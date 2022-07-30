Стадион: NP3 Arena
1:3
Конец матча
0'
0:1
8' ГолСимович Робин
0:2
12' ГолКарлссон Тобиас
0:3
19' ГолЛинднер Йоаким
20' Желтая карточкаЛинднер Йоаким
22' Желтая карточкаПичках Пайя
29' Желтая карточкаМенса Гидеон
1:3
52' ГолЭнгблум Понтус
56' Желтая карточкаЛильенбэк Антон
89' Желтая карточкаСимович Робин
90'+6
Ход матча
8'
0:1
12'
0:2
19'
0:3
20'
22'
29'
52'
1:3
56'
89'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 4
-
6 Угловые 7
-
2 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 22
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
30
Корона
Джо
14
Пичках
Пайя
11
Юлятупа
Саку
15
Менса
Гидеон
22
Боман
Андре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Корона ДжоПолузащитник
-
14 Пичках ПайяПолузащитник
-
11 Юлятупа СакуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Henrik Aahnstrand
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Менса ГидеонЗащитник
- Защитник
-
22 Боман АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Кюнст ДесПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Joakim Persson
История личных встреч
Сундсвалль
Варберг БоИС
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энгблум Понтус
|5 (1)
|0.31
|Юлятупа Саку
|4
|0.25
|Дамус Роналдо
|3
|0.19
|Стенссон Даниэль
|2
|0.13
|Блумквист Александр
|1
|0.06
|Андерссон Эрик
|1
|0.06
|Силфвер Понтус
|0
|0
|Олссон Деннис
|0
|0
|Forrest Lasso
|0
|0
|Ludvig Naavik
|0
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симович Робин
|3 (1)
|0.19
|Йоханссон Александр
|2
|0.13
|Eliton Junior
|1
|0.06
|Винбо Альбин
|1
|0.06
|Карлссон Тобиас III
|1
|0.06
|Линднер Йоаким
|1
|0.06
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0.06
|Менса Гидеон
|1
|0.06
|Станисич Оливер
|1
|0.06
|Альфонси Оливер
|1
|0.06
|Jaheem Burke
|1 (1)
|0.06
|Лильенбэк Антон
|0
|0
|Боман Андре
|0
|0
Карточки
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корона Джо
|4
|1
|Андерссон Эрик
|3
|0
|Стенссон Даниэль
|3
|0
|Олссон Деннис
|2
|0
|Лундстрём Роберт
|2
|0
|Forrest Lasso
|2
|0
|Ludvig Naavik
|2
|0
|Энгблум Понтус
|1
|0
|Силфвер Понтус
|1
|0
|Дамус Роналдо
|1
|0
|Пичках Пайя
|1
|0
|Эрикссон Антон
|1
|0
|Карстрем Йеспер
|1
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биркфельдт Йон
|6
|0
|Станисич Оливер
|6
|0
|Симович Робин
|4
|0
|Менса Гидеон
|4
|0
|Лушаку Исмет
|4
|0
|Мэтьюз Ташрик
|2
|1
|Линднер Йоаким
|3
|0
|Транберг Робин
|3
|0
|Альфонси Оливер
|3
|0
|Закриссон Хампус
|2
|0
|Сверриссон Оскар
|2
|0
|Ле Ру Люк
|2
|0
|Винбо Альбин
|2
|0
|Jaheem Burke
|2
|0
|Лильенбэк Антон
|1
|0
|Йоханссон Александр
|1
|0
|Eliton Junior
|1
|0
|Боман Андре
|1
|0
|Карлссон Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
7
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
4
33%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
2
29%
61-75
3
25%
1
14%
76-90
Пропущено
24
17
13 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
6
25%
1
6%
1-15
5
21%
1
6%
16-30
2
8%
6
35%
31-45
2
8%
2
12%
46-60
3
13%
2
12%
61-75
6
25%
5
29%
29%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Пропущено
16
9
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
3
19%
1
11%
1-15
3
19%
2
22%
16-30
3
19%
1
11%
31-45
1
6%
3
33%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Забито
16
14
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 8
4
25%
3
21%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
3
19%
1
7%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
4
25%
3
21%
76-90
Пропущено
40
26
22 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
9
23%
2
8%
1-15
8
20%
3
12%
16-30
5
13%
7
27%
31-45
3
8%
5
19%
46-60
4
10%
4
15%
61-75
11
28%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Хельсинборг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хеккен 1:5 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Мальмё 2:1
Сундсвалль - Юргорден 2:5 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Сундсвалль - АИК 0:2 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Сириус - Сундсвалль 2:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Далкурд 2:0 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сундсвалль - Скильебо 4:1
Варберг БоИС
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Варберг БоИС - Хаммарбю 0:3 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Варберг БоИС - Вернаму 3:0
Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Варберг БоИС - Норрбю 1:1 Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 АИК - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - ГАИС 3:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|16
|10
|3
|3
|35 - 11
|33
|2.
