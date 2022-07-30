Отмечу, что "РБ Лейпциг" впервые в истории играет за Суперкубок Германии. Стремление завоевать этот трофей никакого не наблюдается.

Собослаи попытался на рывке ворваться на правый край штрафной площади гостей, но Эрнандес умело оттеснил оппонента от мяча, не позволив потревожить ворота Нойера.

Баварцы решили достаточно большими силами отойти на свою треть поля в концовке первого тайма, спокойно сдерживая попытки позиционных атак лейпцигцев.

Угловой на правом фланге заработали хозяева поля, но от флажка пошла слишком сильная подача. Мяч на противоположном фланге с трудом удалось удержать в поле, после чего пришлось отпасовывать мяч далеко на вратаря.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:3!!! Бенжамен Павар!!! В контратаке "Бавария" заработала угловой на левом фланге. Два корнера кряду было разыграно. После второго розыгрыша Мусиала обыгрался с партнёром, вошёл в штрафную площадку, после чего выдал пас в центр на Павара, который ударом в касание не промахнулся.

Первый тайм окончен! В матче за Суперкубок Германии в этом году силы команд неравны. "Бавария" выносит соперника даже не вспотев.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Садио Мане!!! Ну и ну. Проходной двор вдруг возник в обороне "РБ Лейпцига". Прошла передача на левый край штрафной площади на Гнабри, который покатил мяч в центр, где Мане был без опеки. Сенегалец, разумеется, подобные шансы не упускает.

Пока "РБ Лейпциг" заслуживает только критики в свой адрес. "Бавария" разбирается с "быками" пешком на классе. Нужно срочно просыпаться команде Доменико Тедеско.

Левым флангом провели быструю атаку хозяева поля, откуда Хенрихс выполнял навес в штрафную площадку, но защитники "Баварии" выбили мяч в аут.

Форсберг заработал для своей команды штрафной удар на левом фланге атаки - на ногу ему наступил Павар. Собослаи решил пробить по воротам, но Нойер достаточно уверенно кулаками отбил мяч на угловой.

Разыграли угловой на правом фланге хозяева поля, но ничего интересного после этого не произошло - заработан был только аут, после чего игровой снаряд перехватили гости.

Мусиала в контратаке протащил мяч по центральной оси, пока его не сбил Симакан неподалёку от полукружия штрафной площади. Опасно может быть сейчас. Нарушитель, тем временем, получил предупреждение.

Киммих уступил право исполнения штрафного удара Забитцеру, но тому удалось лишь проверить на прочность "стенку" из игроков "РБ Лейпцига".

Не пытаются "быки" максимально взвинтить темп в концовке второго тайма, а было бы не лишним сквитать один мяч перед свистком на перерыв.

Первые полтайма всё-таки получаются скучными. В Российской премьер-лиге мы сегодня видели более динамичную и интересную игру. Будем надеяться, что скоро дела пойдут веселее.

Упамекано грязновато сыграл в середине поля против Нкунку, наступив сопернику на ахилл. Удивительно, почему судья за такие дела не стал наказывать нарушителя предупреждением.

34 на 66 - таково преимущество по владению мячом к этой минуте у "Баварии" в процентном соотношении. Если смотреть на общее количество ударов по воротам, то здесь пока - 1:1.

Баварцы продолжают катать мяч, каждый второй пас отдавая назад. После этого последовал заброс наудачу в штрафную площадку на рывок Мане, но сильно получилось, из-за чего первым к мячу успел Гулачи.

"Быки" устают бегать за соперниками, поэтому сами при получении мяча ведут себя весьма пассивно, подолгу пасуясь поперёк поля.

Невольно глаза начинают закрываться при просмотре такого "колыбельного" футбола. Никто из футболистов не пытается проявить себя. Снова от центральной линии заброс пришёл просто в руки Гулачи.

Совсем не нацелены на ворота соперника команды. "Баварии" просто посчастливилось забить единственным ударом. У "РБ Лейпцига", напомню, пробивал с дальней дистанции очень неточно Хенрихс.

Заброс на правый фланг атаки последовал на Павара, который головой выполнял скидку в центр, но там защитник хозяев тоже головой спокойно сбросил мяч в руки Гулачи.

