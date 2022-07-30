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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Медзь
1:2
Второй тайм: 69'
Варта Познань
0'
6' Желтая карточка
Гаммельбю Йенс-Мартин
0:1
22' Гол
Зреляк Адам
1:1
23' Гол
Энрикес Анхело
33' Желтая карточка
Хулио Карлос
59' Желтая карточка
Домингес Максим
1:2
60' Гол
Журавски Мачей
1
Pawel
Lenarcik
2
Хулио
Карлос
25
Миюшкович
Неманья
13
Ауртенече
Йон
3
Матыня
Хуберт
19
Jeronimo
Cacciabue
99
Гаммельбю
Йенс-Мартин
8
Чука
Виктор
10
Домингес
Максим
79
Olaf
Kobacki
7
Энрикес
Анхело
1
Лис
Адриан
4
Иванов
Роберт
44
Шимонович
Давид
54
Ставропулос
Димитрис
2
Гжесик
Ян
22
Konrad
Matuszewski
3
Кьельб
Якуб
6
Журавски
Мачей
30
Щепаньски
Милош
15
Копчински
Михал
99
Зреляк
Адам
Медзь
4-1-4-1
Варта Познань
3-4-2-1

История личных встреч

Медзь
Варта Познань

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПД
0:0
ПД
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
5:2

Бомбардиры внутри турнира

Медзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 1 0.5
Marcej Sliwa 1 0.5
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Домингес Максим 0 0
Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 1 0.33
Кьельб Якуб 0 0

Карточки

Медзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миюшкович Неманья 1 1
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Матыня Хуберт 1 0
Чука Виктор 1 0
Обиета Колдо 1 0
Хулио Карлос 1 0
Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кьельб Якуб 1 0
Коррин Милан 1 0
Плеснерович Виктор 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Медзь
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Гурник Польковице - Медзь 0:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Арка Гдыня - Медзь 0:2
Медзь - Хробры 1:0 Заглембе Сосновец - Медзь 1:2 Медзь - Сандецья 0:0 Подбескидзе - Медзь 1:1 Медзь - Стомиль Ольштын 1:2 Медзь - ЦВКС Ресовия 2:1 ЛКС Лодзь - Медзь 0:1 Медзь - Корона Кельце 1:1 ГКС Ястшембе - Медзь 0:2 Медзь - Пуща Неполомице 3:1 СКРА Ченстохова - Медзь 0:2 Медзь - Тыхы 2:0 ГКС Катовице - Медзь 2:3 Медзь - Одра Ополе 2:0 Медзь - Гурник Польковице 3:1 Видзев Лодзь - Медзь 1:1
Варта Познань
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Ракув - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Варта Познань - Хойничанка Хойнице 4:2
Варта Познань - Ольборг 1:3 Легница - Варта Познань 0:1 Ягилония - Варта Познань 1:0 Висла Краков - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лех 1:2 Висла Плоцк - Варта Познань 0:3 Варта Познань - Пяст 2:3 Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Краковия 1:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Заглембе Любин - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Брук-Бет Термалица - Варта Познань 1:0 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краковия 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Висла Плоцк 2 2 0 0 7 - 0 6
3. Сталь Мелец 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Шлёнск 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Легия 3 1 1 1 3 - 4 4
6. Заглембе Любин 3 1 1 1 1 - 2 4
7. Ракув 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Гурник Забже 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Погонь Щецин 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Видзев Лодзь 2 1 0 1 3 - 2 3
11. Ягеллония 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Варта Познань 2:1 3 1 0 2 2 - 6 3
13. Радомьяк Радом 3 0 2 1 2 - 5 2
14. Медзь 1:2 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Корона Кельце 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Лех 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Пяст 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краковия 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Висла Плоцк 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Легия 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Шлёнск 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Погонь Щецин 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Ракув 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Ягеллония 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Сталь Мелец 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Корона Кельце 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Заглембе Любин 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Радомьяк Радом 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Видзев Лодзь 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Варта Познань 2:1 1 0 0 1 0 - 4 0
15. Медзь 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Пяст 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Лех 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Краковия 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Гурник Забже 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Сталь Мелец 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Видзев Лодзь 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Варта Познань 2:1 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Заглембе Любин 2 1 0 1 1 - 2 3
8. Радомьяк Радом 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Шлёнск 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Медзь 1:2 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Легия 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лех 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Погонь Щецин 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Корона Кельце 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Хулио Карлос получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Энрикес Анхело бьет в цель!
Лучшие коэффициенты
Медзь
Ничья
Варта Познань
2.47
4.45
3.18
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Медзь 1:2 Варта Познань онлайн

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