Стадион: Tehtaan kentta
0'
1:0
49' ГолМастокангас Элиас
2:0
60' ГолМастокангас Элиас
65' Желтая карточкаТомас Диого
2:1
81' ГолКаррильо Даниэль
85' Желтая карточкаStavros Zarokostas
88' Желтая карточкаНуу Муса
90' Желтая карточкаМалундама Хенри
90'+3
Ход матча
49'
60'
65'
81'
2:1
88'
90'
12
Хакала
Аату
18
Сааринен
Сет
15
Пурме
Тино
9
Эрвин
Ли
4
Нуу
Муса
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Сааринен СетПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Эрвин ЛиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ойала СаломоНападающий
-
-
19 Elias Collin
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 Нуу МусаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Валакари Симо
История личных встреч
Хака
КуПС
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед
26 матчей
42.3%
7.7%
50%
11 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
26.9%
50%
23.1%
7 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
30.8%
34.6%
34.6%
8 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрвин Ли
|11 (2)
|0.69
|Stavros Zarokostas
|5
|0.31
|Роджерсон Логан
|3
|0.19
|Лайне Янне-Пекка
|2
|0.13
|Мастокангас Элиас
|2
|0.13
|Oliver Whyte
|1
|0.06
|Ойала Саломо
|1
|0.06
|Сааринен Сет
|1
|0.06
|Ацка Нтоналнто
|1
|0.06
|Малундама Хенри
|0
|0
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вяйринен Тим
|9 (1)
|0.56
|Биспо Габриэл
|5
|0.31
|Икауниекс Янис
|4
|0.25
|Попович Антон
|2 (1)
|0.13
|Де Паула Таллес
|2
|0.13
|Антви Клинтон
|2
|0.13
|Каррильо Даниэль II
|2
|0.13
|Саволайнен Саку
|1
|0.06
|Ветели Йоона
|1
|0.06
|Дальстрем Себастьян
|1
|0.06
|Оксанен Яакко
|1
|0.06
|Ярвинен Ииро
|0
|0
|Томас Диого
|0
|0
|Тойвомяки Ханри
|0
|0
|Хаарала Сантери
|0
|0
Карточки
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрвин Ли
|3
|0
|Фриберг Никлас
|3
|0
|Atte Sihvonen
|3
|0
|Де Лукас Луии
|3
|0
|Stavros Zarokostas
|3
|0
|Лайне Янне-Пекка
|2
|0
|Хакала Аату
|2
|0
|Сааринен Сет
|2
|0
|Ацка Нтоналнто
|2
|0
|Малундама Хенри
|1
|0
|Пурме Тино
|1
|0
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Икауниекс Янис
|3
|0
|Томас Диого
|3
|0
|Каррильо Даниэль II
|1
|1
|Рикардо Пауло
|2
|0
|Хаарала Сантери
|2
|0
|Биспо Габриэл
|2
|0
|Хямяляйнен Танели
|2
|0
|Де Паула Таллес
|1
|0
|Попович Антон
|1
|0
|Сичинава Ника
|1
|0
|Ветели Йоона
|1
|0
|Крайдль Йоханнес
|1
|0
|Антви Клинтон
|1
|0
|Узочокву Хенри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
9
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
0
0%
3
33%
1-15
4
33%
1
11%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
3
33%
61-75
4
33%
1
11%
76-90
Пропущено
10
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
20%
2
40%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
13
20
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
2
15%
3
15%
1-15
2
15%
2
10%
16-30
1
8%
4
20%
31-45
1
8%
3
15%
46-60
4
31%
4
20%
61-75
3
23%
4
20%
76-90
Пропущено
17
5
11 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
3
18%
1
20%
1-15
3
18%
1
20%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
2
12%
1
20%
46-60
3
18%
1
20%
61-75
