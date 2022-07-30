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Швейцария: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Сьон
0:0
Конец матча
Серветт
0'
32' Желтая карточка
Лаванши Нума
36' Желтая карточка
Бальтазар
80' Желтая карточка
Конья Тимоте
86' Желтая карточка
Nathanael Saintini
90' Желтая карточка
Линднер Хайнц
90' Желтая карточка
Оберлин Димитри
90'+8

Ход матча

32'
Лаванши Нума
 
36'
Бальтазар
 
46'
 
Valton Behrami
Клиши Гаэль
66'
 
Валь Тео
Бедья Крис
70'
Карлен Гаэтан
Буа Кевин
 
70'
Шуареф Ильяс
Стожилкович Филип
 
75'
 
Антунес Алексис
Флюке Патрик
75'
 
Оберлин Димитри
Роделен Ронни
80'
 
Конья Тимоте
83'
Сио Жованни
Итаитинга
 
86'
Nathanael Saintini
 
88'
 
Монтейро Диого
Valton Behrami
90'
Линднер Хайнц
 
90'
Дзуффи Лука
Араз Муса
 
90'
 
Оберлин Димитри

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 7
  • 4 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 8
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
1
Линднер
Хайнц
19
Лаванши
Нума
97
Кавар
Димитри
39
Nathanael
Saintini
8
Бальтазар
22
Поа
Денис
14
Гргич
Анто
20
Араз
Муса
76
Итаитинга
17
Стожилкович
Филип
33
Буа
Кевин
32
Фрик
Джереми
26
Бауэр
Мориц
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
3
Клиши
Гаэль
8
Конья
Тимоте
28
Дулин
Давид
23
Роделен
Ронни
9
Стеванович
Мирослав
29
Бедья
Крис
7
Флюке
Патрик
Сьон
4-3-3
Серветт
4-3-3

История личных встреч

Сьон
Серветт

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
50%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

29 матчей

41.4%
31%
27.6%
12 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

34.5%
44.8%
20.7%
10 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.4%
31%
27.6%
12 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

ТМК
1:2
С
3:3
С
2:1
ТМК
0:2
С
1:2
С
1:2
С
3:5
С
1:2
С
1:1
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
0:0
ТМК
0:1
ТМС
0:3
ТМС
0:0
С
4:0
С
1:1
С
0:2
С
1:0
С
2:2
С
0:1
С
0:2
С
0:4
ТМС
2:2
ТМС
0:2
ТМС
3:0
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавар Димитри 1 0.33
Шмид Йоэль 1 0.33
Гргич Анто 0 0
Поа Денис 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роделен Ронни 1 0.33
Валь Тео 1 0.33
Стеванович Мирослав 0 0
Бедья Крис 0 0

Карточки

Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линднер Хайнц 1 0
Лаванши Нума 1 0
Кавар Димитри 1 0
Бальтазар 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Nathanael Saintini 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клиши Гаэль 1 0
Дулин Давид 1 0
Бедья Крис 1 0
Оберлин Димитри 1 0
Конья Тимоте 1 0
Севрен Йоан 1 0
Антунес Алексис 1 0
Вуйоз Николя 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сьон
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сьон - Янг Бойз 0:3 Лугано - Сьон 2:3 Сьон - Страсбург 1:2 Сьон - Динамо Киев 0:1
Ивердон - Сьон 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:2 Сьон - Люцерн 1:3 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Цюрих - Сьон 5:1 Сьон - Базель 0:0 Лугано - Сьон 1:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:3 Серветт - Сьон 2:1 Сьон - Лугано 0:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1
Серветт
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Базель - Серветт 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Серветт - Вест Хэм 0:2 Анси - Серветт 1:0
Нёвшатель Ксамакс - Серветт 1:5 Лозанна Уши - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Серветт - Базель 0:0 Серветт - Лугано 2:2 Люцерн - Серветт 4:0 Серветт - Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз - Серветт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1 Серветт - Цюрих 1:0 Лозанна-Спорт - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 2:1 Базель - Серветт 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:4 Серветт - Янг Бойз 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Санкт-Галлен 3 2 0 1 4 - 1 6
3. Серветт 3 1 2 0 2 - 1 5
4. Сьон 3 1 1 1 3 - 5 4
5. Грасcхоппер 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Базель 2 0 2 0 2 - 2 2
7. Люцерн 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Винтертур 2 0 1 1 1 - 3 1
9. Цюрих 3 0 1 2 0 - 6 1
10. Лугано 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Янг Бойз 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Грасcхоппер 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Серветт 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Цюрих 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Базель 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Винтертур 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Сьон 2 0 1 1 0 - 3 1
9. Люцерн 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лугано 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Сьон 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Серветт 2 0 2 0 1 - 1 2
4. Люцерн 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Базель 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Грасcхоппер 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Лугано 1 0 0 1 1 - 2 0
8. Санкт-Галлен 1 0 0 1 0 - 1 0
9. Винтертур 1 0 0 1 0 - 2 0
10. Цюрих 2 0 0 2 0 - 6 0
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      36'
      Бальтазар получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      32'
      Лаванши Нума получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сьон 0:0 Серветт онлайн

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