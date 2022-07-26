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Англия: Суперкубок

2022-2023

Стадион:
Ливерпуль
 
Позже
Манчестер Сити
Прогнозы 55
Ливерпуль 49.1% (27)
X 25.5% (14)
Манчестер Сити 25.5% (14)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Манчестер Сити
3.00
3.72
2.83
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Ливерпуль
Манчестер Сити

23 матча

69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.5%
47.8%
8.7%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

43.5%
47.8%
8.7%
10 побед 11 ничьих 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 9 побед

39 матчей

41%
33.3%
25.7%
16 побед 13 ничьих 10 побед

Первый тайм

25.6%
46.2%
28.2%
10 побед 18 ничьих 11 побед

Второй тайм

25.6%
51.3%
23.1%
10 побед 20 ничьих 9 побед

История матчей

К
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
С
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
МКЧ
1:2
ЛЧ
1:2
ЛЧ
3:0
ПЛ
4:3
ПЛ
5:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
КЛ
1:1
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
МКЧ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
КC
2:2
КC
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0
Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Бавария - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Америка Мехико 2:1 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2
Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Манчестер Сити - Уотфорд 5:1 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 июля 2022, осталось 2 дня 7 часов 26 минут.

    Главный судья: Поусон Крейг

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Ливерпуль 49.1% (27)
    X 25.5% (14)
    Манчестер Сити 25.5% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Манчестер Сити
    3.00
    3.72
    2.83
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ливерпуль - Манчестер Сити онлайн

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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Манчестер Сити

    Исход игры
    Ливерпуль
    49.1% (27)
    Ничья
    25.5% (14)
    Манчестер Сити
    25.5% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.27% (34)
    Меньше
    22.73% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    95.45% (42)
    Нет
    4.55% (2)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    29.1% (16)
    1:2 Манчестер Сити
    16.4% (9)
    1:1 Ничья
    14.5% (8)
    2:2 Ничья
    7.3% (4)
    3:2 Ливерпуль
    5.5% (3)
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    Ливерпуль
    Манчестер Сити
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