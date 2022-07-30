2:1
Конец матча
0'
1:0
42' ГолЙоханссон Александр
45' Желтая карточкаОфосу-Айе Фил
1:1
64' ГолПерссон Эрик
90' Желтая карточкаБаффо Джозеф
2:1
90' ГолОфосу-Айе Фил
90'+13
Ход матча
42'
45'
64'
1:1
90'
90'
2:1
10
Карим
Садат
16
Jesper
Strid
15
Эгнелль
Адам
25
Бликст
Якоб
20
Camil
Jebara
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Карим СадатНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Magnus Haglund
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Jesper StridПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Эгнелль АдамПолузащитник
-
25 Бликст ЯкобПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Camil JebaraНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Перссон ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Billy Magnusson
История личных встреч
Хальмстад
Ландскруна
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоханссон Александр II
|8
|0.5
|Баффо Джозеф
|7 (5)
|0.44
|Боман Микаэль
|4
|0.25
|Карим Садат
|3
|0.19
|Кроон Самуэль
|3
|0.19
|Офосу-Айе Фил
|2
|0.13
|Сведберг Джонатан
|2
|0.13
|Дальстрём Виллиам
|1
|0.06
|Ахльстранд Эрик
|1
|0.06
|Юханссон Андреас
|1
|0.06
|Алланссон Йоэль
|1
|0.06
|Нильссон Малькольм
|1
|0.06
|Викстрём Эмиль
|0
|0
|Ульссон Маркус
|0
|0
|Боаки Томас
|0
|0
|Лундевалль Симон
|0
|0
|Бернтссон Александер
|0
|0
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олссон Линус
|5
|0.31
|Перссон Эрик
|4
|0.25
|Эгнелль Адам
|4
|0.25
|Ousmane Diawara
|4
|0.25
|Оттоссон Филип
|1
|0.06
|Рапп Йохан
|1
|0.06
|Хейер Мелкер
|1
|0.06
|Viktor Ekblom
|1
|0.06
|Jesper Strid
|1
|0.06
|Бликст Якоб
|0
|0
|Ткач Александр
|0
|0
|Линнер Альбин
|0
|0
|Дзабич Робин
|0
|0
|Camil Jebara
|0
|0
Карточки
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|6
|0
|Дальстрём Виллиам
|3
|0
|Офосу-Айе Фил
|2
|0
|Сведберг Джонатан
|2
|0
|Ахльстранд Эрик
|2
|0
|Кроон Самуэль
|2
|0
|Юханссон Андреас
|1
|0
|Ульссон Маркус
|1
|0
|Боаки Томас
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Бернтссон Александер
|1
|0
|Карим Садат
|1
|0
|Йоханссон Александр II
|1
|0
|Карлссон Каспер
|1
|0
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хейер Мелкер
|4
|1
|Erik Hedenquist
|4
|1
|Оттоссон Филип
|3
|1
|Philip Andersson I
|3
|0
|Каддура Амр
|2
|0
|Ткач Александр
|2
|0
|Бликст Якоб
|2
|0
|Перссон Эрик
|2
|0
|Эгнелль Адам
|2
|0
|Ousmane Diawara
|2
|0
|Дзабич Робин
|2
|0
|Camil Jebara
|2
|0
|Edvin Dahlqvist
|1
|0
|Линнер Альбин
|1
|0
|Вихльстранд Виктор
|1
|0
|Йонссон Мелкер
|1
|0
|Jesper Strid
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
10
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
3
18%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
5
29%
29%
1
10%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
3
18%
3
30%
61-75
5
29%
29%
1
10%
76-90
Пропущено
7
13
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
4
57%
5
38%
76-90
Забито
17
13
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
6%
1
8%
1-15
2
12%
3
23%
16-30
2
12%
3
23%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
2
12%
2
15%
61-75
9
53%
2
15%
76-90
Пропущено
9
12
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
3
25%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
1
11%
6
50%
76-90
Забито
34
23
13 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 6
0 Не забивали 3
4
12%
3
13%
1-15
2
6%
4
17%
16-30
7
21%
4
17%
31-45
2
6%
4
17%
46-60
5
15%
5
22%
61-75
14
41%
3
13%
76-90
Пропущено
16
25
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
2
13%
2
8%
1-15
1
6%
6
24%
16-30
3
19%
2
8%
31-45
2
13%
2
8%
46-60
3
19%
2
8%
61-75
5
31%
11
44%
76-90
Результаты последних матчей
Хальмстад
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Браге - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Утсиктенс 4:1 Ландскруна - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0
Хальмстад - Треллеборг 1:2 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хеккен - Хальмстад 2:0 Вестерос - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Броммапойкарна 2:0 Эстер - Хальмстад 1:4 Хальмстад - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сковде АИК - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Эстерсунд 2:0 Эребру - Хальмстад 0:2 Далкурд - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Норрбю 1:2 Эргрюте - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:4 Хельсинборг - Хальмстад 3:0 Юргорден - Хальмстад 1:1
Ландскруна
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Ландскруна 3:0 Ландскруна - Хальмстад 2:1 Далкурд - Ландскруна 0:1
Ландскруна - Эребру 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Браге 1:1 Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Ландскруна - Броммапойкарна 3:3 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Норрбю - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Эргрюте 3:2 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 2:0 Сковде АИК - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Эстер 1:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Ландскруна - Норрбю 1:3 Мьельбю - Ландскруна 1:1 Гётеборг - Ландскруна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|16
|11
|2
|3
|34 - 16
|35
|2.
