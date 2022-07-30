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Голландия: Суперкубок

2022-2023

Стадион:
Аякс
2:3
Второй тайм: 66'
ПСВ
0'
1:0
16' Гол
Бергвейн Стевен
1:1
32' Гол
Тиль Гус
41' Желтая карточка
Бергёйс Стивен
41' Желтая карточка
Бенитес Вальтер
1:2
45' Гол
Тиль Гус
45' Желтая карточка
Альварес Эдсон
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Вайндал Оуэн
2:2
54' Гол
Антони
2:3
66' Гол
Гакпо Коди

Ход матча

16'
Бергвейн Стевен
(Вайндал Оуэн)
1:0
32'
1:1
Тиль Гус
(Гакпо Коди)
41'
Бергёйс Стивен
 
41'
 
Бенитес Вальтер
45'
1:2
Тиль Гус
(Гакпо Коди)
45'
Альварес Эдсон
 
49'
Вайндал Оуэн
 
54'
Антони
(Вайндал Оуэн)
2:2
62'
 
Сайбари Исмаэль
Бакайоко Жоан
62'
 
Рамальо Андре
Хувер Ки-Джана
62'
Угелумба Кэлвин
Вайндал Оуэн
 
63'
Кудус Мохаммед
Бергёйс Стивен
 
66'
2:3
Гакпо Коди

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 120
Аякс 90% (108)
X 5.8% (7)
ПСВ 4.2% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
ПСВ
2.04
4.55
5.12
Все Коэффициенты
Новости
16
Гортер
Джей
15
Ренсх
Девайн
2
Тимбер
Юррьен
17
Блинд
Дэйли
5
Вайндал
Оуэн
4
Альварес
Эдсон
8
Тейлор
Кеннет
11
Антони
23
Бергёйс
Стивен
10
Тадич
Душан
7
Бергвейн
Стевен
1
Бенитес
Вальтер
2
Хувер
Ки-Джана
3
Тезе
Джордан
4
Обиспо
Армандо
31
Макс
Филипп
6
Сангаре
Ибрахим
23
Верман
Йоэй
27
Бакайоко
Жоан
20
Тиль
Гус
11
Гакпо
Коди
9
Де
Йонг
Люк
Аякс
4-2-3-1
ПСВ
4-2-3-1

История личных встреч

Аякс
ПСВ

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.2%
38.9%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
16.7%
5.5%
14 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед

35 матчей

42.9%
22.9%
34.2%
15 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

37.1%
37.1%
25.8%
13 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

40%
28.6%
31.4%
14 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

К
2:1
Э
1:2
Э
5:0
С
0:4
Э
1:1
К
2:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
1:1
С
2:0
Э
3:1
Э
3:0
Э
3:0
Э
3:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
1:2
Э
1:3
Э
1:3
Э
1:0
Э
4:0
Э
2:3
Э
3:1
СГ
4:2
Э
2:0
Э
2:2
Э
0:0
Э
0:0
Э
4:1
Э
4:3
ПЛ
6:2
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антони 1 1
Бергвейн Стевен 1 1
Вайндал Оуэн 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиль Гус 2 2
Гакпо Коди 1 1

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергёйс Стивен 1 0
Альварес Эдсон 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенитес Вальтер 1 0

