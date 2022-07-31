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США: МЛС

2022

Стадион:
Сан-Хосе Эрткуэйкс
2:2
Конец матча
Реал Солт-Лейк
0'
12' Желтая карточка
Глэд Джастин
1:0
12' Пенальти
Эспиноса Кристиан
15' Желтая карточка
Макмат Зак
1:1
21' Гол
Jasper Loeffelsend
37' Желтая карточка
Чанг Майкель
45' Желтая карточка
Эспиноса Кристиан
2:1
62' Гол
Эбобисс Жереми
85' Желтая карточка
Юилл Джексон
90' Желтая карточка
Грегуш Ян
2:2
90' Гол
Саварино Джефферсон
90' Желтая карточка
Саварино Джефферсон
90'+7
1
Марцинковски
Джеймс
22
Томпсон
Томми
13
Натан
Рафаэл
15
Бисон
Таннер
27
Лопес
Маркос
IV
14
Юилл
Джексон
5
Ремеди
Эрик
35
Монтейру
Жамиру
10
Эспиноса
Кристиан
11
Эбобисс
Жереми
28
Киканович
Бенджамин
18
Макмат
Зак
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
30
Сильва
Марсело
2
Броди
Эндрю
16
Чанг
Майкель
13
Беслер
Ник
28
Jasper
Loeffelsend
9
Мерам
Джастин
10
Кордова
Серхио
11
Саварино
Джефферсон
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-3-3
Реал Солт-Лейк
4-4-2

История личных встреч

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Реал Солт-Лейк

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
80%
7 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед

34 матча

35.3%
26.5%
38.2%
12 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

20.6%
55.9%
23.5%
7 побед 19 ничьих 8 побед

Второй тайм

29.4%
35.3%
35.3%
10 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

М
2:0
М
3:4
М
3:4
М
1:2
М
2:0
ЧМ
5:2
М
1:0
М
1:0
М
0:0
М
1:1
М
4:0
М
2:1
М
2:1
М
1:1
М
1:0
М
1:1
М
0:1
М
2:0
М
1:1
М
3:3
М
1:2
М
3:0
М
0:2
М
5:0
М
2:1
М
4:0
М
0:1
М
0:0
М
0:3
М
1:1
М
2:1
М
2:3
М
0:0
М
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбобисс Жереми 12 (1) 0.55
Эспиноса Кристиан 6 (4) 0.27
Юилл Джексон 4 0.18
Монтейру Жамиру 3 0.14
Киканович Бенджамин 3 0.14
Кальво Франсиско 2 0.09
Кауэлл Кейд 1 0.05
Томпсон Томми 1 0.05
Натан Рафаэл 1 0.05
Лопес Хавьер-Эдуардо 1 0.05
Лопес Маркос IV 1 0.05
Скахен Джек 1 0.05
Грегуш Ян 0 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саварино Джефферсон 5 0.22
Кордова Серхио 4 0.17
Мерам Джастин 3 0.13
Вуд Бобби 3 0.13
Глэд Джастин 3 0.13
Руис Пабло 2 (1) 0.09
Шмитт Тейт 2 0.09
Сильва Марсело 2 0.09
Чанг Майкель 1 0.04
Броди Эндрю 1 0.04
Джулио Андерсон 1 0.04
Jasper Loeffelsend 1 0.04
Крейлах Дамир 1 0.04
Каппелхоф Йохан 1 0.04

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ремеди Эрик 6 0
Лопес Маркос IV 5 0
Марье Поль 5 0
Кальво Франсиско 4 0
Эспиноса Кристиан 4 0
Натан Рафаэл 4 0
Юилл Джексон 4 0
Монтейру Жамиру 1 1
Жудсон 2 0
Кауэлл Кейд 2 0
Киканович Бенджамин 2 0
Ousseni Bouda 2 0
Грегуш Ян 1 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Пабло 8 0
Эррера Аарон 4 1
Колдуэлл Скотт 5 0
Глэд Джастин 5 0
Сильва Марсело 4 0
Шмитт Тейт 4 0
Jasper Loeffelsend 4 0
Мерам Джастин 3 0
Макмат Зак 3 0
Луис Эвертон 3 0
Кордова Серхио 2 0
Броди Эндрю 2 0
Беслер Ник 2 0
Холт Эрик 2 0
Крейлах Дамир 1 0
Чанг Майкель 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
Джулио Андерсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
12
5 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 1
11 Не забивали 16
2
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
14%
2
17%
31-45
4
18%
2
17%
46-60
8
36%
2
17%
61-75
5
23%
5
42%
76-90

Пропущено

21
22
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
2
10%
6
27%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
19%
5
23%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
5
24%
4
18%
61-75
4
19%
4
18%
76-90

Забито

14
18
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
2
14%
2
11%
1-15
4
29%
2
11%
16-30
3
21%
2
11%
31-45
0
0%
7
39%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
3
21%
3
17%
76-90

Пропущено

24
7
7 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 5
3
13%
2
29%
1-15
2
8%
2
29%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
6
25%
0
0%
46-60
6
25%
1
14%
61-75
5
21%
2
29%
76-90

Забито

36
30
14 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 7
4
11%
2
7%
1-15
4
11%
3
10%
16-30
6
17%
4
13%
31-45
4
11%
9
30%
46-60
10
28%
4
13%
61-75
8
22%
8
27%
76-90

