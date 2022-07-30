Стадион: J. J. Ugland Stadion – Levermyr
0'
0:1
9' ГолТоллос Йонатан
1:1
27' ГолУгланн Микаэль
29' Желтая карточкаБьёрдаль Хенрик
1:2
34' ПенальтиЛаюни Амор
1:3
38' ПенальтиБьёрдаль Хенрик
38' Желтая карточкаJohn Olav Norheim
39' Желтая карточкаХустад Эрленд
1:4
58' Гол в свои воротаВихманн Матиас
Ход матча
9'
27'
1:1
29'
34'
1:2
38'
1:3
39'
58'
1:4
71'
2:4
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 5
-
1 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
17
Диалло
Амаду
21
Шёнг
Магнус
11
Лаюни
Амор
14
Удаль
Хенрик
10
Сахрауи
Осам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Диалло АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
58 Симсир АральПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Iman Mafi
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лаюни АморНападающий
-
14 Удаль ХенрикНападающий
-
10 Сахрауи ОсамНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ятта СидиНападающий
-
-
27 Jacob Eng
-
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
История личных встреч
Дьерв
Волеренга
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дьерв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шрётер Феликс
|4
|0.25
|Фуртадо Уиллис
|2 (1)
|0.13
|Симсир Араль
|1
|0.06
|Бренден Эрик
|1
|0.06
|Mathias Haarup
|1
|0.06
|Угланн Микаэль
|1
|0.06
|Диалло Амаду
|1
|0.06
|Вихманн Матиас
|0
|0
|Хустад Эрленд
|0
|0
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кьяртанссон Видар
|4
|0.25
|Бьёрдаль Хенрик
|4 (3)
|0.25
|Лаюни Амор
|3 (1)
|0.19
|Удаль Хенрик
|2
|0.13
|Доннум Арон
|2
|0.13
|Сахрауи Осам
|1
|0.06
|Несберг Иван
|1
|0.06
|Кристенсен Тобиас
|1
|0.06
|Jacob Eng
|1
|0.06
|Жута Леонард
|1
|0.06
|Толлос Йонатан
|1
|0.06
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
|Странд Петтер
|0
|0
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|Хауг Кьетил
|0
|0
Карточки
Дьерв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хустад Эрленд
|2
|1
|John Olav Norheim
|3
|0
|Бренден Эрик
|3
|0
|Фуртадо Уиллис
|3
|0
|Фернандес Леандро II
|1
|1
|Kristian Sirum Novak
|2
|0
|Torje Wichne
|2
|0
|Угланн Микаэль
|2
|0
|Кольскоген Оле
|2
|0
|Вихманн Матиас
|1
|0
|Erik Sandberg
|1
|0
|Диалло Амаду
|1
|0
|Thomas Ness2
|1
|0
|Симсир Араль
|1
|0
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доннум Арон
|3
|1
|Бьёрдаль Хенрик
|4
|0
|Толлос Йонатан
|3
|0
|Хеденстад Вегар
|2
|0
|Странд Петтер
|2
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1
|0
|Жута Леонард
|1
|0
|Кристенсен Тобиас
|1
|0
|Сахрауи Осам
|1
|0
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
2
33%
3
38%
76-90
Пропущено
11
16
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
1
9%
1
6%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
6
38%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
1
9%
6
38%
61-75
3
27%
2
13%
76-90
Забито
5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
0
0%
2
20%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
60%
1
10%
61-75
1
20%
2
20%
76-90
Пропущено
18
10
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
11%
2
20%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
5
28%
1
10%
31-45
2
11%
3
30%
46-60
3
17%
1
10%
61-75
5
28%
2
20%
76-90
Забито
11
18
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
2
11%
1-15
3
27%
2
11%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
9%
4
22%
46-60
4
36%
2
11%
61-75
3
27%
5
28%
76-90
Пропущено
29
26
13 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 13
3
10%
3
12%
1-15
3
10%
1
4%
16-30
7
24%
7
27%
31-45
4
14%
4
15%
46-60
4
14%
7
27%
61-75
8
28%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Дьерв
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Русенборг - Дьерв 3:2 Мольде - Дьерв 1:1
Дьерв - Хёугесунн 1:0 Фрам Ларвик - Дьерв 1:2 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Дьерв - Тромсё 1:5 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Олесунн - Дьерв 2:1 Дьерв - Одд 0:1 Экспресс - Дьерв 0:7 Викинг - Дьерв 3:0 Дьерв - Тромсё 1:1 Волеренга - Дьерв 1:0 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Лиллестрём - Дьерв 4:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Дьерв - Линенсе 1:2 Санднес - Дьерв 2:0
Волеренга
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Волеренга - Викинг 4:2 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:1
Волеренга - Одд 0:1 Брумунддал - Волеренга 3:4 Олесунн - Волеренга 2:2 Волеренга - Русенборг 0:4 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Кольбю/КК - Волеренга 1:5 Волеренга - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Волеренга - Дьерв 1:0 Будё-Глимт - Волеренга 5:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Мольде - Волеренга 1:0 Волеренга - Хеккен 3:3 Волеренга - Хам-Кам 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|16
|11
|3
|2
|32 - 15
|36
|2.
