0:0
Второй тайм: 79'
0'
16' Желтая карточкаStefan Wolf2
26' Желтая карточкаФорс Виктор
61' Желтая карточкаКабаши Ариан
Ход матча
16'
26'
61'
79'
15
Форс
Виктор
16
Рафаэль
Йорк
33
Amar
Muhsin
17
Fabio
Dixon
32
Stefan
Wolf2
27
Арин
Франк
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Форс ВикторЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Рафаэль ЙоркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Amar MuhsinНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Сабах ЛоусонПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
14 Joel Berhane
-
-
Главный тренер: Jawad Al Jebouri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Fabio DixonПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Stefan Wolf2Полузащитник
-
27 Арин ФранкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
19 Авад АхмедНападающий
-
-
-
-
-
25 Laziar Osman
-
Главный тренер: Yasin Aras
История личных встреч
Сирианска Эскильстуна
Далкурд
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Amar Muhsin
|11 (1)
|0.69
|Шауш Абделькарим Маммар
|4
|0.25
|Алсанати Андре
|3
|0.19
|Гётессон Виктор
|3
|0.19
|Sadmir Zekovic
|3
|0.19
|Рафаэль Йорк
|3
|0.19
|Худу Абдул Халик
|1
|0.06
|Мааруф Самир
|1
|0.06
|Joel Berhane
|1
|0.06
|Мишель Феликс
|1
|0.06
|Маннс Йеспер
|1
|0.06
|Форс Виктор
|0
|0
|Якубу Алию
|0
|0
|Anton Ekeroth
|0
|0
Далкурд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабаши Ариан
|5
|0.31
|Ezequiel Montagna
|2
|0.13
|Арин Франк
|1
|0.06
|Stefan Wolf2
|1
|0.06
|Рахмани Бахтияр
|1
|0.06
|Костонс Кун
|1
|0.06
|Arash Motaraghebjafarpour
|1
|0.06
|Лагерфельдт Лукас
|1
|0.06
|Andreas Katsantonis
|0
|0
|Fabio Dixon
|0
|0
Карточки
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шауш Абделькарим Маммар
|7
|1
|Форс Виктор
|5
|0
|Рафаэль Йорк
|3
|1
|Коффей Эшли
|3
|1
|Мишель Феликс
|4
|0
|Маркес Микаэль
|4
|0
|Маннс Йеспер
|3
|0
|Худу Абдул Халик
|3
|0
|Алсанати Андре
|2
|0
|Сабах Лоусон
|2
|0
|Amar Muhsin
|2
|0
|Anton Ekeroth
|2
|0
|Гётессон Виктор
|1
|0
|Ryan Williams II
|1
|0
|Ishak Shamoun
|1
|0
Далкурд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабаши Ариан
|4
|0
|Alex Simovski
|4
|0
|Stefan Wolf2
|4
|0
|Костонс Кун
|2
|1
|Арин Франк
|3
|0
|Rassa Rahmani
|3
|0
|Олберкис Сигитас
|1
|1
|Fabio Dixon
|1
|1
|Ezequiel Montagna
|2
|0
|Andreas Katsantonis
|2
|0
|Аллен Бобби
|1
|0
|Arash Motaraghebjafarpour
|1
|0
|Лагерфельдт Лукас
|1
|0
|Haron Zubair
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
7
7 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
7 Не забивали 11
3
14%
0
0%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
5
24%
2
29%
46-60
2
10%
1
14%
61-75
7
33%
1
14%
76-90
Пропущено
11
10
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
9%
2
20%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
2
18%
2
20%
76-90
Забито
12
9
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
42%
3
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
2
22%
61-75
3
25%
3
33%
76-90
Пропущено
14
12
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
7%
5
42%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
2
14%
2
17%
61-75
4
29%
2
17%
76-90
Забито
33
16
12 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 4
1 Не забивали 7
3
9%
1
6%
1-15
4
12%
0
0%
16-30
5
15%
6
38%
31-45
6
18%
2
13%
46-60
5
15%
3
19%
61-75
10
30%
4
25%
76-90
Пропущено
25
22
10 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
2
8%
7
32%
1-15
3
12%
2
9%
16-30
5
20%
3
14%
31-45
5
20%
2
9%
46-60
4
16%
4
18%
61-75
6
24%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:2 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 3:1
