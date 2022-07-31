С угла поля навесил Рафинья на ближнюю штангу, но здесь Йервуд вынес мяч головой подальше от ворот.

Диагональ исполнял Пике на левый фланг, куда забегал Фати, но в борьбе с защитником выпустил мяч он за пределы поля.

На чужой половине поля получил по ногам Левандовски в борьбе против Ндама. Штрафной удар исполнять будут каталонцы.

Разыграли штрафной удар испанцы, после чего из пределов штрафной пробивал Рафинья, но на пути мяча оказался Ндам.

Выиграл подбор Левандовски в чужой штрафной после неудачного выноса защитника и пробил по воротам, но отбил на угловой Мира.

После навеса с угла поля на ближней штанге выиграл верх Левандовски и пробил головой, но не попал в створ ворот.

Убежал в контратаку по правому флангу Маллингс после паса от Барлоу, но его прострел с фланга заблокировали защитники.

Дальний заброс исполнял Бускетс в штрафную соперника на Левандовски, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

Прорвался по флангу Рафинья и прострелил поперек на Де Йонга, но перехватил мяч в последний момент Лонг.

Мягко забросил Де Йонг в штрафную на ход Левандовски, но Леон прочитал эпизод и на выходе снял мяч с головы форварда.

Диагональный пас исполнял Де Йонг на левый фланг, куда забегал Фати, но не удалось ему сохранить мяч в пределах поля.

Прорвался Морган по центру к штрафной соперника и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.

С фланга Альба навесил в центр штрафной на Левандовски, но снова голкипер оказался первым на мяче.

Зацепился за мяч Фати перед чужой штрафной и сбросил на ход Левандовски, но тот не понял задумки партнера и не пошел на этот пас.

Сместился с левого фланга в штрафную Левандовски и пробил по воротам. Рикошетом от ноги защитника мяч едва не влетел под перекладину, но все же вратарь перевел на угловой.

В центре поля наступил на ногу Де Йонгу в силовой борьбе Кассерес, за что сразу увидел перед собой желтую карточку.

С левого фланга в штрафную соперника навесил Альба, но здесь Левандовски проиграл верховую дуэль Лонгу.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Усман Дембеле! Удалось все же открыть счет каталонцам. Зацепился за мяч Рафинья в штрафной соперника, выдержал паузу и отдал пас вперед на подключение Дембеле, который вколотил снаряд точно в нижний угол ворот Леона.

Мог убегать на ворота соперника Дембеле после паса от Бускетса, но арбитр остановил атаку из-за офсайда.

С правого фланга Морган навесил в центр штрафной, где пробил головой Харпер, но мяч полетел крайне неточно.

Две минуты компенсировал судья к времени первого тайма.

С угла поля навесил Рафинья в центр штрафной, но здесь удар Левандовски пришелся точно в руки Леону.

Забросил по флангу Толкин на ход Килмале, но прочитал эпизод Кристенсен и перехватил мяч в последний момент.

Своим свистком арбитр отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне гостей!

38' Мог убегать на ворота соперника Лима после заброса от Моргана, но нарушил он правила в борьбе против Гарсии.

37' С правого фланга Рафинья сместился в штрафную, но напоролся на Йервуда, который грамотно поставил корпус и отобрал мяч.

36' Продавил соперника по флангу Кассерес и прострелил вдоль ворот, но мяч перехватил в своей штрафной Кристенсен.

35' Долго катают мяч в центре поля каталонцы, пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону.

34' На ровном месте присел на газон Кристенсен, держась за голеностопный сустав. Медики уже вышли на помощь игроку "Барселоны".

33' Зацепился за мяч перед штрафной соперника Рафинья и сбросил вперед на Левандовски, но тот с убойной позиции пробил точно в голкипера.

32' Прошел по флангу Климала и покатил поперек на Моргана, но тот завозился с мячом и в итоге не смог пробить по воротам.

31' Со штрафного навесил Морган на дальнюю штангу, где головой пробил Рейес, но мяч оказался в руках Тер Штегена.

30' Араухо ударил по мячу после свистка арбитра, за что тут же был наказан желтой карточкой. Контролировать нужно свои эмоции футболистам.

29' Забросил с центра поля Йервуд на ход Лиме, но прочитал эпизод Араухо и перехватил этот пас.

28' С дальней дистанции решил проверить бдительность голкипера мощным ударом Де Йонг, но не попал он в створ ворот.

27' Диагональ Альба исполнял в штрафную на ход Дембеле, но того опередил Нилис и вынес мяч головой подальше.

26' Ворвался в штрафную соперника на скорости Дембеле и отдал поперек на Рафинью, который пробил в касание, но отбил мяч в сторону ногой Леон.

25' Ушел от соперника на фланге финтом Лима, сместился в штрафную и упал в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал.

24' Мягко забросил в штрафную Йервуд на ход Харперу, но того опередил Гарсия и головой сбросил мяч в руки вратарю.

23' Диагональ исполнял Морган в штрафную соперника на ход Климале, но на выходе перехватил мяч Тер Штеген.

22' Красивым финтом убрал троих защитников в чужой штрафной Левандовски, после чего пробил по воротам, но не попал в створ.

21' Отличным пасом Харпер запускал на ворота соперника Клималу, но перехватил сферу в последний момент Кристенсен.

20' Прорвался в атаку по левой бровке Гави и прострелил вдоль ворот, но на выходе перехватил этот пас Леон.

19' Пробивал головой Левандовски с угла вратарской после подачи от Альбы, но мяч полетел над перекладиной.

18' С правого фланга забросил в штрафную Морган на Килмалу, но тому пробить по воротам в борьбе с Гарсией не удалось.

17' После прострела с фланга от Рафиньи пробил в касание из пределов штрафной Дембеле, но крайне неточно.

16' Выиграл подбор у штрафной соперника Йервуд и пробил вторым касанием, но мяч полетел немного выше перекладины.

15' В верховой борьбе в центре поля Бускетс подтолкнул в спину Лонга. Штрафной удар исполнять будут "быки".

14' С угла поля навесил Йервуд на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

13' Дальний заброс исполнял Лима в штрафную на Харпера, но того опередил Гарсия и вынес мяч головой на угловой.

12' Мягко забросил в штрафную соперника Де Йонг на ход Левандовски, но прочитал эпизод Лонг и перехватил мяч.

11' Убегал на ворота соперника Климала после заброса от Толкина, но арбитр остановил эту атаку, зафиксировав офсайд.

10' Араухо в центре поля подтолкнул руками в спину Харпера. Штрафной удар исполнять будут хозяева поля.

9' Кристенсен исполнял диагональ на левый фланг, куда забегал Рафинья и подал в центр штрафной, но до удара дело так и не дошло.

8' Со штрафного навесил Морган на дальнюю штангу, но здесь в борьбе с защитником не смог добраться до мяча Лонг.

7' В центре поля Бускетс наступил на ногу Харперу. Штрафной удар исполнять будут игроки американской команды.

6' С дальней дистанции пробивал по воротам Рафинья после сольного прохода, но мяч полетел крайне неточно.

5' Мог убегать на ворота соперника Килмала после паса от Лимы, но в подкате Кристенсен вынес сферу в аут.

4' Диагональ исполнял Де Йонг в штрафную, но здесь первым оказался Лонг и вынес сферу подальше от ворот.

3' Забросил по флангу Рафинья на ход Левандовски, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красных цветах, гости выбрали себе желтый комплект формы.