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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Хам-Кам
0:1
Конец матча
Кристиансунд
0'
0:1
44' Гол
Осбак Кристоффер
58' Желтая карточка
Kristian Loenstad Onsrud
66' Желтая карточка
Диоп Амиду
73' Желтая карточка
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
90'+8

Ход матча

44'
0:1
Осбак Кристоффер
(Нилсен Снорре)
46'
Амин Нури
Бейя Клеман
 
46'
 
Виллиамсен Макс
Ульвестад Дан Петер
58'
Kristian Loenstad Onsrud
 
63'
Яковенко Юрий
Киркеволд Пол
 
66'
 
Диоп Амиду
68'
Кобе Эрнандес-Фостер
Шельстад Фредрик
 
73'
 
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
75'
Morten Bjoerlo
Halvor Roedoelen Opsahl
 
76'
Дашкевич Эдуард
Kristian Loenstad Onsrud
 
86'
 
Аскар Армин
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
90'
 
Бюэ Бендик
Диоп Амиду
90'
 
Marius Svanberg Alm
Ертсен Торгиль

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 4
  • 5 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34
96
Ахен
Николас
14
Halvor
Roedoelen
Opsahl
58
Hasan
Kurucay
8
Vetle
Skjaervik
33
Aleksander
Melgalvis
23
Шельстад
Фредрик
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
12
Бейя
Клеман
6
Kristian
Eriksen
16
Киркеволд
Пол
9
Jonas
Enkerud
1
Макдермот
Шон
18
Ярл
Себастиан
5
Ульвестад
Дан
Петер
6
Хопмарк
Андреас
2
Нилсен
Снорре
3
Осбак
Кристоффер
14
Исаксен
Йеспер
21
Диоп
Амиду
8
Картум
Сандер
Эрик
13
Бюэ
Бендик
17
Виллюмссон
Бриньольфур
Дарри
Хам-Кам
3-4-3
Кристиансунд
3-5-2

История личных встреч

Хам-Кам
Кристиансунд

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

Т
2:2
ПД
2:2
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristian Eriksen 4 0.25
Jonas Enkerud 4 0.25
Aleksander Melgalvis 2 0.13
Конгсро Вегар 2 0.13
Киркеволд Пол 2 0.13
Hasan Kurucay 2 0.13
Яковенко Юрий 1 0.06
Kristian Loenstad Onsrud 1 0.06
Амин Нури 0 0
Серенсен Оливер 0 0
Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 4 (1) 0.27
Диоп Амиду 2 0.13
Осбак Кристоффер 1 0.07
Нилсен Снорре 1 0.07
Муколли Агон 1 0.07
Хопмарк Андреас 1 0.07
Ертсен Торгиль 1 0.07
Каллудра Лиридон 0 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 0 0

Карточки

Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Aleksander Melgalvis 5 0
Шельстад Фредрик 2 1
Конгсро Вегар 3 0
Серенсен Оливер 3 0
Jonas Enkerud 2 0
Яковенко Юрий 2 0
Kristian Eriksen 2 0
Киркеволд Пол 2 0
Kristian Loenstad Onsrud 2 0
Hasan Kurucay 2 0
Vetle Skjaervik 2 0
Дашкевич Эдуард 2 0
Кобе Эрнандес-Фостер 1 0
Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоп Амиду 4 0
Картум Сандер Эрик 3 0
Осбак Кристоффер 2 0
Нилсен Снорре 2 0
Исаксен Йеспер 2 0
Ярл Себастиан 2 0
David Agbo 2 0
Isaac Annan 2 0
Каллудра Лиридон 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Ертсен Торгиль 1 0
Мбайе Серинье 1 0
Мава Мозес 1 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 1 0
Аскар Армин 1 0
Виллиамсен Макс 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
4
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
25%
16-30
2
18%
1
25%
31-45
1
9%
1
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
1
25%
76-90

Пропущено

9
16
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
0
0%
3
19%
1-15
3
33%
2
13%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
0
0%
6
38%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
3
19%
76-90

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
2
25%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Пропущено

