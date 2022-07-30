Стадион: Йохан Кройф Арена
0'
1:0
16' ГолБергвейн Стевен
1:1
32' ГолТиль Гус
41' Желтая карточкаБергёйс Стивен
41' Желтая карточкаБенитес Вальтер
1:2
45' ГолТиль Гус
45' Желтая карточкаАльварес Эдсон
49' Undefined phrase: football_event_Вайндал Оуэн
2:2
54' ГолАнтони
2:3
66' ГолГакпо Коди
Ход матча
16'
1:0
32'
1:1
41'
41'
45'
1:2
45'
49'
54'
2:2
66'
2:3
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
6 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 5
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
16
Гортер
Джей
15
Ренсх
Девайн
17
Блинд
Дэйли
11
Антони
10
Тадич
Душан
31
Макс
Филипп
23
Верман
Йоэй
20
Тиль
Гус
11
Гакпо
Коди
- Основной состав
-
16 Гортер ДжейВратарь
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
-
12 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
-
25 Бас ЮриЗащитник
-
44 Регер ЮриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Схрёдер Альфред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
-
23 Верман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
-
11 Гакпо КодиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ватерман БойВратарь
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Мвене ФилиппЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Савио IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ruud van Nistelrooy
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Аякс
ПСВ
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.2%
38.9%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
16.7%
5.5%
14 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед
35 матчей
42.9%
22.9%
34.2%
15 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
37.1%
37.1%
25.8%
13 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
40%
28.6%
31.4%
14 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антони
|1
|1
|Бергвейн Стевен
|1
|1
|Вайндал Оуэн
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиль Гус
|2
|2
|Гакпо Коди
|1
|1
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергёйс Стивен
|1
|0
|Альварес Эдсон
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенитес Вальтер
|1
|0
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 Аякс - Эйпен 1:1 Аякс - Локомотив Загреб 3:0
Падерборн - Аякс 5:2 Меппен - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Херенвен 5:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 3:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1 ПСВ - Аякс 2:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Гронинген - Аякс 1:3 Аякс - Фейеноорд 3:2 Аякс - Бенфика 0:1 Камбюр - Аякс 2:3 Аякс - Ваалвейк 3:2 АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1
ПСВ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ПСВ - Бетис 2:1 ПСВ - Эйндховен 5:0 ПСВ - Вильярреал 1:2 Арминия - ПСВ 4:0
ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 ПСВ - Лоне 6:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Виллем II 4:2 Камбюр - ПСВ 1:2 ПСВ - Аякс 2:1 ПСВ - Лестер 1:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Лестер - ПСВ 0:0 Твенте - ПСВ 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Утрехт - ПСВ 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4
Прогнозы на матч Аякс 2:3 ПСВ
Исход игры
Аякс
90% (108)
Ничья
5.8% (7)
ПСВ
4.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
86.84% (99)
Меньше
13.16% (15)
Обе команды забьют
Да
89.47% (102)
Нет
10.53% (12)
Популярный счёт
2:1 Аякс
63.3% (76)
3:2 Аякс
10% (12)
3:1 Аякс
5% (6)
2:0 Аякс
5% (6)
1:1 Ничья
3.3% (4)
1:0 Аякс
3.3% (4)
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