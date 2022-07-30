Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
0:3
Перерыв
0'
0:1
14' ГолМусиала Джамал
0:2
31' ГолМане Садио
36' Желтая карточкаСимакан Мохамед
0:3
45' ГолПавар Бенжамен
Ход матча
14'
0:1
31'
0:2
36'
45'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
44
Кампль
Кевин
25
Мюллер
Томас
17
Мане
Садио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ба СануссуПолузащитник
-
38 Новоа УгоПолузащитник
-
19 Андре СилваНападающий
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Мане СадиоНападающий
- Запасные игроки
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Защитник
-
23 Ньянзу ТангиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
РБ Лейпциг
Бавария
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
14 матчей
7.1%
28.6%
64.3%
1 победа 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
7.1%
64.3%
28.6%
1 победа 9 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусиала Джамал
|1
|1
|Мане Садио
|1
|1
|Павар Бенжамен
|1
|1
|Гнабри Серж
|0
|0
|Эрнандес Люка
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симакан Мохамед
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Арминия - РБ Лейпциг 1:1
РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 РБ Лейпциг - Рейнджерс 1:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Бохум - РБ Лейпциг 0:1
Бавария
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бавария - Манчестер Сити 0:1 Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6 Вольфсбург - Бавария 2:2 Бавария - Штуттгарт 2:2
Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Боруссия Д 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Бавария - Вильярреал 1:1 Бавария - Аугсбург 1:0 Вильярреал - Бавария 1:0 Фрайбург - Бавария 1:4 Бавария - Унион Берлин 4:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1 Бавария - Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Бохум - Бавария 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 3:2
Бесплатные ставки (фрибеты)
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 0:3 Бавария
Исход игры
РБ Лейпциг
7.7% (10)
Ничья
6.9% (9)
Бавария
85.4% (111)
Тотал 2.5
Больше
89.47% (102)
Меньше
10.53% (12)
Обе команды забьют
Да
92.98% (106)
Нет
7.02% (8)
Популярный счёт
1:2 Бавария
49.2% (64)
1:3 Бавария
9.2% (12)
2:3 Бавария
6.2% (8)
1:1 Ничья
3.8% (5)
2:1 РБ Лейпциг
3.8% (5)
0:2 Бавария
3.1% (4)
2:2 Ничья
3.1% (4)
0:1 Бавария
2.3% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!