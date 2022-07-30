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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Тромсё
3:0
Конец матча
Саннефьёрд
0'
1:0
9' Гол
Китолано Эрик
2:0
14' Пенальти
Миккельсен Эугуст
3:0
49' Гол
Китолано Эрик
76' Желтая карточка
Маркманруд Ларс
90'+4
1
Хаугор
Якоб
5
Енссен
Андерс
28
Псише
Кристоф
4
Гундерсен
Йостейн
19
Вестерлунн
Никлас
25
Нильсен
Лассе
III
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
17
Китолано
Эрик
10
Миккельсен
Эугуст
15
Туоминен
Яссе
12
Кето
Хуго
2
Хокенстад
Матс
15
Jesper
Taaje
21
Фло
Фредрик
4
Ian
Smeulers
8
Куртович
Виллиам
13
Маркманруд
Ларс
23
Айер
Кинин
7
Офкир
Мохамед
14
Тветер
Александер
Рууд
20
Ньенету
Франклин
Тромсё
3-5-2
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Тромсё
Саннефьёрд

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

16 матчей

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

Т
2:2
Т
1:1
Т
1:3
Т
1:0
Т
4:1
Т
3:0
Т
1:1
ТМК
0:5
Т
1:1
Т
1:1
ПД
3:1
ПД
0:0
Т
3:5
Т
2:1
Т
2:0
Т
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Китолано Эрик 5 0.36
Опсал Сакариас 2 0.14
Вестерлунн Никлас 2 0.14
Эбийе Мозес 2 0.14
Гундерсен Йостейн 2 0.14
Каманси Уоррен 2 0.14
Нильсен Лассе III 1 0.07
Миккельсен Эугуст 1 (1) 0.07
Псише Кристоф 1 0.07
Антонсен Кент-Аре 1 0.07
Йенсен Рубен 0 0
Енссен Андерс 0 0
Винтер Феликс 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Офкир Мохамед 9 0.56
Тветер Александер Рууд 6 0.38
Вега Дейвер 2 0.13
Ньенету Франклин 2 0.13
Хокенстад Матс 2 0.13
Айер Кинин 2 0.13
Янсен Квинт 1 0.06
Куртович Виллиам 1 0.06
Jesper Taaje 1 0.06
Маркманруд Ларс 1 0.06
Ian Smeulers 0 0
Рисан Сандер 0 0
Нильссон Александер II 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенсен Рубен 3 0
Нильсен Лассе III 3 0
Гундерсен Йостейн 3 0
Псише Кристоф 1 0
Хаугор Якоб 1 0
Китолано Эрик 1 0
Эйванн Каспер 1 0
Опсал Сакариас 1 0
Кьелсруд Вик Исак 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртович Виллиам 3 0
Jesper Taaje 3 0
Нильссон Александер II 3 0
Сингх Хармет 2 0
Ian Smeulers 2 0
Маркманруд Ларс 2 0
Хокенстад Матс 1 0
Офкир Мохамед 1 0
Вега Дейвер 1 0
Айер Кинин 1 0
Гуссиос Сиверт 1 0
Рисан Сандер 1 0
Ньенету Франклин 1 0
Эгели Ветле Валле 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
16
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
3
25%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
17%
3
19%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
2
17%
5
31%
61-75
3
25%
2
13%
76-90

Пропущено

10
16
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
20%
4
25%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
4
40%
4
25%
46-60
2
20%
3
19%
61-75
1
10%
2
13%
76-90

Забито

7
14
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
1
14%
4
29%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
3
43%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
29%
2
14%
76-90

Пропущено

16
13
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
1
6%
1
8%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
4
25%
4
31%
31-45
2
13%
5
38%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
3
23%
76-90

Забито

19
30
7 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
2 Не забивали 3
4
21%
6
20%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
3
16%
6
20%
31-45
5
26%
2
7%
46-60
2
11%
8
27%
61-75
5
26%
4
13%
76-90

