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Германия: Суперкубок

2022-2023

Стадион:
РБ Лейпциг
0:3
Перерыв
Бавария
0'
0:1
14' Гол
Мусиала Джамал
0:2
31' Гол
Мане Садио
36' Желтая карточка
Симакан Мохамед
0:3
45' Гол
Павар Бенжамен

Ход матча

14'
0:1
Мусиала Джамал
(Эрнандес Люка)
31'
0:2
Мане Садио
(Гнабри Серж)
36'
Симакан Мохамед
 
45'
0:3
Павар Бенжамен
(Мусиала Джамал)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Прогнозы 130
РБ Лейпциг 7.7% (10)
X 6.9% (9)
Бавария 85.4% (111)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Бавария
9.27
5.20
2.18
Все Коэффициенты
Новости
1
Гулачи
Петер
2
Симакан
Мохамед
4
Орбан
Вилли
23
Хальстенберг
Марсель
16
Клостерманн
Лукас
39
Хенрихс
Бенджамин
27
Лаймер
Конрад
44
Кампль
Кевин
17
Собослаи
Доминик
10
Форсберг
Эмиль
18
Нкунку
Кристофер
1
Нойер
Мануэль
5
Павар
Бенжамен
2
Упамекано
Дайо
21
Эрнандес
Люка
19
Альфонсо
Дэвис
18
Забитцер
Марсель
6
Киммих
Йозуа
7
Гнабри
Серж
25
Мюллер
Томас
42
Мусиала
Джамал
17
Мане
Садио
РБ Лейпциг
3-4-2-1
Бавария
4-2-3-1

