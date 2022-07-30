Стадион: Альфхейм
3:0
Конец матча
0'
1:0
9' ГолКитолано Эрик
2:0
14' ПенальтиМиккельсен Эугуст
3:0
49' ГолКитолано Эрик
76' Желтая карточкаМаркманруд Ларс
90'+4
Ход матча
9'
1:0
14'
49'
76'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
11
Йенсен
Рубен
12
Кето
Хуго
15
Jesper
Taaje
21
Фло
Фредрик
23
Айер
Кинин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
-
12 Кето ХугоВратарь
- Защитник
-
15 Jesper TaajeЗащитник
-
21 Фло ФредрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Айер КининПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
История личных встреч
Тромсё
Саннефьёрд
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
16 матчей
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Китолано Эрик
|5
|0.36
|Опсал Сакариас
|2
|0.14
|Вестерлунн Никлас
|2
|0.14
|Эбийе Мозес
|2
|0.14
|Гундерсен Йостейн
|2
|0.14
|Каманси Уоррен
|2
|0.14
|Нильсен Лассе III
|1
|0.07
|Миккельсен Эугуст
|1 (1)
|0.07
|Псише Кристоф
|1
|0.07
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.07
|Йенсен Рубен
|0
|0
|Енссен Андерс
|0
|0
|Винтер Феликс
|0
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Офкир Мохамед
|9
|0.56
|Тветер Александер Рууд
|6
|0.38
|Вега Дейвер
|2
|0.13
|Ньенету Франклин
|2
|0.13
|Хокенстад Матс
|2
|0.13
|Айер Кинин
|2
|0.13
|Янсен Квинт
|1
|0.06
|Куртович Виллиам
|1
|0.06
|Jesper Taaje
|1
|0.06
|Маркманруд Ларс
|1
|0.06
|Ian Smeulers
|0
|0
|Рисан Сандер
|0
|0
|Нильссон Александер II
|0
|0
Карточки
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенсен Рубен
|3
|0
|Нильсен Лассе III
|3
|0
|Гундерсен Йостейн
|3
|0
|Псише Кристоф
|1
|0
|Хаугор Якоб
|1
|0
|Китолано Эрик
|1
|0
|Эйванн Каспер
|1
|0
|Опсал Сакариас
|1
|0
|Кьелсруд Вик Исак
|1
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртович Виллиам
|3
|0
|Jesper Taaje
|3
|0
|Нильссон Александер II
|3
|0
|Сингх Хармет
|2
|0
|Ian Smeulers
|2
|0
|Маркманруд Ларс
|2
|0
|Хокенстад Матс
|1
|0
|Офкир Мохамед
|1
|0
|Вега Дейвер
|1
|0
|Айер Кинин
|1
|0
|Гуссиос Сиверт
|1
|0
|Рисан Сандер
|1
|0
|Ньенету Франклин
|1
|0
|Эгели Ветле Валле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
16
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
3
25%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
17%
3
19%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
2
17%
5
31%
61-75
3
25%
2
13%
76-90
Пропущено
10
16
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
20%
4
25%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
4
40%
4
25%
46-60
2
20%
3
19%
61-75
1
10%
2
13%
76-90
Забито
7
14
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
1
14%
4
29%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
3
43%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
29%
2
14%
76-90
Пропущено
16
13
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
1
6%
1
8%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
4
25%
4
31%
31-45
2
13%
5
38%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
3
23%
76-90
Забито
19
30
7 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
2 Не забивали 3
4
21%
6
20%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
3
16%
6
20%
31-45
5
26%
2
7%
46-60
2
11%
8
27%
61-75
5
26%
4
13%
76-90
Пропущено
26
29
12 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
3
12%
5
17%
1-15
4
15%
1
3%
16-30
5
19%
6
21%
31-45
6
23%
9
31%
46-60
5
19%
3
10%
61-75
3
12%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Тромсё
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Тромсё 5:1 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Шервёй - Тромсё 1:4
Тромсё - Хёугесунн 1:1 Дьерв - Тромсё 1:5 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Тромсё - Викинг 1:1 Исхавсбьен - Тромсё 0:8 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Дьерв - Тромсё 1:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Олесунн - Тромсё 2:2 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Одд - Тромсё 2:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0 Русенборг - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Тромсё 1:0 Хельсинборг - Тромсё 1:1
Саннефьёрд
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Олесунн 2:2
Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Бьясен - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Флинт - Саннефьёрд 1:5 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Халсен - Саннефьёрд 1:4 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3 Одд - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Стабек 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|16
|11
|3
|2
|32 - 15
|36
|2.