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 Аякс - Эйпен 1:1 Аякс - Локомотив Загреб 3:0
Падерборн - Аякс 5:2 Меппен - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Херенвен 5:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 3:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1 ПСВ - Аякс 2:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Гронинген - Аякс 1:3 Аякс - Фейеноорд 3:2 Аякс - Бенфика 0:1 Камбюр - Аякс 2:3 Аякс - Ваалвейк 3:2 АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1
ПСВ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ПСВ - Бетис 2:1 ПСВ - Эйндховен 5:0 ПСВ - Вильярреал 1:2 Арминия - ПСВ 4:0
ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 ПСВ - Лоне 6:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Виллем II 4:2 Камбюр - ПСВ 1:2 ПСВ - Аякс 2:1 ПСВ - Лестер 1:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Лестер - ПСВ 0:0 Твенте - ПСВ 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Утрехт - ПСВ 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4
  • Второй тайм
  • 66'
    Снова ПСВ выходит вперед в ситуации, когда "Аякс", казалось, завладел инициативой. Опять хозяевам поля необходимо отыгрываться.
  • Описание гола
    65'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:3! КОДИ ГАКПО!
    Центральный защитник Обиспо неожиданно пальнул с 30 метров, Гортер отбил мяч прямо перед собой, а первым на отскоке был Гакпо!
  • 64'
    Накоротке комбинирует "Аякс" на подступах к штрафной, в итоге Бергвейн пробивает с 16 метров, но в створ не попадает.
  • Замена
    62'
    Кэлвин Угелумбу и Мохаммед Кудус выходят на поле вместо Оуэна Вайндала и Стевена Бергёйса.
  • Замена
    62'
    Исмаэль Сайбари и Андре Рамальо выходят у гостей вместо Жоана Бакайоко и Ки-Джана Хувера.
  • 59'
    Теперь Тадич с левого края штрафной пытается обвести Бенитеса, однако в створ ворот лидер "Аякса" не попадает.
  • Угловой
    58'
    После розыгрыша углового Антони отметился обводящим ударом из-за пределов штрафной, но Бенитес справился без труда.
  • Опасный момент
    57'
    Острый момент создают хозяева, после прострела от лицевой кто-то из игроков "Аякса" бил в упор, но Бенитеса переиграть не сумел!
  • 56'
    Параллельно за Суперкубок бьются в Германии, там с интригой всё гораздо хуже - "Бавария" к перерыву отгрузила три мяча в ворота "РБ Лейпциг".
  • 55'
    Всё сначала начинается в нашем матче, интрига, хочется верить, будет жить до самого финального свистка.
  • Описание гола
    54'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2! АНТОНИ!
    Вайндал на скорости прорывается по левому флангу и простреливает в штрафную, а Антони в касание бьет низом с 13 метров в противоход Бенитесу!
  • 52'
    Расстроен Рууд ван Нистелрой решением арбитра, отличный шанс был у ПСВ в случае хорошего исполнения штрафного удара, который также был отменен.
  • Судья
    51'
    Нет, в итоге арбитры определяют игру рукой у Бакайоко, желтая карточка Вайндалу отменена.
  • Видеоповтор
    50'
    ВАР вмешивается в эпизод, судя по всему, предыдущий момент смотрят на предмет красной карточки за лишение явной возможности забить гол.
  • Желтая карточка
    49'
    Вайндал получает желтую карточку за фол против Бакайоко в паре метров от собственной штрафной.
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    • 48'
      Гакпо получает мяч в центральной зоне и подключает к атаке Хувера, который исполняет чересчур сильную подачу.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • Желтая карточка
      45'
      Альварес получает желтую карточку за жесткий фол в верховой борьбе с Тилем, снова на поле вспыхивают страсти.
    • Травма, повреждение
      45'
      Помощь врачей требуется Блинду, пострадал он в голевом эпизоде, оказавшись между Тилем и Гортером.
    • 2 гола - дубль!
      45'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2! ГУС ТИЛЬ!
      Очередную подачу с левого фланга исполняет Гакпо, Тиль опережает защитника и вратаря и головой отправляет мяч в дальний угол!
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты добавлено к основному времени первого тайма.
    • Опасный момент
      45'
      Тейлор получает мяч на левом краю штрафной и мощно заряжает в ближний угол - Бенитес спасает свои ворота!
    • Угловой
      44'
      "Аякс" отмечается угловым у чужих ворот, однако создать опасного момента на "стандарте" не удалось.
    • Опасный момент
      43'
      Тиль после навеса с левого фланга пробивает головой с шести метров, однако Гортер ловит мяч на линии ворот!
    • Желтая карточка
      41'
      В итоге по желтой карточке получают Бёргейс и Бенитес как наиболее активные участники предыдущей стычки.
    • 40'