История личных встреч

РБ Лейпциг
Бавария

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

14 матчей

7.1%
28.6%
64.3%
1 победа 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

7.1%
64.3%
28.6%
1 победа 9 ничьих 4 победы

История матчей

Б
3:2
Б
1:4
Б
0:1
Б
3:3
Б
0:0
Б
1:1
К
0:3
Б
0:0
Б
1:0
Б
2:1
Б
2:0
К
1:1
Б
4:5
Б
3:0

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусиала Джамал 1 1
Мане Садио 1 1
Павар Бенжамен 1 1
Гнабри Серж 0 0
Эрнандес Люка 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симакан Мохамед 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Арминия - РБ Лейпциг 1:1
РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 РБ Лейпциг - Рейнджерс 1:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Бохум - РБ Лейпциг 0:1
Бавария
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бавария - Манчестер Сити 0:1 Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6 Вольфсбург - Бавария 2:2 Бавария - Штуттгарт 2:2
Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Боруссия Д 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Бавария - Вильярреал 1:1 Бавария - Аугсбург 1:0 Вильярреал - Бавария 1:0 Фрайбург - Бавария 1:4 Бавария - Унион Берлин 4:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1 Бавария - Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Бохум - Бавария 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 3:2
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! В матче за Суперкубок Германии в этом году силы команд неравны. "Бавария" выносит соперника даже не вспотев.
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:3!!! Бенжамен Павар!!!
    В контратаке "Бавария" заработала угловой на левом фланге. Два корнера кряду было разыграно. После второго розыгрыша Мусиала обыгрался с партнёром, вошёл в штрафную площадку, после чего выдал пас в центр на Павара, который ударом в касание не промахнулся.
  • Угловой
    44'
    Угловой на правом фланге заработали хозяева поля, но от флажка пошла слишком сильная подача. Мяч на противоположном фланге с трудом удалось удержать в поле, после чего пришлось отпасовывать мяч далеко на вратаря.
  • 43'
    Баварцы решили достаточно большими силами отойти на свою треть поля в концовке первого тайма, спокойно сдерживая попытки позиционных атак лейпцигцев.
  • 42'
    Собослаи попытался на рывке ворваться на правый край штрафной площади гостей, но Эрнандес умело оттеснил оппонента от мяча, не позволив потревожить ворота Нойера.
  • 41'
    Отмечу, что "РБ Лейпциг" впервые в истории играет за Суперкубок Германии. Стремление завоевать этот трофей никакого не наблюдается.
  • 40'
    "Бавария" снова принялась неспешно катать мяч поперёк поля, высматривая новую дыру в оборонительных порядках соперника.
  • 39'
    Не пытаются "быки" максимально взвинтить темп в концовке второго тайма, а было бы не лишним сквитать один мяч перед свистком на перерыв.
  • 38'
    Киммих уступил право исполнения штрафного удара Забитцеру, но тому удалось лишь проверить на прочность "стенку" из игроков "РБ Лейпцига".
  • Желтая карточка
    37'
    Мусиала в контратаке протащил мяч по центральной оси, пока его не сбил Симакан неподалёку от полукружия штрафной площади. Опасно может быть сейчас. Нарушитель, тем временем, получил предупреждение.
  • Угловой
    36'
    Разыграли угловой на правом фланге хозяева поля, но ничего интересного после этого не произошло - заработан был только аут, после чего игровой снаряд перехватили гости.
  • Опасный момент
    35'
    Форсберг заработал для своей команды штрафной удар на левом фланге атаки - на ногу ему наступил Павар. Собослаи решил пробить по воротам, но Нойер достаточно уверенно кулаками отбил мяч на угловой.
  • 34'
    Левым флангом провели быструю атаку хозяева поля, откуда Хенрихс выполнял навес в штрафную площадку, но защитники "Баварии" выбили мяч в аут.
  • 33'
    Пока "РБ Лейпциг" заслуживает только критики в свой адрес. "Бавария" разбирается с "быками" пешком на классе. Нужно срочно просыпаться команде Доменико Тедеско.
  • Описание гола
    32'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Садио Мане!!!
    Ну и ну. Проходной двор вдруг возник в обороне "РБ Лейпцига". Прошла передача на левый край штрафной площади на Гнабри, который покатил мяч в центр, где Мане был без опеки. Сенегалец, разумеется, подобные шансы не упускает.
  • Бонусы букмекеров
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    • 31'
      Эрнандес в районе центральной линии опрокинул на газон соперника, который с криком кубарем покатился по газону. Хотя грубости никакой не было.
    • 30'
      Букмекеры перед матчем предрекали в этом матче 3-4 гола, но команды пока совершенно не оправдывают надежд экспертов. В товарищеских матчах темп зачастую выше, чем мы видим здесь.
    • 29'
      Заброс на правый фланг атаки последовал на Павара, который головой выполнял скидку в центр, но там защитник хозяев тоже головой спокойно сбросил мяч в руки Гулачи.
    • 28'
      Совсем не нацелены на ворота соперника команды. "Баварии" просто посчастливилось забить единственным ударом. У "РБ Лейпцига", напомню, пробивал с дальней дистанции очень неточно Хенрихс.
    • 27'
      Невольно глаза начинают закрываться при просмотре такого "колыбельного" футбола. Никто из футболистов не пытается проявить себя. Снова от центральной линии заброс пришёл просто в руки Гулачи.
    • 26'
      "Быки" устают бегать за соперниками, поэтому сами при получении мяча ведут себя весьма пассивно, подолгу пасуясь поперёк поля.
    • 25'
      Баварцы продолжают катать мяч, каждый второй пас отдавая назад. После этого последовал заброс наудачу в штрафную площадку на рывок Мане, но сильно получилось, из-за чего первым к мячу успел Гулачи.
