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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Одд
1:0
Первый тайм: 37'
Русенборг
0'
1:0
10' Гол
Йоргенсен Филип

Ход матча

10'
Йоргенсен Филип
(Баккай Йосеф Бриан)
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Лучшие коэффициенты
Одд
Ничья
Русенборг
3.28
4.08
4.35
Все Коэффициенты
12
Вальштед
Леопольд
2
Рууд
Эспен
4
Бьортуфт
Один
Лурас
21
Хаген
Стеффен
3
Баккай
Йосеф
Бриан
7
Йоргенсен
Филип
17
Овусу
Соломон
16
Китолано
Джошуа
14
Валлем
Конрад
22
Abel
William
Stensrud
8
Евтович
Милан
1
Хансен
Андре
8
Бёркеейет
Тобиас
7
Хенриксен
Маркус
15
Samuel
Rogers
2
Рейтан
Эрленд
Даль
19
Перейра
Адриан
21
Скарсем
Олаус
11
Йенсен
Виктор
10
Хольсе
Карло
29
Bryan
Solhaug
Fiabema
27
Сэтер
Оле
Кристиан
Одд
4-3-3
Русенборг
3-5-2

История личных встреч

Одд
Русенборг

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

18 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
4 победы 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед

История матчей

Т
1:0
Т
5:0
Т
2:2
Т
4:1
Т
2:1
ТМК
4:5
Т
1:1
Т
1:1
Т
3:1
К
2:2
Т
1:1
Т
1:0
Т
3:0
Т
1:2
Т
1:0
ТМК
1:0
Т
3:0
Т
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леуритсен Тобиас 6 0.35
Евтович Милан 5 (1) 0.29
Рууд Эспен 3 (1) 0.18
Йоргенсен Филип 2 0.12
Валлем Конрад 1 0.06
Ингебритсен Микаэль 1 0.06
Баккай Йосеф Бриан 0 0
Бьортуфт Один Лурас 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Веккья Стефано 7 (1) 0.44
Сэтер Оле Кристиан 5 0.31
Samuel Rogers 4 0.25
Перейра Адриан 2 0.13
Бёркеейет Тобиас 2 0.13
Йенсен Виктор 1 0.06
Рейтан Эрленд Даль 1 0.06
Хольм Ноа 1 0.06
Тагсет Эдвард 1 0.06
Хрупалла Павел 1 0.06
Хольсе Карло 0 0
Скарсем Олаус 0 0
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Хансен Андре 0 0
Bryan Solhaug Fiabema 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьортуфт Один Лурас 2 2
Рууд Эспен 3 0
Евтович Милан 3 0
Валлем Конрад 3 0
Хаген Стеффен 1 1
Китолано Джошуа 2 0
Месик Иван 2 0
Аас Сайвер 2 0
Леквен Магнус 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Кителано Йон 1 0
Овусу Соломон 1 0
Abel William Stensrud 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Адриан 4 0
Бёркеейет Тобиас 3 0
Samuel Rogers 3 0
Сэтер Оле Кристиан 3 0
Хенриксен Маркус 1 1
Скарсем Олаус 2 0
Йенсен Виктор 2 0
Рейтан Эрленд Даль 1 0
Вагич Павле 1 0
Хольсе Карло 1 0
Тагсет Эдвард 1 0
Хольм Ноа 1 0
Renzo Giampaoli 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
12
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
2
17%
2
17%
1-15
1
8%
5
42%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
33%
1
8%
46-60
3
25%
4
33%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

14
9
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
1
11%
16-30
1
7%
4
44%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
3
33%
61-75
3
21%
1
11%
76-90

Забито

6
15
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
0
0%
2
13%
1-15
2
33%
1
7%
16-30
0
0%
6
40%
31-45
3
50%
3
20%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Пропущено

8
7
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
25%
1
14%
1-15
1
13%
3
43%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

18
27
5 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 10
6 Не забивали 2
2
11%
4
15%
1-15
3
17%
6
22%
16-30
0
0%
6
22%
31-45
7
39%
4
15%
46-60
4
22%
6
22%
61-75
2
11%
1
4%
76-90

