  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2022-2023

Швейцария: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Санкт-Галлен
2:0
Конец матча
Цюрих
0'
1:0
20' Гол
Фон Моос Юлиан
21' Желтая карточка
Боранияшевич Никола
26' Желтая карточка
Латте Лат Эммануэль
2:0
45' Гол
Фон Моос Юлиан
52' Желтая карточка
Костадинович Живко
73' Красная карточка
Шмидт Исаак
87' Желтая карточка
Гогия Акакий
90'+4
1
Ати-Зиги
Лоуренс
30
Patrick
Sutter
6
Стильхарт
Базиль
5
Matej
Maglica
19
Гиндо
Дауда
8
Кинтилья
Хорди
37
Christian
Witzig
33
Шмидт
Исаак
7
Шуберт
Фабиан
11
Фон
Моос
Юлиан
22
Латте
Лат
Эммануэль
25
Бреше
Янник
19
Боранияшевич
Никола
4
Омерагич
Бечир
28
Метс
Кароль
3
Герреро
Адрия
16
Хорншу
Марк
33
Зайлер
Штефан
22
Ньонто
Вильфред
7
Красничи
Бледиан
11
Окита
Жонатан
15
Тосин
Айегун
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2
Цюрих
4-2-3-1

История личных встреч

Санкт-Галлен
Цюрих

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

94.4%
38.9%
17 побед 7 ничьих 0 побед

37 матчей

24.3%
75.7%
0 побед 9 ничьих 28 побед

Первый тайм

32.4%
67.6%
0 побед 12 ничьих 24 победы

Второй тайм

18.9%
81.1%
0 побед 7 ничьих 24 победы

55 матчей

27.3%
21.8%
50.9%
15 побед 12 ничьих 28 побед

Первый тайм

25.5%
30.9%
43.6%
14 побед 17 ничьих 24 победы

Второй тайм

30.9%
25.5%
43.6%
17 побед 14 ничьих 24 победы

История матчей

С
1:2
С
0:3
С
3:1
С
3:3
С
2:2
С
1:1
С
2:3
С
1:2
С
1:3
С
0:4
С
1:3
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
3:2
С
0:0
ТМК
4:1
С
4:0
С
1:2
С
1:3
С
1:1
ТМК
2:3
К
2:1
С
3:0
С
4:0
С
2:2
С
0:2
С
1:2
С
1:4
С
1:4
С
1:1
С
0:2
С
2:2
С
0:2
КШ
0:1
С
2:1
С
0:0
С
1:2
С
1:3
С
0:2
С
3:1
К
4:2
С
2:2
С
3:1
С
0:3
С
3:1
ТМС
4:2
С
1:1
С
1:0
С
1:3
С
1:0
ТМС
0:1
С
1:0
С
1:0
С
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуберт Фабиан 2 0.67
Фон Моос Юлиан 2 0.67
Patrick Sutter 0 0
Гёртлер Лукас 0 0
Латте Лат Эммануэль 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 1 1
Matej Maglica 2 0
Шмидт Исаак 0 1
Шуберт Фабиан 1 0
Латте Лат Эммануэль 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джемаили Блерим 1 0
Гогия Акакий 1 0
Костадинович Живко 1 0
Боранияшевич Никола 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Камбери Линдрит 1 0
Ньонто Вильфред 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4
Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Тун - Санкт-Галлен 3:3 FC Urnaesch - Санкт-Галлен 0:25 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 4:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Лугано - Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Серветт - Санкт-Галлен 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 3:0 Ивердон - Санкт-Галлен 0:2 Люцерн - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Базель 2:2 Сьон - Санкт-Галлен 0:3 Санкт-Галлен - Дорнбирн 9:0
Цюрих
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Цюрих - Карабах 2:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Карабах - Цюрих 3:2 Янг Бойз - Цюрих 4:0
Штуттгарт - Цюрих 3:2 Цюрих - Виктория Кёльн 3:1 Цюрих - Виль 3:2 Цюрих - Баден 11:0 Тальвиль - Цюрих 0:7 Цюрих - Люцерн 2:3 Лугано - Цюрих 2:1 Цюрих - Лозанна-Спорт 2:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 5:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1 Серветт - Цюрих 1:0 Цюрих - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Цюрих 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Санкт-Галлен 3 2 0 1 4 - 1 6
3. Серветт 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
4. Сьон 0:0 3 1 1 1 3 - 5 4
5. Грасcхоппер 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Базель 2 0 2 0 2 - 2 2
7. Люцерн 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Винтертур 2 0 1 1 1 - 3 1
9. Цюрих 3 0 1 2 0 - 6 1
10. Лугано 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Янг Бойз 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Грасcхоппер 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Серветт 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Цюрих 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Базель 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Винтертур 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Сьон 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
9. Люцерн 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лугано 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Сьон 0:0 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Серветт 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
4. Люцерн 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Базель 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Грасcхоппер 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Лугано 1 0 0 1 1 - 2 0
8. Санкт-Галлен 1 0 0 1 0 - 1 0
9. Винтертур 1 0 0 1 0 - 2 0
10. Цюрих 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч Санкт-Галлен 2:0 Цюрих онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     