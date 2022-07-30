Стадион: Скагерак Арена
Ход матча
10'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
-
18 Аас СайверПолузащитник
- Нападающий
-
-
23 Anders Ryste
-
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хольсе КарлоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
История личных встреч
Одд
Русенборг
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
18 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
4 победы 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леуритсен Тобиас
|6
|0.35
|Евтович Милан
|5 (1)
|0.29
|Рууд Эспен
|3 (1)
|0.18
|Йоргенсен Филип
|2
|0.12
|Валлем Конрад
|1
|0.06
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0.06
|Баккай Йосеф Бриан
|0
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|0
|0
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Веккья Стефано
|7 (1)
|0.44
|Сэтер Оле Кристиан
|5
|0.31
|Samuel Rogers
|4
|0.25
|Перейра Адриан
|2
|0.13
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0.13
|Йенсен Виктор
|1
|0.06
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0.06
|Хольм Ноа
|1
|0.06
|Тагсет Эдвард
|1
|0.06
|Хрупалла Павел
|1
|0.06
|Хольсе Карло
|0
|0
|Скарсем Олаус
|0
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|Хансен Андре
|0
|0
|Bryan Solhaug Fiabema
|0
|0
Карточки
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьортуфт Один Лурас
|2
|2
|Рууд Эспен
|3
|0
|Евтович Милан
|3
|0
|Валлем Конрад
|3
|0
|Хаген Стеффен
|1
|1
|Китолано Джошуа
|2
|0
|Месик Иван
|2
|0
|Аас Сайвер
|2
|0
|Леквен Магнус
|1
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Кителано Йон
|1
|0
|Овусу Соломон
|1
|0
|Abel William Stensrud
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Адриан
|4
|0
|Бёркеейет Тобиас
|3
|0
|Samuel Rogers
|3
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|3
|0
|Хенриксен Маркус
|1
|1
|Скарсем Олаус
|2
|0
|Йенсен Виктор
|2
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0
|Вагич Павле
|1
|0
|Хольсе Карло
|1
|0
|Тагсет Эдвард
|1
|0
|Хольм Ноа
|1
|0
|Renzo Giampaoli
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
12
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
2
17%
2
17%
1-15
1
8%
5
42%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
33%
1
8%
46-60
3
25%
4
33%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
14
9
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
1
11%
16-30
1
7%
4
44%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
3
33%
61-75
3
21%
1
11%
76-90
Забито
6
15
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
0
0%
2
13%
1-15
2
33%
1
7%
16-30
0
0%
6
40%
31-45
3
50%
3
20%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Пропущено
8
7
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
25%
1
14%
1-15
1
13%
3
43%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
18
27
5 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 10
6 Не забивали 2
2
11%
4
15%
1-15
3
17%
6
22%
16-30
0
0%
6
22%
31-45
7
39%
4
15%
46-60
4
22%
6
22%
61-75
2
11%
1
4%
76-90
Пропущено
22
16
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
4
18%
1
6%
1-15
4
18%
4
25%
16-30
3
14%
5
31%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
3
14%
5
31%
61-75
3
14%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Одд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Кристиансунд - Одд 2:2 Одд - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Одд - Будё-Глимт 3:2
Волеренга - Одд 0:1 Флеккерёй - Одд 2:3 Одд - Мольде 1:2 Одд - КФУМ 0:0 Хам-Кам - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Дьерв - Одд 0:1 Хей - Одд 1:6 Одд - Хёугесунн 0:4 Мольде - Одд 3:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Фредрикстад - Одд 0:2 Одд - Олесунн 2:3 Одд - Викинг 2:1 Русенборг - Одд 1:0 Одд - Тромсё 2:0
Русенборг
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Русенборг - Тромсё 3:0 Олесунн - Русенборг 0:0 Русенборг - Дьерв 3:2 Викинг - Русенборг 1:1
Санднес - Русенборг 0:2 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Левангер - Русенборг 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 2:0 Волеренга - Русенборг 0:4 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хам-Кам - Русенборг 1:1 Вердал - Русенборг 0:6 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0 Русенборг - Стйордалс Блинк 3:0 Русенборг - Мольде 0:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Русенборг - Одд 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|16
|11
|3
|2
|32 - 15
|36
|2.