    • 24'
      34 на 66 - таково преимущество по владению мячом к этой минуте у "Баварии" в процентном соотношении. Если смотреть на общее количество ударов по воротам, то здесь пока - 1:1.
    • Фол, нарушение
      23'
      Упамекано грязновато сыграл в середине поля против Нкунку, наступив сопернику на ахилл. Удивительно, почему судья за такие дела не стал наказывать нарушителя предупреждением.
    • 22'
      Первые полтайма всё-таки получаются скучными. В Российской премьер-лиге мы сегодня видели более динамичную и интересную игру. Будем надеяться, что скоро дела пойдут веселее.
    • 21'
      Приуныла на трибунах местная публика. Пока что игра складывается далеко не так, как надеялись на это болельщики "РБ Лейпцига".
    • 20'
      Максимально широко сейчас комбинируют мяч мюнхенцы в центральной зоне, заставляя соперников много бегать и тратить силы.
    • 19'
      Баварцы тут же принялись успокаивать игру. Ведя в счёте, гостям совершенно необязательно испытывать судьбы и ввязываться в открытый футбол.
    • Видеоповтор
      18'
      Судьи на VAR пересмотрели предыдущий эпизод, определив, что арбитры в поле приняли правильное решение - гол бы забит не по правилам.
    • Офсайд
      17'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ забивает Нкунку, но взятие ворот не засчитано из-за офсайда! Гнабри у своей штрафной площади потерял мяч, который срикошетил на Нкунку, но тот находился за последним защитником соперника.
    • 16'
      Нельзя сказать, что "Бавария" наиграла на первый гол, но "быки" сами виноваты. Была возможность вынести мяч, но они принялись пасоваться в своих владениях.
    • Описание гола
      15'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Джамал Мусиала!!!
      Угловой на правом фланге заработали футболисты "Баварии" после флангового прострела. От флажка Киммих подал не очень остро, но после серии скидок, рикошетов и потерь мяч попал в ноги Мусиалы, который с правого края штрафной площади на силу пробил низом. Гулачи не успел среагировать и сложиться.
    • 14'
      "РБ Лейпциг" после отбора мяча не пытается лететь в контратаку, стараясь работать на контроль мяча. Тедеско перестроил игру "быков" после прихода в команду по ходу прошлого сезона.
    • 13'
      Баварцы попытались обострить игру у входа в чужую штрафную площадку по центральной оси. Посеять панику у гостей получилось, но не более того - мяч в конце концов был вынесен.
    • 12'
      Хенрихс сместился с левого фланга в центр, после чего пробивал на силу с правой ноги из-за пределов штрафной площади, но мяч свалился с бутсы, улетев высоко на трибуны.
    • Видеоповтор
      11'
      После подачи углового Упамекано жёстко сыграл в стыке против Симакана. Арбитры на VAR взяли небольшую паузу, но в итоге решили, что на пенальти этот эпизод не тянет.
    • Опасный момент
      10'
      ОПАСНО! Нойер потерял мяч далеко за пределами штрафной площадки на правом фланге. Хенрихс выполнял навес в штрафную площадку, но Упамекано сумел выбить мяч головой на угловой.
    • Офсайд
      9'
      Нойер решил начать атаку своей команды длиннющим пасом на чужую половину поля, но там в положение "вне игры" забежал Мюллер, что зафиксировали арбитры.
    • Фол, нарушение
      8'
      Мане заработал штрафной удар метрах в 32 от ворот соперника левее центральной оси. Киммих со стандарта выполнял навес на дальнюю штангу, но там Павару и Мане не удалось пробить по воротам.
    • Фол, нарушение
      7'
      Команда Тедеско на старте матча на всякий случай перестраховывается, используя тактику мелкого фола в центральной зоне. Хотя "Бавария" пока и не стремится включать максимальные скорости.
    • 6'
      Заброс теперь следовал на левый фланг атаки гостей на Мусиалу, но слишком сильно получилось - мяч просто ушёл за лицевую линию поля.
    • 5'
      Мане забегал на рывке за спины защитников, ожидая на заброс из глубины поля, но нет пока взаимопонимания с ним. "Баварии" потребуется время, чтобы привыкнуть играть без Левандовски.
    • 4'
      Болельщики на трибунах достаточно активны, стараясь своей шумовой поддержкой зарядить футболистов на активные атакующие действия.
    • 3'
      Обе команды не настроены на ударный старт матча. Незаметно традиционного стартового сумбура - команды просто присматриваются друг к другу, передвигаясь практически в пешем темпе.
    • 2'
      Отличная погода сегодня в Лейпциге. В данный момент температура воздуха составляет +20 градусов по Цельсию. Возможно, некоторые футболисты хотели бы на несколько градусов ниже, но всё равно играть должно быть приятно.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! Первыми с центра поля мяч разыграли баварцы.
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    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
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    Прогнозы на матч РБ Лейпциг 0:3 Бавария

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    7.7% (10)
    Ничья
    6.9% (9)
    Бавария
    85.4% (111)
    Тотал 2.5
    Больше
    89.47% (102)
    Меньше
    10.53% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    92.98% (106)
    Нет
    7.02% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    49.2% (64)
    1:3 Бавария
    9.2% (12)
    2:3 Бавария
    6.2% (8)
    1:1 Ничья
    3.8% (5)
    2:1 РБ Лейпциг
    3.8% (5)
    0:2 Бавария
    3.1% (4)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    0:1 Бавария
    2.3% (3)
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    РБ Лейпциг
    Бавария
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