Стадион: Турбийон
Ход матча
32'
36'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 0
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
19
Лаванши
Нума
22
Поа
Денис
14
Гргич
Анто
20
Араз
Муса
76
Итаитинга
33
Буа
Кевин
32
Фрик
Джереми
26
Бауэр
Мориц
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
28
Дулин
Давид
29
Бедья
Крис
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Поа ДенисПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
-
76 ИтаитингаНападающий
- Нападающий
-
33 Буа КевинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Сио ЖованниНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
-
26 Бауэр МорицЗащитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Бедья КрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Theo Magnin
-
-
-
Главный тренер: Гейгер Ален
История личных встреч
Сьон
Серветт
18 матчей
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
50%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
29 матчей
41.4%
31%
27.6%
12 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
34.5%
44.8%
20.7%
10 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
41.4%
31%
27.6%
12 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавар Димитри
|1
|0.33
|Шмид Йоэль
|1
|0.33
|Гргич Анто
|0
|0
|Поа Денис
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роделен Ронни
|1
|0.33
|Валь Тео
|1
|0.33
|Стеванович Мирослав
|0
|0
|Бедья Крис
|0
|0
Карточки
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаванши Нума
|1
|0
|Кавар Димитри
|1
|0
|Бальтазар
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клиши Гаэль
|1
|0
|Дулин Давид
|1
|0
|Бедья Крис
|1
|0
|Севрен Йоан
|1
|0
|Антунес Алексис
|1
|0
|Вуйоз Николя
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сьон
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сьон - Янг Бойз 0:3 Лугано - Сьон 2:3 Сьон - Страсбург 1:2 Сьон - Динамо Киев 0:1
Ивердон - Сьон 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:2 Сьон - Люцерн 1:3 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Цюрих - Сьон 5:1 Сьон - Базель 0:0 Лугано - Сьон 1:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:3 Серветт - Сьон 2:1 Сьон - Лугано 0:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1
Серветт
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Базель - Серветт 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Серветт - Вест Хэм 0:2 Анси - Серветт 1:0
Нёвшатель Ксамакс - Серветт 1:5 Лозанна Уши - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Серветт - Базель 0:0 Серветт - Лугано 2:2 Люцерн - Серветт 4:0 Серветт - Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз - Серветт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1 Серветт - Цюрих 1:0 Лозанна-Спорт - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 2:1 Базель - Серветт 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:4 Серветт - Янг Бойз 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Санкт-Галлен
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|3.
|Серветт
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|Сьон
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|5.
|Грасcхоппер
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Базель
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|Люцерн
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Винтертур
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|9.
|Цюрих
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|10.
|Лугано
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Янг Бойз
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Грасcхоппер
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Серветт
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Цюрих
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Базель
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Винтертур
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Сьон
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|9.
|Люцерн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Лугано
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Сьон
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Серветт
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|4.
|Люцерн
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Базель
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Грасcхоппер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Лугано
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|8.
|Санкт-Галлен
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|Винтертур
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Цюрих
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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