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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Сириус
0:0
Перерыв
Мьельбю
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
Сириус
Ничья
Мьельбю
3.15
3.40
3.47
Все Коэффициенты
1
Нильссон
Давид
4
Да
Грака
Кристофер
8
Бьоркстрем
Тим
6
Матисен
Маркус
14
Aron
Bjarnason
I
12
Oli
Omarsson
7
Рогич
Филип
18
Стенссон
Даниэль
2
Хелльборг
Адам
9
Куаку
Кристиан
III
10
Сугита
Юкия
35
Бролин
Самуэль
4
Эйле
Ноа
17
Грасия
Карлос
5
Халити
Йетмир
11
Штоль
Адам
26
Перссон
Ноа
7
Густафссон
Виктор
22
Густавссон
Йеспер
20
Аль-Аммари
Амир
31
Silas
Nwankwo
10
Моро
Мамудо
Сириус
3-5-2
Мьельбю
3-5-2

История личных встреч

Сириус
Мьельбю

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

11 матчей

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

А
3:0
А
2:3
А
2:1
А
0:1
А
1:1
С
1:2
С
1:0
С
1:4
С
4:0
С
1:0
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куаку Кристиан III 5 0.31
Aron Bjarnason I 3 0.19
Зейдан Мустафа 2 0.13
Хелльборг Адам 1 0.06
Матисен Маркус 1 0.06
Карлссон-Лагемюр Патрик 1 0.06
Шабани Лаорент 1 0.06
Рогич Филип 1 (1) 0.06
Сугита Юкия 1 0.06
Ларсон Карл 1 0.06
Райт Кевин 0 0
Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Silas Nwankwo 6 0.38
Моро Мамудо 2 0.13
Лёфквист Дэвид 2 (1) 0.13
Густавссон Йеспер 1 0.06
Кричак Иван 1 0.06
Йоханссон Херман 1 0.06
Густафссон Виктор 1 0.06
Грасия Карлос 1 0.06
Перссон Ноа 1 0.06
Видесхейм-Пауль Расмус 0 0
Аль-Аммари Амир 0 0
Эйле Ноа 0 0
Otto Rosengren 0 0

Карточки

Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матисен Маркус 5 0
Шабани Лаорент 3 0
Видгрен Деннис 1 1
Бьоркстрем Тим 2 0
Рогич Филип 2 0
Ссеванкамбо Исак 2 0
Aron Bjarnason I 2 0
Силисуфай Эди 2 0
Хелльборг Адам 2 0
Да Грака Кристофер 2 0
Олссон Филип 2 0
Нильссон Давид 1 0
Сугита Юкия 1 0
Роше Джейми 1 0
Карлссон-Лагемюр Патрик 1 0
Зейдан Мустафа 1 0
Куаку Кристиан III 1 0
Райт Кевин 1 0
Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кричак Иван 4 0
Йоханссон Херман 4 0
Лёфквист Дэвид 3 0
Халити Йетмир 3 0
Magnus Woerts 3 0
Otto Rosengren 3 0
Густавссон Йеспер 2 0
Густафссон Виктор 2 0
Мёрфельт Альбин 2 0
Грасия Карлос 2 0
Рашиди Херади 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
Штоль Адам 1 0
Моро Мамудо 1 0
Эйле Ноа 1 0
Перссон Ноа 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
43%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Забито

9
13
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
15%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
3
23%
61-75
2
22%
6
46%
76-90

Пропущено

18
6
9 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
6%
1
17%
1-15
2
11%
1
17%
16-30
6
33%
0
0%
31-45
3
17%
1
17%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
5
28%
2
33%
76-90

Забито

16
17
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
2
12%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
4
25%
1
6%
46-60
2
13%
5
29%
29%
61-75
4
25%
6
35%
76-90