Худдинге - Сирианска Эскильстуна 2:0 Далкурд - Сирианска Эскильстуна 3:2 Энскеде - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Сирианска Эскильстуна - ИФК Нючепинг 0:4 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Троса-Вагнхёрад 1:1 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1 Сирианска Эскильстуна - Вяермбольс 2:1 Эребру - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 1:2 United IK - Сирианска Эскильстуна 4:4 Хальмстад - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Слейпнер 2:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2
Далкурд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Йёнчёпинг - Далкурд 0:1 Далкурд - Эребру 0:2 Броммапойкарна - Далкурд 5:0 Далкурд - Ландскруна 0:1
Далкурд - Сирианска Эскильстуна 3:2 Эргрюте - Далкурд 3:3 Далкурд - Вестерос 1:2 Браге - Далкурд 0:0 Далкурд - Сковде АИК 3:1 Утсиктенс - Далкурд 3:0 Далкурд - Эстер 0:3 Эстерсунд - Далкурд 1:0 Далкурд - Хальмстад 0:1 Далкурд - Треллеборг 2:0 Норрбю - Далкурд 1:0 Сундсвалль - Далкурд 2:0 ГАИС - Далкурд 1:1 Далкурд - ГАИС 2:1 Ханинге - Далкурд 2:2 Далкурд - Худиксвалль 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|15
|10
|2
|3
|32 - 15
|32
|2.
|Браге
|16
|8
|5
|3
|30 - 16
|29
|3.
|Треллеборг
|16
|8
|4
|4
|27 - 23
|28
|4.
|Сковде АИК
|16
|7
|5
|4
|23 - 21
|26
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0
|16
|8
|2
|6
|33 - 25
|26
|6.
|Броммапойкарна
|16
|7
|5
|4
|36 - 26
|26
|7.
|Эстер
|15
|7
|4
|4
|25 - 19
|25
|8.
|Утсиктенс
|15
|7
|3
|5
|26 - 21
|24
|9.
|Эребру
|16
|7
|2
|7
|18 - 20
|23
|10.
|Ландскруна
|15
|5
|6
|4
|21 - 24
|21
|11.
|Норрбю
|16
|5
|3
|8
|16 - 24
|18
|12.
|Вестерос
|15
|4
|5
|6
|20 - 26
|17
|13.
|Далкурд
|0:0
|16
|4
|3
|9
|13 - 25
|15
|14.
|Йёнчёпинг
|16
|3
|4
|9
|22 - 31
|13
|15.
|Эргрюте
|15
|1
|7
|7
|19 - 28
|10
|16.
|Эстерсунд
|16
|1
|6
|9
|11 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|8
|6
|2
|0
|25 - 10
|20
|2.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0
|9
|6
|1
|2
|21 - 11
|19
|3.
|Эребру
|9
|5
|1
|3
|12 - 11
|16
|4.
|Треллеборг
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|5.
|Хальмстад
|7
|5
|0
|2
|15 - 6
|15
|6.
|Браге
|8
|4
|2
|2
|15 - 7
|14
|7.
|Сковде АИК
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|8.
|Ландскруна
|7
|3
|3
|1
|13 - 12
|12
|9.
|Утсиктенс
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|10.
|Норрбю
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|11.
|Эстер
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|12.
|Вестерос
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|13.
|Далкурд
|0:0
|8
|3
|0
|5
|9 - 12
|9
|14.
|Эргрюте
|8
|1
|4
|3
|10 - 12
|7
|15.
|Йёнчёпинг
|8
|2
|1
|5
|14 - 16
|7
|16.
|Эстерсунд
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|2.
|Браге
|8
|4
|3
|1
|15 - 9
|15
|3.
|Эстер
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|4.
|Сковде АИК
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|5.
|Треллеборг
|8
|4
|1
|3
|14 - 15
|13
|6.
|Утсиктенс
|8
|4
|0
|4
|13 - 12
|12
|7.
|Ландскруна
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|8.
|Вестерос
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|9.
|Эребру
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|11.
|Броммапойкарна
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|12.
|Норрбю
|7
|2
|0
|5
|8 - 15
|6
|13.
|Далкурд
|0:0
|8
|1
|3
|4
|4 - 13
|6
|14.
|Йёнчёпинг
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|15.
|Эргрюте
|7
|0
|3
|4
|9 - 16
|3
|16.
|Эстерсунд
|9
|0
|3
|6
|5 - 17
|3
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