Пропущено

26
29
12 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
3
12%
5
17%
1-15
4
15%
1
3%
16-30
5
19%
6
21%
31-45
6
23%
9
31%
46-60
5
19%
3
10%
61-75
3
12%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Тромсё 5:1 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Шервёй - Тромсё 1:4
Тромсё - Хёугесунн 1:1 Дьерв - Тромсё 1:5 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Тромсё - Викинг 1:1 Исхавсбьен - Тромсё 0:8 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Дьерв - Тромсё 1:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Олесунн - Тромсё 2:2 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Одд - Тромсё 2:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0 Русенборг - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Тромсё 1:0 Хельсинборг - Тромсё 1:1
Саннефьёрд
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Олесунн 2:2
Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Бьясен - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Флинт - Саннефьёрд 1:5 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Халсен - Саннефьёрд 1:4 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3 Одд - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Стабек 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 16 11 3 2 32 - 15 36
2. Лиллестрём 15 10 3 2 29 - 14 33
3. Будё-Глимт 16 9 4 3 37 - 19 31
4. Русенборг 16 7 7 2 29 - 19 28
5. Викинг 17 8 4 5 30 - 23 28
6. Волеренга 4:1 16 7 2 7 24 - 25 23
7. Стрёмсгодсет 15 6 4 5 21 - 22 22
8. Олесунн 16 5 6 5 18 - 21 21
9. Саннефьёрд 16 6 2 8 27 - 32 20
10. Одд 17 6 2 9 19 - 26 20
11. Сарпсборг-08 15 6 1 8 30 - 26 19
12. Хам-Кам 16 3 9 4 19 - 19 18
13. Хёугесунн 16 4 4 8 24 - 28 16
14. Тромсё 14 3 7 4 19 - 26 16
15. Дьерв 1:4 16 3 2 11 11 - 34 11
16. Кристиансунд 15 1 2 12 11 - 31 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 9 6 1 2 20 - 10 19
2. Лиллестрём 7 6 0 1 13 - 2 18
3. Викинг 9 5 3 1 16 - 6 18
4. Русенборг 7 5 2 0 16 - 6 17
5. Будё-Глимт 8 4 4 0 22 - 8 16
6. Стрёмсгодсет 8 4 2 2 14 - 13 14
7. Волеренга 4:1 7 4 1 2 11 - 9 13
8. Тромсё 7 3 3 1 12 - 10 12
9. Олесунн 8 3 3 2 9 - 9 12
10. Хёугесунн 8 3 2 3 14 - 14 11
11. Сарпсборг-08 8 3 1 4 13 - 11 10
12. Хам-Кам 9 2 4 3 10 - 10 10
13. Дьерв 1:4 9 3 1 5 7 - 15 10
14. Одд 9 3 0 6 13 - 18 9
15. Саннефьёрд 7 1 2 4 11 - 16 5
16. Кристиансунд 6 0 2 4 7 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 7 5 2 0 12 - 5 17
2. Лиллестрём 8 4 3 1 16 - 12 15
3. Будё-Глимт 8 5 0 3 15 - 11 15
4. Саннефьёрд 9 5 0 4 16 - 16 15
5. Русенборг 9 2 5 2 13 - 13 11
6. Одд 8 3 2 3 6 - 8 11
7. Волеренга 4:1 9 3 1 5 13 - 16 10
8. Викинг 8 3 1 4 14 - 17 10
9. Олесунн 8 2 3 3 9 - 12 9
10. Сарпсборг-08 7 3 0 4 17 - 15 9
11. Хам-Кам 7 1 5 1 9 - 9 8
12. Стрёмсгодсет 7 2 2 3 7 - 9 8
13. Хёугесунн 8 1 2 5 10 - 14 5
14. Тромсё 7 0 4 3 7 - 16 4
15. Кристиансунд 9 1 0 8 4 - 16 3
16. Дьерв 1:4 7 0 1 6 4 - 19 1
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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