Пропущено

25
13
13 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
2
8%
1
8%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
8
32%
3
23%
31-45
4
16%
2
15%
46-60
2
8%
2
15%
61-75
6
24%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мальмё - Сириус 3:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Кальмар - Сириус 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1
Сириус - Гётеборг 1:2 Юргорден - Сириус 3:3 Хеккен - Сириус 4:3 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Эльфсборг 2:0 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Юргорден - Сириус 4:0 Сириус - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Вернаму - Сириус 0:0 Сириус - Сундсвалль 2:1 Сириус - Браге 3:3 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сириус - Мариехамн 3:0 Кальмар - Сириус 2:0
Мьельбю
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Мьельбю - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Хеккен 1:2 АИК - Мьельбю 0:1
Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Кальмар 1:1 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Вернаму 1:1 Мальмё - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:1 Гётеборг - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Ландскруна 1:1 Мьельбю - Норрбю 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 16 10 3 3 35 - 11 33
2. Хеккен 1:2 16 9 4 3 34 - 23 31
3. АИК 16 9 4 3 24 - 19 31
4. Хаммарбю 0:0 16 9 4 3 30 - 11 31
5. Мальмё 16 9 3 4 22 - 13 30
6. Кальмар 16 7 3 6 18 - 14 24
7. Мьельбю 0:0 16 6 6 4 16 - 14 24
8. Гётеборг 15 7 3 5 18 - 15 24
9. Эльфсборг 2:1 16 6 5 5 28 - 20 23
10. Сириус 0:0 16 6 4 6 18 - 23 22
11. Варберг БоИС 16 5 3 8 14 - 26 18
12. Норрчёпинг 15 4 4 7 16 - 19 16
13. Вернаму 0:0 16 3 5 8 14 - 25 14
14. Дегерфорс 16 3 2 11 13 - 32 11
15. Хельсинборг 16 2 4 10 12 - 23 10
16. Сундсвалль 16 3 1 12 16 - 40 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 8 7 1 0 25 - 4 22
2. Мальмё 8 6 1 1 16 - 5 19
3. АИК 8 6 1 1 9 - 3 19
4. Хаммарбю 0:0 9 5 4 0 18 - 6 19
5. Эльфсборг 2:1 8 5 2 1 18 - 9 17
6. Кальмар 8 5 1 2 9 - 4 16
7. Мьельбю 0:0 8 4 3 1 12 - 7 15
8. Хеккен 1:2 7 4 1 2 16 - 12 13
9. Сириус 0:0 7 4 1 2 8 - 6 13
10. Гётеборг 7 3 3 1 10 - 6 12
11. Варберг БоИС 8 3 2 3 7 - 9 11
12. Сундсвалль 9 3 0 6 12 - 24 9
13. Вернаму 0:0 7 2 3 2 7 - 6 9
14. Норрчёпинг 8 2 2 4 10 - 10 8
15. Дегерфорс 8 2 2 4 7 - 15 8
16. Хельсинборг 9 2 2 5 6 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 1:2 9 5 3 1 18 - 11 18
2. АИК 8 3 3 2 15 - 16 12
3. Хаммарбю 0:0 7 4 0 3 12 - 5 12
4. Гётеборг 8 4 0 4 8 - 9 12
5. Юргорден 8 3 2 3 10 - 7 11
6. Мальмё 8 3 2 3 6 - 8 11
7. Мьельбю 0:0 8 2 3 3 4 - 7 9
8. Сириус 0:0 9 2 3 4 10 - 17 9
9. Норрчёпинг 7 2 2 3 6 - 9 8
10. Кальмар 8 2 2 4 9 - 10 8
11. Варберг БоИС 8 2 1 5 7 - 17 7
12. Эльфсборг 2:1 8 1 3 4 10 - 11 6
13. Вернаму 0:0 9 1 2 6 7 - 19 5
14. Дегерфорс 8 1 0 7 6 - 17 3
15. Хельсинборг 7 0 2 5 6 - 11 2
16. Сундсвалль 7 0 1 6 4 - 16 1
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сириус
Ничья
Мьельбю
3.15
3.40
3.47
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