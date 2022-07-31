Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Плохо сыграл Томас Кристенсен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

48' Команда Орхус играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Томас Кристенсен возвращается на поле.

47' Матч возобновлен

47' Ох, нехорошо это выглядит. Эгхо Марвин получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Ох, нехорошо это выглядит. Томас Кристенсен получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Томас Кристенсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Эгхо Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Эгхо Марвин наказан за толчок Томас Кристенсен

46' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Эгхо Марвин из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

45' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

42' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Хенриксен Тобиас из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

40' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Раннерс выполняет удар от ворот.

39' Какой промах! Биссек Янн-Аурель имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

38' Матч возобновится спорным мячом

38' Матч возобновлен

37' Хьюго Андерссон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Андерсон Микаэль пробил со штрафного прямо в стенку

35' Андерссон Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

33' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

33' Мадсен Мадс Эмиль из команды Орхус сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

33' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

32' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

29' Андерссон Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

27' Хенриксен Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Хьюго Андерссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

23' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Тингагер Фредерик из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

23' Матч возобновлен

22' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

21' Удар от ворот произведет Раннерс

21' Мортенсен Патрик из команды Орхус не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

20' Орхус выполняет удар от ворот.

20' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Раннерс выполняет удар от ворот.

18' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Томас Кристенсен делает длинную передачу вперед

16' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

15' Хенриксен Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Кехинде Тосин из команды Раннерс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

14' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Орхус выполняет удар от ворот.

13' Одей Стивен пробил мимо со свободного удара

13' Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Мортенсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Хег Даниэль из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

11' Биссек Янн-Аурель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

10' Хьюго Андерссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Патрик Карлгрен не дал случится голу! Андерсон Микаэль должен был забивать, но Патрик Карлгрен сделал отличный сейв

9' Отличные скиллы показывает Андерсон Микаэль , обводя своих соперников

8' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Тингагер Фредерик из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

6' Должен был быть гол! Андерсон Микаэль имел отличный шанс, но Патрик Карлгрен не дал голу состоятся!

6' ШАНС! Андерсон Микаэль вышел один на один с голкипером...

6' Орхус выполняет удар от ворот.

5' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Копплин Бьорн из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

5' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Орхус выполняет удар от ворот.

3' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Раннерс выполняет удар от ворот.

1' Как он промахнулся? Хеуген Сигурд имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Раннерс начинает с центра поля