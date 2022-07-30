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Швейцария: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Сьон
0:0
Перерыв
Серветт
0'
32' Желтая карточка
Лаванши Нума
36' Желтая карточка
Бальтазар

Ход матча

32'
Лаванши Нума
 
36'
Бальтазар
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Сьон
Ничья
Серветт
3.28
3.65
3.45
Все Коэффициенты
1
Линднер
Хайнц
19
Лаванши
Нума
97
Кавар
Димитри
39
Nathanael
Saintini
8
Бальтазар
22
Поа
Денис
14
Гргич
Анто
20
Араз
Муса
76
Итаитинга
17
Стожилкович
Филип
33
Буа
Кевин
32
Фрик
Джереми
26
Бауэр
Мориц
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
3
Клиши
Гаэль
8
Конья
Тимоте
28
Дулин
Давид
23
Роделен
Ронни
9
Стеванович
Мирослав
29
Бедья
Крис
7
Флюке
Патрик
Сьон
4-3-3
Серветт
4-3-3

История личных встреч

Сьон
Серветт

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
50%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

29 матчей

41.4%
31%
27.6%
12 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

34.5%
44.8%
20.7%
10 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.4%
31%
27.6%
12 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

ТМК
1:2
С
3:3
С
2:1
ТМК
0:2
С
1:2
С
1:2
С
3:5
С
1:2
С
1:1
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
0:0
ТМК
0:1
ТМС
0:3
ТМС
0:0
С
4:0
С
1:1
С
0:2
С
1:0
С
2:2
С
0:1
С
0:2
С
0:4
ТМС
2:2
ТМС
0:2
ТМС
3:0
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавар Димитри 1 0.33
Шмид Йоэль 1 0.33
Гргич Анто 0 0
Поа Денис 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роделен Ронни 1 0.33
Валь Тео 1 0.33
Стеванович Мирослав 0 0
Бедья Крис 0 0

Карточки

Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаванши Нума 1 0
Кавар Димитри 1 0
Бальтазар 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клиши Гаэль 1 0
Дулин Давид 1 0
Бедья Крис 1 0
Севрен Йоан 1 0
Антунес Алексис 1 0
Вуйоз Николя 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сьон
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сьон - Янг Бойз 0:3 Лугано - Сьон 2:3 Сьон - Страсбург 1:2 Сьон - Динамо Киев 0:1
Ивердон - Сьон 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:2 Сьон - Люцерн 1:3 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Цюрих - Сьон 5:1 Сьон - Базель 0:0 Лугано - Сьон 1:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:3 Серветт - Сьон 2:1 Сьон - Лугано 0:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1
Серветт
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Базель - Серветт 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Серветт - Вест Хэм 0:2 Анси - Серветт 1:0
Нёвшатель Ксамакс - Серветт 1:5 Лозанна Уши - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Серветт - Базель 0:0 Серветт - Лугано 2:2 Люцерн - Серветт 4:0 Серветт - Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз - Серветт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1 Серветт - Цюрих 1:0 Лозанна-Спорт - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 2:1 Базель - Серветт 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:4 Серветт - Янг Бойз 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Санкт-Галлен 3 2 0 1 4 - 1 6
3. Серветт 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
4. Сьон 0:0 3 1 1 1 3 - 5 4
5. Грасcхоппер 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Базель 2 0 2 0 2 - 2 2
7. Люцерн 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Винтертур 2 0 1 1 1 - 3 1
9. Цюрих 3 0 1 2 0 - 6 1
10. Лугано 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Янг Бойз 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Грасcхоппер 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Серветт 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Цюрих 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Базель 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Винтертур 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Сьон 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
9. Люцерн 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лугано 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Сьон 0:0 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Серветт 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
4. Люцерн 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Базель 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Грасcхоппер 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Лугано 1 0 0 1 1 - 2 0
8. Санкт-Галлен 1 0 0 1 0 - 1 0
9. Винтертур 1 0 0 1 0 - 2 0
10. Цюрих 2 0 0 2 0 - 6 0
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Бальтазар получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Лаванши Нума получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сьон
Ничья
Серветт
3.28
3.65
3.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сьон 0:0 Серветт онлайн

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