Стадион: Aalborg Portland Park
0'
38' Желтая карточкаAnosike Ementa
57' Желтая карточкаАльманн Якоб
74' Желтая карточкаТенгстедт Каспер
90' Желтая карточкаМусонда Лубамба
90' Желтая карточкаСоуза Аллан
Ход матча
38'
57'
74'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
7 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 3
-
10 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
21
Гомес
Джеймс
23
Крузе
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Крамер ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Куск КасперНападающий
-
22 Theo Sander
-
38 Oliver Ross
-
-
Главный тренер: Lars Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гомес ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Крузе ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
- Нападающий
-
-
26 Samson Iyede
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
История личных встреч
Ольборг
Хорсенс
23 матча
73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.5%
43.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.6%
26.1%
4.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед
35 матчей
48.6%
31.4%
20%
17 побед 11 ничьих 7 побед
Первый тайм
37.1%
42.9%
20%
13 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
45.7%
37.1%
17.2%
16 побед 13 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Аллан II
|1
|0.33
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.33
|Андреасен Лука
|0
|0
Хорсенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anders Jacobsen II
|1
|0.33
|Мусонда Лубамба
|1
|0.33
|Тенгстедт Каспер
|0
|0
Карточки
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альманн Якоб
|2
|0
|Соуза Аллан II
|2
|0
|Паллесен Кристоффер
|1
|0
|Anosike Ementa
|1
|0
Хорсенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мусонда Лубамба
|2
|0
|Киилерик Мальте
|2
|0
|Йенсен Магнус
|2
|0
|Anders Jacobsen II
|1
|0
|Тенгстедт Каспер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ольборг
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Ольборг - Копенгаген 1:3 Виборг - Ольборг 2:1 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Заглембе Любин - Ольборг 3:1
Варта Познань - Ольборг 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Орхус - Ольборг 2:2 Ольборг - Виборг 1:1 Копенгаген - Ольборг 3:0 Ольборг - Брондбю 1:3 Раннерс - Ольборг 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1 Ольборг - Раннерс 3:0 Ольборг - Копенгаген 0:1 Ольборг - Венсюссель 1:2 Ольборг - Брондбю 3:0
Хорсенс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Хорсенс - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Оденсе - Хорсенс 1:3
Хорсенс - Видовре 1:1 Фредерисия - Хорсенс 0:4 Нюкёбинг - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Хельсингёр 3:3 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Видовре - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Нюкёбинг 3:2 Люнгбю - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Фредерисия 0:0 Хельсингёр - Хорсенс 0:1 Нюкёбинг - Хорсенс 1:4 Хорсенс - Эсбьерг 0:0 Хельсингёр - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Видовре 2:1 Хорсенс - Сённерйюск 3:1 Хорсенс - Раннерс 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорсенс
|0:0
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|2.
|Нордшелланн
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Силькеборг
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Митьюлланд
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|5.
|Орхус
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|6.
|Копенгаген
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Виборг
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Брондбю
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Раннерс
|0:0
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|10.
|Люнгбю
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Ольборг
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|12.
|Оденсе
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орхус
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Виборг
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Хорсенс
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Брондбю
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|Люнгбю
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Раннерс
|0:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Ольборг
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|8.
|Митьюлланд
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|9.
|Силькеборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Нордшелланн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Копенгаген
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Оденсе
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Силькеборг
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Хорсенс
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Митьюлланд
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|5.
|Копенгаген
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Раннерс
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|Оденсе
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Брондбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ольборг
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Люнгбю
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Орхус
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Виборг
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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