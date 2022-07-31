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  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион: Зрители: 13862
Орхус
0:0
Второй тайм: 90+'
Раннерс
0'
56' Желтая карточка
Уве Реслер
59' Желтая карточка
Кристенсен Томас
59' Желтая карточка
Энггаард Мэдс
65' Желтая карточка
Мадсен Мадс Эмиль
76' Желтая карточка
Кехинде Тосин

Ход матча

46'
 
Бундгаард Филип
Одей Стивен
46'
 
Гравес Симон
Hugo Andersson2
56'
Уве Реслер
 
59'
Кристенсен Томас
 
59'
 
Энггаард Мэдс
65'
Мадсен Мадс Эмиль
 
69'
Линкс Гифт
Каль Эрик
 
76'
 
Кехинде Тосин
77'
 
Брок-Мадсен Николай
Эгхо Марвин
77'
Грёнбек Альберт
Андерсон Микаэль
 
77'
Frederik Brandhof
Мадсен Мадс Эмиль
 
77'
 
Бабаян Эдгар
Кехинде Тосин
83'
 
Клюснер Тобиас
Энггаард Мэдс
90'
Курминовски Давид
Хеуген Сигурд
 
90'
Д'Альберто Антони
Хенриксен Тобиас
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Орхус
Ничья
Раннерс
4.40
3.64
5.87
Все Коэффициенты
1
Хансен
Йеспер
23
Кристенсен
Томас
5
Тингагер
Фредерик
4
Биссек
Янн-Аурель
14
Хенриксен
Тобиас
19
Каль
Эрик
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
6
Поульсен
Николай
8
Андерсон
Микаэль
9
Мортенсен
Патрик
10
Хеуген
Сигурд
1
Карлгрен
Патрик
8
Андерссон
Адам
5
Hugo
Andersson2
3
Хег
Даниэль
15
Копплин
Бьорн
10
Кехинде
Тосин
16
Энггаард
Мэдс
6
Йонсен
Лассер
Берг
9
Анкерсен
Якоб
90
Одей
Стивен
45
Эгхо
Марвин
Орхус
3-5-2
Раннерс
4-4-2

История личных встреч

Орхус
Раннерс

12 матчей

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

25 матчей

28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

36%
64%
0 побед 9 ничьих 15 побед

37 матчей

13.5%
37.8%
48.7%
5 побед 14 ничьих 18 побед

Первый тайм

21.6%
43.2%
35.2%
8 побед 16 ничьих 13 побед

Второй тайм

16.2%
43.2%
40.6%
6 побед 16 ничьих 15 побед

История матчей

СД
1:0
СД
1:2
СДЧГ
0:1
СДЧГ
2:0
К
1:1
К
0:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:1
СД
2:0
ТМК
1:1
СДЛЕ
1:1
СДЛЕ
2:1
СД
0:2
СД
0:0
СД
1:0
СД
1:4
СД
1:1
СД
1:2
СД
0:2
СД
4:1
СД
3:2
СД
0:1
СД
1:3
СД
2:2
СД
1:0
СД
1:1
СД
2:1
ТМС
1:1
СЛ
0:0
СЛ
2:1
СЛ
2:3
СЛ
1:1
СЛ
1:2
СЛ
3:1
СЛ
4:1
СЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеуген Сигурд 1 0.33
Мадсен Мадс Эмиль 1 0.33
Мортенсен Патрик 1 0.33
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгхо Марвин 1 0.33
Андерссон Адам 1 0.33
Бундгаард Филип 1 0.33
Хег Даниэль 0 0
Бабаян Эдгар 0 0

Карточки

Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уве Реслер 2 0
Мортенсен Патрик 1 0
Кристенсен Томас 1 0
Андерсон Микаэль 1 0
Мадсен Мадс Эмиль 1 0
Хауснер Себастиан 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кехинде Тосин 2 0
Брок-Мадсен Николай 1 0
Hugo Andersson2 1 0
Энггаард Мэдс 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Орхус
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Орхус - Виборг 3:1 Брондбю - Орхус 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:1 Брондбю - Орхус 1:2
Орхус - Ольборг 2:2 Орхус - Нордшелланн 2:2 Виборг - Орхус 1:0 Вайле - Орхус 1:0 Орхус - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Орхус 1:0 Орхус - Оденсе 1:2 Сённерйюск - Орхус 2:1 Орхус - Виборг 0:2 Нордшелланн - Орхус 2:2 Орхус - Вайле 0:0 Орхус - Виборг 1:1 Брондбю - Орхус 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Вайле - Орхус 3:2 Сённерйюск - Орхус 2:3
Раннерс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Раннерс - Оденсе 2:2 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Раннерс - Фредерисия 1:1 Раннерс - Венсюссель 5:1
Раннерс - Виборг 3:2 Раннерс - Хельсингор 6:2 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Раннерс - Копенгаген 0:2 Раннерс - Ольборг 2:2 Силькеборг - Раннерс 1:0 Раннерс - Брондбю 2:1 Копенгаген - Раннерс 0:1 Раннерс - Силькеборг 1:2 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Ольборг - Раннерс 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1 Сённерйюск - Раннерс 1:1 Раннерс - Силькеборг 2:1 Копенгаген - Раннерс 3:0 Нордшелланн - Раннерс 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорсенс 0:0 3 2 1 0 2 - 0 7
2. Нордшелланн 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Силькеборг 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Митьюлланд 3 1 1 1 7 - 5 4
5. Орхус 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
6. Копенгаген 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Виборг 2 1 0 1 3 - 4 3
8. Брондбю 2 1 0 1 2 - 3 3
9. Раннерс 0:0 3 0 3 0 3 - 3 3
10. Люнгбю 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Ольборг 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1
12. Оденсе 3 0 1 2 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орхус 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Виборг 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Хорсенс 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Брондбю 2 1 0 1 2 - 3 3
5. Люнгбю 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Раннерс 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Ольборг 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
8. Митьюлланд 2 0 1 1 2 - 4 1
9. Силькеборг 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Нордшелланн 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Копенгаген 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Оденсе 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Силькеборг 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Хорсенс 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Митьюлланд 1 1 0 0 5 - 1 3
5. Копенгаген 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Раннерс 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
7. Оденсе 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Брондбю 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ольборг 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Люнгбю 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Орхус 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Виборг 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • 92'
    Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
  • 92'
    Альберт Гроенбек из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 92'
    Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Контроль мяча: Орхус: 56%, Раннерс: 44%.
  • 91'
    Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
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    • 88'
      Сегодняшная посещаемость составляет 13862 болельщиков
    • 87'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 87'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      87'
      Ох, нехорошо это выглядит. Анкерсен Якоб получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      86'
      Анкерсен Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 86'
      Контроль мяча: Орхус: 55%, Раннерс: 45%.
    • 86'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 86'
      Анкерсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      85'
      Линкс Гифт из команды Орхус подал угловой слева.
    • 85'
      Андерссон Адам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Орхус
    Ничья
    Раннерс
    4.40
    3.64
    5.87
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    Где смотреть матч Орхус 0:0 Раннерс онлайн

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