Букмекеры перед матчем предрекали в этом матче 3-4 гола, но команды пока совершенно не оправдывают надежд экспертов. В товарищеских матчах темп зачастую выше, чем мы видим здесь.

Эрнандес в районе центральной линии опрокинул на газон соперника, который с криком кубарем покатился по газону. Хотя грубости никакой не было.

21' Приуныла на трибунах местная публика. Пока что игра складывается далеко не так, как надеялись на это болельщики "РБ Лейпцига".

20' Максимально широко сейчас комбинируют мяч мюнхенцы в центральной зоне, заставляя соперников много бегать и тратить силы.

19' Баварцы тут же принялись успокаивать игру. Ведя в счёте, гостям совершенно необязательно испытывать судьбы и ввязываться в открытый футбол.

18' Судьи на VAR пересмотрели предыдущий эпизод, определив, что арбитры в поле приняли правильное решение - гол бы забит не по правилам.

17' ГО-О-О-О-О-ОЛ забивает Нкунку, но взятие ворот не засчитано из-за офсайда! Гнабри у своей штрафной площади потерял мяч, который срикошетил на Нкунку, но тот находился за последним защитником соперника.

16' Нельзя сказать, что "Бавария" наиграла на первый гол, но "быки" сами виноваты. Была возможность вынести мяч, но они принялись пасоваться в своих владениях.

15' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Джамал Мусиала!!!

Угловой на правом фланге заработали футболисты "Баварии" после флангового прострела. От флажка Киммих подал не очень остро, но после серии скидок, рикошетов и потерь мяч попал в ноги Мусиалы, который с правого края штрафной площади на силу пробил низом. Гулачи не успел среагировать и сложиться.

14' "РБ Лейпциг" после отбора мяча не пытается лететь в контратаку, стараясь работать на контроль мяча. Тедеско перестроил игру "быков" после прихода в команду по ходу прошлого сезона.

13' Баварцы попытались обострить игру у входа в чужую штрафную площадку по центральной оси. Посеять панику у гостей получилось, но не более того - мяч в конце концов был вынесен.

12' Хенрихс сместился с левого фланга в центр, после чего пробивал на силу с правой ноги из-за пределов штрафной площади, но мяч свалился с бутсы, улетев высоко на трибуны.

11' После подачи углового Упамекано жёстко сыграл в стыке против Симакана. Арбитры на VAR взяли небольшую паузу, но в итоге решили, что на пенальти этот эпизод не тянет.

10' ОПАСНО! Нойер потерял мяч далеко за пределами штрафной площадки на правом фланге. Хенрихс выполнял навес в штрафную площадку, но Упамекано сумел выбить мяч головой на угловой.

9' Нойер решил начать атаку своей команды длиннющим пасом на чужую половину поля, но там в положение "вне игры" забежал Мюллер, что зафиксировали арбитры.

8' Мане заработал штрафной удар метрах в 32 от ворот соперника левее центральной оси. Киммих со стандарта выполнял навес на дальнюю штангу, но там Павару и Мане не удалось пробить по воротам.

7' Команда Тедеско на старте матча на всякий случай перестраховывается, используя тактику мелкого фола в центральной зоне. Хотя "Бавария" пока и не стремится включать максимальные скорости.

6' Заброс теперь следовал на левый фланг атаки гостей на Мусиалу, но слишком сильно получилось - мяч просто ушёл за лицевую линию поля.

5' Мане забегал на рывке за спины защитников, ожидая на заброс из глубины поля, но нет пока взаимопонимания с ним. "Баварии" потребуется время, чтобы привыкнуть играть без Левандовски.

4' Болельщики на трибунах достаточно активны, стараясь своей шумовой поддержкой зарядить футболистов на активные атакующие действия.

3' Обе команды не настроены на ударный старт матча. Незаметно традиционного стартового сумбура - команды просто присматриваются друг к другу, передвигаясь практически в пешем темпе.

2' Отличная погода сегодня в Лейпциге. В данный момент температура воздуха составляет +20 градусов по Цельсию. Возможно, некоторые футболисты хотели бы на несколько градусов ниже, но всё равно играть должно быть приятно.