      Вспыхивает на поле массовый конфликт после фола Ренсха против Гакпо, арбитр не без труда гасит страсти.
    • 39'
      59 процентов игрового времени мячом владеет "Аякс", в последние минуты амстердамцы снова пытаются вернуть себе инициативу.
    • 38'
      Проход Сангаре по центру останавливает один из игроков "Аякса", а удар Тиля с отскока приходится в защитника.
    • 36'
      Да, уплывает игра из-под контроля "Аякса", к слову о том, что в Голландии всё может измениться очень быстро.
    • Опасный момент
      35'
      Гакпо смещается с левого фланга ближе к центру и наносит обводящий удар - мяч цепляет штангу и проходит мимо створа!
    • 33'
      Вайндал, который проиграл борьбу Тилю у своих ворот, сейчас неудачно навесил с левого края штрафной, отправив мяч за ворота ПСВ.
    • Описание гола
      32'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! ГУС ТИЛЬ!
      Экс-спартаковец в деле! Гакпо с левого края штрафной исполняет мягкую подачу к линии вратарской, Тиль опережает на втором этаже защитника и головой отправляет мяч в угол!
    • 30'
      Полчаса отыграли соперники в борьбе за Суперкубок, пока преимущество "Аякса" сомнений не вызывает, но в Голландии всё может измениться стремительно.
    • 29'
      Тадич после передачи партнера пяткой оставляет мяч Тейлору, который в борьбе с защитником бьет низом - Бенитес на месте.
    • 28'
      Опять Бергвейн получает мяч в штрафной, но в этот раз ему пробить не дают, на газоне оказался автор гола.
    • 26'
      Бергвейн получает мяч на левом краю штрафной и бьет в створ из-под защитника - Бенитес намертво ловит снаряд.
    • 24'
      Отсутствуют у нас моменты после забитого мяча, игра при этом проходит преимущественно на половине поля ПСВ.
    • 22'
      "Аякс" через левый край добирается до штрафной соперника, однако до удара эта атака доведена не была.
    • 21'
      Тиль получает мяч на правом фланге после перевода Гакпо и простреливает в штрафную, но Де Йонгу к мячу подобраться не дают.
    • Фол, нарушение
      20'
      Несколько фолов в центре поля допускают команды, что негативно сказывается на темпе встречи.
    • 18'
      Мы уже вспоминали апрельский финал Кубка, там "Аякс" также забил первым и выиграл стартовую 45-минутку, но после перерыва всё изменилось.
    • Травма, повреждение
      17'
      Неприятное столкновение с соперником случилось у Бергвейна, помощь врачей требуется автору забитого мяча.
    • Описание гола
      15'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! СТЕВЕН БЕРГВЕЙН!
      Бергвейн получает мяч от Вайндала на левом краю штрафной, обыгрывает защитника и наносит идеальый обводящий удар в дальний угол!
    • 14'
      Вайндал перехватил мяч у чужой штрафной, через две передачи снова получил мяч и сильно прострелил в центр, но партнер до мяча не добрался.
    • 12'
      Тейлор снова получает возможность для удара из-за пределов штрафной, но с левой полузащитник "Аякса" стреляет над перекладиной.
    • 11'
      В целом равным получается стартовый отрезок встречи, хотя "Аякс" пытается настаивать на владении мячом.
    • 9'
      Антони получил мяч на правом краю штрафной, убрад под левую и нанес удар в дальний угол - мяч прошел рядом со штангой.
    • 8'
      В Эредивизи в прошлом сезоне "Аякс" дважды обыграл ПСВ, причем дома учинил настоящий разгром - 5:0, причем 4 гола были забиты после перерыва.
    • 7'
      Теперь Гакпо с левого полуфланга исполняет заброс на дальнюю штангу, однако мяч улетает за лицевую линию.
    • 6'
      Гакпо прорвался по левому флангу, прокинул мяч между ног Вайндалу, но Альварес чётко сработал на подстраховке.
    • 5'
      Тейлор приближается к штрафной ПСВ по центру и наносит плотный удар с 25 метров - мяч проходит правее створа.
    • 4'
      Чемпионат Голландии стартует на следующей неделе, но уже перед этим ПСВ снова будет в центре внимания - команда Рууда ван Нистелроя сыграет в квалификации Лиги чемпионов против "Монако".
    • 3'
      Напомним, что в прошлый раз команды встречались в апреле в финале Кубка Голландии - тогда ПСВ добился победы со счётом 2:1 над "Аяксом", который, в свою очередь, выиграл очередной чемпионский титул.
    • Угловой
      2'
      Первый угловой сегодня исполнили гости, однако с подачей на ближнюю штангу оборона "Аякса" справляется легко.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Второй тайм
    • 67'
      Угелумба Кэлвин из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
    • Описание гола
      66'
      Г О О О О Л - Гакпо Коди первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • 65'
      Обиспо Армандо нанес удар издали, а Джей Кортер отбил его обратно в игру!
    • 65'
      Контроль мяча: Аякс: 53%, ПСВ: 47%.
