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  4. Суперэттан 2022

Швеция: Суперэттан

2022
Хальмстад
1:1
Второй тайм: 67'
Ландскруна
0'
1:0
42' Гол
Йоханссон Александр
45' Желтая карточка
Офосу-Айе Фил
1:1
64' Гол
Перссон Эрик

Ход матча

42'
Йоханссон Александр
(Офосу-Айе Фил)
1:0
45'
Офосу-Айе Фил
 
59'
 
Edvin Dahlqvist
Бликст Якоб
59'
 
Перссон Эрик
Дзабич Робин
64'
1:1
Перссон Эрик
Лучшие коэффициенты
Хальмстад
Ничья
Ландскруна
7.25
7.23
7.50
Все Коэффициенты
1
Нильссон
Малькольм
5
Баффо
Джозеф
4
Юханссон
Андреас
3
Бернтссон
Александер
17
Офосу-Айе
Фил
2
Боаки
Томас
6
Алланссон
Йоэль
8
Сведберг
Джонатан
16
Ахльстранд
Эрик
30
Йоханссон
Александр
II
10
Карим
Садат
1
Каддура
Амр
13
Erik
Hedenquist
6
Philip
Andersson
I
2
Рапп
Йохан
16
Jesper
Strid
18
Оттоссон
Филип
15
Эгнелль
Адам
25
Бликст
Якоб
8
Дзабич
Робин
11
Ousmane
Diawara
20
Camil
Jebara
Хальмстад
3-5-2
Ландскруна
3-4-3

История личных встреч

Хальмстад
Ландскруна

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
2:1
ТМК
1:1
С
2:1
С
0:0
С
1:1
С
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханссон Александр II 8 0.5
Баффо Джозеф 7 (5) 0.44
Боман Микаэль 4 0.25
Карим Садат 3 0.19
Кроон Самуэль 3 0.19
Сведберг Джонатан 2 0.13
Дальстрём Виллиам 1 0.06
Ахльстранд Эрик 1 0.06
Офосу-Айе Фил 1 0.06
Юханссон Андреас 1 0.06
Алланссон Йоэль 1 0.06
Нильссон Малькольм 1 0.06
Викстрём Эмиль 0 0
Ульссон Маркус 0 0
Боаки Томас 0 0
Лундевалль Симон 0 0
Бернтссон Александер 0 0
Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олссон Линус 5 0.31
Перссон Эрик 4 0.25
Эгнелль Адам 4 0.25
Ousmane Diawara 4 0.25
Оттоссон Филип 1 0.06
Рапп Йохан 1 0.06
Хейер Мелкер 1 0.06
Viktor Ekblom 1 0.06
Jesper Strid 1 0.06
Бликст Якоб 0 0
Ткач Александр 0 0
Линнер Альбин 0 0
Дзабич Робин 0 0
Camil Jebara 0 0

Карточки

Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 5 0
Дальстрём Виллиам 3 0
Офосу-Айе Фил 2 0
Сведберг Джонатан 2 0
Ахльстранд Эрик 2 0
Кроон Самуэль 2 0
Юханссон Андреас 1 0
Ульссон Маркус 1 0
Боаки Томас 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Бернтссон Александер 1 0
Карим Садат 1 0
Йоханссон Александр II 1 0
Карлссон Каспер 1 0
Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хейер Мелкер 4 1
Erik Hedenquist 4 1
Оттоссон Филип 3 1
Philip Andersson I 3 0
Каддура Амр 2 0
Ткач Александр 2 0
Бликст Якоб 2 0
Перссон Эрик 2 0
Эгнелль Адам 2 0
Ousmane Diawara 2 0
Дзабич Робин 2 0
Camil Jebara 2 0
Edvin Dahlqvist 1 0
Линнер Альбин 1 0
Вихльстранд Виктор 1 0
Йонссон Мелкер 1 0
Jesper Strid 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
9
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
3
20%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
27%
1
11%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
3
20%
2
22%
61-75
4
27%
1
11%
76-90

Пропущено

6
11
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
4
67%
4
36%
76-90

Забито

17
13
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
6%
1
8%
1-15
2
12%
3
23%
16-30
2
12%
3
23%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
2
12%
2
15%
61-75
9
53%
2
15%
76-90

Пропущено

9
12
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
3
25%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
1
11%
6
50%
76-90

Забито

32
22
12 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 6
0 Не забивали 3
4
13%
3
14%
1-15
2
6%
4
18%
16-30
6
19%
4
18%
31-45
2
6%
4
18%
46-60
5
16%
4
18%
61-75
13
41%
3
14%
76-90

