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Финляндия: Вейккауслига

2022

Стадион:
Хака
2:1
Конец матча
КуПС
0'
1:0
49' Гол
Мастокангас Элиас
2:0
60' Гол
Мастокангас Элиас
65' Желтая карточка
Томас Диого
2:1
81' Гол
Каррильо Даниэль
85' Желтая карточка
Stavros Zarokostas
88' Желтая карточка
Нуу Муса
90' Желтая карточка
Малундама Хенри
90'+3
12
Хакала
Аату
3
Фриберг
Никлас
5
Де
Лукас
Луии
4
Аувинен
Ээро-Матти
18
Сааринен
Сет
17
Лайне
Янне-Пекка
15
Пурме
Тино
20
Малундама
Хенри
11
Роджерсон
Логан
9
Эрвин
Ли
7
Oliver
Whyte
21
Крайдль
Йоханнес
38
Миеттинен
Тони
3
Томас
Диого
4
Нуу
Муса
15
Узочокву
Хенри
13
Оксанен
Яакко
25
Антви
Клинтон
23
Каррильо
Даниэль
II
19
Биспо
Габриэл
30
Валенчич
Филип
29
Хаарала
Сантери
Хака
КуПС

История личных встреч

Хака
КуПС

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед

26 матчей

42.3%
7.7%
50%
11 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

26.9%
50%
23.1%
7 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.8%
34.6%
34.6%
8 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

К
2:2
В
2:1
В
0:1
В
1:2
В
2:3
В
2:4
К
1:1
К
1:0
КС
1:2
В
1:1
В
0:2
В
3:0
В
2:1
В
1:2
В
1:0
К
0:2
В
1:0
В
2:1
К
0:1
КЛ
0:1
В
5:1
В
3:0
КЛ
2:1
В
0:1
В
3:0
ТМС
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрвин Ли 11 (2) 0.69
Stavros Zarokostas 5 0.31
Роджерсон Логан 3 0.19
Лайне Янне-Пекка 2 0.13
Мастокангас Элиас 2 0.13
Oliver Whyte 1 0.06
Ойала Саломо 1 0.06
Сааринен Сет 1 0.06
Ацка Нтоналнто 1 0.06
Малундама Хенри 0 0
КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вяйринен Тим 9 (1) 0.56
Биспо Габриэл 5 0.31
Икауниекс Янис 4 0.25
Попович Антон 2 (1) 0.13
Де Паула Таллес 2 0.13
Антви Клинтон 2 0.13
Каррильо Даниэль II 2 0.13
Саволайнен Саку 1 0.06
Ветели Йоона 1 0.06
Дальстрем Себастьян 1 0.06
Оксанен Яакко 1 0.06
Ярвинен Ииро 0 0
Томас Диого 0 0
Тойвомяки Ханри 0 0
Хаарала Сантери 0 0

Карточки

Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрвин Ли 3 0
Фриберг Никлас 3 0
Atte Sihvonen 3 0
Де Лукас Луии 3 0
Stavros Zarokostas 3 0
Лайне Янне-Пекка 2 0
Хакала Аату 2 0
Сааринен Сет 2 0
Ацка Нтоналнто 2 0
Малундама Хенри 1 0
Пурме Тино 1 0
КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Икауниекс Янис 3 0
Томас Диого 3 0
Каррильо Даниэль II 1 1
Рикардо Пауло 2 0
Хаарала Сантери 2 0
Биспо Габриэл 2 0
Хямяляйнен Танели 2 0
Де Паула Таллес 1 0
Попович Антон 1 0
Сичинава Ника 1 0
Ветели Йоона 1 0
Крайдль Йоханнес 1 0
Антви Клинтон 1 0
Узочокву Хенри 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
9
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
0
0%
3
33%
1-15
4
33%
1
11%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
3
33%
61-75
4
33%
1
11%
76-90

Пропущено

10
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
20%
2
40%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

13
20
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
2
15%
3
15%
1-15
2
15%
2
10%
16-30
1
8%
4
20%
31-45
1
8%
3
15%
46-60
4
31%
4
20%
61-75
3
23%
4
20%
76-90