|Браге
|16
|8
|5
|3
|30 - 16
|29
|3.
|Треллеборг
|16
|8
|4
|4
|27 - 23
|28
|4.
|Сковде АИК
|16
|7
|5
|4
|23 - 21
|26
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|16
|8
|2
|6
|33 - 25
|26
|6.
|Броммапойкарна
|16
|7
|5
|4
|36 - 26
|26
|7.
|Эстер
|15
|7
|4
|4
|25 - 19
|25
|8.
|Утсиктенс
|15
|7
|3
|5
|26 - 21
|24
|9.
|Эребру
|16
|7
|2
|7
|18 - 20
|23
|10.
|Ландскруна
|16
|5
|6
|5
|22 - 26
|21
|11.
|Норрбю
|16
|5
|3
|8
|16 - 24
|18
|12.
|Вестерос
|15
|4
|5
|6
|20 - 26
|17
|13.
|Далкурд
|16
|4
|3
|9
|13 - 25
|15
|14.
|Йёнчёпинг
|16
|3
|4
|9
|22 - 31
|13
|15.
|Эргрюте
|15
|1
|7
|7
|19 - 28
|10
|16.
|Эстерсунд
|16
|1
|6
|9
|11 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|8
|6
|2
|0
|25 - 10
|20
|2.
|Сирианска Эскильстуна
|9
|6
|1
|2
|21 - 11
|19
|3.
|Хальмстад
|8
|6
|0
|2
|17 - 7
|18
|4.
|Эребру
|9
|5
|1
|3
|12 - 11
|16
|5.
|Треллеборг
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|6.
|Браге
|8
|4
|2
|2
|15 - 7
|14
|7.
|Сковде АИК
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|8.
|Ландскруна
|7
|3
|3
|1
|13 - 12
|12
|9.
|Утсиктенс
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|10.
|Норрбю
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|11.
|Эстер
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|12.
|Вестерос
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|13.
|Далкурд
|8
|3
|0
|5
|9 - 12
|9
|14.
|Эргрюте
|8
|1
|4
|3
|10 - 12
|7
|15.
|Йёнчёпинг
|8
|2
|1
|5
|14 - 16
|7
|16.
|Эстерсунд
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|2.
|Браге
|8
|4
|3
|1
|15 - 9
|15
|3.
|Эстер
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|4.
|Сковде АИК
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|5.
|Треллеборг
|8
|4
|1
|3
|14 - 15
|13
|6.
|Утсиктенс
|8
|4
|0
|4
|13 - 12
|12
|7.
|Ландскруна
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|8.
|Вестерос
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|9.
|Эребру
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|11.
|Броммапойкарна
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|12.
|Норрбю
|7
|2
|0
|5
|8 - 15
|6
|13.
|Далкурд
|8
|1
|3
|4
|4 - 13
|6
|14.
|Йёнчёпинг
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|15.
|Эргрюте
|7
|0
|3
|4
|9 - 16
|3
|16.
|Эстерсунд
|9
|0
|3
|6
|5 - 17
|3
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