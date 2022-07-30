Первый тайм

33' Угловой снова разыграли футболисты "Манчестер Сити". Грилишу удалось пробить после смещения с левого края в центр, но прямо в защитника сфера прилетела в этой ситуации.

32' МОМЕНТ! Заброс на Мареза, который входит слева в штрафную "Ливерпуля" и пробивает под перекладину. Адриану удается среагировать и перевести сферу через перекладину!

30' Трент ускорился со снарядом по левому флангу. Передача в штрафную соперника, и на выходе играет голкипер, который фиксирует сферу в перчатках.

29' Если сегодня в основное время матча соперники сыграют вничью, то мы не будем смотреть дополнительное время. Нас ждет серия 11-метровых ударов. Кроме того, по ходу встречу оппоненты имеют право делать 5 замен.

28' Обеспокоен ситуацией Гвардиола, его команда проигрывает, что бывает крайне редкою Но в атаке манчестерцы смотрятся весьма солидно, пусть пока и не смогли они отличиться.

26' Фирмино! Оказался он на ударной позиции. Почему-то промедлил игрок "Ливерпуля", а когда пробил, то его выстрел уже накрыли соперники. Мяч по итогу достался номинальным гостям. Интересно, что даже рикошета рефери не углядели тут.