Пропущено

45
29
16 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 15
5
11%
8
28%
1-15
5
11%
2
7%
16-30
6
13%
5
17%
31-45
9
20%
3
10%
46-60
11
24%
5
17%
61-75
9
20%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3
Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Bay Cities FC 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 2:2 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Реал Солт-Лейк - Даллас 0:1 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2
Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Northern Colorado Hailstorm 0:1 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 23 12 9 2 40 - 15 45
2. Нью-Йорк Сити 22 12 6 4 41 - 21 42
3. Клёб де Фут Монреаль 22 11 3 8 36 - 36 36
4. Нью-Йорк Ред Буллз 22 10 6 6 34 - 25 36
5. Орландо Сити 22 8 6 8 26 - 31 30
6. Коламбус Кру 20 7 9 4 27 - 20 30
7. Цинциннати 23 7 8 8 37 - 42 29
8. Нью-Инглэнд Революшн 22 6 9 7 32 - 34 27
9. Чикаго Файр 23 7 6 10 24 - 28 27
10. Шарлотт 22 8 2 12 25 - 31 26
11. Интер Майами 22 7 5 10 26 - 37 26
12. Атланта Юнайтед 22 6 7 9 29 - 33 25
13. Торонто 23 6 5 12 30 - 39 23
14. Ди Си Юнайтед 20 5 3 12 26 - 43 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 21 14 3 4 42 - 23 45
2. Остин 23 13 5 5 47 - 28 44
3. Миннесота Юнайтед 23 10 5 8 35 - 30 35
4. Даллас 23 9 8 6 33 - 25 35
5. Реал Солт-Лейк 23 9 7 7 30 - 29 34
6. Нэшвилл 23 8 8 7 29 - 29 32
7. Портленд Тимберс 23 7 10 6 39 - 35 31
8. Лос-Анджелес Гэлакси 22 9 3 10 30 - 28 30
9. Сиэтл Саундерс 22 9 2 11 29 - 27 29
10. Ванкувер Уайткэпс 23 7 6 10 25 - 38 27
11. Хьюстон Динамо 23 7 4 12 28 - 37 25
12. Колорадо Рэпидс 21 6 6 9 25 - 29 24
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 22 5 8 9 36 - 45 23
14. Спортинг Канзас-Сити 24 5 5 14 19 - 42 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 12 8 3 1 30 - 12 27
2. Филадельфия Юнион 12 7 5 0 26 - 6 26
3. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
4. Интер Майами 12 6 3 3 22 - 20 21
5. Клёб де Фут Монреаль 11 6 1 4 18 - 14 19
6. Атланта Юнайтед 11 5 4 2 20 - 15 19
7. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
8. Торонто 12 6 1 5 20 - 19 19
9. Нью-Инглэнд Революшн 11 4 5 2 15 - 12 17
10. Орландо Сити 11 5 0 6 15 - 20 15
11. Коламбус Кру 9 4 3 2 12 - 5 15
12. Нью-Йорк Ред Буллз 10 3 4 3 14 - 11 13
13. Цинциннати 11 3 4 4 20 - 19 13
14. Ди Си Юнайтед 11 3 2 6 16 - 19 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 12 9 2 1 28 - 13 29
2. Реал Солт-Лейк 11 7 3 1 18 - 7 24
3. Даллас 12 6 3 3 18 - 11 21
4. Колорадо Рэпидс 11 6 3 2 17 - 8 21
5. Портленд Тимберс 11 5 4 2 20 - 13 19
6. Сиэтл Саундерс 11 6 1 4 19 - 13 19
7. Миннесота Юнайтед 12 5 4 3 20 - 14 19
8. Лос-Анджелес Гэлакси 12 6 1 5 20 - 16 19
9. Остин 10 5 3 2 25 - 12 18
10. Ванкувер Уайткэпс 11 5 3 3 14 - 14 18
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 11 4 5 2 22 - 21 17
12. Хьюстон Динамо 12 4 4 4 16 - 14 16
13. Нэшвилл 10 3 5 2 13 - 11 14
14. Спортинг Канзас-Сити 11 3 2 6 8 - 13 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 12 7 2 3 20 - 14 23
2. Филадельфия Юнион 11 5 4 2 14 - 9 19
3. Клёб де Фут Монреаль 11 5 2 4 18 - 22 17
4. Цинциннати 12 4 4 4 17 - 23 16
5. Нью-Йорк Сити 10 4 3 3 11 - 9 15
6. Орландо Сити 11 3 6 2 11 - 11 15
7. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 11 2 4 5 17 - 22 10
9. Чикаго Файр 11 2 2 7 12 - 20 8
10. Ди Си Юнайтед 9 2 1 6 10 - 24 7
11. Атланта Юнайтед 11 1 3 7 9 - 18 6
12. Шарлотт 12 1 2 9 10 - 24 5
13. Интер Майами 10 1 2 7 4 - 17 5
14. Торонто 11 0 4 7 10 - 20 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 13 8 2 3 22 - 16 26
2. Нэшвилл 13 5 3 5 16 - 18 18
3. Лос-Анджелес 9 5 1 3 14 - 10 16
4. Миннесота Юнайтед 11 5 1 5 15 - 16 16
5. Даллас 11 3 5 3 15 - 14 14
6. Портленд Тимберс 12 2 6 4 19 - 22 12
7. Лос-Анджелес Гэлакси 10 3 2 5 10 - 12 11
8. Реал Солт-Лейк 12 2 4 6 12 - 22 10
9. Сиэтл Саундерс 11 3 1 7 10 - 14 10
10. Хьюстон Динамо 11 3 0 8 12 - 23 9
11. Ванкувер Уайткэпс 12 2 3 7 11 - 24 9
12. Спортинг Канзас-Сити 13 2 3 8 11 - 29 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 11 1 3 7 14 - 24 6
14. Колорадо Рэпидс 10 0 3 7 8 - 21 3
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    Где смотреть матч Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Реал Солт-Лейк онлайн

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