|Лиллестрём
|15
|10
|3
|2
|29 - 14
|33
|3.
|Будё-Глимт
|16
|9
|4
|3
|37 - 19
|31
|4.
|Русенборг
|16
|7
|7
|2
|29 - 19
|28
|5.
|Викинг
|17
|8
|4
|5
|30 - 23
|28
|6.
|Волеренга
|4:1
|16
|7
|2
|7
|24 - 25
|23
|7.
|Стрёмсгодсет
|15
|6
|4
|5
|21 - 22
|22
|8.
|Олесунн
|16
|5
|6
|5
|18 - 21
|21
|9.
|Саннефьёрд
|16
|6
|2
|8
|27 - 32
|20
|10.
|Одд
|17
|6
|2
|9
|19 - 26
|20
|11.
|Сарпсборг-08
|15
|6
|1
|8
|30 - 26
|19
|12.
|Хам-Кам
|16
|3
|9
|4
|19 - 19
|18
|13.
|Хёугесунн
|16
|4
|4
|8
|24 - 28
|16
|14.
|Тромсё
|14
|3
|7
|4
|19 - 26
|16
|15.
|Дьерв
|1:4
|16
|3
|2
|11
|11 - 34
|11
|16.
|Кристиансунд
|15
|1
|2
|12
|11 - 31
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|2.
|Лиллестрём
|7
|6
|0
|1
|13 - 2
|18
|3.
|Викинг
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|4.
|Русенборг
|7
|5
|2
|0
|16 - 6
|17
|5.
|Будё-Глимт
|8
|4
|4
|0
|22 - 8
|16
|6.
|Стрёмсгодсет
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|7.
|Волеренга
|4:1
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|8.
|Тромсё
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|9.
|Олесунн
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|10.
|Хёугесунн
|8
|3
|2
|3
|14 - 14
|11
|11.
|Сарпсборг-08
|8
|3
|1
|4
|13 - 11
|10
|12.
|Хам-Кам
|9
|2
|4
|3
|10 - 10
|10
|13.
|Дьерв
|1:4
|9
|3
|1
|5
|7 - 15
|10
|14.
|Одд
|9
|3
|0
|6
|13 - 18
|9
|15.
|Саннефьёрд
|7
|1
|2
|4
|11 - 16
|5
|16.
|Кристиансунд
|6
|0
|2
|4
|7 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|2.
|Лиллестрём
|8
|4
|3
|1
|16 - 12
|15
|3.
|Будё-Глимт
|8
|5
|0
|3
|15 - 11
|15
|4.
|Саннефьёрд
|9
|5
|0
|4
|16 - 16
|15
|5.
|Русенборг
|9
|2
|5
|2
|13 - 13
|11
|6.
|Одд
|8
|3
|2
|3
|6 - 8
|11
|7.
|Волеренга
|4:1
|9
|3
|1
|5
|13 - 16
|10
|8.
|Викинг
|8
|3
|1
|4
|14 - 17
|10
|9.
|Олесунн
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|10.
|Сарпсборг-08
|7
|3
|0
|4
|17 - 15
|9
|11.
|Хам-Кам
|7
|1
|5
|1
|9 - 9
|8
|12.
|Стрёмсгодсет
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|13.
|Хёугесунн
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|14.
|Тромсё
|7
|0
|4
|3
|7 - 16
|4
|15.
|Кристиансунд
|9
|1
|0
|8
|4 - 16
|3
|16.
|Дьерв
|1:4
|7
|0
|1
|6
|4 - 19
|1
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