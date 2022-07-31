Стадион: Red Bull Arena (Harrison)
0:1
Второй тайм
Ход матча
28'
40'
0:1
59'
33
Лонг
Аарон
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
16
Йервуд
Дрю
10
Морган
Льюис
18
Альба
Жорди
24
Гарсия
Эрик
30
Гави
22
Рафинья
Диас
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Лонг АаронЗащитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
- Защитник
-
47 Толкин ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
-
10 Морган ЛьюисПолузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
- Вратарь
-
98 Ндам ХассанЗащитник
-
12 Нилис ДиланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Кларк КейденПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Райан ЗакариНападающий
-
74 Барлоу ТомНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Альба ЖордиЗащитник
-
24 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 ГавиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Рафинья ДиасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Тенас АрнауВратарь
-
13 Пенья ИньякиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Торре ПаблоПолузащитник
-
8 ПедриПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Касадо МаркПолузащитник
-
10 Фати АнсуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
История личных встреч
Нью-Йорк Ред Буллз
Барселона
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1
Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Хартфорд Атлетик - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2
Барселона
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Барселона - Ювентус 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Интер Майами - Барселона 0:6 Олот - Барселона 1:1
А-Лига Старс - Барселона 2:3 Барселона - Вильярреал 0:2 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Сельта 3:1 Бетис - Барселона 1:2 Барселона - Мальорка 2:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Кадис 0:1 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Леванте - Барселона 2:3 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Барселона - Севилья 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Галатасарай - Барселона 1:2 Барселона - Осасуна 4:0
Прогнозы на матч Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Барселона
Исход игры
Нью-Йорк Ред Буллз
0.9% (1)
Ничья
2.6% (3)
Барселона
96.5% (110)
Тотал 2.5
Больше
75.96% (79)
Меньше
24.04% (25)
Обе команды забьют
Да
65.38% (68)
Нет
34.62% (36)
Популярный счёт
1:3 Барселона
23.7% (27)
1:2 Барселона
21.9% (25)
0:2 Барселона
18.4% (21)
0:3 Барселона
6.1% (7)
2:3 Барселона
4.4% (5)
1:4 Барселона
2.6% (3)
0:1 Барселона
2.6% (3)
0:4 Барселона
2.6% (3)
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