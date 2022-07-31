Стадион: Ceres Park Зрители: 13862
0'
56' Желтая карточкаУве Реслер
59' Желтая карточкаКристенсен Томас
59' Желтая карточкаЭнггаард Мэдс
65' Желтая карточкаМадсен Мадс Эмиль
76' Желтая карточкаКехинде Тосин
Ход матча
56'
59'
59'
69'
76'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 2
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
19
Каль
Эрик
90
Одей
Стивен
45
Эгхо
Марвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Линкс ГифтЗащитник
-
15 Лунд ОливерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Adam Daghim
-
46 Asker Beck
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Одей СтивенНападающий
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бабаян ЭдгарНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Орхус
Раннерс
12 матчей
41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
25 матчей
28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
36%
64%
0 побед 9 ничьих 15 побед
37 матчей
13.5%
37.8%
48.7%
5 побед 14 ничьих 18 побед
Первый тайм
21.6%
43.2%
35.2%
8 побед 16 ничьих 13 побед
Второй тайм
16.2%
43.2%
40.6%
6 побед 16 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеуген Сигурд
|1
|0.33
|Мадсен Мадс Эмиль
|1
|0.33
|Мортенсен Патрик
|1
|0.33
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эгхо Марвин
|1
|0.33
|Андерссон Адам
|1
|0.33
|Бундгаард Филип
|1
|0.33
|Хег Даниэль
|0
|0
|Бабаян Эдгар
|0
|0
Карточки
Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уве Реслер
|2
|0
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|Кристенсен Томас
|1
|0
|Андерсон Микаэль
|1
|0
|Мадсен Мадс Эмиль
|1
|0
|Хауснер Себастиан
|1
|0
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кехинде Тосин
|2
|0
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
|Hugo Andersson2
|1
|0
|Энггаард Мэдс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Орхус
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Орхус - Виборг 3:1 Брондбю - Орхус 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:1 Брондбю - Орхус 1:2
Орхус - Ольборг 2:2 Орхус - Нордшелланн 2:2 Виборг - Орхус 1:0 Вайле - Орхус 1:0 Орхус - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Орхус 1:0 Орхус - Оденсе 1:2 Сённерйюск - Орхус 2:1 Орхус - Виборг 0:2 Нордшелланн - Орхус 2:2 Орхус - Вайле 0:0 Орхус - Виборг 1:1 Брондбю - Орхус 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Вайле - Орхус 3:2 Сённерйюск - Орхус 2:3
Раннерс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Раннерс - Оденсе 2:2 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Раннерс - Фредерисия 1:1 Раннерс - Венсюссель 5:1
Раннерс - Виборг 3:2 Раннерс - Хельсингор 6:2 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Раннерс - Копенгаген 0:2 Раннерс - Ольборг 2:2 Силькеборг - Раннерс 1:0 Раннерс - Брондбю 2:1 Копенгаген - Раннерс 0:1 Раннерс - Силькеборг 1:2 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Ольборг - Раннерс 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1 Сённерйюск - Раннерс 1:1 Раннерс - Силькеборг 2:1 Копенгаген - Раннерс 3:0 Нордшелланн - Раннерс 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорсенс
|0:0
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|2.
|Нордшелланн
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Силькеборг
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Митьюлланд
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|5.
|Орхус
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|6.
|Копенгаген
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Виборг
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Брондбю
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Раннерс
|0:0
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|10.
|Люнгбю
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Ольборг
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|12.
|Оденсе
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орхус
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Виборг
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Хорсенс
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Брондбю
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|Люнгбю
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Раннерс
|0:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Ольборг
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|8.
|Митьюлланд
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|9.
|Силькеборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Нордшелланн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Копенгаген
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Оденсе
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Силькеборг
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Хорсенс
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Митьюлланд
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|5.
|Копенгаген
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Раннерс
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|Оденсе
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Брондбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ольборг
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Люнгбю
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Орхус
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Виборг
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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