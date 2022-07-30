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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Дьерв
2:4
Второй тайм: 71'
Волеренга
0'
0:1
9' Гол
Толлос Йонатан
1:1
27' Гол
Угланн Микаэль
29' Желтая карточка
Бьёрдаль Хенрик
1:2
34' Пенальти
Лаюни Амор
1:3
38' Пенальти
Бьёрдаль Хенрик
38' Желтая карточка
John Olav Norheim
39' Желтая карточка
Хустад Эрленд
1:4
58' Гол в свои ворота
Вихманн Матиас
2:4
71' Гол

Ход матча

9'
0:1
Толлос Йонатан
(Олдруп-Йенсен Фредрик)
27'
Угланн Микаэль
1:1
29'
 
Бьёрдаль Хенрик
34'
1:2
Лаюни Амор
38'
1:3
Бьёрдаль Хенрик
38'
John Olav Norheim
 
39'
Хустад Эрленд
 
58'
1:4
Вихманн Матиас
59'
 
Кристенсен Тобиас
Хеденстад Вегар
61'
Шрётер Феликс
Хустад Эрленд
 
61'
Симсир Араль
Угланн Микаэль
 
65'
Daniel Arrocha
John Olav Norheim
 
65'
Iman Mafi
Mathias Haarup
 
71'
2:4

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Лучшие коэффициенты
Дьерв
Ничья
Волеренга
6.00
4.60
5.20
Все Коэффициенты
20
Oeystein
Oevretveit
2
Torje
Wichne
5
Erik
Sandberg
14
Кольскоген
Оле
27
Mathias
Haarup
6
Вихманн
Матиас
16
John
Olav
Norheim
17
Диалло
Амаду
10
Фернандес
Леандро
II
8
Угланн
Микаэль
9
Хустад
Эрленд
21
Шёнг
Магнус
6
Хеденстад
Вегар
4
Толлос
Йонатан
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
5
Жута
Леонард
24
Странд
Петтер
15
Хольм
Один
Тьяго
8
Бьёрдаль
Хенрик
11
Лаюни
Амор
14
Удаль
Хенрик
10
Сахрауи
Осам
Дьерв
4-2-3-1
Волеренга
4-3-3

История личных встреч

Дьерв
Волеренга

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

Т
1:0
ТМС
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Дьерв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шрётер Феликс 4 0.25
Фуртадо Уиллис 2 (1) 0.13
Симсир Араль 1 0.06
Бренден Эрик 1 0.06
Mathias Haarup 1 0.06
Угланн Микаэль 1 0.06
Диалло Амаду 1 0.06
Вихманн Матиас 0 0
Хустад Эрленд 0 0
Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кьяртанссон Видар 4 0.25
Бьёрдаль Хенрик 4 (3) 0.25
Лаюни Амор 3 (1) 0.19
Удаль Хенрик 2 0.13
Доннум Арон 2 0.13
Сахрауи Осам 1 0.06
Несберг Иван 1 0.06
Кристенсен Тобиас 1 0.06
Jacob Eng 1 0.06
Жута Леонард 1 0.06
Толлос Йонатан 1 0.06
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Странд Петтер 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Хауг Кьетил 0 0

Карточки

Дьерв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хустад Эрленд 2 1
John Olav Norheim 3 0
Бренден Эрик 3 0
Фуртадо Уиллис 3 0
Фернандес Леандро II 1 1
Kristian Sirum Novak 2 0
Torje Wichne 2 0
Угланн Микаэль 2 0
Кольскоген Оле 2 0
Вихманн Матиас 1 0
Erik Sandberg 1 0
Диалло Амаду 1 0
Thomas Ness2 1 0
Симсир Араль 1 0
Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннум Арон 3 1
Бьёрдаль Хенрик 4 0
Толлос Йонатан 3 0
Хеденстад Вегар 2 0
Странд Петтер 2 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 1 0
Жута Леонард 1 0
Кристенсен Тобиас 1 0
Сахрауи Осам 1 0
Хольм Один Тьяго 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
2
33%
3
38%
76-90

Пропущено

11
16
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
1
9%
1
6%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
6
38%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
1
9%
6
38%
61-75
3
27%
2
13%
76-90

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
0
0%
2
20%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
60%
1
10%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Пропущено

18
10
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
11%
2
20%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
5
28%
1
10%
31-45
2
11%
3
30%
46-60
3
17%
1
10%
61-75
5
28%
2
20%
76-90

Забито

11
18
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
2
11%
1-15
3
27%
2
11%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
9%
4
22%
46-60
4
36%
2
11%
61-75
3
27%
5
28%
76-90