Пропущено

22
16
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
4
18%
1
6%
1-15
4
18%
4
25%
16-30
3
14%
5
31%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
3
14%
5
31%
61-75
3
14%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Кристиансунд - Одд 2:2 Одд - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Одд - Будё-Глимт 3:2
Волеренга - Одд 0:1 Флеккерёй - Одд 2:3 Одд - Мольде 1:2 Одд - КФУМ 0:0 Хам-Кам - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Дьерв - Одд 0:1 Хей - Одд 1:6 Одд - Хёугесунн 0:4 Мольде - Одд 3:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Фредрикстад - Одд 0:2 Одд - Олесунн 2:3 Одд - Викинг 2:1 Русенборг - Одд 1:0 Одд - Тромсё 2:0
Русенборг
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Русенборг - Тромсё 3:0 Олесунн - Русенборг 0:0 Русенборг - Дьерв 3:2 Викинг - Русенборг 1:1
Санднес - Русенборг 0:2 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Левангер - Русенборг 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 2:0 Волеренга - Русенборг 0:4 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хам-Кам - Русенборг 1:1 Вердал - Русенборг 0:6 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0 Русенборг - Стйордалс Блинк 3:0 Русенборг - Мольде 0:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Русенборг - Одд 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 16 11 3 2 32 - 15 36
2. Лиллестрём 15 10 3 2 29 - 14 33
3. Будё-Глимт 16 9 4 3 37 - 19 31
4. Викинг 17 8 4 5 30 - 23 28
5. Русенборг 0:1 16 6 7 3 26 - 18 25
6. Одд 1:0 17 7 2 8 18 - 23 23
7. Стрёмсгодсет 15 6 4 5 21 - 22 22
8. Олесунн 16 5 6 5 18 - 21 21
9. Волеренга 15 6 2 7 20 - 24 20
10. Саннефьёрд 0:2 16 6 2 8 27 - 31 20
11. Сарпсборг-08 15 6 1 8 30 - 26 19
12. Хам-Кам 0:0 16 3 10 3 19 - 18 19
13. Хёугесунн 16 4 4 8 24 - 28 16
14. Тромсё 2:0 14 3 7 4 18 - 26 16
15. Дьерв 15 3 2 10 10 - 30 11
16. Кристиансунд 0:0 15 0 3 12 10 - 31 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 9 6 1 2 20 - 10 19
2. Лиллестрём 7 6 0 1 13 - 2 18
3. Викинг 9 5 3 1 16 - 6 18
4. Русенборг 0:1 7 5 2 0 16 - 6 17
5. Будё-Глимт 8 4 4 0 22 - 8 16
6. Стрёмсгодсет 8 4 2 2 14 - 13 14
7. Волеренга 7 4 1 2 11 - 9 13
8. Олесунн 8 3 3 2 9 - 9 12
9. Одд 1:0 9 4 0 5 12 - 15 12
10. Тромсё 2:0 7 3 3 1 11 - 10 12
11. Хам-Кам 0:0 9 2 5 2 10 - 9 11
12. Хёугесунн 8 3 2 3 14 - 14 11
13. Сарпсборг-08 8 3 1 4 13 - 11 10
14. Дьерв 8 3 1 4 6 - 11 10
15. Саннефьёрд 0:2 7 1 2 4 11 - 16 5
16. Кристиансунд 0:0 6 0 2 4 7 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 7 5 2 0 12 - 5 17
2. Лиллестрём 8 4 3 1 16 - 12 15
3. Будё-Глимт 8 5 0 3 15 - 11 15
4. Саннефьёрд 0:2 9 5 0 4 16 - 15 15
5. Одд 1:0 8 3 2 3 6 - 8 11
6. Викинг 8 3 1 4 14 - 17 10
7. Олесунн 8 2 3 3 9 - 12 9
8. Сарпсборг-08 7 3 0 4 17 - 15 9
9. Хам-Кам 0:0 7 1 5 1 9 - 9 8
10. Стрёмсгодсет 7 2 2 3 7 - 9 8
11. Русенборг 0:1 9 1 5 3 10 - 12 8
12. Волеренга 8 2 1 5 9 - 15 7
13. Хёугесунн 8 1 2 5 10 - 14 5
14. Тромсё 2:0 7 0 4 3 7 - 16 4
15. Дьерв 7 0 1 6 4 - 19 1
16. Кристиансунд 0:0 9 0 1 8 3 - 16 1
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Лучшие коэффициенты
Одд
Ничья
Русенборг
3.28
4.08
4.35
Все Коэффициенты
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