|Лиллестрём
|15
|10
|3
|2
|29 - 14
|33
|3.
|Будё-Глимт
|16
|9
|4
|3
|37 - 19
|31
|4.
|Викинг
|17
|8
|4
|5
|30 - 23
|28
|5.
|Русенборг
|0:1
|16
|6
|7
|3
|26 - 18
|25
|6.
|Одд
|1:0
|17
|7
|2
|8
|18 - 23
|23
|7.
|Стрёмсгодсет
|15
|6
|4
|5
|21 - 22
|22
|8.
|Олесунн
|16
|5
|6
|5
|18 - 21
|21
|9.
|Волеренга
|15
|6
|2
|7
|20 - 24
|20
|10.
|Саннефьёрд
|0:2
|16
|6
|2
|8
|27 - 31
|20
|11.
|Сарпсборг-08
|15
|6
|1
|8
|30 - 26
|19
|12.
|Хам-Кам
|0:0
|16
|3
|10
|3
|19 - 18
|19
|13.
|Хёугесунн
|16
|4
|4
|8
|24 - 28
|16
|14.
|Тромсё
|2:0
|14
|3
|7
|4
|18 - 26
|16
|15.
|Дьерв
|15
|3
|2
|10
|10 - 30
|11
|16.
|Кристиансунд
|0:0
|15
|0
|3
|12
|10 - 31
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|2.
|Лиллестрём
|7
|6
|0
|1
|13 - 2
|18
|3.
|Викинг
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|4.
|Русенборг
|0:1
|7
|5
|2
|0
|16 - 6
|17
|5.
|Будё-Глимт
|8
|4
|4
|0
|22 - 8
|16
|6.
|Стрёмсгодсет
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|7.
|Волеренга
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|8.
|Олесунн
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|9.
|Одд
|1:0
|9
|4
|0
|5
|12 - 15
|12
|10.
|Тромсё
|2:0
|7
|3
|3
|1
|11 - 10
|12
|11.
|Хам-Кам
|0:0
|9
|2
|5
|2
|10 - 9
|11
|12.
|Хёугесунн
|8
|3
|2
|3
|14 - 14
|11
|13.
|Сарпсборг-08
|8
|3
|1
|4
|13 - 11
|10
|14.
|Дьерв
|8
|3
|1
|4
|6 - 11
|10
|15.
|Саннефьёрд
|0:2
|7
|1
|2
|4
|11 - 16
|5
|16.
|Кристиансунд
|0:0
|6
|0
|2
|4
|7 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|2.
|Лиллестрём
|8
|4
|3
|1
|16 - 12
|15
|3.
|Будё-Глимт
|8
|5
|0
|3
|15 - 11
|15
|4.
|Саннефьёрд
|0:2
|9
|5
|0
|4
|16 - 15
|15
|5.
|Одд
|1:0
|8
|3
|2
|3
|6 - 8
|11
|6.
|Викинг
|8
|3
|1
|4
|14 - 17
|10
|7.
|Олесунн
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|8.
|Сарпсборг-08
|7
|3
|0
|4
|17 - 15
|9
|9.
|Хам-Кам
|0:0
|7
|1
|5
|1
|9 - 9
|8
|10.
|Стрёмсгодсет
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|11.
|Русенборг
|0:1
|9
|1
|5
|3
|10 - 12
|8
|12.
|Волеренга
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|13.
|Хёугесунн
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|14.
|Тромсё
|2:0
|7
|0
|4
|3
|7 - 16
|4
|15.
|Дьерв
|7
|0
|1
|6
|4 - 19
|1
|16.
|Кристиансунд
|0:0
|9
|0
|1
|8
|3 - 16
|1
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