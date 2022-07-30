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  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Сундсвалль
0:3
Второй тайм: 48'
Варберг БоИС
0'
0:1
8' Гол
Симович Робин
0:2
12' Гол
Карлссон Тобиас
0:3
19' Гол
Линднер Йоаким
20' Желтая карточка
Линднер Йоаким
22' Желтая карточка
Пичках Пайя
29' Желтая карточка
Менса Гидеон

Ход матча

8'
0:1
Симович Робин
12'
0:2
Карлссон Тобиас
19'
0:3
Линднер Йоаким
20'
 
Линднер Йоаким
22'
Пичках Пайя
 
29'
 
Менса Гидеон

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Лучшие коэффициенты
Сундсвалль
Ничья
Варберг БоИС
3.35
3.55
2.72
Все Коэффициенты
1
Андерссон
Андреас
15
Лундстрём
Роберт
4
Блумквист
Александр
3
Forrest
Lasso
22
Линдквист
Расмус
23
Ludvig
Naavik
30
Корона
Джо
14
Пичках
Пайя
11
Юлятупа
Саку
21
Энгблум
Понтус
12
Дамус
Роналдо
29
Андерссон
Фредрик
18
Линднер
Йоаким
4
Станисич
Оливер
20
Карлссон
Тобиас
III
15
Менса
Гидеон
23
Лильенбэк
Антон
22
Боман
Андре
8
Ле
Ру
Люк
16
Йоханссон
Александр
9
Симович
Робин
14
Альфонси
Оливер
Сундсвалль
4-3-1-2
Варберг БоИС
3-5-2

История личных встреч

Сундсвалль
Варберг БоИС

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

А
2:0
К
1:4
С
2:1
С
1:0
С
4:2
С
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юлятупа Саку 4 0.25
Энгблум Понтус 4 (1) 0.25
Дамус Роналдо 3 0.19
Стенссон Даниэль 2 0.13
Блумквист Александр 1 0.06
Андерссон Эрик 1 0.06
Силфвер Понтус 0 0
Олссон Деннис 0 0
Forrest Lasso 0 0
Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симович Робин 3 (1) 0.19
Йоханссон Александр 2 0.13
Eliton Junior 1 0.06
Винбо Альбин 1 0.06
Карлссон Тобиас III 1 0.06
Линднер Йоаким 1 0.06
Карлссон Аджей Симон 1 0.06
Менса Гидеон 1 0.06
Станисич Оливер 1 0.06
Альфонси Оливер 1 0.06
Jaheem Burke 1 (1) 0.06
Лильенбэк Антон 0 0
Боман Андре 0 0

Карточки

Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корона Джо 4 1
Андерссон Эрик 3 0
Стенссон Даниэль 3 0
Олссон Деннис 2 0
Лундстрём Роберт 2 0
Forrest Lasso 2 0
Ludvig Naavik 2 0
Энгблум Понтус 1 0
Силфвер Понтус 1 0
Дамус Роналдо 1 0
Пичках Пайя 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Карстрем Йеспер 1 0
Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биркфельдт Йон 6 0
Станисич Оливер 6 0
Менса Гидеон 4 0
Лушаку Исмет 4 0
Мэтьюз Ташрик 2 1
Линднер Йоаким 3 0
Транберг Робин 3 0
Симович Робин 3 0
Альфонси Оливер 3 0
Закриссон Хампус 2 0
Сверриссон Оскар 2 0
Ле Ру Люк 2 0
Винбо Альбин 2 0
Jaheem Burke 2 0
Йоханссон Александр 1 0
Eliton Junior 1 0
Боман Андре 1 0
Карлссон Виктор 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
4
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
4
36%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
1
25%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
2
50%
61-75
3
27%
1
25%
76-90

Пропущено

21
16
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
4
19%
1
6%
1-15
4
19%
1
6%
16-30
2
10%
6
38%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
6
29%
5
31%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Пропущено

16
9
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
3
19%
1
11%
1-15
3
19%
2
22%
16-30
3
19%
1
11%
31-45
1
6%
3
33%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Забито

15
11
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 8
4
27%
1
9%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
4
27%
3
27%
76-90

