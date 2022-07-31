Стадион: Aalborg Portland Park Зрители: 6473
0'
38' Желтая карточкаAnosike Ementa
57' Желтая карточкаАльманн Якоб
74' Желтая карточкаТенгстедт Каспер
90' Желтая карточкаМусонда Лубамба
90' Желтая карточкаСоуза Аллан
90'+6
Ход матча
38'
57'
74'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
7 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 3
-
10 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
21
Гомес
Джеймс
23
Крузе
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Крамер ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Куск КасперНападающий
-
22 Theo Sander
-
38 Oliver Ross
-
-
Главный тренер: Lars Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гомес ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Крузе ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
- Нападающий
-
-
26 Samson Iyede
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
История личных встреч
Ольборг
Хорсенс
23 матча
73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.5%
43.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.6%
26.1%
4.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед
35 матчей
48.6%
31.4%
20%
17 побед 11 ничьих 7 побед
Первый тайм
37.1%
42.9%
20%
13 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
45.7%
37.1%
17.2%
16 побед 13 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Аллан II
|1
|0.33
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.33
|Андреасен Лука
|0
|0
Хорсенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anders Jacobsen II
|1
|0.33
|Мусонда Лубамба
|1
|0.33
|Тенгстедт Каспер
|0
|0
Карточки
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соуза Аллан II
|3
|0
|Альманн Якоб
|2
|0
|Паллесен Кристоффер
|1
|0
|Anosike Ementa
|1
|0
Хорсенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мусонда Лубамба
|3
|0
|Киилерик Мальте
|2
|0
|Йенсен Магнус
|2
|0
|Anders Jacobsen II
|1
|0
|Тенгстедт Каспер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ольборг
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Ольборг - Копенгаген 1:3 Виборг - Ольборг 2:1 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Заглембе Любин - Ольборг 3:1
Варта Познань - Ольборг 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Орхус - Ольборг 2:2 Ольборг - Виборг 1:1 Копенгаген - Ольборг 3:0 Ольборг - Брондбю 1:3 Раннерс - Ольборг 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1 Ольборг - Раннерс 3:0 Ольборг - Копенгаген 0:1 Ольборг - Венсюссель 1:2 Ольборг - Брондбю 3:0
Хорсенс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Хорсенс - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Оденсе - Хорсенс 1:3
Хорсенс - Видовре 1:1 Фредерисия - Хорсенс 0:4 Нюкёбинг - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Хельсингёр 3:3 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Видовре - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Нюкёбинг 3:2 Люнгбю - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Фредерисия 0:0 Хельсингёр - Хорсенс 0:1 Нюкёбинг - Хорсенс 1:4 Хорсенс - Эсбьерг 0:0 Хельсингёр - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Видовре 2:1 Хорсенс - Сённерйюск 3:1 Хорсенс - Раннерс 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Силькеборг
|1:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Хорсенс
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|3.
|Нордшелланн
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Виборг
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|5.
|Митьюлланд
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|6.
|Орхус
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|7.
|Копенгаген
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|8.
|Брондбю
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|9.
|Раннерс
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|10.
|Люнгбю
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Ольборг
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|12.
|Оденсе
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|Орхус
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Хорсенс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Силькеборг
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Брондбю
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Люнгбю
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Раннерс
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Ольборг
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|9.
|Митьюлланд
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|10.
|Нордшелланн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Копенгаген
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Оденсе
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Силькеборг
|1:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Хорсенс
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Митьюлланд
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|5.
|Копенгаген
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|6.
|Раннерс
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|Оденсе
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Ольборг
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|Люнгбю
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Брондбю
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Орхус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Виборг
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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