    • 64'
      ПСВ выполняет удар от ворот.
    • 64'
      Бергвейн Стевен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 64'
      Тезе Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 64'
      Угелумба Кэлвин из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
    • 64'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 63'
      ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 63'
      Тактическая замена. Бергёйс Стивен уходит с поля и его заменяет Кудус Мохаммед
    • 62'
      Тактическая замена. Вайндал Оуэн уходит с поля и его заменяет Угелумба Кэлвин
    • 62'
      Тактическая замена. Хувер Ки-Джана уходит с поля и его заменяет Рамальо Андре
    • 62'
      Тактическая замена. Бакайоко Жоан уходит с поля и его заменяет Исмаэл Сайбари
    • Офсайд
      61'
      Обиспо Армандо из команды ПСВ в офсайде
    • 61'
      Гакпо Коди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
    • Фол, нарушение
      61'
      Судья сигнализирует, что Девайн Ренш из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Гакпо Коди
    • 60'
      Контроль мяча: Аякс: 55%, ПСВ: 45%.
    • Фол, нарушение
      60'
      Судья сигнализирует, что Гакпо Коди из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Антони
    • 60'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 59'
      ПСВ выполняет удар от ворот.
    • 59'
      Тадич Душан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 58'
      Антони бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади
    • Угловой
      58'
      Тадич Душан из команды Аякс разыграл угловой с правого угла.
    • 57'
      Должен был быть гол! Бергвейн Стевен имел отличный шанс, но Вальтер Бенитес не дал голу состоятся!
    • 57'
      Девайн Ренш из команды Аякс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
    • 57'
      Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
    • 57'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 56'
      Аякс пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      55'
      Гакпо Коди наказан за толчок Антони
    • 55'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 55'
      Контроль мяча: Аякс: 55%, ПСВ: 45%.
    • 54'
      Вайндал Оуэн сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      54'
      Г О О О О Л - Антони забивает с левой ноги!
    • 54'
      Вайндал Оуэн из команды Аякс сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
    • 54'
      Вайндал Оуэн из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
    • 54'
      Опасность! Бергёйс Стивен из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
    • Фол, нарушение
      53'
      Судья сигнализирует, что Гакпо Коди из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Девайн Ренш
    • Фол, нарушение
      53'
      Бакайоко Жоан задерживает мяч рукой
    • 53'
      НЕТ КАРТОЧКИ! - После просмотра ситуации, судья изменил решение по карточке, которую ранее получил Вайндал Оуэн из команды Аякс.
    • 50'
      VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.
    • 50'
      Контроль мяча: Аякс: 58%, ПСВ: 42%.
    • Желтая карточка
      49'
      The card for Вайндал Оуэн from Аякс was disallowed via VAR intervention.
    • Фол, нарушение
      49'
      Судья сигнализирует, что Вайндал Оуэн из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Бакайоко Жоан
    • 49'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 48'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 48'
      Хувер Ки-Джана из команды ПСВ навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
    • 47'
      ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 47'
      ПСВ контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      47'
      Тадич Душан наказан за толчок Сангаре Ибрахим
    • 46'
      Аякс контролирует мяч.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 50'
      Контроль мяча: Аякс: 61%, ПСВ: 39%.
    • 49'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • Желтая карточка
      49'
      Альварес Эдсон получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      49'
      Альварес Эдсон из команды Аякс толкнул локтем оппонента. Это Де Йонг Люк заработал фол
    • Травма, повреждение
      48'
      Блинд Дэйли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 47'
      Гакпо Коди сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      47'
      ГОООООЛ - Тиль Гус ПСВ забивает ударом головой
    • 47'
      Гакпо Коди из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
    • 47'
      Макс Филипп нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 47'
      Альварес Эдсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 46'
