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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Олесунн
1:2
Конец матча
Будё-Глимт
0'
0:1
26' Гол
Бонифасе Виктор
1:1
32' Гол
Kristoffer Oedemarksbakken
1:2
42' Гол
Бонифасе Виктор
49' Желтая карточка
Чанаджия Дарио
75' Желтая карточка
Вембангомо Брис
76' Желтая карточка
Голубович Петар
86' Желтая карточка
Шербечич Бесим
90' Желтая карточка
Хаген Элиас
90'+6

Ход матча

26'
0:1
Бонифасе Виктор
(Мугиша Джоэл)
32'
Kristoffer Oedemarksbakken
1:1
42'
1:2
Бонифасе Виктор
(Мугиша Джоэл)
49'
Чанаджия Дарио
 
68'
Torbjoern Kallevaag
Kristoffer Oedemarksbakken
 
68'
Мое Еппе
Simen Rafn
 
69'
Аммитцбёлль Александр
Нордли Симен Болькан
 
75'
 
Вембангомо Брис
75'
 
Кумсан Джилберт
Мугиша Джоэл
76'
Голубович Петар
 
86'
Шербечич Бесим
 
87'
 
Конрадсен Андрес
Ветлесен Уго
87'
Солнёрдал Оскар
Чанаджия Дарио
 
87'
Nikolai Soeyset Hopland
Лима Эриксон
 
90'
 
Пеллегрино Амаль
90'
 
Хаген Элиас
90'
 
Сёрли Сондре

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 12
  • 1 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62
1
Грютебуст
Стен
25
Шербечич
Бесим
5
Фельман
Давид
30
Андерсен
Александр
2
Голубович
Петар
33
Simen
Rafn
7
Лима
Эриксон
27
Чанаджия
Дарио
10
Бармен
Кристоффер
15
Kristoffer
Oedemarksbakken
11
Нордли
Симен
Болькан
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
6
Амундсен
Исак
4
Хейбротен
Мариус
5
Вембангомо
Брис
10
Ветлесен
Уго
23
Хаген
Элиас
14
Салтнес
Ульрик
32
Мугиша
Джоэл
8
Бонифасе
Виктор
7
Пеллегрино
Амаль
Олесунн
3-5-2
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

Олесунн
Будё-Глимт

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед

20 матчей

30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 побед

История матчей

Т
2:0
К
0:3
Т
7:0
Т
1:6
ТМК
0:1
ТМК
3:0
ТМК
3:0
Т
1:0
Т
0:1
Т
1:0
Т
2:0
ТМС
2:1
ТМК
2:1
Т
2:1
Т
1:1
Т
1:1
Т
3:0
Т
1:0
Т
2:1
ТМС
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеуген Сигурд 7 0.44
Дубвик Исак 3 0.19
Kristoffer Oedemarksbakken 2 0.13
Нордли Симен Болькан 1 0.06
Лима Эриксон 1 0.06
Бармен Кристоффер 1 0.06
Чанаджия Дарио 1 0.06
Torbjoern Kallevaag 1 0.06
Солнёрдал Оскар 1 0.06
Simen Rafn 0 0
Хауген Фредрик 0 0
Фельман Давид 0 0
Сегберг Эрленд 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 13 (2) 0.81
Бонифасе Виктор 6 (1) 0.38
Салтнес Ульрик 4 0.25
Ветлесен Уго 3 0.19
Эспейор Рунар 3 0.19
Мугиша Джоэл 2 0.13
Вембангомо Брис 1 0.06
Сольбаккен Ола 1 0.06
Сёрли Сондре 1 0.06
Мо Бреде 1 0.06
Сампстед Альфонс 1 0.06
Амундсен Исак 1 0.06
Хаген Элиас 0 0
Хейбротен Мариус 0 0
Сери Яфет 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чанаджия Дарио 5 0
Голубович Петар 4 0
Шербечич Бесим 4 0
Simen Rafn 3 0
Лима Эриксон 3 0
Torbjoern Kallevaag 2 0
Хеуген Сигурд 2 0
Бармен Кристоффер 1 0
Фельман Давид 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Солнёрдал Оскар 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хейбротен Мариус 3 0
Ветлесен Уго 3 0
Бонифасе Виктор 1 1
Вембангомо Брис 2 0
Хаген Элиас 2 0
Салтнес Ульрик 1 0
Кумсан Джилберт 1 0
Хайкин Никита 1 0
Сёрли Сондре 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Сери Яфет 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
16
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
2
13%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
2
22%
3
19%
31-45
2
22%
1
6%
46-60
2
22%
3
19%
61-75
2
22%
5
31%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
11%
1
10%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
1
11%
3
30%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
3
33%
1
10%
76-90

Забито

9
22
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 8
1
11%
2
9%
1-15
1
11%
2
9%
16-30
3
33%
6
27%
31-45
2
22%
1
5%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
2
22%
6
27%
76-90

