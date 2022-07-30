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Англия: Суперкубок

2022-2023

Стадион:
Ливерпуль
1:0
Первый тайм: 35'
Манчестер Сити

Ход матча

21'
Александер-Арнольд Трент
(Салах Мохамед)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 196
Ливерпуль 40.3% (79)
X 19.9% (39)
Манчестер Сити 39.8% (78)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Манчестер Сити
3.60
3.75
3.30
Все Коэффициенты
Новости
13
Адриан
Сан-Мигель
66
Александер-Арнольд
Трент
32
Матип
Жоэль
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
14
Хендерсон
Джордан
3
Фабиньо
Энрике
6
Алькантара
Тьяго
11
Салах
Мохамед
9
Фирмино
Роберто
23
Диас
Луис
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
3
Диаш
Рубен
6
Аке
Натан
7
Канселу
Жоау
17
Де
Брёйне
Кевин
16
Родри
Эрнандес
20
Силва
Бернарду
26
Марез
Рияд
9
Холанн
Эрлинг
10
Грилиш
Джек
Ливерпуль
4-3-3
Манчестер Сити
4-3-3

История личных встреч

Ливерпуль
Манчестер Сити

23 матча

69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.5%
47.8%
8.7%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

43.5%
47.8%
8.7%
10 побед 11 ничьих 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 9 побед

39 матчей

41%
33.3%
25.7%
16 побед 13 ничьих 10 побед

Первый тайм

25.6%
46.2%
28.2%
10 побед 18 ничьих 11 побед

Второй тайм

25.6%
51.3%
23.1%
10 побед 20 ничьих 9 побед

История матчей

К
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
С
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
МКЧ
1:2
ЛЧ
1:2
ЛЧ
3:0
ПЛ
4:3
ПЛ
5:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
КЛ
1:1
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
МКЧ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
КC
2:2
КC
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Александер-Арнольд Трент 1 1
Салах Мохамед 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0
Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Бавария - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Америка Мехико 2:1 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2
Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Манчестер Сити - Уотфорд 5:1 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1
  • Первый тайм
  • 33'
    Угловой снова разыграли футболисты "Манчестер Сити". Грилишу удалось пробить после смещения с левого края в центр, но прямо в защитника сфера прилетела в этой ситуации.
  • Опасный момент
    32'
    МОМЕНТ! Заброс на Мареза, который входит слева в штрафную "Ливерпуля" и пробивает под перекладину. Адриану удается среагировать и перевести сферу через перекладину!
  • 30'
    Трент ускорился со снарядом по левому флангу. Передача в штрафную соперника, и на выходе играет голкипер, который фиксирует сферу в перчатках.
  • 29'
    Если сегодня в основное время матча соперники сыграют вничью, то мы не будем смотреть дополнительное время. Нас ждет серия 11-метровых ударов. Кроме того, по ходу встречу оппоненты имеют право делать 5 замен.
  • 28'
    Обеспокоен ситуацией Гвардиола, его команда проигрывает, что бывает крайне редкою Но в атаке манчестерцы смотрятся весьма солидно, пусть пока и не смогли они отличиться.
  • Опасный момент
    26'
    Фирмино! Оказался он на ударной позиции. Почему-то промедлил игрок "Ливерпуля", а когда пробил, то его выстрел уже накрыли соперники. Мяч по итогу достался номинальным гостям. Интересно, что даже рикошета рефери не углядели тут.
  • Опасный момент
    25'
    МОМЕНТИЩЕ! Разрезали оборону соперника сейчас манчестерцы. Передача на правый край, откуда пробивает в касание по рамке соперника де Брёйне, и сфера пролетает рядом со стойкой. Вот так шанс не использовал "Манчестер Сити"!
  • 24'
    По ударам у нас впереди "Ливерпуль". 5:2 - ведут "красные". Хорошее преимущество имеет коллектив Клоппа. Но все может измениться.
  • 23'
    Должна игра теперь стать еще интереснее, ведь получение Кубка важно для обеих команд.
  • Описание гола
    21'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ТРЕНТ!
    Быстрая атака около ворот соперника принесла "Ливерпулю" первое очко. Салах выполнил голевую передаче на Трента и тот, сразу же, мощным ударом отправляет мяч в левый верхний угол. 
  • 20'
    Эдерсон Мораес здорово почувствовал атаку соперника и выбежав из - за линии ворот отбил мяч в сторону. 
  • 18'
    Гвардиола дает советы своей команде из-за боковой линии. Темп игры тем временем значительно снизился. 
  • 16'
    Марез получил передачу от своих одноклубников, но не смог ничего придумать и увел мяч в центр поля. Не получается пока ничего у "Манчестер Сити".
  • 15'
    Робертсон завершает атаку "Ливерпуля", но не удачно. Получив мяч около ворот, попытался он пробить головой, но мяч улетел левее штанги. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Пробивает штрафной удар "Ливерпуль". Удар оказался не сильным и практически не долетает до штрафной зоны. Защитники "Манчестер Сити" тут же перехватили сферу.
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    • 13'
      Нуньес сегодня на скамейке запасных. Но он может выйти. Очень он здорово играл в предсезонке, и смог заявить себя с самой лучшей стороны. 
    • 12'
      Не понятна пока игра "Манчестер Сити". Достаточно пассивны горожане на фоне оппонента. Возможно нужно им немного времени, чтобы разыграться.
    • 10'
      Пытается "Ливерпуль" подобраться с флангов к воротам соперника, но защитники успешно отражают атаки. И мяч уходит на другую сторону поля.
    • Угловой
      9'
      Не удается создать опасного момента после подачи углового. Мяч тут же уходит к игрокам "Ливерпуля". 
    • Опасный момент
      8'
      Опасно! Де Брёйне бьет по воротам, однако мяч летит мимо. Будет угловой. Рикошет был в ситуации с ударом бельгийца. Углядели его судьи.
    • 7'
      Салах попытался отобрать мяч у соперника, но не удается. Потеряно владение мячом. 
    • 6'
      Не получается пока у "Манчестер Сити" взять преимущество над мячом. Пока "Ливерпуль" старается удерживать мяч на стороне соперника. 
    • 5'
      Стартовал весьма солидно первый тайм. Соперники присматриваются друг к другу. Сегодня крайне важно каждой из команд начать сезон с выигрыша титула.
    • Опасный момент
      4'
      ОПАСНО! Салах подобрался к воротам  и мощным ударом направил мяч в створ. Однако мяч улетел в сетку.
    • 3'
      Ливерпуль направляется к воротам соперника и первый опасны удар в сторону ворот совершает Диас. Мяч уходит за боковую.
    • 2'
      И сразу мощную игру начали  команды! Интересную игру нам предстоит сегодня с вами наблюдать.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал первый тайм нашей встречи! Пожелаем удачи командам! Поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити

    Исход игры
    Ливерпуль
    39.8% (82)
    Ничья
    18.9% (39)
    Манчестер Сити
    41.3% (85)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.59% (90)
    Меньше
    22.41% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    95.69% (111)
    Нет
    4.31% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    15.5% (32)
    2:1 Ливерпуль
    14.6% (30)
    1:1 Ничья
    10.2% (21)
    2:2 Ничья
    5.8% (12)
    3:2 Ливерпуль
    3.9% (8)
    2:3 Манчестер Сити
    1.9% (4)
    3:1 Ливерпуль
    1.5% (3)
    2:0 Ливерпуль
    1% (2)
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    Ливерпуль
    Манчестер Сити
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