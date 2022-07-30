Стадион: Stadion Mijeski im.Orla Bialego
1:2
Второй тайм: 69'
0'
6' Желтая карточкаГаммельбю Йенс-Мартин
0:1
22' ГолЗреляк Адам
1:1
23' ГолЭнрикес Анхело
33' Желтая карточкаХулио Карлос
59' Желтая карточкаДомингес Максим
1:2
60' ГолЖуравски Мачей
Ход матча
22'
0:1
23'
33'
59'
60'
79
Olaf
Kobacki
99
Зреляк
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Olaf KobackiПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Обиета КолдоНападающий
- Нападающий
-
-
-
70 Marcej Sliwa
-
Главный тренер: Wojciech Lobodzinski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Зреляк АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Шмыт КаетанПолузащитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
История личных встреч
Медзь
Варта Познань
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Медзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|1
|0.5
|Marcej Sliwa
|1
|0.5
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Домингес Максим
|0
|0
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|1
|0.33
|Кьельб Якуб
|0
|0
Карточки
Медзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миюшкович Неманья
|1
|1
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Матыня Хуберт
|1
|0
|Чука Виктор
|1
|0
|Обиета Колдо
|1
|0
|Хулио Карлос
|1
|0
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кьельб Якуб
|1
|0
|Коррин Милан
|1
|0
|Плеснерович Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Медзь
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Гурник Польковице - Медзь 0:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Арка Гдыня - Медзь 0:2
Медзь - Хробры 1:0 Заглембе Сосновец - Медзь 1:2 Медзь - Сандецья 0:0 Подбескидзе - Медзь 1:1 Медзь - Стомиль Ольштын 1:2 Медзь - ЦВКС Ресовия 2:1 ЛКС Лодзь - Медзь 0:1 Медзь - Корона Кельце 1:1 ГКС Ястшембе - Медзь 0:2 Медзь - Пуща Неполомице 3:1 СКРА Ченстохова - Медзь 0:2 Медзь - Тыхы 2:0 ГКС Катовице - Медзь 2:3 Медзь - Одра Ополе 2:0 Медзь - Гурник Польковице 3:1 Видзев Лодзь - Медзь 1:1
Варта Познань
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Ракув - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Варта Познань - Хойничанка Хойнице 4:2
Варта Познань - Ольборг 1:3 Легница - Варта Познань 0:1 Ягилония - Варта Познань 1:0 Висла Краков - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лех 1:2 Висла Плоцк - Варта Познань 0:3 Варта Познань - Пяст 2:3 Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Краковия 1:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Заглембе Любин - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Брук-Бет Термалица - Варта Познань 1:0 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краковия
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Висла Плоцк
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|3.
|Сталь Мелец
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Шлёнск
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Легия
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|6.
|Заглембе Любин
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|7.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Погонь Щецин
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Видзев Лодзь
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|Ягеллония
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Варта Познань
|2:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|Радомьяк Радом
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|14.
|Медзь
|1:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Корона Кельце
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Лех
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Пяст
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краковия
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Висла Плоцк
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Шлёнск
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Погонь Щецин
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Ягеллония
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Сталь Мелец
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Корона Кельце
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заглембе Любин
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Радомьяк Радом
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Видзев Лодзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Варта Познань
|2:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|15.
|Медзь
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Лех
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Краковия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Гурник Забже
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Сталь Мелец
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Видзев Лодзь
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Варта Познань
|2:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Заглембе Любин
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|8.
|Радомьяк Радом
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Шлёнск
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Медзь
|1:2
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Легия
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лех
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Погонь Щецин
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Корона Кельце
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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