|Лиллестрём
|15
|10
|3
|2
|29 - 14
|33
|3.
|Будё-Глимт
|16
|9
|4
|3
|37 - 19
|31
|4.
|Русенборг
|16
|7
|7
|2
|29 - 19
|28
|5.
|Викинг
|17
|8
|4
|5
|30 - 23
|28
|6.
|Волеренга
|4:2
|16
|7
|2
|7
|24 - 26
|23
|7.
|Стрёмсгодсет
|15
|6
|4
|5
|21 - 22
|22
|8.
|Олесунн
|16
|5
|6
|5
|18 - 21
|21
|9.
|Саннефьёрд
|16
|6
|2
|8
|27 - 32
|20
|10.
|Одд
|17
|6
|2
|9
|19 - 26
|20
|11.
|Сарпсборг-08
|15
|6
|1
|8
|30 - 26
|19
|12.
|Хам-Кам
|16
|3
|9
|4
|19 - 19
|18
|13.
|Хёугесунн
|16
|4
|4
|8
|24 - 28
|16
|14.
|Тромсё
|14
|3
|7
|4
|19 - 26
|16
|15.
|Дьерв
|2:4
|16
|3
|2
|11
|12 - 34
|11
|16.
|Кристиансунд
|15
|1
|2
|12
|11 - 31
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|2.
|Лиллестрём
|7
|6
|0
|1
|13 - 2
|18
|3.
|Викинг
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|4.
|Русенборг
|7
|5
|2
|0
|16 - 6
|17
|5.
|Будё-Глимт
|8
|4
|4
|0
|22 - 8
|16
|6.
|Стрёмсгодсет
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|7.
|Волеренга
|4:2
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|8.
|Тромсё
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|9.
|Олесунн
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|10.
|Хёугесунн
|8
|3
|2
|3
|14 - 14
|11
|11.
|Сарпсборг-08
|8
|3
|1
|4
|13 - 11
|10
|12.
|Хам-Кам
|9
|2
|4
|3
|10 - 10
|10
|13.
|Дьерв
|2:4
|9
|3
|1
|5
|8 - 15
|10
|14.
|Одд
|9
|3
|0
|6
|13 - 18
|9
|15.
|Саннефьёрд
|7
|1
|2
|4
|11 - 16
|5
|16.
|Кристиансунд
|6
|0
|2
|4
|7 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|2.
|Лиллестрём
|8
|4
|3
|1
|16 - 12
|15
|3.
|Будё-Глимт
|8
|5
|0
|3
|15 - 11
|15
|4.
|Саннефьёрд
|9
|5
|0
|4
|16 - 16
|15
|5.
|Русенборг
|9
|2
|5
|2
|13 - 13
|11
|6.
|Одд
|8
|3
|2
|3
|6 - 8
|11
|7.
|Викинг
|8
|3
|1
|4
|14 - 17
|10
|8.
|Волеренга
|4:2
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|9.
|Олесунн
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|10.
|Сарпсборг-08
|7
|3
|0
|4
|17 - 15
|9
|11.
|Хам-Кам
|7
|1
|5
|1
|9 - 9
|8
|12.
|Стрёмсгодсет
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|13.
|Хёугесунн
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|14.
|Тромсё
|7
|0
|4
|3
|7 - 16
|4
|15.
|Кристиансунд
|9
|1
|0
|8
|4 - 16
|3
|16.
|Дьерв
|2:4
|7
|0
|1
|6
|4 - 19
|1
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