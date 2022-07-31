Стадион: PayPal Park
1:1
Первый тайм: 30'
0'
12' Желтая карточкаГлэд Джастин
1:0
12' ПенальтиЭспиноса Кристиан
15' Желтая карточкаМакмат Зак
1:1
21' ГолJasper Loeffelsend
Ход матча
12'
12'
15'
21'
13
Натан
Рафаэл
15
Бисон
Таннер
14
Юилл
Джексон
18
Макмат
Зак
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
16
Чанг
Майкель
13
Беслер
Ник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Натан РафаэлЗащитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
-
27 Лопес МаркосЗащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Берсано МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
-
17 Грегуш ЯнПолузащитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
-
23 Oskar Aagren
-
-
Главный тренер: Alex Covelo
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Холт ЭрикЗащитник
-
19 Дэвис БодеПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Рубин РубиоНападающий
- Нападающий
-
81 Tomas Gomez
-
26 Diego Luna
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
История личных встреч
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Реал Солт-Лейк
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.7%
80%
7 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед
34 матча
35.3%
26.5%
38.2%
12 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
20.6%
55.9%
23.5%
7 побед 19 ничьих 8 побед
Второй тайм
29.4%
35.3%
35.3%
10 побед 12 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбобисс Жереми
|11 (1)
|0.5
|Эспиноса Кристиан
|6 (4)
|0.27
|Юилл Джексон
|4
|0.18
|Монтейру Жамиру
|3
|0.14
|Киканович Бенджамин
|3
|0.14
|Кальво Франсиско
|2
|0.09
|Кауэлл Кейд
|1
|0.05
|Томпсон Томми
|1
|0.05
|Натан Рафаэл
|1
|0.05
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|1
|0.05
|Лопес Маркос IV
|1
|0.05
|Скахен Джек
|1
|0.05
|Грегуш Ян
|0
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саварино Джефферсон
|4
|0.17
|Кордова Серхио
|4
|0.17
|Мерам Джастин
|3
|0.13
|Вуд Бобби
|3
|0.13
|Глэд Джастин
|3
|0.13
|Руис Пабло
|2 (1)
|0.09
|Шмитт Тейт
|2
|0.09
|Сильва Марсело
|2
|0.09
|Чанг Майкель
|1
|0.04
|Броди Эндрю
|1
|0.04
|Джулио Андерсон
|1
|0.04
|Jasper Loeffelsend
|1
|0.04
|Крейлах Дамир
|1
|0.04
|Каппелхоф Йохан
|1
|0.04
Карточки
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ремеди Эрик
|6
|0
|Лопес Маркос IV
|5
|0
|Марье Поль
|5
|0
|Кальво Франсиско
|4
|0
|Натан Рафаэл
|4
|0
|Эспиноса Кристиан
|3
|0
|Юилл Джексон
|3
|0
|Монтейру Жамиру
|1
|1
|Жудсон
|2
|0
|Кауэлл Кейд
|2
|0
|Киканович Бенджамин
|2
|0
|Ousseni Bouda
|2
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Пабло
|8
|0
|Эррера Аарон
|4
|1
|Колдуэлл Скотт
|5
|0
|Глэд Джастин
|5
|0
|Сильва Марсело
|4
|0
|Шмитт Тейт
|4
|0
|Jasper Loeffelsend
|4
|0
|Мерам Джастин
|3
|0
|Макмат Зак
|3
|0
|Луис Эвертон
|3
|0
|Кордова Серхио
|2
|0
|Броди Эндрю
|2
|0
|Беслер Ник
|2
|0
|Холт Эрик
|2
|0
|Крейлах Дамир
|1
|0
|Джулио Андерсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
10
4 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
11 Не забивали 16
1
5%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
15%
2
20%
31-45
4
20%
2
20%
46-60
7
35%
2
20%
61-75
5
25%
4
40%
76-90
Пропущено
19
20
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
2
11%
5
25%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
21%
5
25%
31-45
3
16%
3
15%
46-60
5
26%
3
15%
61-75
3
16%
4
20%
76-90
Забито
14
18
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
2
14%
2
11%
1-15
4
29%
2
11%
16-30
3
21%
2
11%
31-45
0
0%
7
39%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
3
21%
3
17%
76-90
Пропущено
24
7
7 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 5
3
13%
2
29%
1-15
2
8%
2
29%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
6
25%
0
0%
46-60
6
25%
1
14%
61-75
5
21%
2
29%
76-90
Забито
34
28
13 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 9
5 Не забивали 7
3
9%
2
7%
1-15
4
12%
2
7%
16-30
6
18%
4
14%
31-45
4
12%
9
32%
46-60
9
26%
4
14%
61-75
8
24%
7
25%
76-90
Пропущено
43
27
15 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 14
5
12%
7
26%
1-15
4
9%
2
7%
16-30
6
14%
5
19%
31-45
9
21%
3
11%
46-60
11
26%
4
15%
61-75
8
19%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3
Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Bay Cities FC 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 2:2 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Реал Солт-Лейк - Даллас 0:1 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2
Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Northern Colorado Hailstorm 0:1 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|23
|12
|9
|2
|40 - 15
|45
|2.
|Нью-Йорк Сити
|22
|12
|6
|4
|41 - 21
|42
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|22
|11
|3
|8
|36 - 36
|36
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|22
|10
|6
|6
|34 - 25
|36
|5.
|Орландо Сити
|22
|8
|6
|8
|26 - 31
|30
|6.
