Стадион: Колор Лайн
1:2
Конец матча
0'
0:1
26' ГолБонифасе Виктор
1:1
32' ГолKristoffer Oedemarksbakken
1:2
42' ГолБонифасе Виктор
49' Желтая карточкаЧанаджия Дарио
75' Желтая карточкаВембангомо Брис
76' Желтая карточкаГолубович Петар
86' Желтая карточкаШербечич Бесим
90' Желтая карточкаХаген Элиас
90'+6
Ход матча
26'
0:1
32'
42'
1:2
49'
68'
75'
76'
86'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 12
-
1 Удары в створ 7
-
6 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
33
Simen
Rafn
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Simen RafnЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Мое ЕппеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Мугиша ДжоэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Квиле СигурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Нордас ЛассеНападающий
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
История личных встреч
Олесунн
Будё-Глимт
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед
20 матчей
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеуген Сигурд
|7
|0.44
|Дубвик Исак
|3
|0.19
|Kristoffer Oedemarksbakken
|2
|0.13
|Нордли Симен Болькан
|1
|0.06
|Лима Эриксон
|1
|0.06
|Бармен Кристоффер
|1
|0.06
|Чанаджия Дарио
|1
|0.06
|Torbjoern Kallevaag
|1
|0.06
|Солнёрдал Оскар
|1
|0.06
|Simen Rafn
|0
|0
|Хауген Фредрик
|0
|0
|Фельман Давид
|0
|0
|Сегберг Эрленд
|0
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|13 (2)
|0.81
|Бонифасе Виктор
|6 (1)
|0.38
|Салтнес Ульрик
|4
|0.25
|Ветлесен Уго
|3
|0.19
|Эспейор Рунар
|3
|0.19
|Мугиша Джоэл
|2
|0.13
|Вембангомо Брис
|1
|0.06
|Сольбаккен Ола
|1
|0.06
|Сёрли Сондре
|1
|0.06
|Мо Бреде
|1
|0.06
|Сампстед Альфонс
|1
|0.06
|Амундсен Исак
|1
|0.06
|Хаген Элиас
|0
|0
|Хейбротен Мариус
|0
|0
|Сери Яфет
|0
|0
Карточки
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чанаджия Дарио
|5
|0
|Голубович Петар
|4
|0
|Шербечич Бесим
|4
|0
|Simen Rafn
|3
|0
|Лима Эриксон
|3
|0
|Torbjoern Kallevaag
|2
|0
|Хеуген Сигурд
|2
|0
|Бармен Кристоффер
|1
|0
|Фельман Давид
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Солнёрдал Оскар
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хейбротен Мариус
|3
|0
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Бонифасе Виктор
|1
|1
|Вембангомо Брис
|2
|0
|Хаген Элиас
|2
|0
|Салтнес Ульрик
|1
|0
|Кумсан Джилберт
|1
|0
|Хайкин Никита
|1
|0
|Сёрли Сондре
|1
|0
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|Сольбаккен Ола
|1
|0
|Сери Яфет
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
16
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
2
13%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
2
22%
3
19%
31-45
2
22%
1
6%
46-60
2
22%
3
19%
61-75
2
22%
5
31%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
11%
1
10%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
1
11%
3
30%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
3
33%
1
10%
76-90
Забито
9
22
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 8
1
11%
2
9%
1-15
1
11%
2
9%
16-30
3
33%
6
27%
31-45
2
22%
1
5%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
2
22%
6
27%
76-90
Пропущено
12
8
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
25%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
17%
2
25%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
4
33%
1
13%
61-75
2
17%
2
25%
76-90
Забито
18
38
8 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 9
6 Не забивали 1
1
6%
4
11%
1-15
2
11%
4
11%
16-30
5
28%
9
24%
31-45
4
22%
2
5%
46-60
2
11%
8
21%
61-75
4
22%
11
29%
76-90
Пропущено
21
18
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
4
19%
2
11%
1-15
1
5%
3
17%
16-30
4
19%
3
17%
31-45
2
10%
4
22%
46-60
5
24%
3
17%
61-75
5
24%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Олесунн
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Олесунн - Русенборг 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Лиллестрём - Олесунн 1:0
Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Хёдд - Олесунн 0:3 Олесунн - Волеренга 2:2 Русенборг - Олесунн 2:0 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Олесунн - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Фьора - Олесунн 0:3 Олесунн - Мольде 0:2 Хам-Кам - Олесунн 0:0 Лиллестрём - Олесунн 2:0 Одд - Олесунн 2:3 Олесунн - Тромсё 2:2 Викинг - Олесунн 1:0 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Хам-Кам - Олесунн 1:1
Будё-Глимт
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Будё-Глимт - Линфилд 8:0 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Линфилд - Будё-Глимт 1:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2
Клаксвик - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Будё-Глимт - Клаксвик 3:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Харстад - Будё-Глимт 0:5 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Рана - Будё-Глимт 0:4 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт - Мольде 0:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|16
|11
|3
|2
|32 - 15
|36
|2.
|Лиллестрём
|15
|10
|3
|2
|29 - 14
|33
|3.
|Будё-Глимт
|16
|9
|4
|3
|37 - 19
|31
|4.
|Викинг
|17
|8
|4
|5
|30 - 23
|28
|5.
|Русенборг
|0:1
|16
|6
|7
|3
|26 - 18
|25
|6.
|Одд
|1:0
|17
|7
|2
|8
|18 - 23
|23
|7.
|Стрёмсгодсет
|15
|6
|4
|5
|21 - 22
|22
|8.
|Олесунн
|16
|5
|6
|5
|18 - 21
|21
|9.
|Волеренга
|15
|6
|2
|7
|20 - 24
|20
|10.
|Саннефьёрд
|0:2
|16
|6
|2
|8
|27 - 31
|20
|11.
|Сарпсборг-08
|15
|6
|1
|8
|30 - 26
|19
|12.
|Хам-Кам
|0:0
|16
|3
|10
|3
|19 - 18
|19
|13.
|Хёугесунн
|16
|4
|4
|8
|24 - 28
|16
|14.
|Тромсё
|2:0
|14
|3
|7
|4
|18 - 26
|16
|15.
|Дьерв
|15
|3
|2
|10
|10 - 30
|11
|16.
|Кристиансунд
|0:0
|15
|0
|3
|12
|10 - 31
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|2.
|Лиллестрём
|7
|6
|0
|1
|13 - 2
|18
|3.
|Викинг
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|4.
|Русенборг
|0:1
|7
|5
|2
|0
|16 - 6
|17
|5.
|Будё-Глимт
|8
|4
|4
|0
|22 - 8
|16
|6.
|Стрёмсгодсет
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|7.
|Волеренга
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|8.
|Олесунн
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|9.
|Одд
|1:0
|9
|4
|0
|5
|12 - 15
|12
|10.
|Тромсё
|2:0
|7
|3
|3
|1
|11 - 10
|12
|11.
|Хам-Кам
|0:0
|9
|2
|5
|2
|10 - 9
|11
|12.
|Хёугесунн
|8
|3
|2
|3
|14 - 14
|11
|13.
|Сарпсборг-08
|8
|3
|1
|4
|13 - 11
|10
|14.
|Дьерв
|8
|3
|1
|4
|6 - 11
|10
|15.
|Саннефьёрд
|0:2
|7
|1
|2
|4
|11 - 16
|5
|16.
|Кристиансунд
|0:0
|6
|0
|2
|4
|7 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|2.
|Лиллестрём
|8
|4
|3
|1
|16 - 12
|15
|3.
|Будё-Глимт
|8
|5
|0
|3
|15 - 11
|15
|4.
|Саннефьёрд
|0:2
|9
|5
|0
|4
|16 - 15
|15
|5.
|Одд
|1:0
|8
|3
|2
|3
|6 - 8
|11
|6.
|Викинг
|8
|3
|1
|4
|14 - 17
|10
|7.
|Олесунн
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|8.
|Сарпсборг-08
|7
|3
|0
|4
|17 - 15
|9
|9.
|Хам-Кам
|0:0
|7
|1
|5
|1
|9 - 9
|8
|10.
|Стрёмсгодсет
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|11.
|Русенборг
|0:1
|9
|1
|5
|3
|10 - 12
|8
|12.
|Волеренга
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|13.
|Хёугесунн
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|14.
|Тромсё
|2:0
|7
|0
|4
|3
|7 - 16
|4
|15.
|Дьерв
|7
|0
|1
|6
|4 - 19
|1
|16.
|Кристиансунд
|0:0
|9
|0
|1
|8
|3 - 16
|1
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