Пропущено

12
8
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
25%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
17%
2
25%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
4
33%
1
13%
61-75
2
17%
2
25%
76-90

Забито

18
38
8 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 9
6 Не забивали 1
1
6%
4
11%
1-15
2
11%
4
11%
16-30
5
28%
9
24%
31-45
4
22%
2
5%
46-60
2
11%
8
21%
61-75
4
22%
11
29%
76-90

Пропущено

21
18
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
4
19%
2
11%
1-15
1
5%
3
17%
16-30
4
19%
3
17%
31-45
2
10%
4
22%
46-60
5
24%
3
17%
61-75
5
24%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Олесунн - Русенборг 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Лиллестрём - Олесунн 1:0
Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Хёдд - Олесунн 0:3 Олесунн - Волеренга 2:2 Русенборг - Олесунн 2:0 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Олесунн - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Фьора - Олесунн 0:3 Олесунн - Мольде 0:2 Хам-Кам - Олесунн 0:0 Лиллестрём - Олесунн 2:0 Одд - Олесунн 2:3 Олесунн - Тромсё 2:2 Викинг - Олесунн 1:0 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Хам-Кам - Олесунн 1:1
Будё-Глимт
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Будё-Глимт - Линфилд 8:0 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Линфилд - Будё-Глимт 1:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2
Клаксвик - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Будё-Глимт - Клаксвик 3:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Харстад - Будё-Глимт 0:5 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Рана - Будё-Глимт 0:4 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт - Мольде 0:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 16 11 3 2 32 - 15 36
2. Лиллестрём 15 10 3 2 29 - 14 33
3. Будё-Глимт 16 9 4 3 37 - 19 31
4. Викинг 17 8 4 5 30 - 23 28
5. Русенборг 0:1 16 6 7 3 26 - 18 25
6. Одд 1:0 17 7 2 8 18 - 23 23
7. Стрёмсгодсет 15 6 4 5 21 - 22 22
8. Олесунн 16 5 6 5 18 - 21 21
9. Волеренга 15 6 2 7 20 - 24 20
10. Саннефьёрд 0:2 16 6 2 8 27 - 31 20
11. Сарпсборг-08 15 6 1 8 30 - 26 19
12. Хам-Кам 0:0 16 3 10 3 19 - 18 19
13. Хёугесунн 16 4 4 8 24 - 28 16
14. Тромсё 2:0 14 3 7 4 18 - 26 16
15. Дьерв 15 3 2 10 10 - 30 11
16. Кристиансунд 0:0 15 0 3 12 10 - 31 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 9 6 1 2 20 - 10 19
2. Лиллестрём 7 6 0 1 13 - 2 18
3. Викинг 9 5 3 1 16 - 6 18
4. Русенборг 0:1 7 5 2 0 16 - 6 17
5. Будё-Глимт 8 4 4 0 22 - 8 16
6. Стрёмсгодсет 8 4 2 2 14 - 13 14
7. Волеренга 7 4 1 2 11 - 9 13
8. Олесунн 8 3 3 2 9 - 9 12
9. Одд 1:0 9 4 0 5 12 - 15 12
10. Тромсё 2:0 7 3 3 1 11 - 10 12
11. Хам-Кам 0:0 9 2 5 2 10 - 9 11
12. Хёугесунн 8 3 2 3 14 - 14 11
13. Сарпсборг-08 8 3 1 4 13 - 11 10
14. Дьерв 8 3 1 4 6 - 11 10
15. Саннефьёрд 0:2 7 1 2 4 11 - 16 5
16. Кристиансунд 0:0 6 0 2 4 7 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 7 5 2 0 12 - 5 17
2. Лиллестрём 8 4 3 1 16 - 12 15
3. Будё-Глимт 8 5 0 3 15 - 11 15
4. Саннефьёрд 0:2 9 5 0 4 16 - 15 15
5. Одд 1:0 8 3 2 3 6 - 8 11
6. Викинг 8 3 1 4 14 - 17 10
7. Олесунн 8 2 3 3 9 - 12 9
8. Сарпсборг-08 7 3 0 4 17 - 15 9
9. Хам-Кам 0:0 7 1 5 1 9 - 9 8
10. Стрёмсгодсет 7 2 2 3 7 - 9 8
11. Русенборг 0:1 9 1 5 3 10 - 12 8
12. Волеренга 8 2 1 5 9 - 15 7
13. Хёугесунн 8 1 2 5 10 - 14 5
14. Тромсё 2:0 7 0 4 3 7 - 16 4
15. Дьерв 7 0 1 6 4 - 19 1
16. Кристиансунд 0:0 9 0 1 8 3 - 16 1
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Victor Okoh Boniface бьет в цель!
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Kristoffer Oedemarksbakken бьет в цель!
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Victor Okoh Boniface бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Олесунн 1:2 Будё-Глимт онлайн

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