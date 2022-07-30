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Финляндия: Вейккауслига

2022

Стадион:
ХИК
1:0
Конец матча
Мариехамн
0'
13' Желтая карточка
Тенхо Миро
33' Желтая карточка
Ниссинен Йири
1:0
42' Гол
Терхо Каспер
90' Желтая карточка
Олавале Мухамед
90'+4
1
Хазард
Конор
5
Хосконен
Артту
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
20
Мурило
10
Бурджеллаб
Нассим
37
Танака
Атому
24
Браун
Дэвид
19
Терхо
Каспер
18
Радулович
Боян
77
Абубакари
Малик
1
Филлион
Янн-Александр
7
Сьорос
Рику
2
Лахти
Тими
3
Менса
Баба
28
Ниссинен
Йири
14
Joakim
Latonen
8
Нгамба
Альваро
16
Балисо
Янга
17
Сид
Робин
11
Хамбо
Вахид
9
De
ХИК
Мариехамн

История личных встреч

ХИК
Мариехамн

43 матча

93%
7%
40 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60.5%
39.5%
26 побед 17 ничьих 0 побед

Второй тайм

79.1%
11.6%
9.3%
34 победы 5 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 7 побед

52 матча

76.9%
13.5%
9.6%
40 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
48.1%
1.9%
26 побед 25 ничьих 1 победа

Второй тайм

65.4%
21.2%
13.4%
34 победы 11 ничьих 7 побед

История матчей

В
2:1
В
1:0
В
0:1
В
0:5
В
6:1
К
3:1
VEL
1:2
В
3:0
В
0:2
В
2:1
К
2:2
В
2:0
В
2:0
В
0:1
В
1:0
В
2:0
В
1:1
К
0:3
В
1:1
В
0:0
В
2:0
КЛ
1:0
В
4:0
В
0:2
К
5:1
В
1:0
В
5:1
КС
1:2
В
0:2
В
1:0
В
6:1
В
0:5
В
0:0
КЛ(2
0:4
КЛ(2
6:0
В
5:1
В
0:2
В
3:1
В
0:2
В
1:0
В
2:0
КЛ
4:0
В
3:1
К
3:0
В
1:2
КЛ
2:0
В
0:0
В
2:0
КЛ
3:1
В
4:0
В
0:2
В
0:0

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радулович Боян 5 (2) 0.29
Терхо Каспер 3 0.18
Тенхо Миро 2 0.12
Олусанья Антони 2 0.12
Жаир 2 0.12
Хосконен Артту 2 0.12
Серраренс Фабиан 1 0.06
Браун Дэвид 1 0.06
Или-Кокко Йоханнес 1 0.06
Хетемай Перпарим 1 0.06
Танака Атому 1 0.06
Хостикка Сантери 1 0.06
Мартич Мануэль 1 0.06
Бурджеллаб Нассим 1 0.06
Абубакари Малик 1 0.06
Мурило 0 0
Вяянянен Сантери 0 0
Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Овоери Джон 4 (1) 0.25
De 3 0.19
Joakim Latonen 2 0.13
Хамбо Вахид 2 0.13
Сумусало Микко 1 0.06
Сид Робин 1 0.06
Абубакари Мохаммед 1 0.06
Менса Баба 1 0.06
Тамминен Ээро 1 0.06
Ниссинен Йири 0 0

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райтала Юкка 3 0
Тенхо Миро 3 0
Бурджеллаб Нассим 3 0
Мурило 3 0
Или-Кокко Йоханнес 3 0
Радулович Боян 1 1
Хостикка Сантери 2 0
Хетемай Перпарим 1 0
Танака Атому 1 0
Тойвио Йоона 1 0
Серраренс Фабиан 1 0
Мартич Мануэль 1 0
Хосконен Артту 1 0
Хазард Конор 1 0
Олусанья Антони 1 0
Пелтола Матти 1 0
Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубронн Жан-Кристоф 5 0
Ниссинен Йири 5 0
Овоери Джон 3 1
De 3 1
Балисо Янга 4 0
Тамминен Ээро 2 1
Абубакари Мохаммед 3 0
Менса Баба 3 0
Лахти Тими 2 0
Райтанен Патрик 2 0
Фелипе 2 0
Нгамба Альваро 2 0
Сумусало Микко 1 0
Сид Робин 1 0
Хамбо Вахид 1 0
Филлион Янн-Александр 1 0
Joakim Latonen 1 0
Виклеф Оскар 1 0
Олавале Мухамед 1 0
Хенрикссон Элмо 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
8
4 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
0
0%
2
25%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
25%
1
13%
46-60
3
19%
2
25%
61-75
5
31%
2
25%
76-90

