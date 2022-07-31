Стадион: Ceres Park Зрители: 13862
0'
56' Желтая карточкаУве Реслер
59' Желтая карточкаКристенсен Томас
59' Желтая карточкаЭнггаард Мэдс
65' Желтая карточкаМадсен Мадс Эмиль
76' Желтая карточкаКехинде Тосин
90'+7
Ход матча
56'
59'
59'
69'
76'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 2
-
7 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
19
Каль
Эрик
90
Одей
Стивен
45
Эгхо
Марвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Линкс ГифтЗащитник
-
15 Лунд ОливерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Adam Daghim
-
46 Asker Beck
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Одей СтивенНападающий
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бабаян ЭдгарНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Орхус
Раннерс
12 матчей
41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
25 матчей
28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
36%
64%
0 побед 9 ничьих 15 побед
37 матчей
13.5%
37.8%
48.7%
5 побед 14 ничьих 18 побед
Первый тайм
21.6%
43.2%
35.2%
8 побед 16 ничьих 13 побед
Второй тайм
16.2%
43.2%
40.6%
6 побед 16 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеуген Сигурд
|1
|0.33
|Мадсен Мадс Эмиль
|1
|0.33
|Мортенсен Патрик
|1
|0.33
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эгхо Марвин
|1
|0.33
|Андерссон Адам
|1
|0.33
|Бундгаард Филип
|1
|0.33
|Хег Даниэль
|0
|0
|Бабаян Эдгар
|0
|0
Карточки
Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уве Реслер
|2
|0
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|Кристенсен Томас
|1
|0
|Андерсон Микаэль
|1
|0
|Мадсен Мадс Эмиль
|1
|0
|Хауснер Себастиан
|1
|0
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кехинде Тосин
|2
|0
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
|Hugo Andersson2
|1
|0
|Энггаард Мэдс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Орхус
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Орхус - Виборг 3:1 Брондбю - Орхус 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:1 Брондбю - Орхус 1:2
Орхус - Ольборг 2:2 Орхус - Нордшелланн 2:2 Виборг - Орхус 1:0 Вайле - Орхус 1:0 Орхус - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Орхус 1:0 Орхус - Оденсе 1:2 Сённерйюск - Орхус 2:1 Орхус - Виборг 0:2 Нордшелланн - Орхус 2:2 Орхус - Вайле 0:0 Орхус - Виборг 1:1 Брондбю - Орхус 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Вайле - Орхус 3:2 Сённерйюск - Орхус 2:3
Раннерс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Раннерс - Оденсе 2:2 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Раннерс - Фредерисия 1:1 Раннерс - Венсюссель 5:1
Раннерс - Виборг 3:2 Раннерс - Хельсингор 6:2 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Раннерс - Копенгаген 0:2 Раннерс - Ольборг 2:2 Силькеборг - Раннерс 1:0 Раннерс - Брондбю 2:1 Копенгаген - Раннерс 0:1 Раннерс - Силькеборг 1:2 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Ольборг - Раннерс 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1 Сённерйюск - Раннерс 1:1 Раннерс - Силькеборг 2:1 Копенгаген - Раннерс 3:0 Нордшелланн - Раннерс 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Силькеборг
|1:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Хорсенс
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|3.
|Нордшелланн
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Виборг
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|5.
|Митьюлланд
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|6.
|Орхус
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|7.
|Копенгаген
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|8.
|Брондбю
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|9.
|Раннерс
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|10.
|Люнгбю
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Ольборг
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|12.
|Оденсе
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|Орхус
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Хорсенс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Силькеборг
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Брондбю
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Люнгбю
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Раннерс
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Ольборг
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|9.
|Митьюлланд
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|10.
|Нордшелланн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Копенгаген
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Оденсе
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Силькеборг
|1:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Хорсенс
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Митьюлланд
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|5.
|Копенгаген
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|6.
|Раннерс
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|Оденсе
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Ольборг
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|Люнгбю
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Брондбю
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Орхус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Виборг
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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