Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Джеймс Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Какой шанс! Oliver Ross почти забил, но мяч вынесли с линии!

Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Удар от ворот произведет Ольборг

44' Удар от ворот произведет Ольборг

43' Томас Сантос из команды Хорсенс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

43' Альманн Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Крамер Ларс II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

42' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Посавец Йосип взял и забрал мяч на выходе

41' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Хёйхольт Мальте из команды Ольборг делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

41' Удар от ворот произведет Хорсенс

40' Джеймс Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Аносике Эмента из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

39' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Аносике Эмента получил желтую карточку от судьи

38' Соуза Аллан II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

36' Игрок Андреасен Лука из команды Ольборг неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

36' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

35' Отличные скиллы показывает Андерсен Лукас , обводя своих соперников

35' Аносике Эмента разрезает оборону соперника отличным пасом

35' Удар от ворот произведет Хорсенс

34' Росс Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Какой промах! Соуза Аллан II имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

33' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Делач Матей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Удар от ворот произведет Ольборг

31' Josip Posavec не дал случится голу! Тенгстедт Каспер должен был забивать, но Josip Posavec сделал отличный сейв

29' Йенсен Магнус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Андерсен Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Хорсенс

28' Андреасен Лука не смог попасть в створ ударом издали

27' Крамер Ларс II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Удар от ворот произведет Ольборг

25' Мусонда Лубамба из команды Хорсенс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

24' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Опондо Мозес нанес удар издали, а Josip Posavec отбил его обратно в игру!

22' Удар от ворот произведет Ольборг

22' Джеймс Гомес из команды Хорсенс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

21' Крузе Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Удар от ворот произведет Хорсенс

17' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Хорсенс

16' Томас Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Крузе Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

15' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Джеймс Гомес из команды Хорсенс

14' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Хорсенс

13' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Андреасен Лука из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

8' Ольборг выполняет удар от ворот.

8' Крамер Ларс II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' О, нет. Из многообещающей позиции Росс Матиас из команды Ольборг наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

6' Сигурдарсон Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Удар от ворот произведет Хорсенс

3' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Крамер Ларс II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Матч возобновится спорным мячом

2' Матч возобновлен

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Хорсенс начинает с центра поля