Пропущено

29
26
13 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 13
3
10%
3
12%
1-15
3
10%
1
4%
16-30
7
24%
7
27%
31-45
4
14%
4
15%
46-60
4
14%
7
27%
61-75
8
28%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Дьерв
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Русенборг - Дьерв 3:2 Мольде - Дьерв 1:1
Дьерв - Хёугесунн 1:0 Фрам Ларвик - Дьерв 1:2 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Дьерв - Тромсё 1:5 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Олесунн - Дьерв 2:1 Дьерв - Одд 0:1 Экспресс - Дьерв 0:7 Викинг - Дьерв 3:0 Дьерв - Тромсё 1:1 Волеренга - Дьерв 1:0 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Лиллестрём - Дьерв 4:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Дьерв - Линенсе 1:2 Санднес - Дьерв 2:0
Волеренга
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Волеренга - Викинг 4:2 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:1
Волеренга - Одд 0:1 Брумунддал - Волеренга 3:4 Олесунн - Волеренга 2:2 Волеренга - Русенборг 0:4 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Кольбю/КК - Волеренга 1:5 Волеренга - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Волеренга - Дьерв 1:0 Будё-Глимт - Волеренга 5:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Мольде - Волеренга 1:0 Волеренга - Хеккен 3:3 Волеренга - Хам-Кам 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 16 11 3 2 32 - 15 36
2. Лиллестрём 15 10 3 2 29 - 14 33
3. Будё-Глимт 16 9 4 3 37 - 19 31
4. Русенборг 16 7 7 2 29 - 19 28
5. Викинг 17 8 4 5 30 - 23 28
6. Волеренга 4:2 16 7 2 7 24 - 26 23
7. Стрёмсгодсет 15 6 4 5 21 - 22 22
8. Олесунн 16 5 6 5 18 - 21 21
9. Саннефьёрд 16 6 2 8 27 - 32 20
10. Одд 17 6 2 9 19 - 26 20
11. Сарпсборг-08 15 6 1 8 30 - 26 19
12. Хам-Кам 16 3 9 4 19 - 19 18
13. Хёугесунн 16 4 4 8 24 - 28 16
14. Тромсё 14 3 7 4 19 - 26 16
15. Дьерв 2:4 16 3 2 11 12 - 34 11
16. Кристиансунд 15 1 2 12 11 - 31 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 9 6 1 2 20 - 10 19
2. Лиллестрём 7 6 0 1 13 - 2 18
3. Викинг 9 5 3 1 16 - 6 18
4. Русенборг 7 5 2 0 16 - 6 17
5. Будё-Глимт 8 4 4 0 22 - 8 16
6. Стрёмсгодсет 8 4 2 2 14 - 13 14
7. Волеренга 4:2 7 4 1 2 11 - 9 13
8. Тромсё 7 3 3 1 12 - 10 12
9. Олесунн 8 3 3 2 9 - 9 12
10. Хёугесунн 8 3 2 3 14 - 14 11
11. Сарпсборг-08 8 3 1 4 13 - 11 10
12. Хам-Кам 9 2 4 3 10 - 10 10
13. Дьерв 2:4 9 3 1 5 8 - 15 10
14. Одд 9 3 0 6 13 - 18 9
15. Саннефьёрд 7 1 2 4 11 - 16 5
16. Кристиансунд 6 0 2 4 7 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 7 5 2 0 12 - 5 17
2. Лиллестрём 8 4 3 1 16 - 12 15
3. Будё-Глимт 8 5 0 3 15 - 11 15
4. Саннефьёрд 9 5 0 4 16 - 16 15
5. Русенборг 9 2 5 2 13 - 13 11
6. Одд 8 3 2 3 6 - 8 11
7. Викинг 8 3 1 4 14 - 17 10
8. Волеренга 4:2 9 3 1 5 13 - 17 10
9. Олесунн 8 2 3 3 9 - 12 9
10. Сарпсборг-08 7 3 0 4 17 - 15 9
11. Хам-Кам 7 1 5 1 9 - 9 8
12. Стрёмсгодсет 7 2 2 3 7 - 9 8
13. Хёугесунн 8 1 2 5 10 - 14 5
14. Тромсё 7 0 4 3 7 - 16 4
15. Кристиансунд 9 1 0 8 4 - 16 3
16. Дьерв 2:4 7 0 1 6 4 - 19 1
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    Лучшие коэффициенты
    Дьерв
    Ничья
    Волеренга
    6.00
    4.60
    5.20
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