Пропущено

17
5
11 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
3
18%
1
20%
1-15
3
18%
1
20%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
2
12%
1
20%
46-60
3
18%
1
20%
61-75
1
6%
1
20%
76-90

Забито

25
29
11 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 11
2 Не забивали 2
2
8%
6
21%
1-15
6
24%
3
10%
16-30
3
12%
5
17%
31-45
2
8%
3
10%
46-60
5
20%
7
24%
61-75
7
28%
5
17%
76-90

Пропущено

27
10
15 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 9
5
19%
3
30%
1-15
4
15%
1
10%
16-30
6
22%
1
10%
31-45
4
15%
2
20%
46-60
4
15%
2
20%
61-75
4
15%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Хака
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ВПС - Хака 3:3 Хака - Интер Турку 3:2 ХИФК - Хака 0:2 Хака - КуПС 2:2
СЯК Сейнайоки - Хака 2:2 Хака - Мариехамн 3:2 ХЯС Академия - Хака 0:1 Хака - Лахти 1:1 КТП - Хака 2:4 ХИК - Хака 4:1 Хака - СЯК Сейнайоки 1:1 КуПС - Хака 2:1 Хака - ВПС 0:2 Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИФК 2:1 Интер Турку - Хака 0:2 Хонка - Хака 3:2 Хака - Ильвес 2:1 Хака - Мариехамн 2:0 КТП - Хака 2:4
КуПС
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Милсами - КуПС 1:4 КуПС - ХИФК 5:1 КуПС - Милсами 2:2 Дила - КуПС 0:0
КуПС - Лахти 4:0 КуПС - Дила 2:0 ХИК - КуПС 1:1 Хака - КуПС 2:2 КуПС - Оулу 2:1 Хонка - КуПС 2:0 Миккелин Паллоильят - КуПС 0:1 КуПС - ХИК 0:0 КуПС - ЕИФ Экенас 5:1 ХИФК - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:3 КуПС - Хака 2:1 Мариехамн - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 3:1 Лахти - КуПС 0:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 16 11 3 2 30 - 12 36
2. ХИК 17 11 3 3 25 - 15 36
3. Хонка 16 10 3 3 32 - 13 33
4. Хака 16 7 4 5 27 - 28 25
5. Оулу 0:1 16 7 3 6 22 - 23 24
6. СЯК Сейнайоки 1:0 16 6 4 6 21 - 25 22
7. Ильвес 16 5 5 6 23 - 24 20
8. Интер Турку 15 5 3 7 27 - 22 18
9. ВПС 16 5 2 9 32 - 28 17
10. Мариехамн 16 3 6 7 16 - 24 15
11. Лахти 17 3 4 10 16 - 38 13
12. ХИФК 15 1 4 10 11 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 8 7 1 0 20 - 5 22
2. Хонка 8 6 2 0 22 - 5 20
3. ХИК 9 6 1 2 16 - 11 19
4. Хака 8 5 2 1 14 - 11 17
5. СЯК Сейнайоки 1:0 9 4 3 2 14 - 12 15
6. Оулу 0:1 8 4 2 2 12 - 14 14
7. Ильвес 8 4 0 4 12 - 12 12
8. Интер Турку 8 3 2 3 15 - 10 11
9. Мариехамн 7 2 4 1 8 - 8 10
10. Лахти 8 1 2 5 5 - 16 5
11. ВПС 7 0 2 5 7 - 13 2
12. ХИФК 8 0 1 7 3 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 8 5 2 1 9 - 4 17
2. ВПС 9 5 0 4 25 - 15 15
3. КуПС 8 4 2 2 10 - 7 14
4. Хонка 8 4 1 3 10 - 8 13
5. Оулу 0:1 8 3 1 4 10 - 9 10
6. Хака 8 2 2 4 13 - 17 8
7. Ильвес 8 1 5 2 11 - 12 8
8. Лахти 9 2 2 5 11 - 22 8
9. Интер Турку 7 2 1 4 12 - 12 7
10. СЯК Сейнайоки 1:0 7 2 1 4 7 - 13 7
11. ХИФК 7 1 3 3 8 - 13 6
12. Мариехамн 9 1 2 6 8 - 16 5
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