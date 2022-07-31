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Стадион:
Нью-Йорк Ред Буллз
0:1
Второй тайм
Барселона

Ход матча

28'
 
Араухо Рональд
38'
Кассерес Кристиан
 
40'
0:1
Дембеле Усман
(Рафинья Диас)
59'
 
Прогнозы 114
Нью-Йорк Ред Буллз 0.9% (1)
X 2.6% (3)
Барселона 96.5% (110)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Ред Буллз
Ничья
Барселона
44.33
9.20
1.17
Все Коэффициенты
Новости
1
Леон
Карлос
33
Лонг
Аарон
15
Нилис
Шон
4
Рейес
Андрес
47
Толкин
Джон
23
Кассерес
Кристиан
17
Харпер
Кэмерон
16
Йервуд
Дрю
10
Морган
Льюис
82
Лима
Лукас
II
9
Климала
Патрик
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
18
Альба
Жорди
24
Гарсия
Эрик
15
Кристенсен
Андреас
4
Араухо
Рональд
30
Гави
5
Бускетс
Серхио
21
Де
Йонг
Френки
22
Рафинья
Диас
7
Дембеле
Усман
12
Левандовски
Роберт
Нью-Йорк Ред Буллз
Барселона

История личных встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
Барселона

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
2:6

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1
Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Хартфорд Атлетик - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2
Барселона
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Барселона - Ювентус 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Интер Майами - Барселона 0:6 Олот - Барселона 1:1
А-Лига Старс - Барселона 2:3 Барселона - Вильярреал 0:2 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Сельта 3:1 Бетис - Барселона 1:2 Барселона - Мальорка 2:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Кадис 0:1 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Леванте - Барселона 2:3 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Барселона - Севилья 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Галатасарай - Барселона 1:2 Барселона - Осасуна 4:0
  • Второй тайм
  • 61'
    Убежал в контратаку по правому флангу Маллингс после паса от Барлоу, но его прострел с фланга заблокировали защитники.
  • 60'
    После навеса с угла поля на ближней штанге выиграл верх Левандовски и пробил головой, но не попал в створ ворот.
  • Угловой
    59'
    Выиграл подбор Левандовски в чужой штрафной после неудачного выноса защитника и пробил по воротам, но отбил на угловой Мира.
  • 58'
    Разыграли штрафной удар испанцы, после чего из пределов штрафной пробивал Рафинья, но на пути мяча оказался Ндам.
  • 57'
    На чужой половине поля получил по ногам Левандовски в борьбе против Ндама. Штрафной удар исполнять будут каталонцы.
  • 56'
    Диагональ исполнял Пике на левый фланг, куда забегал Фати, но в борьбе с защитником выпустил мяч он за пределы поля.
  • 55'
    С угла поля навесил Рафинья на ближнюю штангу, но здесь Йервуд вынес мяч головой подальше от ворот.
  • Опасный момент
    54'
    Сместился с левого фланга в штрафную Левандовски и пробил по воротам. Рикошетом от ноги защитника мяч едва не влетел под перекладину, но все же вратарь перевел на угловой.
  • 53'
    Зацепился за мяч Фати перед чужой штрафной и сбросил на ход Левандовски, но тот не понял задумки партнера и не пошел на этот пас.
  • 52'
    С фланга Альба навесил в центр штрафной на Левандовски, но снова голкипер оказался первым на мяче.
  • 51'
    Прорвался Морган по центру к штрафной соперника и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 50'
    Диагональный пас исполнял Де Йонг на левый фланг, куда забегал Фати, но не удалось ему сохранить мяч в пределах поля.
  • 49'
    Мягко забросил Де Йонг в штрафную на ход Левандовски, но Леон прочитал эпизод и на выходе снял мяч с головы форварда.
  • 48'
    Прорвался по флангу Рафинья и прострелил поперек на Де Йонга, но перехватил мяч в последний момент Лонг.
  • 47'
    Дальний заброс исполнял Бускетс в штрафную соперника на Левандовски, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
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    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина поединка!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Своим свистком арбитр отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне гостей!
    • 45'
      Забросил по флангу Толкин на ход Килмале, но прочитал эпизод Кристенсен и перехватил мяч в последний момент.
    • 45'
      С угла поля навесил Рафинья в центр штрафной, но здесь удар Левандовски пришелся точно в руки Леону.
    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты компенсировал судья к времени первого тайма.
    • 44'
      С правого фланга Морган навесил в центр штрафной, где пробил головой Харпер, но мяч полетел крайне неточно.
    • Офсайд
      43'
      Мог убегать на ворота соперника Дембеле после паса от Бускетса, но арбитр остановил атаку из-за офсайда.
    • Описание гола
      41'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Усман Дембеле! Удалось все же открыть счет каталонцам. Зацепился за мяч Рафинья в штрафной соперника, выдержал паузу и отдал пас вперед на подключение Дембеле, который вколотил снаряд точно в нижний угол ворот Леона.
    • 40'
      С левого фланга в штрафную соперника навесил Альба, но здесь Левандовски проиграл верховую дуэль Лонгу.
    • Желтая карточка
      39'
      В центре поля наступил на ногу Де Йонгу в силовой борьбе Кассерес, за что сразу увидел перед собой желтую карточку.
    • 38'
      Мог убегать на ворота соперника Лима после заброса от Моргана, но нарушил он правила в борьбе против Гарсии.
    • 37'
      С правого фланга Рафинья сместился в штрафную, но напоролся на Йервуда, который грамотно поставил корпус и отобрал мяч.
    • 36'
      Продавил соперника по флангу Кассерес и прострелил вдоль ворот, но мяч перехватил в своей штрафной Кристенсен.
    • 35'
      Долго катают мяч в центре поля каталонцы, пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону.
    • 34'
      На ровном месте присел на газон Кристенсен, держась за голеностопный сустав. Медики уже вышли на помощь игроку "Барселоны".
    • Опасный момент
      33'
      Зацепился за мяч перед штрафной соперника Рафинья и сбросил вперед на Левандовски, но тот с убойной позиции пробил точно в голкипера.
    • 32'
      Прошел по флангу Климала и покатил поперек на Моргана, но тот завозился с мячом и в итоге не смог пробить по воротам.
    • 31'
      Со штрафного навесил Морган на дальнюю штангу, где головой пробил Рейес, но мяч оказался в руках Тер Штегена.
    • Желтая карточка
      30'
      Араухо ударил по мячу после свистка арбитра, за что тут же был наказан желтой карточкой. Контролировать нужно свои эмоции футболистам.
    • 29'
      Забросил с центра поля Йервуд на ход Лиме, но прочитал эпизод Араухо и перехватил этот пас.
    • 28'
      С дальней дистанции решил проверить бдительность голкипера мощным ударом Де Йонг, но не попал он в створ ворот.
    • 27'
      Диагональ Альба исполнял в штрафную на ход Дембеле, но того опередил Нилис и вынес мяч головой подальше.
    • 26'
      Ворвался в штрафную соперника на скорости Дембеле и отдал поперек на Рафинью, который пробил в касание, но отбил мяч в сторону ногой Леон.
    • 25'
      Ушел от соперника на фланге финтом Лима, сместился в штрафную и упал в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал. 
    • 24'
      Мягко забросил в штрафную Йервуд на ход Харперу, но того опередил Гарсия и головой сбросил мяч в руки вратарю.
    • 23'
      Диагональ исполнял Морган в штрафную соперника на ход Климале, но на выходе перехватил мяч Тер Штеген.
    • 22'
      Красивым финтом убрал троих защитников в чужой штрафной Левандовски, после чего пробил по воротам, но не попал в створ.
    • 21'
      Отличным пасом Харпер запускал на ворота соперника Клималу, но перехватил сферу в последний момент Кристенсен.
    • 20'
      Прорвался в атаку по левой бровке Гави и прострелил вдоль ворот, но на выходе перехватил этот пас Леон.
    • 19'
      Пробивал головой Левандовски с угла вратарской после подачи от Альбы, но мяч полетел над перекладиной.
    • 18'
      С правого фланга забросил в штрафную Морган на Килмалу, но тому пробить по воротам в борьбе с Гарсией не удалось.
    • 17'
      После прострела с фланга от Рафиньи пробил в касание из пределов штрафной Дембеле, но крайне неточно.
    • 16'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Йервуд и пробил вторым касанием, но мяч полетел немного выше перекладины.
    • 15'
      В верховой борьбе в центре поля Бускетс подтолкнул в спину Лонга. Штрафной удар исполнять будут "быки".
    • 14'
      С угла поля навесил Йервуд на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
    • Угловой
      13'
      Дальний заброс исполнял Лима в штрафную на Харпера, но того опередил Гарсия и вынес мяч головой на угловой.
    • 12'
      Мягко забросил в штрафную соперника Де Йонг на ход Левандовски, но прочитал эпизод Лонг и перехватил мяч.
    • Офсайд
      11'
      Убегал на ворота соперника Климала после заброса от Толкина, но арбитр остановил эту атаку, зафиксировав офсайд.
    • 10'
      Араухо в центре поля подтолкнул руками в спину Харпера. Штрафной удар исполнять будут хозяева поля.
    • 9'
      Кристенсен исполнял диагональ на левый фланг, куда забегал Рафинья и подал в центр штрафной, но до удара дело так и не дошло.
    • 8'
      Со штрафного навесил Морган на дальнюю штангу, но здесь в борьбе с защитником не смог добраться до мяча Лонг.
    • 7'
      В центре поля Бускетс наступил на ногу Харперу. Штрафной удар исполнять будут игроки американской команды. 
    • 6'
      С дальней дистанции пробивал по воротам Рафинья после сольного прохода, но мяч полетел крайне неточно.
    • 5'
      Мог убегать на ворота соперника Килмала после паса от Лимы, но в подкате Кристенсен вынес сферу в аут.
    • 4'
      Диагональ исполнял Де Йонг в штрафную, но здесь первым оказался Лонг и вынес сферу подальше от ворот.
    • 3'
      Забросил по флангу Рафинья на ход Левандовски, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя красных цветах, гости выбрали себе желтый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех любителей футбола. Приглашаю Вас на товарищескую игру "Нью-Йорк Ред Буллз" против "Барселоны". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
    Прогнозы 114
    Нью-Йорк Ред Буллз 0.9% (1)
    X 2.6% (3)
    Барселона 96.5% (110)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Ничья
    Барселона
    44.33
    9.20
    1.17
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Барселона онлайн

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    Прогнозы на матч Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Барселона

    Исход игры
    Нью-Йорк Ред Буллз
    0.9% (1)
    Ничья
    2.6% (3)
    Барселона
    96.5% (110)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.96% (79)
    Меньше
    24.04% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    65.38% (68)
    Нет
    34.62% (36)
    Популярный счёт
    1:3 Барселона
    23.7% (27)
    1:2 Барселона
    21.9% (25)
    0:2 Барселона
    18.4% (21)
    0:3 Барселона
    6.1% (7)
    2:3 Барселона
    4.4% (5)
    1:4 Барселона
    2.6% (3)
    0:1 Барселона
    2.6% (3)
    0:4 Барселона
    2.6% (3)
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    Барселона
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