Стадион: МОСИР
0:3
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаБранко Рафаэл
18' Желтая карточкаЙенсен Ричард
0:1
28' ГолВлодарчик Шимон
0:2
32' ГолНовак Бартош
56' Желтая карточкаЯницки Рафал
0:3
64' ГолВлодарчик Шимон
73' Желтая карточкаЯнжа Эрик
74' Желтая карточкаМауридес Жуниор
77' Желтая карточкаНашименту Филипе
80' Желтая карточкаМашаду Луиш
90' Желтая карточкаDariusz Stalmach
90'+4
Ход матча
16'
18'
28'
32'
0:2
46'
56'
64'
73'
74'
77'
80'
90'
32
Бролль
Кевин
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
17
Новак
Бартош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
11 Пик ДаниэльПолузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Mariusz Lewandowski
- Основной состав
-
32 Бролль КевинВратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Новак БартошПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
96 Дадок РобертЗащитник
- Полузащитник
-
23 Мвондо ЖанПолузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Bartosch Gaul
История личных встреч
Радомьяк Радом
Гурник Забже
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абрамович Давид
|2
|0.67
|Thabo Cele
|0
|0
|Pedro Justiniano
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влодарчик Шимон
|2
|1
|Новак Бартош
|1
|0.5
|Подольски Лукас
|0
|0
|Йенсен Ричард
|0
|0
Карточки
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нашименту Филипе
|2
|0
|Бранко Рафаэл
|2
|0
|Цихоцки Матеуш
|1
|0
|Леандро
|1
|0
|Мауридес Жуниор
|1
|0
|Машаду Луиш
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янжа Эрик
|2
|0
|Яницки Рафал
|1
|0
|Йенсен Ричард
|1
|0
|Дадок Роберт
|1
|0
|Кравчик Пётр
|1
|0
|Dariusz Stalmach
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Радомьяк Радом
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Радомьяк Радом - Арка Гдыня 3:2
Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2 Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Висла Краков 4:2 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Гурник Ленчна - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0 Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1 Радомьяк Радом - Ракув 0:1 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1
Гурник Забже
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Гурник Забже - Краковия 0:2 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Варта Познань - Гурник Забже 1:0
Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Гурник Забже - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Гурник Забже - Пуща Неполомице 2:1 Шлёнск - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Гурник Ленчна 4:2 Легия - Гурник Забже 5:3 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3 Висла Краков - Гурник Забже 4:1 Висла Плоцк - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 1:1 Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Краковия 3:0 Гурник Забже - Лех 0:2 Пяст - Гурник Забже 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краковия
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Висла Плоцк
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|3.
|Сталь Мелец
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Шлёнск
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Легия
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|6.
|Заглембе Любин
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|7.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Погонь Щецин
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Видзев Лодзь
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|Ягеллония
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Варта Познань
|2:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|Радомьяк Радом
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|14.
|Медзь
|1:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Корона Кельце
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Лех
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Пяст
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краковия
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Висла Плоцк
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Шлёнск
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Погонь Щецин
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Ягеллония
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Сталь Мелец
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Корона Кельце
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заглембе Любин
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Радомьяк Радом
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Видзев Лодзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Варта Познань
|2:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|15.
|Медзь
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Лех
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Краковия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Гурник Забже
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Сталь Мелец
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Видзев Лодзь
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Варта Познань
|2:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Заглембе Любин
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|8.
|Радомьяк Радом
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Шлёнск
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Медзь
|1:2
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Легия
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лех
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Погонь Щецин
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Корона Кельце
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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