|Хеккен
|15
|9
|4
|2
|33 - 21
|31
|3.
|АИК
|16
|9
|4
|3
|24 - 19
|31
|4.
|Хаммарбю
|15
|9
|3
|3
|30 - 11
|30
|5.
|Мальмё
|16
|9
|3
|4
|22 - 13
|30
|6.
|Кальмар
|16
|7
|3
|6
|18 - 14
|24
|7.
|Гётеборг
|15
|7
|3
|5
|18 - 15
|24
|8.
|Мьельбю
|15
|6
|5
|4
|16 - 14
|23
|9.
|Сириус
|15
|6
|3
|6
|18 - 23
|21
|10.
|Эльфсборг
|15
|5
|5
|5
|26 - 19
|20
|11.
|Варберг БоИС
|16
|5
|3
|8
|14 - 26
|18
|12.
|Норрчёпинг
|15
|4
|4
|7
|16 - 19
|16
|13.
|Вернаму
|15
|3
|4
|8
|14 - 25
|13
|14.
|Дегерфорс
|16
|3
|2
|11
|13 - 32
|11
|15.
|Хельсинборг
|16
|2
|4
|10
|12 - 23
|10
|16.
|Сундсвалль
|16
|3
|1
|12
|16 - 40
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|8
|7
|1
|0
|25 - 4
|22
|2.
|Мальмё
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|3.
|АИК
|8
|6
|1
|1
|9 - 3
|19
|4.
|Хаммарбю
|8
|5
|3
|0
|18 - 6
|18
|5.
|Кальмар
|8
|5
|1
|2
|9 - 4
|16
|6.
|Мьельбю
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|7.
|Эльфсборг
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|8.
|Хеккен
|7
|4
|1
|2
|16 - 12
|13
|9.
|Гётеборг
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|10.
|Сириус
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|11.
|Варберг БоИС
|8
|3
|2
|3
|7 - 9
|11
|12.
|Сундсвалль
|9
|3
|0
|6
|12 - 24
|9
|13.
|Вернаму
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|14.
|Норрчёпинг
|8
|2
|2
|4
|10 - 10
|8
|15.
|Дегерфорс
|8
|2
|2
|4
|7 - 15
|8
|16.
|Хельсинборг
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|8
|5
|3
|0
|17 - 9
|18
|2.
|АИК
|8
|3
|3
|2
|15 - 16
|12
|3.
|Хаммарбю
|7
|4
|0
|3
|12 - 5
|12
|4.
|Гётеборг
|8
|4
|0
|4
|8 - 9
|12
|5.
|Юргорден
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|6.
|Мальмё
|8
|3
|2
|3
|6 - 8
|11
|7.
|Сириус
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|8.
|Норрчёпинг
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|9.
|Кальмар
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|10.
|Мьельбю
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|11.
|Варберг БоИС
|8
|2
|1
|5
|7 - 17
|7
|12.
|Эльфсборг
|8
|1
|3
|4
|10 - 11
|6
|13.
|Вернаму
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|14.
|Дегерфорс
|8
|1
|0
|7
|6 - 17
|3
|15.
|Хельсинборг
|7
|0
|2
|5
|6 - 11
|2
|16.
|Сундсвалль
|7
|0
|1
|6
|4 - 16
|1
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