10
15
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
20%
1
7%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
1
10%
4
27%
31-45
2
20%
3
20%
46-60
3
30%
3
20%
61-75
1
10%
3
20%
76-90

Забито

19
11
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
4
21%
1
9%
1-15
2
11%
4
36%
16-30
5
26%
1
9%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
3
16%
1
9%
61-75
3
16%
2
18%
76-90

Пропущено

19
31
9 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
2
11%
4
13%
1-15
4
21%
3
10%
16-30
3
16%
6
19%
31-45
2
11%
9
29%
29%
46-60
5
26%
3
10%
61-75
3
16%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Хам-Кам
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0
Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Эльверум - Хам-Кам 1:3 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Одд 1:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Русенборг 1:1 Furnes - Хам-Кам 0:7 Волеренга - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Олесунн 0:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Лиллестрём 2:2 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Олесунн 1:1
Кристиансунд
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Одд 2:2 Викинг - Кристиансунд 2:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0
Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Стриндхейм - Кристиансунд 1:3 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Кристиансунд - Стйордалс Блинк 0:1 Мольде - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Сурнадаль - Кристиансунд 1:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Кристиансунд 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 16 11 3 2 32 - 15 36
2. Лиллестрём 15 10 3 2 29 - 14 33
3. Будё-Глимт 16 9 4 3 37 - 19 31
4. Русенборг 16 7 7 2 29 - 19 28
5. Викинг 17 8 4 5 30 - 23 28
6. Волеренга 4:1 16 7 2 7 24 - 25 23
7. Стрёмсгодсет 15 6 4 5 21 - 22 22
8. Олесунн 16 5 6 5 18 - 21 21
9. Саннефьёрд 16 6 2 8 27 - 32 20
10. Одд 17 6 2 9 19 - 26 20
11. Сарпсборг-08 15 6 1 8 30 - 26 19
12. Хам-Кам 16 3 9 4 19 - 19 18
13. Хёугесунн 16 4 4 8 24 - 28 16
14. Тромсё 14 3 7 4 19 - 26 16
15. Дьерв 1:4 16 3 2 11 11 - 34 11
16. Кристиансунд 15 1 2 12 11 - 31 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 9 6 1 2 20 - 10 19
2. Лиллестрём 7 6 0 1 13 - 2 18
3. Викинг 9 5 3 1 16 - 6 18
4. Русенборг 7 5 2 0 16 - 6 17
5. Будё-Глимт 8 4 4 0 22 - 8 16
6. Стрёмсгодсет 8 4 2 2 14 - 13 14
7. Волеренга 4:1 7 4 1 2 11 - 9 13
8. Тромсё 7 3 3 1 12 - 10 12
9. Олесунн 8 3 3 2 9 - 9 12
10. Хёугесунн 8 3 2 3 14 - 14 11
11. Сарпсборг-08 8 3 1 4 13 - 11 10
12. Хам-Кам 9 2 4 3 10 - 10 10
13. Дьерв 1:4 9 3 1 5 7 - 15 10
14. Одд 9 3 0 6 13 - 18 9
15. Саннефьёрд 7 1 2 4 11 - 16 5
16. Кристиансунд 6 0 2 4 7 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 7 5 2 0 12 - 5 17
2. Лиллестрём 8 4 3 1 16 - 12 15
3. Будё-Глимт 8 5 0 3 15 - 11 15
4. Саннефьёрд 9 5 0 4 16 - 16 15
5. Русенборг 9 2 5 2 13 - 13 11
6. Одд 8 3 2 3 6 - 8 11
7. Волеренга 4:1 9 3 1 5 13 - 16 10
8. Викинг 8 3 1 4 14 - 17 10
9. Олесунн 8 2 3 3 9 - 12 9
10. Сарпсборг-08 7 3 0 4 17 - 15 9
11. Хам-Кам 7 1 5 1 9 - 9 8
12. Стрёмсгодсет 7 2 2 3 7 - 9 8
13. Хёугесунн 8 1 2 5 10 - 14 5
14. Тромсё 7 0 4 3 7 - 16 4
15. Кристиансунд 9 1 0 8 4 - 16 3
16. Дьерв 1:4 7 0 1 6 4 - 19 1
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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