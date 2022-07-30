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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Радомьяк Радом
0:2
Второй тайм: 50'
Гурник Забже
0'
16' Желтая карточка
Бранко Рафаэл
18' Желтая карточка
Йенсен Ричард
0:1
28' Гол
Влодарчик Шимон
0:2
32' Гол
Новак Бартош
1
Gabriel
Kobylak
30
Mateusz
Grzybek
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
33
Абрамович
Давид
2
Thabo
Cele
23
Нашименту
Филипе
5
Павловски
Дариуш
10
Roberto
Alves
7
Семеду
Лисандру
99
Michal
Feliks
32
Бролль
Кевин
4
Палюшек
Александр
26
Яницки
Рафал
3
Йенсен
Ричард
16
Ольковски
Павел
64
Янжа
Эрик
25
Коцке
Йонатан
8
Манне
Аласана
10
Подольски
Лукас
17
Новак
Бартош
20
Влодарчик
Шимон
Радомьяк Радом
4-2-3-1
Гурник Забже
3-4-2-1

История личных встреч

Радомьяк Радом
Гурник Забже

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

Э
0:0
Э
1:0
К
2:0
ТМС
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абрамович Давид 2 0.67
Thabo Cele 0 0
Pedro Justiniano 0 0
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новак Бартош 1 0.5
Влодарчик Шимон 1 0.5
Подольски Лукас 0 0
Йенсен Ричард 0 0

Карточки

Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранко Рафаэл 2 0
Цихоцки Матеуш 1 0
Леандро 1 0
Нашименту Филипе 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янжа Эрик 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Дадок Роберт 1 0
Кравчик Пётр 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Радомьяк Радом
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Радомьяк Радом - Арка Гдыня 3:2
Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2 Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Висла Краков 4:2 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Гурник Ленчна - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0 Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1 Радомьяк Радом - Ракув 0:1 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1
Гурник Забже
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Гурник Забже - Краковия 0:2 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Варта Познань - Гурник Забже 1:0
Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Гурник Забже - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Гурник Забже - Пуща Неполомице 2:1 Шлёнск - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Гурник Ленчна 4:2 Легия - Гурник Забже 5:3 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3 Висла Краков - Гурник Забже 4:1 Висла Плоцк - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 1:1 Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Краковия 3:0 Гурник Забже - Лех 0:2 Пяст - Гурник Забже 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краковия 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Висла Плоцк 2 2 0 0 7 - 0 6
3. Сталь Мелец 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Шлёнск 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Легия 3 1 1 1 3 - 4 4
6. Заглембе Любин 3 1 1 1 1 - 2 4
7. Ракув 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Гурник Забже 2:0 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Погонь Щецин 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Видзев Лодзь 2 1 0 1 3 - 2 3
11. Ягеллония 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Радомьяк Радом 0:2 3 0 2 1 2 - 4 2
13. Медзь 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Корона Кельце 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Лех 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Пяст 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Варта Познань 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краковия 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Висла Плоцк 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Легия 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Шлёнск 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Погонь Щецин 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Ракув 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Ягеллония 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Сталь Мелец 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Корона Кельце 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Заглембе Любин 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Радомьяк Радом 0:2 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Видзев Лодзь 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Медзь 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Пяст 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Лех 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Гурник Забже 2:0 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Краковия 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Гурник Забже 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Сталь Мелец 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Видзев Лодзь 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Заглембе Любин 2 1 0 1 1 - 2 3
7. Медзь 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Радомьяк Радом 0:2 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Шлёнск 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Легия 2 0 1 1 1 - 4 1
11. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Лех 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Погонь Щецин 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Корона Кельце 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Новак Бартош бьет в цель!
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Szymon Wlodarczyk бьет в цель!
Лучшие коэффициенты
Радомьяк Радом
Ничья
Гурник Забже
2.77
3.52
2.87
Все Коэффициенты
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