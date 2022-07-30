Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

42' Г О О О О Л - Victor Okoh Boniface бьет в цель!

32' Г О О О О Л - Kristoffer Oedemarksbakken бьет в цель!

26' Г О О О О Л - Victor Okoh Boniface бьет в цель!