      Макс Филипп из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
    • Фол, нарушение
      46'
      Тимбер Юррьен наказан за толчок Гакпо Коди
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Хувер Ки-Джана из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
    • 46'
      Тимбер Юррьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 45'
      Контроль мяча: Аякс: 61%, ПСВ: 39%.
    • 45'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 45'
      Обиспо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 45'
      Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
    • Угловой
      45'
      Бергвейн Стевен из команды Аякс разыграл угловой с левого угла.
    • 45'
      Должен был быть гол! Тейлор Кеннет имел отличный шанс, но Вальтер Бенитес не дал голу состоятся!
    • 45'
      Вайндал Оуэн из команды Аякс забрасывает мяч в штрафную.
    • 44'
      Тиль Гус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      44'
      Тадич Душан из команды Аякс подал угловой справа.
    • 44'
      Вальтер Бенитес отбил мяч на угловой после удара Тейлор Кеннет из штрафной площади.
    • 44'
      Отличные скиллы показывает Тейлор Кеннет, обводя своих соперников
    • 43'
      Так близко к голу! Тиль Гус имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Джей Кортер!
    • 43'
      Гакпо Коди из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
    • 42'
      Аякс выполняет удар от ворот.
    • 42'
      Хувер Ки-Джана не смог попасть в створ ударом издали
    • Желтая карточка
      41'
      Бенитес Вальтер грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
    • Желтая карточка
      41'
      Бергёйс Стивен грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
    • 40'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • Фол, нарушение
      40'
      Судья сигнализирует, что Девайн Ренш из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Гакпо Коди
    • 40'
      Контроль мяча: Аякс: 57%, ПСВ: 43%.
    • 39'
      ПСВ выполняет удар от ворот.
    • 39'
      Тадич Душан из команды Аякс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
    • 38'
      Тиль Гус нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 38'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 37'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 37'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 36'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 35'
      Контроль мяча: Аякс: 56%, ПСВ: 44%.
    • 35'
      Близко! Гакпо Коди нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
    • 35'
      Тимбер Юррьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 35'
      Сангаре Ибрахим из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
    • 34'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 34'
      Вайндал Оуэн из команды Аякс делает пас партнеру.
    • 32'
      Гакпо Коди сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      32'
      ГОООООЛ - Тиль Гус ПСВ забивает ударом головой
    • 32'
      Гакпо Коди из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
    • 32'
      ПСВ контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      31'
      Судья сигнализирует, что Антони из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Макс Филипп
    • 30'
      Контроль мяча: Аякс: 56%, ПСВ: 44%.
    • 30'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 29'
      Хорошую попытку сделал Тейлор Кеннет. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 29'
      Опасность! Тадич Душан из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
    • 29'
      ПСВ выполняет удар от ворот.
    • 29'
      Антони не смог попасть в створ ударом издали
    • 28'
      Тадич Душан из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
    • 28'
      ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 27'
      ПСВ выполняет удар от ворот.
    • 26'
      Хорошую попытку сделал Бергвейн Стевен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 26'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Офсайд
      25'
      Вайндал Оуэн из команды Аякс в офсайде
    • 25'
      Контроль мяча: Аякс: 57%, ПСВ: 43%.
    • 24'
      Аякс контролирует мяч.
    • 24'
      Аякс контролирует мяч.
    • 23'
      Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
    • 23'
      Тейлор Кеннет из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
    • 22'
      Вайндал Оуэн из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
    • 22'
      Гортер Джей взял и забрал мяч на выходе
    • 22'
      Бакайоко Жоан из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
    • 21'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 21'
