После розыгрыша углового Антони отметился обводящим ударом из-за пределов штрафной, но Бенитес справился без труда.

Теперь Тадич с левого края штрафной пытается обвести Бенитеса, однако в створ ворот лидер "Аякса" не попадает.

Исмаэль Сайбари и Андре Рамальо выходят у гостей вместо Жоана Бакайоко и Ки-Джана Хувера.

Кэлвин Угелумбу и Мохаммед Кудус выходят на поле вместо Оуэна Вайндала и Стевена Бергёйса.

Накоротке комбинирует "Аякс" на подступах к штрафной, в итоге Бергвейн пробивает с 16 метров, но в створ не попадает.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:3! КОДИ ГАКПО! Центральный защитник Обиспо неожиданно пальнул с 30 метров, Гортер отбил мяч прямо перед собой, а первым на отскоке был Гакпо!

Снова ПСВ выходит вперед в ситуации, когда "Аякс", казалось, завладел инициативой. Опять хозяевам поля необходимо отыгрываться.

Вайндал получает желтую карточку за фол против Бакайоко в паре метров от собственной штрафной.

ВАР вмешивается в эпизод, судя по всему, предыдущий момент смотрят на предмет красной карточки за лишение явной возможности забить гол.

Нет, в итоге арбитры определяют игру рукой у Бакайоко, желтая карточка Вайндалу отменена.

Расстроен Рууд ван Нистелрой решением арбитра, отличный шанс был у ПСВ в случае хорошего исполнения штрафного удара, который также был отменен.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2! АНТОНИ! Вайндал на скорости прорывается по левому флангу и простреливает в штрафную, а Антони в касание бьет низом с 13 метров в противоход Бенитесу!

Всё сначала начинается в нашем матче, интрига, хочется верить, будет жить до самого финального свистка.

Параллельно за Суперкубок бьются в Германии, там с интригой всё гораздо хуже - "Бавария" к перерыву отгрузила три мяча в ворота "РБ Лейпциг".

Острый момент создают хозяева, после прострела от лицевой кто-то из игроков "Аякса" бил в упор, но Бенитеса переиграть не сумел!

Гакпо получает мяч в центральной зоне и подключает к атаке Хувера, который исполняет чересчур сильную подачу.

Тиль после навеса с левого фланга пробивает головой с шести метров, однако Гортер ловит мяч на линии ворот!

"Аякс" отмечается угловым у чужих ворот, однако создать опасного момента на "стандарте" не удалось.

Тейлор получает мяч на левом краю штрафной и мощно заряжает в ближний угол - Бенитес спасает свои ворота!

2 минуты добавлено к основному времени первого тайма.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2! ГУС ТИЛЬ! Очередную подачу с левого фланга исполняет Гакпо, Тиль опережает защитника и вратаря и головой отправляет мяч в дальний угол!

Помощь врачей требуется Блинду, пострадал он в голевом эпизоде, оказавшись между Тилем и Гортером.

Альварес получает желтую карточку за жесткий фол в верховой борьбе с Тилем, снова на поле вспыхивают страсти.

41' В итоге по желтой карточке получают Бёргейс и Бенитес как наиболее активные участники предыдущей стычки.

40' Вспыхивает на поле массовый конфликт после фола Ренсха против Гакпо, арбитр не без труда гасит страсти.

39' 59 процентов игрового времени мячом владеет "Аякс", в последние минуты амстердамцы снова пытаются вернуть себе инициативу.

38' Проход Сангаре по центру останавливает один из игроков "Аякса", а удар Тиля с отскока приходится в защитника.

36' Да, уплывает игра из-под контроля "Аякса", к слову о том, что в Голландии всё может измениться очень быстро.

35' Гакпо смещается с левого фланга ближе к центру и наносит обводящий удар - мяч цепляет штангу и проходит мимо створа!

33' Вайндал, который проиграл борьбу Тилю у своих ворот, сейчас неудачно навесил с левого края штрафной, отправив мяч за ворота ПСВ.

32' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! ГУС ТИЛЬ!

Экс-спартаковец в деле! Гакпо с левого края штрафной исполняет мягкую подачу к линии вратарской, Тиль опережает на втором этаже защитника и головой отправляет мяч в угол!

30' Полчаса отыграли соперники в борьбе за Суперкубок, пока преимущество "Аякса" сомнений не вызывает, но в Голландии всё может измениться стремительно.

29' Тадич после передачи партнера пяткой оставляет мяч Тейлору, который в борьбе с защитником бьет низом - Бенитес на месте.

28' Опять Бергвейн получает мяч в штрафной, но в этот раз ему пробить не дают, на газоне оказался автор гола.

26' Бергвейн получает мяч на левом краю штрафной и бьет в створ из-под защитника - Бенитес намертво ловит снаряд.

24' Отсутствуют у нас моменты после забитого мяча, игра при этом проходит преимущественно на половине поля ПСВ.

22' "Аякс" через левый край добирается до штрафной соперника, однако до удара эта атака доведена не была.

21' Тиль получает мяч на правом фланге после перевода Гакпо и простреливает в штрафную, но Де Йонгу к мячу подобраться не дают.

20' Несколько фолов в центре поля допускают команды, что негативно сказывается на темпе встречи.

18' Мы уже вспоминали апрельский финал Кубка, там "Аякс" также забил первым и выиграл стартовую 45-минутку, но после перерыва всё изменилось.

17' Неприятное столкновение с соперником случилось у Бергвейна, помощь врачей требуется автору забитого мяча.

15' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! СТЕВЕН БЕРГВЕЙН!

Бергвейн получает мяч от Вайндала на левом краю штрафной, обыгрывает защитника и наносит идеальый обводящий удар в дальний угол!

14' Вайндал перехватил мяч у чужой штрафной, через две передачи снова получил мяч и сильно прострелил в центр, но партнер до мяча не добрался.

12' Тейлор снова получает возможность для удара из-за пределов штрафной, но с левой полузащитник "Аякса" стреляет над перекладиной.

11' В целом равным получается стартовый отрезок встречи, хотя "Аякс" пытается настаивать на владении мячом.

9' Антони получил мяч на правом краю штрафной, убрад под левую и нанес удар в дальний угол - мяч прошел рядом со штангой.

8' В Эредивизи в прошлом сезоне "Аякс" дважды обыграл ПСВ, причем дома учинил настоящий разгром - 5:0, причем 4 гола были забиты после перерыва.

7' Теперь Гакпо с левого полуфланга исполняет заброс на дальнюю штангу, однако мяч улетает за лицевую линию.

6' Гакпо прорвался по левому флангу, прокинул мяч между ног Вайндалу, но Альварес чётко сработал на подстраховке.

5' Тейлор приближается к штрафной ПСВ по центру и наносит плотный удар с 25 метров - мяч проходит правее створа.

4' Чемпионат Голландии стартует на следующей неделе, но уже перед этим ПСВ снова будет в центре внимания - команда Рууда ван Нистелроя сыграет в квалификации Лиги чемпионов против "Монако".

3' Напомним, что в прошлый раз команды встречались в апреле в финале Кубка Голландии - тогда ПСВ добился победы со счётом 2:1 над "Аяксом", который, в свою очередь, выиграл очередной чемпионский титул.

2' Первый угловой сегодня исполнили гости, однако с подачей на ближнюю штангу оборона "Аякса" справляется легко.