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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион: Зрители: 4292
Одд
2:3
Конец матча
Русенборг
0'
1:0
10' Гол
Йоргенсен Филип
45' Желтая карточка
Йоргенсен Филип
1:1
56' Гол
Хольсе Карло
1:2
66' Гол
Рейтан Эрленд Даль
68' Желтая карточка
Скарсем Олаус
1:3
77' Гол
Сэтер Оле Кристиан
2:3
81' Гол
Abel William Stensrud
90' Желтая карточка
Китолано Джошуа
90' Желтая карточка
Renzo Giampaoli
90'+7
12
Вальштед
Леопольд
2
Рууд
Эспен
4
Бьортуфт
Один
Лурас
21
Хаген
Стеффен
3
Баккай
Йосеф
Бриан
7
Йоргенсен
Филип
17
Овусу
Соломон
16
Китолано
Джошуа
14
Валлем
Конрад
22
Abel
William
Stensrud
8
Евтович
Милан
1
Хансен
Андре
8
Бёркеейет
Тобиас
7
Хенриксен
Маркус
15
Samuel
Rogers
2
Рейтан
Эрленд
Даль
19
Перейра
Адриан
21
Скарсем
Олаус
11
Йенсен
Виктор
10
Хольсе
Карло
29
Bryan
Solhaug
Fiabema
27
Сэтер
Оле
Кристиан
Одд
4-3-3
Русенборг
3-5-2

История личных встреч

Одд
Русенборг

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

18 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
4 победы 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед

История матчей

Т
1:0
Т
5:0
Т
2:2
Т
4:1
Т
2:1
ТМК
4:5
Т
1:1
Т
1:1
Т
3:1
К
2:2
Т
1:1
Т
1:0
Т
3:0
Т
1:2
Т
1:0
ТМК
1:0
Т
3:0
Т
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леуритсен Тобиас 6 0.35
Евтович Милан 5 (1) 0.29
Рууд Эспен 3 (1) 0.18
Йоргенсен Филип 2 0.12
Валлем Конрад 1 0.06
Ингебритсен Микаэль 1 0.06
Abel William Stensrud 1 0.06
Баккай Йосеф Бриан 0 0
Бьортуфт Один Лурас 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Веккья Стефано 7 (1) 0.44
Сэтер Оле Кристиан 6 0.38
Samuel Rogers 4 0.25
Рейтан Эрленд Даль 2 0.13
Перейра Адриан 2 0.13
Бёркеейет Тобиас 2 0.13
Хольсе Карло 1 0.06
Йенсен Виктор 1 0.06
Тагсет Эдвард 1 0.06
Хольм Ноа 1 0.06
Хрупалла Павел 1 0.06
Скарсем Олаус 0 0
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Хансен Андре 0 0
Bryan Solhaug Fiabema 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьортуфт Один Лурас 2 2
Рууд Эспен 3 0
Евтович Милан 3 0
Китолано Джошуа 3 0
Валлем Конрад 3 0
Хаген Стеффен 1 1
Месик Иван 2 0
Йоргенсен Филип 2 0
Аас Сайвер 2 0
Леквен Магнус 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Кителано Йон 1 0
Овусу Соломон 1 0
Abel William Stensrud 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Адриан 4 0
Скарсем Олаус 3 0
Бёркеейет Тобиас 3 0
Samuel Rogers 3 0
Сэтер Оле Кристиан 3 0
Хенриксен Маркус 1 1
Йенсен Виктор 2 0
Renzo Giampaoli 2 0
Рейтан Эрленд Даль 1 0
Вагич Павле 1 0
Хольсе Карло 1 0
Тагсет Эдвард 1 0
Хольм Ноа 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
15
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
3
21%
2
13%
1-15
1
7%
5
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
29%
2
13%
46-60
3
21%
5
33%
61-75
3
21%
1
7%
76-90

Пропущено

17
11
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
2
12%
1
9%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
1
6%
4
36%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
2
12%
3
27%
61-75
4
24%
2
18%
76-90

Забито

6
15
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 10
0
0%
2
13%
1-15
2
33%
1
7%
16-30
0
0%
6
40%
31-45
3
50%
3
20%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Пропущено

8
7
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
25%
1
14%
1-15
1
13%
3
43%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

20
30
6 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
6 Не забивали 2
3
15%
4
13%
1-15
3
15%
6
20%
16-30
0
0%
6
20%
31-45
7
35%
5
17%
46-60
4
20%
7
23%
61-75
3
15%
2
7%
76-90