|Коламбус Кру
|20
|7
|9
|4
|27 - 20
|30
|7.
|Цинциннати
|23
|7
|8
|8
|37 - 42
|29
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|22
|6
|9
|7
|32 - 34
|27
|9.
|Чикаго Файр
|23
|7
|6
|10
|24 - 28
|27
|10.
|Шарлотт
|22
|8
|2
|12
|25 - 31
|26
|11.
|Интер Майами
|22
|7
|5
|10
|26 - 37
|26
|12.
|Атланта Юнайтед
|22
|6
|7
|9
|29 - 33
|25
|13.
|Торонто
|23
|6
|5
|12
|30 - 39
|23
|14.
|Ди Си Юнайтед
|20
|5
|3
|12
|26 - 43
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|21
|14
|3
|4
|42 - 23
|45
|2.
|Остин
|23
|13
|5
|5
|47 - 28
|44
|3.
|Миннесота Юнайтед
|23
|10
|5
|8
|35 - 30
|35
|4.
|Даллас
|1:0
|23
|9
|8
|6
|33 - 25
|35
|5.
|Реал Солт-Лейк
|1:1
|23
|9
|7
|7
|29 - 28
|34
|6.
|Нэшвилл
|23
|8
|8
|7
|29 - 29
|32
|7.
|Портленд Тимберс
|23
|7
|10
|6
|39 - 35
|31
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|22
|9
|3
|10
|30 - 28
|30
|9.
|Сиэтл Саундерс
|22
|9
|2
|11
|29 - 27
|29
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|23
|7
|6
|10
|25 - 38
|27
|11.
|Хьюстон Динамо
|23
|7
|4
|12
|28 - 37
|25
|12.
|Колорадо Рэпидс
|21
|6
|6
|9
|25 - 29
|24
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1
|22
|5
|8
|9
|35 - 44
|23
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|24
|5
|5
|14
|19 - 42
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|2.
|Филадельфия Юнион
|12
|7
|5
|0
|26 - 6
|26
|3.
|Шарлотт
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|4.
|Интер Майами
|12
|6
|3
|3
|22 - 20
|21
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|11
|6
|1
|4
|18 - 14
|19
|6.
|Атланта Юнайтед
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|7.
|Чикаго Файр
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|8.
|Торонто
|12
|6
|1
|5
|20 - 19
|19
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|4
|5
|2
|15 - 12
|17
|10.
|Орландо Сити
|11
|5
|0
|6
|15 - 20
|15
|11.
|Коламбус Кру
|9
|4
|3
|2
|12 - 5
|15
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|10
|3
|4
|3
|14 - 11
|13
|13.
|Цинциннати
|11
|3
|4
|4
|20 - 19
|13
|14.
|Ди Си Юнайтед
|11
|3
|2
|6
|16 - 19
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|12
|9
|2
|1
|28 - 13
|29
|2.
|Реал Солт-Лейк
|1:1
|11
|7
|3
|1
|18 - 7
|24
|3.
|Даллас
|1:0
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|4.
|Колорадо Рэпидс
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|5.
|Портленд Тимберс
|11
|5
|4
|2
|20 - 13
|19
|6.
|Сиэтл Саундерс
|11
|6
|1
|4
|19 - 13
|19
|7.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|12
|6
|1
|5
|20 - 16
|19
|9.
|Остин
|10
|5
|3
|2
|25 - 12
|18
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|5
|3
|3
|14 - 14
|18
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1
|11
|4
|5
|2
|21 - 20
|17
|12.
|Хьюстон Динамо
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|13.
|Нэшвилл
|10
|3
|5
|2
|13 - 11
|14
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|7
|2
|3
|20 - 14
|23
|2.
|Филадельфия Юнион
|11
|5
|4
|2
|14 - 9
|19
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|11
|5
|2
|4
|18 - 22
|17
|4.
|Цинциннати
|12
|4
|4
|4
|17 - 23
|16
|5.
|Нью-Йорк Сити
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|6.
|Орландо Сити
|11
|3
|6
|2
|11 - 11
|15
|7.
|Коламбус Кру
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|2
|4
|5
|17 - 22
|10
|9.
|Чикаго Файр
|11
|2
|2
|7
|12 - 20
|8
|10.
|Ди Си Юнайтед
|9
|2
|1
|6
|10 - 24
|7
|11.
|Атланта Юнайтед
|11
|1
|3
|7
|9 - 18
|6
|12.
|Шарлотт
|12
|1
|2
|9
|10 - 24
|5
|13.
|Интер Майами
|10
|1
|2
|7
|4 - 17
|5
|14.
|Торонто
|11
|0
|4
|7
|10 - 20
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|13
|8
|2
|3
|22 - 16
|26
|2.
|Нэшвилл
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|3.
|Лос-Анджелес
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|4.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|1
|5
|15 - 16
|16
|5.
|Даллас
|1:0
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|6.
|Портленд Тимберс
|12
|2
|6
|4
|19 - 22
|12
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|10
|3
|2
|5
|10 - 12
|11
|8.
|Реал Солт-Лейк
|1:1
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|9.
|Сиэтл Саундерс
|11
|3
|1
|7
|10 - 14
|10
|10.
|Хьюстон Динамо
|11
|3
|0
|8
|12 - 23
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|2
|3
|7
|11 - 24
|9
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|2
|3
|8
|11 - 29
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1
|11
|1
|3
|7
|14 - 24
|6
|14.
|Колорадо Рэпидс
|10
|0
|3
|7
|8 - 21
|3
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию