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Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион:
Ольборг
0:0
Второй тайм: 90+'
Хорсенс
0'
38' Желтая карточка
Anosike Ementa
57' Желтая карточка
Альманн Якоб
74' Желтая карточка
Тенгстедт Каспер
90' Желтая карточка
Мусонда Лубамба
90' Желтая карточка
Соуза Аллан

Ход матча

38'
Anosike Ementa
 
46'
Людевиг Килиан
Паллесен Кристоффер
 
57'
Альманн Якоб
 
64'
Oliver Ross
Андреасен Лука
 
64'
Куск Каспер
Андерсен Лукас
 
74'
 
Тенгстедт Каспер
77'
 
Геммер Йонас
Сигурдарсон Арон
88'
 
Samson Iyede
Anders Jacobsen II
88'
 
Альманн Якоб
Крузе Давид
88'
 
Джанус Драчманн
Хагельскьер Андерс
90'
 
Мусонда Лубамба
90'
Соуза Аллан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ольборг
Ничья
Хорсенс
4.20
3.54
7.91
Все Коэффициенты
1
Посавец
Йосип
2
Паллесен
Кристоффер
4
Росс
Матиас
21
Крамер
Ларс
II
3
Альманн
Якоб
18
Андреасен
Лука
14
Хёйхольт
Мальте
8
Фоссум
Ивер
7
Соуза
Аллан
II
19
Anosike
Ementa
10
Андерсен
Лукас
1
Делач
Матей
3
Йенсен
Магнус
4
Киилерик
Мальте
21
Гомес
Джеймс
18
Thomas
Santos
24
Мусонда
Лубамба
6
Опондо
Мозес
23
Крузе
Давид
11
Сигурдарсон
Арон
10
Тенгстедт
Каспер
9
Anders
Jacobsen
II
Ольборг
4-3-3
Хорсенс
3-5-2

История личных встреч

Ольборг
Хорсенс

23 матча

73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.5%
43.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.6%
26.1%
4.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

35 матчей

48.6%
31.4%
20%
17 побед 11 ничьих 7 побед

Первый тайм

37.1%
42.9%
20%
13 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

45.7%
37.1%
17.2%
16 побед 13 ничьих 6 побед

История матчей

СБЗВ
1:1
СБЗВ
1:0
СД
2:1
СД
1:0
СД
4:0
СД
0:5
ТМК
0:4
СД
2:4
К
1:0
СД
0:0
СД
2:1
СД
2:0
СД
1:1
СД
0:0
СД
3:0
СД
1:1
К
2:1
К
1:3
ТМС
2:0
СД
2:2
СД
2:0
СД
1:4
С
1:0
СЛ
2:0
СЛ
3:3
ТМС
2:0
СЛ
0:0
СЛ
0:0
СЛ
2:3
СЛ
2:2
СЛ
0:1
СЛ
1:1
ТМС
2:0
СЛ
1:0
СЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Аллан II 1 0.33
Хагельскьер Андерс 1 0.33
Андреасен Лука 0 0
Хорсенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anders Jacobsen II 1 0.33
Мусонда Лубамба 1 0.33
Тенгстедт Каспер 0 0

Карточки

Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альманн Якоб 2 0
Соуза Аллан II 2 0
Паллесен Кристоффер 1 0
Anosike Ementa 1 0
Хорсенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мусонда Лубамба 2 0
Киилерик Мальте 2 0
Йенсен Магнус 2 0
Anders Jacobsen II 1 0
Тенгстедт Каспер 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ольборг
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Ольборг - Копенгаген 1:3 Виборг - Ольборг 2:1 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Заглембе Любин - Ольборг 3:1
Варта Познань - Ольборг 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Орхус - Ольборг 2:2 Ольборг - Виборг 1:1 Копенгаген - Ольборг 3:0 Ольборг - Брондбю 1:3 Раннерс - Ольборг 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1 Ольборг - Раннерс 3:0 Ольборг - Копенгаген 0:1 Ольборг - Венсюссель 1:2 Ольборг - Брондбю 3:0
Хорсенс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Хорсенс - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Оденсе - Хорсенс 1:3
Хорсенс - Видовре 1:1 Фредерисия - Хорсенс 0:4 Нюкёбинг - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Хельсингёр 3:3 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Видовре - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Нюкёбинг 3:2 Люнгбю - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Фредерисия 0:0 Хельсингёр - Хорсенс 0:1 Нюкёбинг - Хорсенс 1:4 Хорсенс - Эсбьерг 0:0 Хельсингёр - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Видовре 2:1 Хорсенс - Сённерйюск 3:1 Хорсенс - Раннерс 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорсенс 0:0 3 2 1 0 2 - 0 7
2. Нордшелланн 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Силькеборг 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Митьюлланд 3 1 1 1 7 - 5 4
5. Орхус 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
6. Копенгаген 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Виборг 2 1 0 1 3 - 4 3
8. Брондбю 2 1 0 1 2 - 3 3
9. Раннерс 0:0 3 0 3 0 3 - 3 3
10. Люнгбю 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Ольборг 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1
12. Оденсе 3 0 1 2 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орхус 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Виборг 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Хорсенс 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Брондбю 2 1 0 1 2 - 3 3
5. Люнгбю 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Раннерс 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Ольборг 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
8. Митьюлланд 2 0 1 1 2 - 4 1
9. Силькеборг 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Нордшелланн 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Копенгаген 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Оденсе 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Силькеборг 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Хорсенс 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Митьюлланд 1 1 0 0 5 - 1 3
5. Копенгаген 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Раннерс 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
7. Оденсе 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Брондбю 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ольборг 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Люнгбю 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Орхус 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Виборг 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • 95'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    94'
    Соуза Аллан II получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Желтая карточка
    94'
    Мусонда Лубамба получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 94'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    94'
    Безумный фол. Аносике Эмента грубо играет против соперника. Пострадал Делач Матей
  • 93'
    Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Контроль мяча: Ольборг: 62%, Хорсенс: 38%.
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    Лучшие коэффициенты
    Ольборг
    Ничья
    Хорсенс
    4.20
    3.54
    7.91
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    Где смотреть матч Ольборг 0:0 Хорсенс онлайн

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