Пропущено

25
18
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
4
16%
2
11%
1-15
4
16%
4
22%
16-30
3
12%
5
28%
31-45
6
24%
0
0%
46-60
4
16%
5
28%
61-75
4
16%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Кристиансунд - Одд 2:2 Одд - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Одд - Будё-Глимт 3:2
Волеренга - Одд 0:1 Флеккерёй - Одд 2:3 Одд - Мольде 1:2 Одд - КФУМ 0:0 Хам-Кам - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Дьерв - Одд 0:1 Хей - Одд 1:6 Одд - Хёугесунн 0:4 Мольде - Одд 3:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Фредрикстад - Одд 0:2 Одд - Олесунн 2:3 Одд - Викинг 2:1 Русенборг - Одд 1:0 Одд - Тромсё 2:0
Русенборг
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Русенборг - Тромсё 3:0 Олесунн - Русенборг 0:0 Русенборг - Дьерв 3:2 Викинг - Русенборг 1:1
Санднес - Русенборг 0:2 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Левангер - Русенборг 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 2:0 Волеренга - Русенборг 0:4 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хам-Кам - Русенборг 1:1 Вердал - Русенборг 0:6 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0 Русенборг - Стйордалс Блинк 3:0 Русенборг - Мольде 0:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Русенборг - Одд 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 16 11 3 2 32 - 15 36
2. Лиллестрём 15 10 3 2 29 - 14 33
3. Будё-Глимт 16 9 4 3 37 - 19 31
4. Русенборг 16 7 7 2 29 - 19 28
5. Викинг 17 8 4 5 30 - 23 28
6. Волеренга 4:1 16 7 2 7 24 - 25 23
7. Стрёмсгодсет 15 6 4 5 21 - 22 22
8. Олесунн 16 5 6 5 18 - 21 21
9. Саннефьёрд 16 6 2 8 27 - 32 20
10. Одд 17 6 2 9 19 - 26 20
11. Сарпсборг-08 15 6 1 8 30 - 26 19
12. Хам-Кам 16 3 9 4 19 - 19 18
13. Хёугесунн 16 4 4 8 24 - 28 16
14. Тромсё 14 3 7 4 19 - 26 16
15. Дьерв 1:4 16 3 2 11 11 - 34 11
16. Кристиансунд 15 1 2 12 11 - 31 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 9 6 1 2 20 - 10 19
2. Лиллестрём 7 6 0 1 13 - 2 18
3. Викинг 9 5 3 1 16 - 6 18
4. Русенборг 7 5 2 0 16 - 6 17
5. Будё-Глимт 8 4 4 0 22 - 8 16
6. Стрёмсгодсет 8 4 2 2 14 - 13 14
7. Волеренга 4:1 7 4 1 2 11 - 9 13
8. Тромсё 7 3 3 1 12 - 10 12
9. Олесунн 8 3 3 2 9 - 9 12
10. Хёугесунн 8 3 2 3 14 - 14 11
11. Сарпсборг-08 8 3 1 4 13 - 11 10
12. Хам-Кам 9 2 4 3 10 - 10 10
13. Дьерв 1:4 9 3 1 5 7 - 15 10
14. Одд 9 3 0 6 13 - 18 9
15. Саннефьёрд 7 1 2 4 11 - 16 5
16. Кристиансунд 6 0 2 4 7 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 7 5 2 0 12 - 5 17
2. Лиллестрём 8 4 3 1 16 - 12 15
3. Будё-Глимт 8 5 0 3 15 - 11 15
4. Саннефьёрд 9 5 0 4 16 - 16 15
5. Русенборг 9 2 5 2 13 - 13 11
6. Одд 8 3 2 3 6 - 8 11
7. Волеренга 4:1 9 3 1 5 13 - 16 10
8. Викинг 8 3 1 4 14 - 17 10
9. Олесунн 8 2 3 3 9 - 12 9
10. Сарпсборг-08 7 3 0 4 17 - 15 9
11. Хам-Кам 7 1 5 1 9 - 9 8
12. Стрёмсгодсет 7 2 2 3 7 - 9 8
13. Хёугесунн 8 1 2 5 10 - 14 5
14. Тромсё 7 0 4 3 7 - 16 4
15. Кристиансунд 9 1 0 8 4 - 16 3
16. Дьерв 1:4 7 0 1 6 4 - 19 1
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      46'
      Йоргенсен Филип получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Йоргенсен Филип бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Одд 2:3 Русенборг онлайн

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