Пропущено

37
25
19 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
7
19%
2
8%
1-15
7
19%
3
12%
16-30
5
14%
7
28%
31-45
3
8%
4
16%
46-60
4
11%
4
16%
61-75
11
30%
30%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Хельсинборг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хеккен 1:5 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Мальмё 2:1
Сундсвалль - Юргорден 2:5 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Сундсвалль - АИК 0:2 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Сириус - Сундсвалль 2:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Далкурд 2:0 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сундсвалль - Скильебо 4:1
Варберг БоИС
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Варберг БоИС - Хаммарбю 0:3 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Варберг БоИС - Вернаму 3:0
Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Варберг БоИС - Норрбю 1:1 Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 АИК - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - ГАИС 3:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 16 10 3 3 35 - 11 33
2. Хеккен 15 9 4 2 33 - 21 31
3. АИК 16 9 4 3 24 - 19 31
4. Хаммарбю 15 9 3 3 30 - 11 30
5. Мальмё 16 9 3 4 22 - 13 30
6. Кальмар 16 7 3 6 18 - 14 24
7. Гётеборг 15 7 3 5 18 - 15 24
8. Мьельбю 15 6 5 4 16 - 14 23
9. Сириус 15 6 3 6 18 - 23 21
10. Эльфсборг 15 5 5 5 26 - 19 20
11. Варберг БоИС 3:0 16 5 3 8 14 - 25 18
12. Норрчёпинг 15 4 4 7 16 - 19 16
13. Вернаму 15 3 4 8 14 - 25 13
14. Дегерфорс 16 3 2 11 13 - 32 11
15. Хельсинборг 16 2 4 10 12 - 23 10
16. Сундсвалль 0:3 16 3 1 12 15 - 40 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 8 7 1 0 25 - 4 22
2. Мальмё 8 6 1 1 16 - 5 19
3. АИК 8 6 1 1 9 - 3 19
4. Хаммарбю 8 5 3 0 18 - 6 18
5. Кальмар 8 5 1 2 9 - 4 16
6. Мьельбю 8 4 3 1 12 - 7 15
7. Эльфсборг 7 4 2 1 16 - 8 14
8. Хеккен 7 4 1 2 16 - 12 13
9. Гётеборг 7 3 3 1 10 - 6 12
10. Сириус 6 4 0 2 8 - 6 12
11. Варберг БоИС 3:0 8 3 2 3 7 - 9 11
12. Сундсвалль 0:3 9 3 0 6 11 - 24 9
13. Вернаму 7 2 3 2 7 - 6 9
14. Норрчёпинг 8 2 2 4 10 - 10 8
15. Дегерфорс 8 2 2 4 7 - 15 8
16. Хельсинборг 9 2 2 5 6 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 8 5 3 0 17 - 9 18
2. АИК 8 3 3 2 15 - 16 12
3. Хаммарбю 7 4 0 3 12 - 5 12
4. Гётеборг 8 4 0 4 8 - 9 12
5. Юргорден 8 3 2 3 10 - 7 11
6. Мальмё 8 3 2 3 6 - 8 11
7. Сириус 9 2 3 4 10 - 17 9
8. Норрчёпинг 7 2 2 3 6 - 9 8
9. Кальмар 8 2 2 4 9 - 10 8
10. Мьельбю 7 2 2 3 4 - 7 8
11. Варберг БоИС 3:0 8 2 1 5 7 - 16 7
12. Эльфсборг 8 1 3 4 10 - 11 6
13. Вернаму 8 1 1 6 7 - 19 4
14. Дегерфорс 8 1 0 7 6 - 17 3
15. Хельсинборг 7 0 2 5 6 - 11 2
16. Сундсвалль 0:3 7 0 1 6 4 - 16 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    29'
    Гидеон Менса получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Пичках Пайя получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Линднер Йоаким получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Линднер Йоаким бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Карлссон Тобиас III бьет в цель!
Лучшие коэффициенты
Сундсвалль
Ничья
Варберг БоИС
3.35
3.55
2.72
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сундсвалль 0:3 Варберг БоИС онлайн

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