1
6%
1
20%
76-90
Забито
25
29
11 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 11
2 Не забивали 2
2
8%
6
21%
1-15
6
24%
3
10%
16-30
3
12%
5
17%
31-45
2
8%
3
10%
46-60
5
20%
7
24%
61-75
7
28%
5
17%
76-90
Пропущено
27
10
15 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 9
5
19%
3
30%
1-15
4
15%
1
10%
16-30
6
22%
1
10%
31-45
4
15%
2
20%
46-60
4
15%
2
20%
61-75
4
15%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Хака
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ВПС - Хака 3:3 Хака - Интер Турку 3:2 ХИФК - Хака 0:2 Хака - КуПС 2:2
СЯК Сейнайоки - Хака 2:2 Хака - Мариехамн 3:2 ХЯС Академия - Хака 0:1 Хака - Лахти 1:1 КТП - Хака 2:4 ХИК - Хака 4:1 Хака - СЯК Сейнайоки 1:1 КуПС - Хака 2:1 Хака - ВПС 0:2 Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИФК 2:1 Интер Турку - Хака 0:2 Хонка - Хака 3:2 Хака - Ильвес 2:1 Хака - Мариехамн 2:0 КТП - Хака 2:4
КуПС
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Милсами - КуПС 1:4 КуПС - ХИФК 5:1 КуПС - Милсами 2:2 Дила - КуПС 0:0
КуПС - Лахти 4:0 КуПС - Дила 2:0 ХИК - КуПС 1:1 Хака - КуПС 2:2 КуПС - Оулу 2:1 Хонка - КуПС 2:0 Миккелин Паллоильят - КуПС 0:1 КуПС - ХИК 0:0 КуПС - ЕИФ Экенас 5:1 ХИФК - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:3 КуПС - Хака 2:1 Мариехамн - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 3:1 Лахти - КуПС 0:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|16
|11
|3
|2
|30 - 12
|36
|2.
|ХИК
|17
|11
|3
|3
|25 - 15
|36
|3.
|Хонка
|16
|10
|3
|3
|32 - 13
|33
|4.
|Хака
|16
|7
|4
|5
|27 - 28
|25
|5.
|Оулу
|0:1
|16
|7
|3
|6
|22 - 23
|24
|6.
|СЯК Сейнайоки
|1:0
|16
|6
|4
|6
|21 - 25
|22
|7.
|Ильвес
|16
|5
|5
|6
|23 - 24
|20
|8.
|Интер Турку
|15
|5
|3
|7
|27 - 22
|18
|9.
|ВПС
|16
|5
|2
|9
|32 - 28
|17
|10.
|Мариехамн
|16
|3
|6
|7
|16 - 24
|15
|11.
|Лахти
|17
|3
|4
|10
|16 - 38
|13
|12.
|ХИФК
|15
|1
|4
|10
|11 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|8
|7
|1
|0
|20 - 5
|22
|2.
|Хонка
|8
|6
|2
|0
|22 - 5
|20
|3.
|ХИК
|9
|6
|1
|2
|16 - 11
|19
|4.
|Хака
|8
|5
|2
|1
|14 - 11
|17
|5.
|СЯК Сейнайоки
|1:0
|9
|4
|3
|2
|14 - 12
|15
|6.
|Оулу
|0:1
|8
|4
|2
|2
|12 - 14
|14
|7.
|Ильвес
|8
|4
|0
|4
|12 - 12
|12
|8.
|Интер Турку
|8
|3
|2
|3
|15 - 10
|11
|9.
|Мариехамн
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|10.
|Лахти
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|11.
|ВПС
|7
|0
|2
|5
|7 - 13
|2
|12.
|ХИФК
|8
|0
|1
|7
|3 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|8
|5
|2
|1
|9 - 4
|17
|2.
|ВПС
|9
|5
|0
|4
|25 - 15
|15
|3.
|КуПС
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|4.
|Хонка
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|5.
|Оулу
|0:1
|8
|3
|1
|4
|10 - 9
|10
|6.
|Хака
|8
|2
|2
|4
|13 - 17
|8
|7.
|Ильвес
|8
|1
|5
|2
|11 - 12
|8
|8.
|Лахти
|9
|2
|2
|5
|11 - 22
|8
|9.
|Интер Турку
|7
|2
|1
|4
|12 - 12
|7
|10.
|СЯК Сейнайоки
|1:0
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|11.
|ХИФК
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|12.
|Мариехамн
|9
|1
|2
|6
|8 - 16
|5
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров