
3
19%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
4
16%
2
13%
31-45
4
16%
2
13%
46-60
5
20%
3
19%
61-75
8
32%
4
25%
76-90
Пропущено
15
24
9 В 1-м тайме 17
6 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
2
13%
3
13%
1-15
3
20%
8
33%
16-30
4
27%
6
25%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
3
20%
3
13%
61-75
3
20%
2
8%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Виктория Пльзень - ХИК 5:0 Ильвес - ХИК 1:2 ХИК - Виктория Пльзень 1:2 ХИК - ВПС 3:1
РФШ Рига - ХИК 2:1 ХИК - РФШ Рига 1:0 ХИК - КуПС 1:1 Интер Турку - ХИК 0:0 Мариехамн - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 0:1 ВПС - ХИК 0:0 КуПС - ХИК 0:0 Клуби-04 - ХИК 0:4 ХИК - Хака 4:1 ХИК - Лахти 3:2 Лахти - ХИК 1:1 ХИК - Ильвес 2:1 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИФК - ХИК 0:2 ХИК - Интер Турку 1:4
Мариехамн
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Оулу - Мариехамн 3:1 Мариехамн - ХИФК 1:1 ВПС - Мариехамн 1:3 Хонка - Мариехамн 1:1
Мариехамн - ХИК 2:1 Хака - Мариехамн 3:2 Мариехамн - ХИФК 1:1 Мариехамн - ВПС 1:3 Эспоон Паллосеура - Мариехамн 0:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:0 Ильвес - Мариехамн 1:0 Мариехамн - КуПС 1:1 Интер Турку - Мариехамн 4:0 Мариехамн - Оулу 2:1 Мариехамн - Хонка 1:1 ХИФК - Мариехамн 1:1 Мариехамн - Лахти 0:0 Сириус - Мариехамн 3:0 Хака - Мариехамн 2:0 Мариехамн - Лахти 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|15
|11
|3
|1
|29 - 10
|36
|2.
|ХИК
|17
|11
|3
|3
|25 - 15
|36
|3.
|Хонка
|16
|10
|3
|3
|32 - 13
|33
|4.
|Оулу
|15
|7
|3
|5
|22 - 22
|24
|5.
|Хака
|15
|6
|4
|5
|25 - 27
|22
|6.
|Ильвес
|16
|5
|5
|6
|23 - 24
|20
|7.
|СЯК Сейнайоки
|15
|5
|4
|6
|20 - 25
|19
|8.
|Интер Турку
|15
|5
|3
|7
|27 - 22
|18
|9.
|ВПС
|16
|5
|2
|9
|32 - 28
|17
|10.
|Мариехамн
|16
|3
|6
|7
|16 - 24
|15
|11.
|Лахти
|17
|3
|4
|10
|16 - 38
|13
|12.
|ХИФК
|15
|1
|4
|10
|11 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|8
|7
|1
|0
|20 - 5
|22
|2.
|Хонка
|8
|6
|2
|0
|22 - 5
|20
|3.
|ХИК
|9
|6
|1
|2
|16 - 11
|19
|4.
|Оулу
|8
|4
|2
|2
|12 - 14
|14
|5.
|Хака
|7
|4
|2
|1
|12 - 10
|14
|6.
|Ильвес
|8
|4
|0
|4
|12 - 12
|12
|7.
|СЯК Сейнайоки
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|8.
|Интер Турку
|8
|3
|2
|3
|15 - 10
|11
|9.
|Мариехамн
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|10.
|Лахти
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|11.
|ВПС
|7
|0
|2
|5
|7 - 13
|2
|12.
|ХИФК
|8
|0
|1
|7
|3 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|8
|5
|2
|1
|9 - 4
|17
|2.
|ВПС
|9
|5
|0
|4
|25 - 15
|15
|3.
|КуПС
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|4.
|Хонка
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|5.
|Оулу
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|6.
|Хака
|8
|2
|2
|4
|13 - 17
|8
|7.
|Ильвес
|8
|1
|5
|2
|11 - 12
|8
|8.
|Лахти
|9
|2
|2
|5
|11 - 22
|8
|9.
|Интер Турку
|7
|2
|1
|4
|12 - 12
|7
|10.
|СЯК Сейнайоки
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|11.
|ХИФК
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|12.
|Мариехамн
|9
|1
|2
|6
|8 - 16
|5
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