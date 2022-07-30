Стадион: Кинг Пауэр
1:0
Первый тайм: 35'
Ход матча
21'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
32
Матип
Жоэль
23
Диас
Луис
26
Марез
Рияд
10
Грилиш
Джек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Диас ЛуисНападающий
- Запасные игроки
-
95 Дэвис ХарвиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Марез РиядНападающий
- Нападающий
-
10 Грилиш ДжекНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
- Нападающий
-
80 Палмер КоулНападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ливерпуль
Манчестер Сити
23 матча
69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.5%
47.8%
8.7%
10 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
43.5%
47.8%
8.7%
10 побед 11 ничьих 0 побед
16 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 9 побед
39 матчей
41%
33.3%
25.7%
16 побед 13 ничьих 10 побед
Первый тайм
25.6%
46.2%
28.2%
10 побед 18 ничьих 11 побед
Второй тайм
25.6%
51.3%
23.1%
10 побед 20 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Александер-Арнольд Трент
|1
|1
|Салах Мохамед
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0
Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Бавария - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Америка Мехико 2:1 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2
Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Манчестер Сити - Уотфорд 5:1 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1
Прогнозы на матч Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити
Исход игры
Ливерпуль
39.8% (82)
Ничья
18.9% (39)
Манчестер Сити
41.3% (85)
Тотал 2.5
Больше
77.59% (90)
Меньше
22.41% (26)
Обе команды забьют
Да
95.69% (111)
Нет
4.31% (5)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
15.5% (32)
2:1 Ливерпуль
14.6% (30)
1:1 Ничья
10.2% (21)
2:2 Ничья
5.8% (12)
3:2 Ливерпуль
3.9% (8)
2:3 Манчестер Сити
1.9% (4)
3:1 Ливерпуль
1.5% (3)
2:0 Ливерпуль
1% (2)
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