Стадион: АФГ Арена
1:0
Первый тайм: 36'
0'
1:0
20' ГолФон Моос Юлиан
21' Желтая карточкаБоранияшевич Никола
26' Желтая карточкаЛатте Лат Эммануэль
Ход матча
20'
1:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
19
Гиндо
Дауда
33
Шмидт
Исаак
25
Бреше
Янник
28
Метс
Кароль
16
Хорншу
Марк
15
Тосин
Айегун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Гиндо ДаудаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Шмидт ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Аколо ЧадракНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Метс КарольЗащитник
- Защитник
-
16 Хорншу МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Тосин АйегунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
-
39 Гогия АкакийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фода Франко
История личных встреч
Санкт-Галлен
Цюрих
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
94.4%
38.9%
17 побед 7 ничьих 0 побед
37 матчей
24.3%
75.7%
0 побед 9 ничьих 28 побед
Первый тайм
32.4%
67.6%
0 побед 12 ничьих 24 победы
Второй тайм
18.9%
81.1%
0 побед 7 ничьих 24 победы
55 матчей
27.3%
21.8%
50.9%
15 побед 12 ничьих 28 побед
Первый тайм
25.5%
30.9%
43.6%
14 побед 17 ничьих 24 победы
Второй тайм
30.9%
25.5%
43.6%
17 побед 14 ничьих 24 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шуберт Фабиан
|2
|0.67
|Фон Моос Юлиан
|1
|0.33
|Гёртлер Лукас
|0
|0
|Patrick Sutter
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гёртлер Лукас
|1
|1
|Matej Maglica
|2
|0
|Шуберт Фабиан
|1
|0
|Латте Лат Эммануэль
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джемаили Блерим
|1
|0
|Боранияшевич Никола
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
|Камбери Линдрит
|1
|0
|Ньонто Вильфред
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4
Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Тун - Санкт-Галлен 3:3 FC Urnaesch - Санкт-Галлен 0:25 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 4:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Лугано - Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Серветт - Санкт-Галлен 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 3:0 Ивердон - Санкт-Галлен 0:2 Люцерн - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Базель 2:2 Сьон - Санкт-Галлен 0:3 Санкт-Галлен - Дорнбирн 9:0
Цюрих
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Цюрих - Карабах 2:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Карабах - Цюрих 3:2 Янг Бойз - Цюрих 4:0
Штуттгарт - Цюрих 3:2 Цюрих - Виктория Кёльн 3:1 Цюрих - Виль 3:2 Цюрих - Баден 11:0 Тальвиль - Цюрих 0:7 Цюрих - Люцерн 2:3 Лугано - Цюрих 2:1 Цюрих - Лозанна-Спорт 2:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 5:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1 Серветт - Цюрих 1:0 Цюрих - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Цюрих 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Санкт-Галлен
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|3.
|Серветт
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Грасcхоппер
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Сьон
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|6.
|Базель
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|Люцерн
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Винтертур
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|9.
|Цюрих
|0:1
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|10.
|Лугано
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Янг Бойз
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Грасcхоппер
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Серветт
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Цюрих
|0:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Базель
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Винтертур
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Люцерн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сьон
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|10.
|Лугано
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Сьон
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Люцерн
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Серветт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Базель
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Грасcхоппер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Лугано
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|8.
|Санкт-Галлен
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|Винтертур
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Цюрих
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
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