Пропущено

15
23
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
2
13%
2
9%
1-15
1
7%
6
26%
16-30
3
20%
1
4%
31-45
2
13%
2
9%
46-60
2
13%
2
9%
61-75
5
33%
10
43%
76-90

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Браге - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Утсиктенс 4:1 Ландскруна - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0
Хальмстад - Треллеборг 1:2 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хеккен - Хальмстад 2:0 Вестерос - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Броммапойкарна 2:0 Эстер - Хальмстад 1:4 Хальмстад - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сковде АИК - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Эстерсунд 2:0 Эребру - Хальмстад 0:2 Далкурд - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Норрбю 1:2 Эргрюте - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:4 Хельсинборг - Хальмстад 3:0 Юргорден - Хальмстад 1:1
Ландскруна
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Ландскруна 3:0 Ландскруна - Хальмстад 2:1 Далкурд - Ландскруна 0:1
Ландскруна - Эребру 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Браге 1:1 Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Ландскруна - Броммапойкарна 3:3 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Норрбю - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Эргрюте 3:2 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 2:0 Сковде АИК - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Эстер 1:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Ландскруна - Норрбю 1:3 Мьельбю - Ландскруна 1:1 Гётеборг - Ландскруна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 1:1 16 10 3 3 33 - 16 33
2. Браге 16 8 5 3 30 - 16 29
3. Треллеборг 16 8 4 4 27 - 23 28
4. Сковде АИК 16 7 5 4 23 - 21 26
5. Сирианска Эскильстуна 16 8 2 6 33 - 25 26
6. Броммапойкарна 16 7 5 4 36 - 26 26
7. Эстер 15 7 4 4 25 - 19 25
8. Утсиктенс 15 7 3 5 26 - 21 24
9. Эребру 16 7 2 7 18 - 20 23
10. Ландскруна 1:1 16 5 7 4 22 - 25 22
11. Норрбю 16 5 3 8 16 - 24 18
12. Вестерос 15 4 5 6 20 - 26 17
13. Далкурд 16 4 3 9 13 - 25 15
14. Йёнчёпинг 16 3 4 9 22 - 31 13
15. Эргрюте 15 1 7 7 19 - 28 10
16. Эстерсунд 16 1 6 9 11 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 8 6 2 0 25 - 10 20
2. Сирианска Эскильстуна 9 6 1 2 21 - 11 19
3. Хальмстад 1:1 8 5 1 2 16 - 7 16
4. Эребру 9 5 1 3 12 - 11 16
5. Треллеборг 8 4 3 1 13 - 8 15
6. Браге 8 4 2 2 15 - 7 14
7. Сковде АИК 8 3 3 2 9 - 8 12
8. Ландскруна 1:1 7 3 3 1 13 - 12 12
9. Утсиктенс 7 3 3 1 13 - 9 12
10. Норрбю 9 3 3 3 8 - 9 12
11. Эстер 7 3 1 3 12 - 12 10
12. Вестерос 7 2 3 2 11 - 12 9
13. Далкурд 8 3 0 5 9 - 12 9
14. Эргрюте 8 1 4 3 10 - 12 7
15. Йёнчёпинг 8 2 1 5 14 - 16 7
16. Эстерсунд 7 1 3 3 6 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 1:1 8 5 2 1 17 - 9 17
2. Браге 8 4 3 1 15 - 9 15
3. Эстер 8 4 3 1 13 - 7 15
4. Сковде АИК 8 4 2 2 14 - 13 14
5. Треллеборг 8 4 1 3 14 - 15 13
6. Утсиктенс 8 4 0 4 13 - 12 12
7. Ландскруна 1:1 9 2 4 3 9 - 13 10
8. Вестерос 8 2 2 4 9 - 14 8
9. Эребру 7 2 1 4 6 - 9 7
10. Сирианска Эскильстуна 7 2 1 4 12 - 14 7
11. Броммапойкарна 8 1 3 4 11 - 16 6
12. Норрбю 7 2 0 5 8 - 15 6
13. Далкурд 8 1 3 4 4 - 13 6
14. Йёнчёпинг 8 1 3 4 8 - 15 6
15. Эргрюте 7 0 3 4 9 - 16 3
16. Эстерсунд 9 0 3 6 5 - 17 3
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Офосу-Айе Фил получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Йоханссон Александр II бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хальмстад
Ничья
Ландскруна
7.25
7.23
7.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хальмстад 1:1 Ландскруна онлайн

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