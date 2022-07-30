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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Сундсвалль
1:3
Конец матча
Варберг БоИС
0'
0:1
8' Гол
Симович Робин
0:2
12' Гол
Карлссон Тобиас
0:3
19' Гол
Линднер Йоаким
20' Желтая карточка
Линднер Йоаким
22' Желтая карточка
Пичках Пайя
29' Желтая карточка
Менса Гидеон
1:3
52' Гол
Энгблум Понтус
56' Желтая карточка
Лильенбэк Антон
89' Желтая карточка
Симович Робин
90'+6

Ход матча

8'
0:1
Симович Робин
12'
0:2
Карлссон Тобиас
19'
0:3
Линднер Йоаким
20'
 
Линднер Йоаким
22'
Пичках Пайя
 
29'
 
Менса Гидеон
46'
 
Сверриссон Оскар
Карлссон Тобиас
46'
 
Joel Sundstroem
Менса Гидеон
52'
Энгблум Понтус
(Ludvig Naavik)
1:3
56'
 
Лильенбэк Антон
67'
Силфвер Понтус
Пичках Пайя
 
67'
Бурман Маркус
Юлятупа Саку
 
72'
 
Кюнст Дес
Joel Sundstroem
72'
 
Eliton Junior
Альфонси Оливер
78'
Олссон Деннис
Лундстрём Роберт
 
85'
Alexander Larsson
Ludvig Naavik
 
85'
 
Dion Krasniqi
Йоханссон Александр
89'
 
Симович Робин

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 7
  • 2 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 22
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
1
Андерссон
Андреас
15
Лундстрём
Роберт
4
Блумквист
Александр
3
Forrest
Lasso
22
Линдквист
Расмус
23
Ludvig
Naavik
30
Корона
Джо
14
Пичках
Пайя
11
Юлятупа
Саку
21
Энгблум
Понтус
12
Дамус
Роналдо
29
Андерссон
Фредрик
18
Линднер
Йоаким
4
Станисич
Оливер
20
Карлссон
Тобиас
III
15
Менса
Гидеон
23
Лильенбэк
Антон
22
Боман
Андре
8
Ле
Ру
Люк
16
Йоханссон
Александр
9
Симович
Робин
14
Альфонси
Оливер
Сундсвалль
4-3-1-2
Варберг БоИС
3-5-2

История личных встреч

Сундсвалль
Варберг БоИС

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

А
2:0
К
1:4
С
2:1
С
1:0
С
4:2
С
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгблум Понтус 5 (1) 0.31
Юлятупа Саку 4 0.25
Дамус Роналдо 3 0.19
Стенссон Даниэль 2 0.13
Блумквист Александр 1 0.06
Андерссон Эрик 1 0.06
Силфвер Понтус 0 0
Олссон Деннис 0 0
Forrest Lasso 0 0
Ludvig Naavik 0 0
Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симович Робин 3 (1) 0.19
Йоханссон Александр 2 0.13
Eliton Junior 1 0.06
Винбо Альбин 1 0.06
Карлссон Тобиас III 1 0.06
Линднер Йоаким 1 0.06
Карлссон Аджей Симон 1 0.06
Менса Гидеон 1 0.06
Станисич Оливер 1 0.06
Альфонси Оливер 1 0.06
Jaheem Burke 1 (1) 0.06
Лильенбэк Антон 0 0
Боман Андре 0 0

Карточки

Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корона Джо 4 1
Андерссон Эрик 3 0
Стенссон Даниэль 3 0
Олссон Деннис 2 0
Лундстрём Роберт 2 0
Forrest Lasso 2 0
Ludvig Naavik 2 0
Энгблум Понтус 1 0
Силфвер Понтус 1 0
Дамус Роналдо 1 0
Пичках Пайя 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Карстрем Йеспер 1 0
Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биркфельдт Йон 6 0
Станисич Оливер 6 0
Симович Робин 4 0
Менса Гидеон 4 0
Лушаку Исмет 4 0
Мэтьюз Ташрик 2 1
Линднер Йоаким 3 0
Транберг Робин 3 0
Альфонси Оливер 3 0
Закриссон Хампус 2 0
Сверриссон Оскар 2 0
Ле Ру Люк 2 0
Винбо Альбин 2 0
Jaheem Burke 2 0
Лильенбэк Антон 1 0
Йоханссон Александр 1 0
Eliton Junior 1 0
Боман Андре 1 0
Карлссон Виктор 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
7
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
4
33%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
2
29%
61-75
3
25%
1
14%
76-90