Пропущено

11
16
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
18%
1
6%
1-15
2
18%
7
44%
16-30
2
18%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
2
18%
2
13%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
3
33%
2
25%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
2
50%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

25
16
8 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
1
4%
3
19%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
4
16%
2
13%
31-45
4
16%
2
13%
46-60
5
20%
3
19%
61-75
8
32%
4
25%
76-90

Пропущено

15
24
9 В 1-м тайме 17
6 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
2
13%
3
13%
1-15
3
20%
8
33%
16-30
4
27%
6
25%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
3
20%
3
13%
61-75
3
20%
2
8%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Виктория Пльзень - ХИК 5:0 Ильвес - ХИК 1:2 ХИК - Виктория Пльзень 1:2 ХИК - ВПС 3:1
РФШ Рига - ХИК 2:1 ХИК - РФШ Рига 1:0 ХИК - КуПС 1:1 Интер Турку - ХИК 0:0 Мариехамн - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 0:1 ВПС - ХИК 0:0 КуПС - ХИК 0:0 Клуби-04 - ХИК 0:4 ХИК - Хака 4:1 ХИК - Лахти 3:2 Лахти - ХИК 1:1 ХИК - Ильвес 2:1 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИФК - ХИК 0:2 ХИК - Интер Турку 1:4
Мариехамн
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Оулу - Мариехамн 3:1 Мариехамн - ХИФК 1:1 ВПС - Мариехамн 1:3 Хонка - Мариехамн 1:1
Мариехамн - ХИК 2:1 Хака - Мариехамн 3:2 Мариехамн - ХИФК 1:1 Мариехамн - ВПС 1:3 Эспоон Паллосеура - Мариехамн 0:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:0 Ильвес - Мариехамн 1:0 Мариехамн - КуПС 1:1 Интер Турку - Мариехамн 4:0 Мариехамн - Оулу 2:1 Мариехамн - Хонка 1:1 ХИФК - Мариехамн 1:1 Мариехамн - Лахти 0:0 Сириус - Мариехамн 3:0 Хака - Мариехамн 2:0 Мариехамн - Лахти 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 15 11 3 1 29 - 10 36
2. ХИК 17 11 3 3 25 - 15 36
3. Хонка 16 10 3 3 32 - 13 33
4. Оулу 15 7 3 5 22 - 22 24
5. Хака 15 6 4 5 25 - 27 22
6. Ильвес 16 5 5 6 23 - 24 20
7. СЯК Сейнайоки 15 5 4 6 20 - 25 19
8. Интер Турку 15 5 3 7 27 - 22 18
9. ВПС 16 5 2 9 32 - 28 17
10. Мариехамн 16 3 6 7 16 - 24 15
11. Лахти 17 3 4 10 16 - 38 13
12. ХИФК 15 1 4 10 11 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 8 7 1 0 20 - 5 22
2. Хонка 8 6 2 0 22 - 5 20
3. ХИК 9 6 1 2 16 - 11 19
4. Оулу 8 4 2 2 12 - 14 14
5. Хака 7 4 2 1 12 - 10 14
6. Ильвес 8 4 0 4 12 - 12 12
7. СЯК Сейнайоки 8 3 3 2 13 - 12 12
8. Интер Турку 8 3 2 3 15 - 10 11
9. Мариехамн 7 2 4 1 8 - 8 10
10. Лахти 8 1 2 5 5 - 16 5
11. ВПС 7 0 2 5 7 - 13 2
12. ХИФК 8 0 1 7 3 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 8 5 2 1 9 - 4 17
2. ВПС 9 5 0 4 25 - 15 15
3. КуПС 7 4 2 1 9 - 5 14
4. Хонка 8 4 1 3 10 - 8 13
5. Оулу 7 3 1 3 10 - 8 10
6. Хака 8 2 2 4 13 - 17 8
7. Ильвес 8 1 5 2 11 - 12 8
8. Лахти 9 2 2 5 11 - 22 8
9. Интер Турку 7 2 1 4 12 - 12 7
10. СЯК Сейнайоки 7 2 1 4 7 - 13 7
11. ХИФК 7 1 3 3 8 - 13 6
12. Мариехамн 9 1 2 6 8 - 16 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Терхо Каспер бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Ниссинен Йири получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Тенхо Миро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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