      Блинд Дэйли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 21'
      Тиль Гус из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
    • 21'
      Контроль мяча: Аякс: 52%, ПСВ: 48%.
    • Фол, нарушение
      21'
      Судья сигнализирует, что Тадич Душан из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Обиспо Армандо
    • Фол, нарушение
      20'
      Тиль Гус наказан за толчок Тейлор Кеннет
    • 19'
      Аякс контролирует мяч.
    • 19'
      Аякс контролирует мяч.
    • Травма, повреждение
      18'
      Бергвейн Стевен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 18'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 17'
      Тимбер Юррьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 17'
      Макс Филипп из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
    • 16'
      Вайндал Оуэн сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      16'
      Г О О О О Л - Бергвейн Стевен забивает с правой ноги!
    • 15'
      Отличные скиллы показывает Бергвейн Стевен, обводя своих соперников
    • 15'
      Контроль мяча: Аякс: 63%, ПСВ: 37%.
    • Фол, нарушение
      15'
      Тимбер Юррьен наказан за толчок Де Йонг Люк
    • 14'
      ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 14'
      Вайндал Оуэн из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
    • 14'
      Макс Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 13'
      Тейлор Кеннет из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
    • 13'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 13'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 12'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 12'
      Тейлор Кеннет не смог попасть в створ ударом издали
    • 11'
      Аякс контролирует мяч.
    • 10'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Аякс: 53%, ПСВ: 47%.
    • Фол, нарушение
      10'
      Тиль Гус наказан за толчок Альварес Эдсон
    • 9'
      Бакайоко Жоан из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • 9'
      ПСВ выполняет удар от ворот.
    • 9'
      Антони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 9'
      Бергвейн Стевен из команды Аякс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
    • 9'
      Отличные скиллы показывает Бергвейн Стевен, обводя своих соперников
    • 9'
      Аякс контролирует мяч.
    • 8'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 7'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 7'
      Гакпо Коди из команды ПСВ навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
    • 7'
      Девайн Ренш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 7'
      Хувер Ки-Джана из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
    • 6'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 6'
      Аякс выполняет удар от ворот.
    • 6'
      Игрок Гакпо Коди из команды ПСВ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
    • 6'
      Гакпо Коди из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
    • 5'
      Контроль мяча: Аякс: 60%, ПСВ: 40%.
    • 5'
      Тейлор Кеннет не смог попасть в створ ударом издали
    • 4'
      Бергвейн Стевен из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • Фол, нарушение
      4'
      Судья сигнализирует, что Бакайоко Жоан из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Вайндал Оуэн
    • 3'
      Вайндал Оуэн из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
    • 3'
      Опасность! Тадич Душан из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
    • 3'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 2'
      ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 2'
      ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Тадич Душан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      2'
      Гакпо Коди из команды ПСВ подал угловой слева.
    • 1'
      Гакпо Коди из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • 1'
      Аякс контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      ПСВ начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Аякс 2:3 ПСВ онлайн

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    Прогнозы на матч Аякс 2:3 ПСВ

    Исход игры
    Аякс
    90% (108)
    Ничья
    5.8% (7)
    ПСВ
    4.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    86.84% (99)
    Меньше
    13.16% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    89.47% (102)
    Нет
    10.53% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Аякс
    63.3% (76)
    3:2 Аякс
    10% (12)
    3:1 Аякс
    5% (6)
    2:0 Аякс
    5% (6)
    1:1 Ничья
    3.3% (4)
    1:0 Аякс
    3.3% (4)
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    ПСВ
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