Пропущено

24
17
13 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
6
25%
1
6%
1-15
5
21%
1
6%
16-30
2
8%
6
35%
31-45
2
8%
2
12%
46-60
3
13%
2
12%
61-75
6
25%
5
29%
29%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Пропущено

16
9
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
3
19%
1
11%
1-15
3
19%
2
22%
16-30
3
19%
1
11%
31-45
1
6%
3
33%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Забито

16
14
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 8
4
25%
3
21%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
3
19%
1
7%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
4
25%
3
21%
76-90

Пропущено

40
26
22 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
9
23%
2
8%
1-15
8
20%
3
12%
16-30
5
13%
7
27%
31-45
3
8%
5
19%
46-60
4
10%
4
15%
61-75
11
28%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Хельсинборг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хеккен 1:5 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Мальмё 2:1
Сундсвалль - Юргорден 2:5 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Сундсвалль - АИК 0:2 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Сириус - Сундсвалль 2:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Далкурд 2:0 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сундсвалль - Скильебо 4:1
Варберг БоИС
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Варберг БоИС - Хаммарбю 0:3 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Варберг БоИС - Вернаму 3:0
Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Варберг БоИС - Норрбю 1:1 Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 АИК - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - ГАИС 3:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 16 10 3 3 35 - 11 33
2. Хеккен 15 9 4 2 33 - 21 31
3. АИК 16 9 4 3 24 - 19 31
4. Хаммарбю 15 9 3 3 30 - 11 30
5. Мальмё 16 9 3 4 22 - 13 30
6. Кальмар 16 7 3 6 18 - 14 24
7. Гётеборг 15 7 3 5 18 - 15 24
8. Мьельбю 15 6 5 4 16 - 14 23
9. Сириус 15 6 3 6 18 - 23 21
10. Эльфсборг 15 5 5 5 26 - 19 20
11. Варберг БоИС 16 5 3 8 14 - 26 18
12. Норрчёпинг 15 4 4 7 16 - 19 16
13. Вернаму 15 3 4 8 14 - 25 13
14. Дегерфорс 16 3 2 11 13 - 32 11
15. Хельсинборг 16 2 4 10 12 - 23 10
16. Сундсвалль 16 3 1 12 16 - 40 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 8 7 1 0 25 - 4 22
2. Мальмё 8 6 1 1 16 - 5 19
3. АИК 8 6 1 1 9 - 3 19
4. Хаммарбю 8 5 3 0 18 - 6 18
5. Кальмар 8 5 1 2 9 - 4 16
6. Мьельбю 8 4 3 1 12 - 7 15
7. Эльфсборг 7 4 2 1 16 - 8 14
8. Хеккен 7 4 1 2 16 - 12 13
9. Гётеборг 7 3 3 1 10 - 6 12
10. Сириус 6 4 0 2 8 - 6 12
11. Варберг БоИС 8 3 2 3 7 - 9 11
12. Сундсвалль 9 3 0 6 12 - 24 9
13. Вернаму 7 2 3 2 7 - 6 9
14. Норрчёпинг 8 2 2 4 10 - 10 8
15. Дегерфорс 8 2 2 4 7 - 15 8
16. Хельсинборг 9 2 2 5 6 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 8 5 3 0 17 - 9 18
2. АИК 8 3 3 2 15 - 16 12
3. Хаммарбю 7 4 0 3 12 - 5 12
4. Гётеборг 8 4 0 4 8 - 9 12
5. Юргорден 8 3 2 3 10 - 7 11
6. Мальмё 8 3 2 3 6 - 8 11
7. Сириус 9 2 3 4 10 - 17 9
8. Норрчёпинг 7 2 2 3 6 - 9 8
9. Кальмар 8 2 2 4 9 - 10 8
10. Мьельбю 7 2 2 3 4 - 7 8
11. Варберг БоИС 8 2 1 5 7 - 17 7
12. Эльфсборг 8 1 3 4 10 - 11 6
13. Вернаму 8 1 1 6 7 - 19 4
14. Дегерфорс 8 1 0 7 6 - 17 3
15. Хельсинборг 7 0 2 5 6 - 11 2
16. Сундсвалль 7 0 1 6 4 - 16 1
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  • — Вылет в Суперэттан
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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