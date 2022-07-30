Стадион: Брискеби
0:0
Первый тайм: 37'
0'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
71 Владение мячом, % 29
96
Ахен
Николас
12
Бейя
Клеман
- Основной состав
-
96 Ахен НиколасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Бейя КлеманПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
10 Emil SildnesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Бюэ БендикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Аскар АрминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 David Agbo
-
25 Isaac Annan
-
Главный тренер: Christian Michelsen
История личных встреч
Хам-Кам
Кристиансунд
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristian Eriksen
|4
|0.25
|Jonas Enkerud
|4
|0.25
|Aleksander Melgalvis
|2
|0.13
|Конгсро Вегар
|2
|0.13
|Киркеволд Пол
|2
|0.13
|Hasan Kurucay
|2
|0.13
|Яковенко Юрий
|1
|0.06
|Kristian Loenstad Onsrud
|1
|0.06
|Амин Нури
|0
|0
|Серенсен Оливер
|0
|0
Кристиансунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюэ Бендик
|4 (1)
|0.27
|Диоп Амиду
|2
|0.13
|Муколли Агон
|1
|0.07
|Хопмарк Андреас
|1
|0.07
|Ертсен Торгиль
|1
|0.07
|Нилсен Снорре
|1
|0.07
|Каллудра Лиридон
|0
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|0
|0
|Осбак Кристоффер
|0
|0
Карточки
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Aleksander Melgalvis
|5
|0
|Шельстад Фредрик
|2
|1
|Конгсро Вегар
|3
|0
|Серенсен Оливер
|3
|0
|Jonas Enkerud
|2
|0
|Яковенко Юрий
|2
|0
|Kristian Eriksen
|2
|0
|Киркеволд Пол
|2
|0
|Hasan Kurucay
|2
|0
|Vetle Skjaervik
|2
|0
|Дашкевич Эдуард
|2
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|1
|0
|Кобе Эрнандес-Фостер
|1
|0
Кристиансунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диоп Амиду
|3
|0
|Картум Сандер Эрик
|3
|0
|Осбак Кристоффер
|2
|0
|Нилсен Снорре
|2
|0
|Исаксен Йеспер
|2
|0
|Ярл Себастиан
|2
|0
|David Agbo
|2
|0
|Isaac Annan
|2
|0
|Каллудра Лиридон
|1
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Ертсен Торгиль
|1
|0
|Мбайе Серинье
|1
|0
|Мава Мозес
|1
|0
|Аскар Армин
|1
|0
|Виллиамсен Макс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
3
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
33%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
1
33%
76-90
Пропущено
8
16
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
0
0%
3
19%
1-15
3
38%
2
13%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
0
0%
6
38%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
3
19%
76-90
Забито
8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
25%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Пропущено
10
15
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
20%
1
7%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
1
10%
4
27%
31-45
2
20%
3
20%
46-60
3
30%
3
20%
61-75
1
10%
3
20%
76-90
Забито
19
10
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 7
4
21%
1
10%
1-15
2
11%
4
40%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
2
11%
2
20%
46-60
3
16%
1
10%
61-75
3
16%
2
20%
76-90
Пропущено
18
31
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
2
11%
4
13%
1-15
4
22%
3
10%
16-30
2
11%
6
19%
31-45
2
11%
9
29%
29%
46-60
5
28%
3
10%
61-75
3
17%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Хам-Кам
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0
Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Эльверум - Хам-Кам 1:3 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Одд 1:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Русенборг 1:1 Furnes - Хам-Кам 0:7 Волеренга - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Олесунн 0:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Лиллестрём 2:2 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Олесунн 1:1
Кристиансунд
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Одд 2:2 Викинг - Кристиансунд 2:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0
Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Стриндхейм - Кристиансунд 1:3 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Кристиансунд - Стйордалс Блинк 0:1 Мольде - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Сурнадаль - Кристиансунд 1:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Кристиансунд 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|16
|11
|3
|2
|32 - 15
|36
|2.
|Лиллестрём
|15
|10
|3
|2
|29 - 14
|33
|3.
|Будё-Глимт
|16
|9
|4
|3
|37 - 19
|31
|4.
|Викинг
|17
|8
|4
|5
|30 - 23
|28
|5.
|Русенборг
|0:1
|16
|6
|7
|3
|26 - 18
|25
|6.
|Одд
|1:0
|17
|7
|2
|8
|18 - 23
|23
|7.
|Стрёмсгодсет
|15
|6
|4
|5
|21 - 22
|22
|8.
|Олесунн
|16
|5
|6
|5
|18 - 21
|21
|9.
|Волеренга
|15
|6
|2
|7
|20 - 24
|20
|10.
|Саннефьёрд
|0:2
|16
|6
|2
|8
|27 - 31
|20
|11.
|Сарпсборг-08
|15
|6
|1
|8
|30 - 26
|19
|12.
|Хам-Кам
|0:0
|16
|3
|10
|3
|19 - 18
|19
|13.
|Хёугесунн
|16
|4
|4
|8
|24 - 28
|16
|14.
|Тромсё
|2:0
|14
|3
|7
|4
|18 - 26
|16
|15.
|Дьерв
|15
|3
|2
|10
|10 - 30
|11
|16.
|Кристиансунд
|0:0
|15
|0
|3
|12
|10 - 31
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|2.
|Лиллестрём
|7
|6
|0
|1
|13 - 2
|18
|3.
|Викинг
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|4.
|Русенборг
|0:1
|7
|5
|2
|0
|16 - 6
|17
|5.
|Будё-Глимт
|8
|4
|4
|0
|22 - 8
|16
|6.
|Стрёмсгодсет
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|7.
|Волеренга
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|8.
|Олесунн
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|9.
|Одд
|1:0
|9
|4
|0
|5
|12 - 15
|12
|10.
|Тромсё
|2:0
|7
|3
|3
|1
|11 - 10
|12
|11.
|Хам-Кам
|0:0
|9
|2
|5
|2
|10 - 9
|11
|12.
|Хёугесунн
|8
|3
|2
|3
|14 - 14
|11
|13.
|Сарпсборг-08
|8
|3
|1
|4
|13 - 11
|10
|14.
|Дьерв
|8
|3
|1
|4
|6 - 11
|10
|15.
|Саннефьёрд
|0:2
|7
|1
|2
|4
|11 - 16
|5
|16.
|Кристиансунд
|0:0
|6
|0
|2
|4
|7 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|2.
|Лиллестрём
|8
|4
|3
|1
|16 - 12
|15
|3.
|Будё-Глимт
|8
|5
|0
|3
|15 - 11
|15
|4.
|Саннефьёрд
|0:2
|9
|5
|0
|4
|16 - 15
|15
|5.
|Одд
|1:0
|8
|3
|2
|3
|6 - 8
|11
|6.
|Викинг
|8
|3
|1
|4
|14 - 17
|10
|7.
|Олесунн
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|8.
|Сарпсборг-08
|7
|3
|0
|4
|17 - 15
|9
|9.
|Хам-Кам
|0:0
|7
|1
|5
|1
|9 - 9
|8
|10.
|Стрёмсгодсет
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|11.
|Русенборг
|0:1
|9
|1
|5
|3
|10 - 12
|8
|12.
|Волеренга
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|13.
|Хёугесунн
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|14.
|Тромсё
|2:0
|7
|0
|4
|3
|7 - 16
|4
|15.
|Дьерв
|7
|0
|1
|6
|4 - 19
|1
|16.
|Кристиансунд
|0:0
|9
|0
|1
|8
|3 - 16
|1
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