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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Хам-Кам
0:0
Первый тайм: 37'
Кристиансунд
0'

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 71 Владение мячом, % 29
Лучшие коэффициенты
Хам-Кам
Ничья
Кристиансунд
4.20
3.95
4.52
Все Коэффициенты
96
Ахен
Николас
14
Halvor
Roedoelen
Opsahl
58
Hasan
Kurucay
8
Vetle
Skjaervik
33
Aleksander
Melgalvis
23
Шельстад
Фредрик
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
12
Бейя
Клеман
6
Kristian
Eriksen
16
Киркеволд
Пол
9
Jonas
Enkerud
1
Макдермот
Шон
18
Ярл
Себастиан
5
Ульвестад
Дан
Петер
6
Хопмарк
Андреас
2
Нилсен
Снорре
3
Осбак
Кристоффер
14
Исаксен
Йеспер
21
Диоп
Амиду
8
Картум
Сандер
Эрик
13
Бюэ
Бендик
17
Виллюмссон
Бриньольфур
Дарри
Хам-Кам
3-4-3
Кристиансунд
3-5-2

История личных встреч

Хам-Кам
Кристиансунд

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

Т
2:2
ПД
2:2
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristian Eriksen 4 0.25
Jonas Enkerud 4 0.25
Aleksander Melgalvis 2 0.13
Конгсро Вегар 2 0.13
Киркеволд Пол 2 0.13
Hasan Kurucay 2 0.13
Яковенко Юрий 1 0.06
Kristian Loenstad Onsrud 1 0.06
Амин Нури 0 0
Серенсен Оливер 0 0
Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 4 (1) 0.27
Диоп Амиду 2 0.13
Муколли Агон 1 0.07
Хопмарк Андреас 1 0.07
Ертсен Торгиль 1 0.07
Нилсен Снорре 1 0.07
Каллудра Лиридон 0 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 0 0
Осбак Кристоффер 0 0

Карточки

Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Aleksander Melgalvis 5 0
Шельстад Фредрик 2 1
Конгсро Вегар 3 0
Серенсен Оливер 3 0
Jonas Enkerud 2 0
Яковенко Юрий 2 0
Kristian Eriksen 2 0
Киркеволд Пол 2 0
Hasan Kurucay 2 0
Vetle Skjaervik 2 0
Дашкевич Эдуард 2 0
Kristian Loenstad Onsrud 1 0
Кобе Эрнандес-Фостер 1 0
Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоп Амиду 3 0
Картум Сандер Эрик 3 0
Осбак Кристоффер 2 0
Нилсен Снорре 2 0
Исаксен Йеспер 2 0
Ярл Себастиан 2 0
David Agbo 2 0
Isaac Annan 2 0
Каллудра Лиридон 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Ертсен Торгиль 1 0
Мбайе Серинье 1 0
Мава Мозес 1 0
Аскар Армин 1 0
Виллиамсен Макс 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
3
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
33%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
1
33%
76-90

Пропущено

8
16
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
0
0%
3
19%
1-15
3
38%
2
13%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
0
0%
6
38%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
3
19%
76-90

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
25%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Пропущено

10
15
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
20%
1
7%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
1
10%
4
27%
31-45
2
20%
3
20%
46-60
3
30%
3
20%
61-75
1
10%
3
20%
76-90

Забито

19
10
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 7
4
21%
1
10%
1-15
2
11%
4
40%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
2
11%
2
20%
46-60
3
16%
1
10%
61-75
3
16%
2
20%
76-90

Пропущено

18
31
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
2
11%
4
13%
1-15
4
22%
3
10%
16-30
2
11%
6
19%
31-45
2
11%
9
29%
29%
46-60
5
28%
3
10%
61-75
3
17%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Хам-Кам
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0
Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Эльверум - Хам-Кам 1:3 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Одд 1:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Русенборг 1:1 Furnes - Хам-Кам 0:7 Волеренга - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Олесунн 0:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Лиллестрём 2:2 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Олесунн 1:1
Кристиансунд
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Одд 2:2 Викинг - Кристиансунд 2:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0
Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Стриндхейм - Кристиансунд 1:3 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Кристиансунд - Стйордалс Блинк 0:1 Мольде - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Сурнадаль - Кристиансунд 1:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Кристиансунд 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 16 11 3 2 32 - 15 36
2. Лиллестрём 15 10 3 2 29 - 14 33
3. Будё-Глимт 16 9 4 3 37 - 19 31
4. Викинг 17 8 4 5 30 - 23 28
5. Русенборг 0:1 16 6 7 3 26 - 18 25
6. Одд 1:0 17 7 2 8 18 - 23 23
7. Стрёмсгодсет 15 6 4 5 21 - 22 22
8. Олесунн 16 5 6 5 18 - 21 21
9. Волеренга 15 6 2 7 20 - 24 20
10. Саннефьёрд 0:2 16 6 2 8 27 - 31 20
11. Сарпсборг-08 15 6 1 8 30 - 26 19
12. Хам-Кам 0:0 16 3 10 3 19 - 18 19
13. Хёугесунн 16 4 4 8 24 - 28 16
14. Тромсё 2:0 14 3 7 4 18 - 26 16
15. Дьерв 15 3 2 10 10 - 30 11
16. Кристиансунд 0:0 15 0 3 12 10 - 31 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 9 6 1 2 20 - 10 19
2. Лиллестрём 7 6 0 1 13 - 2 18
3. Викинг 9 5 3 1 16 - 6 18
4. Русенборг 0:1 7 5 2 0 16 - 6 17
5. Будё-Глимт 8 4 4 0 22 - 8 16
6. Стрёмсгодсет 8 4 2 2 14 - 13 14
7. Волеренга 7 4 1 2 11 - 9 13
8. Олесунн 8 3 3 2 9 - 9 12
9. Одд 1:0 9 4 0 5 12 - 15 12
10. Тромсё 2:0 7 3 3 1 11 - 10 12
11. Хам-Кам 0:0 9 2 5 2 10 - 9 11
12. Хёугесунн 8 3 2 3 14 - 14 11
13. Сарпсборг-08 8 3 1 4 13 - 11 10
14. Дьерв 8 3 1 4 6 - 11 10
15. Саннефьёрд 0:2 7 1 2 4 11 - 16 5
16. Кристиансунд 0:0 6 0 2 4 7 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 7 5 2 0 12 - 5 17
2. Лиллестрём 8 4 3 1 16 - 12 15
3. Будё-Глимт 8 5 0 3 15 - 11 15
4. Саннефьёрд 0:2 9 5 0 4 16 - 15 15
5. Одд 1:0 8 3 2 3 6 - 8 11
6. Викинг 8 3 1 4 14 - 17 10
7. Олесунн 8 2 3 3 9 - 12 9
8. Сарпсборг-08 7 3 0 4 17 - 15 9
9. Хам-Кам 0:0 7 1 5 1 9 - 9 8
10. Стрёмсгодсет 7 2 2 3 7 - 9 8
11. Русенборг 0:1 9 1 5 3 10 - 12 8
12. Волеренга 8 2 1 5 9 - 15 7
13. Хёугесунн 8 1 2 5 10 - 14 5
14. Тромсё 2:0 7 0 4 3 7 - 16 4
15. Дьерв 7 0 1 6 4 - 19 1
16. Кристиансунд 0:0 9 0 1 8 3 - 16 1
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  • — Вылет в Первый дивизион
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хам-Кам
Ничья
Кристиансунд
4.20
3.95
4.52
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хам-Кам 0:0 Кристиансунд онлайн

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